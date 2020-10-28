Power Rangers #1 and Darth Vader #7 Top Advance Reorders

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Two weeks' worth of Advance Reorders below (I may have forgotten last week's) with Power Rangers #1 topping this week, and Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin getting its second printing in both. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Advance Reorders for October 21st and 28th October 2020

Power Rangers #1 and Darth Vader #7 Top Advance Reorders
Power Rangers #1 and Darth Vader #7 Top Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS – 28th October 2020

PublicationPricePublisher
POWER RANGERS #1 CVR A SCALERA$4.99BOOM ENTERTAINMENT
STAR WARS DARTH VADER #7$3.99MARVEL COMICS
WOLVERINE #6 2ND PTG VAR XOS$3.99MARVEL COMICS
CHAMPIONS #2$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #52.LR$3.99MARVEL COMICS
WOLVERINE #7 XOS$3.99MARVEL COMICS
X-FORCE #13 2ND PTG VAR XOS$3.99MARVEL COMICS
POWER RANGERS #1 CVR C YOON (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
SPAWN #309 3RD PTG$2.99IMAGE COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
SPAWN #308 2ND PTG$2.99IMAGE COMICS
MARAUDERS #15 XOS$3.99MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #3 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
POWER RANGERS #1 CVR B NICUOLO (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #9 2ND PTG$3.99BOOM ENTERTAINMENT
SPAWN #310 2ND PTG$2.99IMAGE COMICS
DUNE HOUSE ATREIDES #1 (OF 12) 2ND PTG$4.99BOOM ENTERTAINMENT
X-MEN INFERNO OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
EXCALIBUR #14 XOS$3.99MARVEL COMICS
POWER RANGERS #1 CVR D BLANK SKETCH VAR (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
MARAUDERS #13 2ND PTG VAR XOS$4.99MARVEL COMICS
MISKATONIC #1 CVR A  HAUN & FILARDI$4.99AFTERSHOCK COMICS
ONCE & FUTURE TP VOL 02 (C: 0-1-2)$16.99BOOM ENTERTAINMENT
CAPTAIN AMERICA BY JACK KIRBY OMNIBUS HC NEW PTG DM VAR$100.00MARVEL COMICS
HORIZON ZERO DAWN #1-4 MOMOKO PACK$29.99TITAN COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS – 28th October 2020

PublicationPricePublisher
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 DM VAR$125.00MARVEL COMICS
WE LIVE #1 CVR A MIRANDA$4.99AFTERSHOCK COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04$125.00MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BEN REILLY OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP$44.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49$9.99MARVEL COMICS
PUNISHER MAX BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC VOL 01 (MR)$100.00MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
CAPTAIN AMERICA BY WAID & GARNEY OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
SANDMAN TP EXPANDED EDITION BOX SET (MR)$250.00DC COMICS
MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #2 (OF 4)$3.99MARVEL COMICS
VISION COMPLETE COLLECTION TP$29.99MARVEL COMICS
SPIDER-MEN II #1 VAR CVR A & B SET MICHAEL TURNER$39.99ASPEN MLT INC
X-MEN EPIC COLLECTION TP SECOND GENESIS$39.99MARVEL COMICS
ABSOLUTE SWAMP THING BY ALAN MOORE HC VOL 02 (RES)$99.99DC COMICS
MARAUDERS #13 XOS$4.99MARVEL COMICS
X-MEN DARK PHOENIX SAGA OMNIBUS HC$100.00MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
DARTH MAUL #1 VAR CVRS A & B SET MICHAEL TURNER$39.99ASPEN MLT INC
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
MONSTRESS TP VOL 05 (MR)$16.99IMAGE COMICS
UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 03 HOTEL OBLIVION (C$39.99DARK HORSE COMICS
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS – 21st October 2020

