Split Price Combined Chart For March 2020 Boosts Batman, Unkillables.

Bleeding Cool has been of late not just reporting Diamond's Top 500 ordered comics and graphic novels by North American comic book stores, but also combining split covers, where one cover is at a different price than another, into a more representative chart. And giving us the top 485 as a result. This was kicked off by DC Comics decision to publish cardstock covers for a dollar more, but there are other publishers such as Boom and Albatross Funnybooks that are affected. That means for March 2020's charts changing the chart position of fifteen titles. The standard chart for March 2020 comic shop orders placed Batman #90 and #91 at 7th and 10th in the top ten. But if you combine the standard cover and the card covers then plenty changes, and Batman #91 outsells Batman #90 and both rise to the (almost) top of the chart only beaten by the launch of Spider-Woman. Unkillables does a lot better and Justice League also rise up the chart. Here is the top 500 combined cover chart for March 2020.

Qty Rank Retail Rank Index Publiction Price Publisher 1 1 213.16 SPIDER-WOMAN #1 $4.99 MAR 2 133.12 BATMAN #91 3.99/4.99 DC 3 131.09‬ BATMAN #90 3.99/4.99 DC 4 2 123.67 FLASH #750 $7.99 DC 5 20 114.00 THOR #4 $3.99 MAR 6 7 112.64 X-MEN #8 $3.99 MAR 7 8 111.36 WOLVERINE #2 $3.99 MAR 8 5 106.57 STRANGE ACADEMY #1 $4.99 MAR 9 10 105.33 X-MEN #9 $3.99 MAR 10 4 103.16 IMMORTAL HULK #33 $5.99 MAR 11 16 92.92 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 $3.99 MAR 12 3 90.03 ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 $9.99 DC 13 6 88.04 STRANGE ADVENTURES #1 [*] $4.99 DC 14 84.99 DCEASED UNKILLABLES #2 4.99/5.99 DC 15 9 83.67 HELLIONS #1 $4.99 MAR 16 18 80.15 AMAZING SPIDER-MAN #41 $3.99 MAR 17 13 79.49 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 $4.99 DC 18 15 78.23 CABLE #1 $4.99 MAR 19 21 78.22 AMAZING SPIDER-MAN #42 $3.99 MAR 20 40 75.38 MARVEL #1 $4.99 MAR 21 14 71.26 DECORUM #1 (MR) [*] $4.99 IMA 22 23 71.16 STAR WARS DARTH VADER #2 $3.99 MAR 23 17 70.30 GIANT SIZE X-MEN NIGHTCRAWLER #1 $4.99 MAR 24 24 69.79 X-MEN FANTASTIC FOUR #3 $3.99 MAR 25 19 69.73 MIRKA ANDOLFO MERCY #1 (MR) [*] $3.99 IMA 26 56 66.14 SPIDER-MAN NOIR #1 $3.99 MAR 27 25 65.86 VENOM #24 $3.99 MAR 28 22 65.61 CAPTAIN MARVEL #16 $3.99 MAR 29 26 65.34 STAR WARS #4 $3.99 MAR 30 27 64.78 IMMORTAL HULK #32 $3.99 MAR 31 28 64.62 X-FORCE #9 $3.99 MAR 32 ‭64.21‬ DETECTIVE COMICS #1021 3.99/4.99 DC 33 54 63.53 ROAD TO EMPYRE KREE SKRULL WAR #1 $4.99 MAR 34 62.53 JUSTICE LEAGUE #42 3.99/4.99 DC 35 61.34‬ JUSTICE LEAGUE #43 3.99/4.99 DC 36 31 61.47 NEW MUTANTS #9 $3.99 MAR 37 33 58.60 MARAUDERS #9 $3.99 MAR 38 34 58.39 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2 $3.99 MAR 39 57.36 BATMAN SUPERMAN #8 3.99/4.99 DC 40 35 55.91 SUPERMAN #21 $3.99 DC 41 37 55.71 AVENGERS #32 $3.99 MAR 42 38 54.40 EXCALIBUR #9 $3.99 MAR 43 39 54.25 STAR WARS RISE KYLO REN #4 $3.99 MAR 44 41 53.15 EXCALIBUR #8 $3.99 MAR 45 64 52.55 SPAWN #306 $2.99 IMA 46 45 50.18 ACTION COMICS #1021 $3.99 DC 47 48 49.23 GREEN LANTERN SEASON 2 #2 $3.99 DC 48 30 48.94 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #4 $4.99 DC 49 81 48.14 DOCTOR DOOM #6 $3.99 MAR 50 52 46.55 FANTASTIC FOUR #20 $3.99 MAR 51 53 46.44 GUARDIANS OF THE GALAXY #3 $3.99 MAR 52 51 46.12 FLASH #751 $3.99 DC 53 44 45.88 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 $3.99 BOO 54 55 44.86 FLASH #752 $3.99 DC 55 82 44.11 SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 56 59 44.06 DAREDEVIL #19 $3.99 MAR 57 42 43.75 GWEN STACY #2 $3.99 MAR 58 60 43.66 DEADPOOL #4 $3.99 MAR 59 43.59‬ LEGION OF SUPER HEROES #5 3.99/4.99 DC 60 61 42.09 BATMANS GRAVE #6 $3.99 DC 61 43 41.96 OUTLAWED #1 $4.99 MAR 62 63 41.72 SAVAGE AVENGERS #11 $3.99 MAR 63 66 40.50 CAPTAIN AMERICA #20 $3.99 MAR 64 47 40.01 IRON MAN 2020 #3 $4.99 MAR 65 88 39.15 RESISTANCE #1 $3.99 ART 66 67 38.27 WONDER WOMAN #753 $3.99 DC 67 68 37.74 MILES MORALES SPIDER-MAN #16 $3.99 MAR 68 37.67 WONDER WOMAN #754 3.99/4.99 DC 69 107 36.85 VALKYRIE JANE FOSTER #9 $3.99 MAR 70 36 36.66 SUPERMAN VILLAINS #1 $5.99 DC 71 70 35.26 CATWOMAN #21 $3.99 DC 72 73 35.20 GHOST RIDER #6 $3.99 MAR 73 74 35.20 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 $3.99 MAR 74 65 34.88 X-O MANOWAR (2020) #1 $3.99 VAL 75 71 34.88 NIGHTWING #70 $3.99 DC 76 75 34.82 BLACK CAT #10 $3.99 MAR 77 72 34.28 UNDISCOVERED COUNTRY #5 (MR) $3.99 IMA 78 125 33.97 STAR #3 $3.99 MAR 79 78 33.57 JUSTICE LEAGUE DARK #21 $3.99 DC 80 79 32.94 HARLEY QUINN #71 $3.99 DC 81 69 32.28 GHOST-SPIDER #8 $3.99 MAR 82 84 31.94 DR STRANGE #4 $3.99 MAR 83 86 31.48 CONAN THE BARBARIAN #14 $3.99 MAR 84 58 31.40 TRANSFORMERS VS TERMINATOR #1 $4.99 IDW 85 87 30.69 SUICIDE SQUAD #4 $3.99 DC 86 91 29.75 YOUNG JUSTICE #14 $3.99 DC 87 90 29.72 BASKETFUL OF HEADS #6 (MR) $3.99 DC 88 92 28.95 PUNISHER SOVIET #5 (MR) $3.99 MAR 89 93 28.77 SPIDER-VERSE #6 $3.99 MAR 90 76 27.72 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 (MR) $3.99 ABL 91 85 27.66 RED SONJA AGE OF CHAOS #3 $3.99 DE 92 97 27.57 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #4 $3.99 MAR 93 98 27.55 PUNISHER SOVIET #6 (MR) $3.99 MAR 94 80 26.96 MARVELS X #3 $4.99 MAR 95 26.84‬ SUPERGIRL #40 3.99/4.99 DC 96 99 26.56 AQUAMAN #58 $3.99 DC 97 102 26.41 LOIS LANE #9 $3.99 DC 98 103 26.24 MORBIUS #5 $3.99 MAR 99 94 25.58 VAMPIRELLA #9 $3.99 DE 100 184 25.42 ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #2 $3.99 MAR 101 105 25.39 BATMAN BEYOND #42 $3.99 DC 102 25.38 BATMAN AND THE OUTSIDERS #11 3.99/4.99 DC 103 106 25.34 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #19 $3.99 DC 104 108 24.94 TEEN TITANS #40 $3.99 DC 105 109 24.89 FAR SECTOR #5 (MR) $3.99 DC 106 89 24.65 FANTASTIC FOUR MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 107 110 24.63 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #5 (MR) $3.99 DC 108 114 24.50 MAGNIFICENT MS MARVEL #13 $3.99 MAR 109 96 24.50 PLUNGE #2 (MR) [*] $3.99 DC 110 113 24.27 BATMAN #89 2ND PTG $3.99 DC 111 115 24.20 AMAZING MARY JANE #6 $3.99 MAR 112 100 23.89 FIREFLY #15 $3.99 BOO 113 117 23.64 BATGIRL #45 $3.99 DC 114 104 23.40 ONCE & FUTURE #7 $3.99 BOO 115 120 23.13 