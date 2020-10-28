Power Rangers #1 and Darth Vader #7 Top Advance Reorders

Two weeks' worth of Advance Reorders below (I may have forgotten last week's) with Power Rangers #1 topping this week, and Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin getting its second printing in both. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.
Advance Reorders for October 21st and 28th October 2020
TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS – 28th October 2020
Publication
Price
Publisher
POWER RANGERS #1 CVR A SCALERA
$4.99
BOOM ENTERTAINMENT
STAR WARS DARTH VADER #7
$3.99
MARVEL COMICS
WOLVERINE #6 2ND PTG VAR XOS
$3.99
MARVEL COMICS
CHAMPIONS #2
$3.99
MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #52.LR
$3.99
MARVEL COMICS
WOLVERINE #7 XOS
$3.99
MARVEL COMICS
X-FORCE #13 2ND PTG VAR XOS
$3.99
MARVEL COMICS
POWER RANGERS #1 CVR C YOON (C: 1-0-0)
$4.99
BOOM ENTERTAINMENT
SPAWN #309 3RD PTG
$2.99
IMAGE COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG
$8.99
IDW PUBLISHING
SPAWN #308 2ND PTG
$2.99
IMAGE COMICS
MARAUDERS #15 XOS
$3.99
MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #3 2ND PTG VAR
$3.99
MARVEL COMICS
POWER RANGERS #1 CVR B NICUOLO (C: 1-0-0)
$4.99
BOOM ENTERTAINMENT
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #9 2ND PTG
$3.99
BOOM ENTERTAINMENT
SPAWN #310 2ND PTG
$2.99
IMAGE COMICS
DUNE HOUSE ATREIDES #1 (OF 12) 2ND PTG
$4.99
BOOM ENTERTAINMENT
X-MEN INFERNO OMNIBUS HC
$125.00
MARVEL COMICS
EXCALIBUR #14 XOS
$3.99
MARVEL COMICS
POWER RANGERS #1 CVR D BLANK SKETCH VAR (C: 1-0-0)
$4.99
BOOM ENTERTAINMENT
MARAUDERS #13 2ND PTG VAR XOS
$4.99
MARVEL COMICS
MISKATONIC #1 CVR A HAUN & FILARDI
$4.99
AFTERSHOCK COMICS
ONCE & FUTURE TP VOL 02 (C: 0-1-2)
$16.99
BOOM ENTERTAINMENT
CAPTAIN AMERICA BY JACK KIRBY OMNIBUS HC NEW PTG DM VAR
$100.00
MARVEL COMICS
HORIZON ZERO DAWN #1-4 MOMOKO PACK
$29.99
TITAN COMICS
TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS – 28th October 2020
Publication
Price
Publisher
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)
$29.99
DYNAMITE ENTERTAINMENT
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 DM VAR
$125.00
MARVEL COMICS
WE LIVE #1 CVR A MIRANDA
$4.99
AFTERSHOCK COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)
$29.99
DYNAMITE ENTERTAINMENT
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04
$125.00
MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BEN REILLY OMNIBUS HC VOL 02
$125.00
MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP
$44.99
MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49
$9.99
MARVEL COMICS
PUNISHER MAX BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC VOL 01 (MR)
$100.00
MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)
$29.99
DYNAMITE ENTERTAINMENT
CAPTAIN AMERICA BY WAID & GARNEY OMNIBUS HC
$125.00
MARVEL COMICS
SANDMAN TP EXPANDED EDITION BOX SET (MR)
$250.00
DC COMICS
MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #2 (OF 4)
$3.99
MARVEL COMICS
VISION COMPLETE COLLECTION TP
$29.99
MARVEL COMICS
SPIDER-MEN II #1 VAR CVR A & B SET MICHAEL TURNER
$39.99
ASPEN MLT INC
X-MEN EPIC COLLECTION TP SECOND GENESIS
$39.99
MARVEL COMICS
ABSOLUTE SWAMP THING BY ALAN MOORE HC VOL 02 (RES)
$99.99
DC COMICS
MARAUDERS #13 XOS
$4.99
MARVEL COMICS
X-MEN DARK PHOENIX SAGA OMNIBUS HC
$100.00
MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR)
$29.99
DYNAMITE ENTERTAINMENT
DARTH MAUL #1 VAR CVRS A & B SET MICHAEL TURNER
$39.99
ASPEN MLT INC