PublicationPricePublisher
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
LCSD 2020 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #1 FOIL VAR$5.99BOOM ENTERTAINMENT
LCSD 2020 POWER RANGERS #1 FOIL VAR$5.99BOOM ENTERTAINMENT
LCSD 2020 MIGHTY MORPHIN #1 FOIL VAR$5.99BOOM ENTERTAINMENT
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #12 CVR C BLOODY BLANK SKETCH$3.99BOOM ENTERTAINMENT
LCSD 2020 DUNE HOUSE ATREIDES #2 (OF 12) FOIL VAR$5.99BOOM ENTERTAINMENT
STAR WARS DARTH VADER #6 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
X-MEN INFERNO OMNIBUS HC DM VAR$125.00MARVEL COMICS
VENOM #27 4TH PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
LCSD 2020 LUMBERJANES #75 FOIL VAR$7.99BOOM ENTERTAINMENT
MARVELS VOICES INDIGENOUS VOICES #1 GHOST RIDER VEREGGE VAR$4.99MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #12 MAIN$3.99BOOM ENTERTAINMENT
CRITICAL ROLE CHRONICLES OF EXANDRIA MIGHT NEIN DLX ED HC$124.99DARK HORSE COMICS
WE LIVE #1 2ND PTG$4.99AFTERSHOCK COMICS
WE LIVE #2 CVR A MIRANDA$3.99AFTERSHOCK COMICS
SEA OF SORROWS #1 (OF 5) (RES)$3.99IDW PUBLISHING
X-MEN INFERNO OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
CABLE #6 XOS$3.99MARVEL COMICS
THOR #8 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
SYMBIOTE SPIDER-MAN KING IN BLACK #1$4.99MARVEL COMICS
X-FORCE #14 XOS$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #53 LAST$3.99MARVEL COMICS
VENOM #30$3.99MARVEL COMICS
HELLIONS #6 XOS$3.99MARVEL COMICS
SYMBIOTE SPIDER-MAN KING IN BLACK #1 BLACK BLANK VAR$4.99MARVEL COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS – 21st October 2020

PublicationPricePublisher
MARVEL HORROR LIVES AGAIN OMNIBUS HC ROMITA DM VAR (MR)$125.00MARVEL COMICS
MARVEL HORROR LIVES AGAIN OMNIBUS HC INHYUK LEE CVR (MR)$125.00MARVEL COMICS
WAR OF REALMS OMNIBUS HC ADAMS DM VAR$125.00MARVEL COMICS
AVENGERS #36 PICHELLI FORTNITE VAR$3.99MARVEL COMICS
CAPTAIN MARVEL #22 COELLO FORTNITE VAR$3.99MARVEL COMICS
X-FORCE #13 CASSARA FORTNITE VAR XOS$3.99MARVEL COMICS
AVENGERS #37 BROOKS FORTNITE WRPAD VAR$3.99MARVEL COMICS
SAVAGE AVENGERS #12 KUBERT FORTNITE VAR$3.99MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR #24 FORTNITE STORY$3.99MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA #24 MCGUINNESS FORTNITE VAR$3.99MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMITE
MARAUDERS #13 DAUTERMAN FORTNITE VAR XOS$4.99MARVEL COMICS
WAR OF REALMS OMNIBUS HC DAUTERMAN CVR$125.00MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR #24 CAMUNCOLI FORTNITE VAR$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49$9.99MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR EPIC COLL WORLDS GREATEST COMIC MAG TP$34.99MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)$29.99DYNAMITE
WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS$125.00MARVEL COMICS
ABSOLUTE SWAMP THING BY ALAN MOORE HC NEW ED VOL 01 (MR)$99.99DC COMICS
WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 01 (RES) (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP (C: 1-0-0)$24.99DARK HORSE COMICS
BLADE OF IMMORTAL DLX ED HC VOL 01 (MR)$49.99DARK HORSE COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)$29.99DYNAMITE
DRACULA MOTHERF–KER HC$16.99IMAGE COMICS
ABSOLUTE DARK KNIGHT HC NEW ED (RES)$99.99DC COMICS

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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