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #2 $3.99 MAR 116 121 22.58 DOLLHOUSE FAMILY #5 (MR) $3.99 DC 117 112 22.31 TMNT ONGOING #104 $3.99 IDW 118 126 22.30 2020 RESCUE #1 $3.99 MAR 119 128 22.22 FALCON & WINTER SOLDIER #2 $3.99 MAR 120 116 21.55 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6 $3.99 BOO 121 21.47 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #49 3.99/4.99 BOO 122 132 21.43 AVENGERS OF THE WASTELANDS #3 $3.99 MAR 123 130 21.24 RED HOOD OUTLAW #44 $3.99 DC 124 131 21.17 DETECTIVE COMICS #38 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 125 134 20.84 BLACK PANTHER #22 $3.99 MAR 126 136 20.69 RAVENCROFT #3 $3.99 MAR 127 315 20.59 TRUE BELIEVERS EMPYRE SHE-HULK #1 $1.00 MAR 128 138 20.52 SCREAM CURSE OF CARNAGE #5 $3.99 MAR 129 314 20.25 DOLLAR COMICS BATMAN #428 $1.00 DC 130 111 20.04 KING OF NOWHERE #1 $3.99 BOO 131 122 19.95 X-RAY ROBOT #1 $3.99 DAR 132 140 19.78 DAPHNE BYRNE #3 (MR) $3.99 DC 133 142 19.72 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #5 $3.99 DC 134 146 19.48 HAWKEYE FREE FALL #4 $3.99 MAR 135 144 19.48 HAWKMAN #22 $3.99 DC 135 143 19.48 LOW LOW WOODS #4 (MR) $3.99 DC 137 118 19.13 2020 IRON AGE #1 $4.99 MAR 138 119 18.67 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 (MR) $3.99 ABL 139 95 18.49 TMNT JENNIKA #2 $4.99 IDW 140 147 18.38 BRAVE AND THE BOLD #28 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 141 139 18.24 RED SONJA #14 $3.99 DE 142 150 18.22 SPIDER-HAM #4 $3.99 MAR 143 149 18.16 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #9 $3.99 DC 144 141 17.88 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 $3.99 DE 145 127 17.85 TAROT #4 $4.99 MAR 146 151 17.78 RWBY #6 $3.99 DC 147 129 17.48 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 $4.99 DC 148 133 16.83 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 $3.99 BOO 149 159 16.68 2020 FORCE WORKS #2 $3.99 MAR 150 135 16.35 LAST GOD #6 (MR) $4.99 DC 151 145 16.16 KILLING RED SONJA #1 $3.99 DE 152 167 16.04 JESSICA JONES BLIND SPOT #5 $3.99 MAR 153 171 15.82 ANT-MAN #3 $3.99 MAR 154 160 15.82 STRANGER THINGS INTO THE FIRE #3 $3.99 DAR 155 172 15.77 INCREDIBLE HULK #182 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 156 15.56 SEX CRIMINALS #28 (MR) 3.99/4.69 IMA 156 169 15.56 DIE DIE DIE #9 (MR) $3.99 IMA 158 153 15.55 STEALTH #1 [*] $3.99 IMA 159 176 15.35 NEBULA #2 $3.99 MAR 160 178 15.17 JESSICA JONES BLIND SPOT #6 $3.99 MAR 161 180 15.12 ATLANTIS ATTACKS #3 $3.99 MAR 162 174 15.08 MONSTRESS #27 (MR) $3.99 IMA 163 181 15.01 MARVELS AVENGERS BLACK WIDOW #1 $3.99 MAR 164 179 14.90 TERRIFICS #26 $3.99 DC 165 148 14.88 2020 MACHINE MAN #2 $4.99 MAR 166 158 14.83 DEJAH THORIS (2019) #4 $3.99 DE 167 186 14.74 STRIKEFORCE #7 $3.99 MAR 168 349 14.74 TRUE BELIEVERS EMPYRE VISION #1 $1.00 MAR 169 161 14.72 SONIC THE HEDGEHOG #27 $3.99 IDW 170 183 14.63 ASCENDER #10 (MR) $3.99 IMA 171 187 14.36 DREAMING #19 (MR) $3.99 DC 172 166 14.30 AMETHYST #2 [*] $3.99 DC 173 170 14.13 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 $3.99 DE 174 360 14.02 TRUE BELIEVERS EMPYRE GALACTUS #1 $1.00 MAR 175 173 