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2)
$49.99
DARK HORSE COMICS
MONSTRESS TP VOL 05 (MR)
$16.99
IMAGE COMICS
UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 03 HOTEL OBLIVION (C
$39.99
DARK HORSE COMICS
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 02
$125.00
MARVEL COMICS
TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS – 21st October 2020
Publication
Price
Publisher
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG
$8.99
IDW PUBLISHING
LCSD 2020 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #1 FOIL VAR
$5.99
BOOM ENTERTAINMENT
LCSD 2020 POWER RANGERS #1 FOIL VAR
$5.99
BOOM ENTERTAINMENT
LCSD 2020 MIGHTY MORPHIN #1 FOIL VAR
$5.99
BOOM ENTERTAINMENT
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #12 CVR C BLOODY BLANK SKETCH
$3.99
BOOM ENTERTAINMENT
LCSD 2020 DUNE HOUSE ATREIDES #2 (OF 12) FOIL VAR
$5.99
BOOM ENTERTAINMENT
STAR WARS DARTH VADER #6 2ND PTG VAR
$3.99
MARVEL COMICS
X-MEN INFERNO OMNIBUS HC DM VAR
$125.00
MARVEL COMICS
VENOM #27 4TH PTG VAR
$3.99
MARVEL COMICS
LCSD 2020 LUMBERJANES #75 FOIL VAR
$7.99
BOOM ENTERTAINMENT
MARVELS VOICES INDIGENOUS VOICES #1 GHOST RIDER VEREGGE VAR
$4.99
MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #12 MAIN
$3.99
BOOM ENTERTAINMENT
CRITICAL ROLE CHRONICLES OF EXANDRIA MIGHT NEIN DLX ED HC
$124.99
DARK HORSE COMICS
WE LIVE #1 2ND PTG
$4.99
AFTERSHOCK COMICS
WE LIVE #2 CVR A MIRANDA
$3.99
AFTERSHOCK COMICS
SEA OF SORROWS #1 (OF 5) (RES)
$3.99
IDW PUBLISHING
X-MEN INFERNO OMNIBUS HC
$125.00
MARVEL COMICS
CABLE #6 XOS
$3.99
MARVEL COMICS
THOR #8 2ND PTG VAR
$3.99
MARVEL COMICS
SYMBIOTE SPIDER-MAN KING IN BLACK #1
$4.99
MARVEL COMICS
X-FORCE #14 XOS
$3.99
MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #53 LAST
$3.99
MARVEL COMICS
VENOM #30
$3.99
MARVEL COMICS
HELLIONS #6 XOS
$3.99
MARVEL COMICS
SYMBIOTE SPIDER-MAN KING IN BLACK #1 BLACK BLANK VAR
$4.99
MARVEL COMICS
TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS – 21st October 2020
Publication
Price
Publisher
MARVEL HORROR LIVES AGAIN OMNIBUS HC ROMITA DM VAR (MR)
$125.00
MARVEL COMICS
MARVEL HORROR LIVES AGAIN OMNIBUS HC INHYUK LEE CVR (MR)
$125.00
MARVEL COMICS
WAR OF REALMS OMNIBUS HC ADAMS DM VAR
$125.00
MARVEL COMICS
AVENGERS #36 PICHELLI FORTNITE VAR
$3.99
MARVEL COMICS
CAPTAIN MARVEL #22 COELLO FORTNITE VAR
$3.99
MARVEL COMICS
X-FORCE #13 CASSARA FORTNITE VAR XOS
$3.99
MARVEL COMICS
AVENGERS #37 BROOKS FORTNITE WRPAD VAR
$3.99
MARVEL COMICS
SAVAGE AVENGERS #12 KUBERT FORTNITE VAR
$3.99
MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR #24 FORTNITE STORY
$3.99
MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA #24 MCGUINNESS FORTNITE VAR
$3.99
MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)
$29.99
DYNAMITE
MARAUDERS #13 DAUTERMAN FORTNITE VAR XOS
$4.99
MARVEL COMICS
WAR OF REALMS OMNIBUS HC DAUTERMAN CVR
$125.00
MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR #24 CAMUNCOLI FORTNITE VAR
$3.99
MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49
$9.99
MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR EPIC COLL WORLDS GREATEST COMIC MAG TP
$34.99
MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)
$29.99
DYNAMITE
WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS
$125.00
MARVEL COMICS
ABSOLUTE SWAMP THING BY ALAN MOORE HC NEW ED VOL 01 (MR)
$99.99
DC COMICS
WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 01 (RES) (C: 0-1-2)
$49.99
DARK HORSE COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP (C: 1-0-0)
Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.