13.99 BLADE RUNNER 2019 #7 (MR) $3.99 TTN 176 357 13.98 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 1987 $1.00 DC 177 361 13.93 TRUE BELIEVERS EMPYRE MAR-VELL #1 $1.00 MAR 178 190 13.85 OUTER DARKNESS CHEW #1 (MR) $3.99 IMA 179 175 13.80 VAMPIRELLA RED SONJA #7 $3.99 DE 180 363 13.78 TRUE BELIEVERS EMPYRE SWORDSMAN #1 $1.00 MAR 181 195 13.66 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #7 $3.99 MAR 182 196 13.57 MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1 $3.99 MAR 183 197 13.54 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #3 $3.99 MAR 184 156 13.52 SONIC THE HEDGEHOG #26 $3.99 IDW 185 366 13.15 TRUE BELIEVERS EMPYRE ANELLE #1 $1.00 MAR 186 185 13.12 TRANSFORMERS #18 $3.99 IDW 187 364 13.10 DOLLAR COMICS SWAMP THING #57 $1.00 DC 188 367 13.10 TRUE BELIEVERS EMPYRE MANTIS #1 $1.00 MAR 189 182 13.04 BANG #2 [*] $3.99 DAR 190 203 12.77 LUCIFER #18 (MR) $3.99 DC 190 192 12.53 ANGEL & SPIKE #10 $3.99 BOO 192 372 12.52 DOLLAR COMICS JLA #1 $1.00 DC 193 205 12.44 BOOKS OF MAGIC #18 (MR) $3.99 DC 194 191 12.37 STARSHIP DOWN #1 [*] $3.99 DAR 195 374 12.36 DOLLAR COMICS ROBIN #1 1991 $1.00 DC 196 377 12.12 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 2011 $1.00 DC 197 152 12.11 JOIN THE FUTURE #1 $4.99 AFT 198 177 12.10 TRANSFORMERS #19 $3.99 IDW 199 215 11.90 MYSTERY IN SPACE #75 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 200 212 11.84 KILLADELPHIA #5 (MR) $3.99 IMA 201 219 11.62 FAMILY TREE #5 (MR) $3.99 IMA 202 225 11.55 RUNAWAYS #31 $3.99 MAR 203 11.53‬ GOON #9 3.99/4.99 ALB 204 221 11.45 MIDDLEWEST #16 (MR) $3.99 IMA 205 384 11.32 TRUE BELIEVERS EMPYRE HULKLING #1 $1.00 MAR 206 189 11.28 SUPERMAN GIANT #2 $4.99 DC 207 227 11.28 THOR #229 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 208 124 11.27 MARVEL TALES SILVER SURFER #1 $7.99 MAR 209 123 11.20 LAZARUS RISEN #4 (MR) $7.99 IMA 210 206 11.18 DRYAD #1 $3.99 ONI 211 388 11.16 TRUE BELIEVERS EMPYRE LYJA #1 $1.00 MAR 212 383 11.15 DOLLAR COMICS JLA YEAR ONE #1 $1.00 DC 213 207 11.13 RICK & MORTY #60 $3.99 ONI 214 385 11.07 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #1 2006 $1.00 DC 215 198 10.95 ALIENATED #2 $3.99 BOO 216 229 10.94 SNOTGIRL #15 $3.99 IMA 217 213 10.81 GO GO POWER RANGERS #30 $3.99 BOO 218 165 10.79 ARTEMIS & ASSASSIN #1 [*] $4.99 AFT 219 214 10.78 HOTELL #1 (MR) $3.99 ART 220 216 10.76 USAGI YOJIMBO #9 $3.99 IDW 221 218 10.65 FOLKLORDS #5 $3.99 BOO 222 202 10.61 WICKED THINGS #1 $3.99 BOO 223 199 10.60 TRANSFORMERS GALAXIES #5 $3.99 IDW 224 220 10.56 STAR WARS ADVENTURES #31 $3.99 IDW 225 201 10.50 NO ONES ROSE #1 $3.99 VAU 226 223 10.33 KISS ZOMBIES #4 $3.99 DE 227 395 10.31 TRUE BELIEVERS EMPYRE QUOI #1 $1.00 MAR 228 204 10.29 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 $3.99 DE 229 224 10.24 MARVEL ACTION SPIDER-MAN (2020) #2 $3.99 IDW 230 208 10.02 JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 $3.99 BOO 231 209 9.88 FROM BEYOND THE UNKNOWN GIANT #1 $4.99 DC 232 210 9.83 TITANS GIANT #1 $4.99 DC 233 231 9.76 ARCHANGEL 8 #1 (MR) $3.99 ART 234 240 9.71 HOUSE OF WHISPERS #19 (MR) $3.99 DC 235 232 9.68 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #88 $3.99 IDW 236 217 9.65 TRANSFORMERS GALAXIES #6 $3.99 IDW 237 222 9.63 RED MOTHER #4 [*] $3.99 BOO 238 233 9.53 AGGRETSUKO #2 $3.99 ONI 239 242 9.52 FARMHAND #14 (MR) $3.99 IMA 240 247 9.29 MARKED #5 (MR) $3.99 IMA 241 235 9.25 RED BORDER #1 (MR) $3.99 ART 242 249 9.15 DEATH OR GLORY #10 (MR) $3.99 IMA 243 228 9.01 STAR WARS RISE KYLO REN #1 $4.99 MAR 244 239 8.96 BLOODSHOT (2019) #7 $3.99 VAL 245 252 8.93 OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #4 (MR) $3.99 IMA 246 256 8.91 AERO #9 $3.99 MAR 247 155 8.81 WOLVERINE #1 $7.99 MAR 248 257 8.62 GRENDEL DEVILS ODYSSEY #4 (MR) $3.99 DAR 249 244 8.56 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #7 $3.99 BOO 250 245 8.55 MONEY SHOT #5 (MR) $3.99 VAU 251 248 8.39 MARVEL ACTION AVENGERS (2020) #1 $3.99 IDW 252 234 8.28 AQUAMAN GIANT #3 $4.99 DC 253 163 8.23 INVADER ZIM #50 $6.99 ONI 254 238 8.08 CROW LETHE #1 $3.99 IDW 255 226 8.07 TMNT JENNIKA #1 $4.99 IDW 256 254 8.01 GHOSTBUSTERS YEAR ONE #3 $3.99 IDW 257 236 7.92 MAN-EATERS TOMORROW BELONGS TO YOU $4.99 IMA 258 243 7.83 GHOSTBUSTERS YEAR ONE #2 $3.99 IDW 259 265 7.65 BITTER ROOT #7 (MR) $3.99 IMA 260 268 7.54 VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 $3.99 ARC 261 250 7.46 JUDGE DREDD FALSE WITNESS #1 $3.99 IDW 262 260 7.41 DYING IS EASY #4 $3.99 IDW 263 271 7.39 REAVER #7 (MR) $3.99 IMA 264 253 7.37 BILLIONAIRE ISLAND #1 (MR) $3.99 AHO 265 259 7.34 TARTARUS #2 $3.99 IMA 266 270 7.29 PREDATOR HUNTERS III #2 $3.99 DAR 267 262 7.26 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #4 $3.99 IDW 268 255 7.23 STAR WARS DARTH VADER #1 $4.99 MAR 269 263 7.22 RAI (2019) #5 $3.99 VAL 270 276 7.21 SWORD MASTER #9 $3.99 MAR 271 264 7.17 TMNT URBAN LEGENDS #22 $3.99 IDW 272 280 7.06 ARCHIE #712 $3.99 ARC 273 277 7.01 MOONSHINE #17 (MR) $3.99 IMA 274 266 6.99 JAMES BOND #4 $3.99 DE 275 241 6.99 RAGNAROK BREAKING OF HELHEIM #4 $4.99 IDW 276 290 6.98 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #121 20TH ANNIVERSARY (MR) $2.95 BRO 277 278 6.90 RAT QUEENS #21 (MR) $3.99 IMA 278 267 6.81 HIDDEN SOCIETY #2 $3.99 DAR 279 269 6.78 SUPER DUCK #1 (MR) $3.99 ARC 280 282 6.70 SFSX SAFE SEX #7 (MR) $3.99 IMA 281 273 6.64 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 $3.99 TTN 282 275 6.56 MAN WHO EFFED UP TIME #2 $3.99 AFT 283 251 6.47 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 (MR) $4.99 ACT 284 284 6.31 ELFQUEST STARGAZERS HUNT #3 $3.99 DAR 285 289 6.23 SONATA #9 (MR) $3.99 IMA 286 295 6.04 PROTECTOR #3 (MR) $3.99 IMA 287 283 5.86 ON THE STUMP #2 (MR) [*] $3.99 IMA 288 303 5.84 STAR WARS RISE KYLO REN #2 $3.99 MAR 289 285 5.78 VISITOR #4 $3.99 VAL 290 287 5.64 TOMORROW #2 (MR) [*] $3.99 DAR 291 305 5.63 MANIFEST DESTINY #42 (MR) $3.99 IMA 292 291 5.62 GODKILLERS #2 $3.99 AFT 293 304 5.60 TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 $3.99 DAR 294 292 5.54 SWEET HEART #1 (MR) $3.99 ACT 295 308 5.50 THOR #2 $3.99 MAR 296 307 5.49 BIRTHRIGHT #42 $3.99 IMA 297 296 5.47 QUANTUM & WOODY (2020) #3 $3.99 VAL 298 306 5.47 WITCHBLADE #18 (MR) $3.99 IMA 299 297 5.46 DOCTOR TOMORROW #2 $3.99 VAL 300 298 5.27 HEARTBEAT #5 (MR) $3.99 BOO 301 300 5.22 AGGRETSUKO #1 $3.99 ONI 302 301 5.22 UNDONE BY BLOOD #2 $3.99 AFT 303 317 5.18 STAR WARS RISE KYLO REN #3 $3.99 MAR 304 258 5.17 MY LITTLE PONY CANTERLOT HIGH MARCH RADNESS $5.99 IDW 305 302 5.17 RONIN ISLAND #11 $3.99 BOO 306 311 5.15 UNEARTH #6 (MR) $3.99 IMA 307 313 5.03 BUTCHER OF PARIS #4 (MR) $3.99 DAR 308 413 4.99 CONAN THE BARBARIAN #1 $4.99 MAR 309 318 4.98 WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #5 $3.99 DAR 310 319 4.96 GEN LOCK #5 $3.99 DC 310 281 4.91 ROM DIRE WRAITHS #2 $4.99 IDW 312 261 4.81 THOR #1 $4.99 MAR 313 310 4.78 USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #3 $3.99 IDW 314 325 4.69 THOR #3 $3.99 MAR 315 312 4.66 MAGICIANS #5 (MR) $3.99 BOO 316 355 4.62 LOONEY TUNES #254 $2.99 DC 317 293 4.47 LOVE & ROCKETS MAGAZINE #8 (MR) $4.99 FAN 317 299 4.47 PREDATOR HUNTERS III #2 $4.99 DAR 319 320 4.45 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #3 (MR) $3.99 DE 320 272 4.42 UNCLE SCROOGE #55 $5.99 IDW 321 327 4.41 X-MEN FANTASTIC FOUR #2 $3.99 MAR 322 321 4.39 WELLINGTON #3 $3.99 IDW 323 309 4.39 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 $4.99 MAR 324 322 4.33 ADLER #2 $3.99 TTN 325 328 4.26 LUCY CLAIRE REDEMPTION #4 (MR) $3.99 IMA 326 286 4.21 GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 $4.99 ZEN 327 279 4.15 JUDGE DREDD 100 PAGE GIANT $5.99 IDW 328 323 3.95 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 $3.99 ZEN 329 331 3.89 KILL LOCK #4 $3.99 IDW 330 339 3.87 DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 $3.99 DAR 330 348 3.75 STAR WARS #2 $3.99 MAR 332 343 3.74 BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 $3.99 DAR 333 335 3.71 ANIMOSITY #27 (MR) $3.99 AFT 334 396 3.48 UPSHOT NOW #4 $5.00 ART 335 326 3.67 ROBYN HOOD VIGILANTE #5 $3.99 ZEN 336 346 3.67 ANALOG #10 (MR) $3.99 IMA 337 345 3.62 KILL WHITEY DONOVAN #4 (MR) $3.99 DAR 338 350 3.60 CROWDED #12 $3.99 IMA 339 338 3.60 PANDEMICA #4 $3.99 IDW 340 288 3.49 SHANG #1 $5.99 ZEN 341 352 3.47 DRAGON AGE BLUE WRAITH #3 $3.99 DAR 342 333 3.44 NORTH BEND #1 $3.99 SCO 343 334 3.41 STABBITY BUNNY #10 $3.99 SCO 344 337 3.32 DRAGON WHISPERER #1 $3.95 RED 345 347 3.31 LUMBERJANES #72 $3.99 BOO 346 465 3.23 BLACK CAT #1 $4.99 MAR 347 358 3.17 BLACK STARS ABOVE #5 (MR) $3.99 VAU 348 370 3.15 FLASH FORWARD #6 $3.99 DC 349 342 3.13 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 $3.99 ZEN 350 329 3.12 RISING SUN #3 $4.99 IDW 351 344 3.10 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #17 $3.99 TOK 351 373 3.09 CRONE #5 $3.99 DAR 353 458 3.00 AMAZING SPIDER-MAN #4 $3.99 MAR 354 356 2.90 NIOBE SHE IS DEATH #3 $3.99 STR 355 382 2.88 X-MEN #5 $3.99 MAR 356 473 2.82 HOUSE OF X #1 $5.99 MAR 357 376 2.81 HEXAGON #1 $3.99 IMP 358 316 2.80 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #272 $5.99 KEN 359 340 2.80 VAMPBLADE SEASON 4 #8 (MR) $4.99 ACT 360 294 2.79 FROM HELL MASTER EDITION #10 (MR) $7.99 IDW 361 375 2.75 TWIN WORLDS #1 $3.99 ACT 362 378 2.71 VARKING DEAD #1 $4.00 AAR 363 411 2.68 BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER ALL RELATIVE #1 $2.99 ARC 364 368 2.67 UNBOUND #5 $3.99 ZEN 365 381 2.66 GEARS OF WAR HIVEBUSTERS #5 $3.99 IDW 366 392 2.60 CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #4 $3.99 DAR 367 332 2.58 DISNEY COMICS AND STORIES #11 $5.99 IDW 368 353 2.56 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 (MR) $4.99 ACT 369 341 2.54 CONSPIRACY ALIEN ABDUCTIONS ONE SHOT $4.99 ZEN 370 359 2.52 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 $4.99 TTN 371 389 2.49 BAD RECEPTION #4 $3.99 AFT 372 398 2.47 HEART ATTACK #5 (MR) $3.99 IMA 373 380 2.45 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #6 (MR) $3.99 AHO 374 379 2.43 GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 $4.99 MAR 375 391 2.42 BACKTRACK #2 (MR) $3.99 ONI 376 390 2.41 ARGUS #1 $3.99 ACT 377 478 2.40 TONY STARK IRON MAN #1 $4.99 MAR 378 351 2.39 SCREAMING HORROR #1 $4.99 FAN 379 394 2.36 GHOSTED IN LA #9 $3.99 BOO 380 2.30 DCEASED UNKILLABLES #1 4.99/5.99 DC 381 386 2.27 IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 $4.99 MAR 382 399 2.26 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #6 $3.99 LIO 383 408 2.25 HARDCORE RELOADED #4 (MR) $3.99 IMA 384 505 2.24 AMAZING SPIDER-MAN #17 $4.99 MAR 385 354 2.18 VENOM #19 $3.99 MAR 386 393 2.17 FUHRER AND THE TRAMP #1 $3.99 SOU 387 558 2.17 LEGENDS OF LOG ONE SHOT $1.00 ALT 388 403 2.15 HEATHEN #10 $3.99 VAU 389 404 2.12 PLANET COMICS #1 CVR A $3.99 ANT 390 405 2.12 B B FREE #3 $3.99 BOO 391 369 2.10 PINK LEMONADE #2 $4.99 IT' 392 397 2.09 DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #5 (MR) $3.99 AHO 393 498 2.07 DOCTOR STRANGE #381 $3.99 MAR 394 400 2.02 CANOPUS #2 $3.99 SCO 395 410 2.01 GRUMBLE MEMPHIS & BEYOND THE INFINITE #1 $3.99 ALB 396 500 1.97 MARVEL COMICS #1000 $9.99 MAR 397 416 1.96 I CAN SELL YOU A BODY #3 $3.99 IDW 398 419 1.91 ALIENATED #1 [*] $3.99 BOO 399 421 1.85 RED SONJA AGE OF CHAOS #2 $3.99 DE 400 510 1.83 ABSOLUTE CARNAGE #1 $7.99 MAR 401 527 1.82 BLOOD REALM VOL 3 #1 (MR) $1.50 ALT 402 422 1.82 CAT SHIT VOL 01 #1 $3.99 ANT 403 412 1.82 PUNCHLINE #10 CVR A $3.99 ANT 404 417 1.75 DIVINICA #5 $3.99 ROT 405 420 1.75 IGNITED #8 (MR) $3.99 HUM 406 450 1.68 AVENGERS #30 $3.99 MAR 407 430 1.68 GOLD DIGGER #271 $3.99 ANT 408 423 1.65 WHITE ASH #3 $3.99 SCO 409 434 1.64 CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 $3.99 AME 410 435 1.63 HEIST HOW TO STEAL A PLANET #5 $3.99 VAU 411 409 1.62 READ ONLY MEMORIES #3 $4.99 IDW 412 453 1.62 STAR WARS #3 $3.99 MAR 413 427 1.59 WEAPON PLUS WORLD WAR IV $4.99 MAR 414 509 1.57 IT CAME OUT ON A WEDNESDAY #11 $1.99 ALT 414 552 1.56 POWERS OF X #6 $5.99 MAR 416 441 1.56 EVE STRANGER #5 $3.99 IDW 417 426 1.54 X-MEN #7 $4.99 MAR 418 442 1.53 SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED #5 $3.99 AFT 419 431 1.52 WOLVENHEART #6 $3.99 MAD 420 432 1.51 OMNI #6 (MR) $3.99 HUM 421 661 1.51 IMAGE FIRSTS WALKING DEAD CURR PTG #1 (MR) $1.00 IMA 422 433 1.50 KYRRA ALIEN JUNGLE GIRL #1 NONSTOP ED $3.99 SCO 423 541 1.50 X-MEN #1 $4.99 MAR 424 562 1.44 DOMINO HOTSHOTS #1 $3.99 MAR 425 468 1.42 X-FORCE #8 $3.99 MAR 426 440 1.40 GWEN STACY #1 $4.99 MAR 427 457 1.40 NOBODY IS IN CONTROL #4 (MR) $3.99 BLA 428 443 1.38 RV9 #5 $3.99 MAD 429 444 1.38 HANK STEINER MONSTER DETECTIVE #1 $3.99 SOU 430 446 1.36 APOCALYPSE GIRL #3 $3.99 SOU 431 447 1.36 CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #5 (MR) $3.99 STO 432 401 1.35 SHRIEK SPECIAL #1 (MR) $5.99 FAN 433 553 1.34 AMAZING SPIDER-MAN #798 $3.99 MAR 434 564 1.34 POWERS OF X #5 $4.99 MAR 435 566 1.32 HOUSE OF X #6 $4.99 MAR 436 452 1.31 CAPTAIN GINGER SEASON 2 #2 $3.99 AHO 437 571 1.28 GODS AND GEARS #3 $1.50 ALT 438 482 1.24 CAPTAIN MARVEL #14 $3.99 MAR 439 460 1.23 CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 (MR) $3.99 AMR 440 584 1.23 POWERS OF X #3 $4.99 MAR 441 459 1.21 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 (MR) $3.99 ABL 442 557 1.21 DOCTOR DOOM #1 $4.99 MAR 443 472 1.19 VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #3 $3.99 VAU 444 466 1.16 SAVAGE BASTARDS #2 $3.99 MAD 445 475 1.16 CASPERS SPOOKSVILLE #3 $3.99 AME 446 371 1.13 PLANET COMICS #1 CVR B $9.99 ANT 447 424 1.11 WONDER WOMAN DEAD EARTH #2 $6.99 DC 448 469 1.11 RISE #6 $3.99 SCO 449 470 1.11 TOUCHING EVIL #5 $3.99 SOU 450 568 1.07 GHOST RIDER #1 $4.99 MAR 451 597 1.05 ABSOLUTE CARNAGE #4 $4.99 MAR 452 581 1.05 ABSOLUTE CARNAGE SEPARATION ANXIETY #1 $4.99 MAR 453 489 1.04 TMNT ONGOING #101 $3.99 IDW 454 480 1.03 FINGER GUNS #1 $3.99 VAU 455 490 1.03 RED MOTHER #2 $3.99 BOO 456 503 1.02 INCREDIBLE HULK #181 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 457 491 1.00 ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 $3.99 AME 458 481 1.00 STRANGELANDS #7 (MR) $3.99 HUM 459 497 0.98 SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #4 $3.99 TTN 460 488 0.95 STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #4 $3.99 STO 461 508 0.94 BANG #1 $3.99 DAR 462 613 0.93 FUTURE FIGHT FIRSTS WHITE FOX #1 $4.99 MAR 463 493 0.92 OVER THE ROPES #4 $3.99 MAD 464 804 0.92 IMAGE FIRSTS INVINCIBLE #1 $1.00 IMA 465 522 0.92 HAWKEYE FREE FALL #3 $3.99 MAR 466 425 0.90 SUPERBABES STARRING FEMFORCE #3 $5.95 AC 467 611 0.89 MARVELS EPILOGUE #1 ALEX ROSS SKETCH VAR $4.99 MAR 468 621 0.88 POWERS OF X #1 $5.99 MAR 469 617 0.87 HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #1 $4.99 MAR 470 528 0.85 ATLANTIS ATTACKS #1 $3.99 MAR 471 678 0.85 CAPTAIN MARVEL #9 $3.99 MAR 472 511 0.84 WASTED SPACE #15 (MR) $3.99 VAU 473 626 0.84 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #1 $3.99 MAR 474 691 0.84 HOUSE OF X #4 $4.99 MAR 475 651 0.84 AMAZING SPIDER-MAN #25 $7.99 MAR 476 529 0.83 MARAUDERS #8 $3.99 MAR 477 504 0.83 DEADLY TEN PRESENTS SHADOWHEART CURSE (MR) $3.99 FUL 478 476 0.82 JOKER KILLER SMILE #3 (MR) $5.99 DC 479 686 0.81 LOKI #2 $3.99 MAR 480 484 0.79 HARLEY QUINN & BIRDS OF PREY #1 (MR) $5.99 DC 481 657 0.79 MARVEL COMICS #1001 $4.99 MAR 482 506 0.78 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 $4.99 DC 483 439 0.78 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #308 $7.99 ARC 484 640 0.77 FANTASTIC FOUR 4 YANCY STREET #1 $4.99 MAR 485 523 0.77 AM ARCHIVES LAUREL AND HARDY 1972 #1 $3.99 AME