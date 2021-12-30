Stray Dogs: Dog Days #1 Tops Diamond Comics Reorders – Twice

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Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their reorders of certain comics. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Reorders stats from Diamond Comic Distributors. Okay, so no DC Comics and reduced Marvel Comics, but still… it helps Stray Dogs beat out Spider-Man for one thing. Twice

Stray Dogs: Dog Days #1 Tops Diamond Comics Reorders - Twice
Stray Dogs: Dog Days #1 Tops Diamond Comics Reorders – Twice

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
STRAY DOGS DOG DAYS #1 (OF 2) CVR B HORROR MOVIE VAR $4.99 IMAGE COMICS
STRAY DOGS DOG DAYS #1 (OF 2) CVR A FORSTNER & FLEECS $4.99 IMAGE COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #83 $3.99 MARVEL COMICS
POWER RANGERS UNIVERSE #1 (OF 6) CVR A MORA $4.99 BOOM! STUDIOS
DEVILS REIGN #2 (OF 6) $4.99 MARVEL COMICS
DUNE WHISPER OF CALADAN SEAS #1 CVR A DEKAL $7.99 BOOM! STUDIOS
TIMELESS #1 $5.99 MARVEL COMICS
MAZEBOOK #5 (OF 5) CVR A LEMIRE $5.99 DARK HORSE COMICS
DEATH OF DOCTOR STRANGE #4 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
ONCE & FUTURE #23 CVR A MORA $3.99 BOOM! STUDIOS
ECHOLANDS #5 CVR A WILLIAMS III (MR) $4.99 IMAGE COMICS
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #19 $3.99 MARVEL COMICS
FIREFLY #35 CVR A BENGAL $3.99 BOOM! STUDIOS
POWER RANGERS #14 CVR A PAREL $3.99 BOOM! STUDIOS
STAR WARS ADVENTURES (2021) #13 CVR A FRANCAVILLA $3.99 IDW PUBLISHING
ICE CREAM MAN #27 CVR A MORAZZO & OHALLORAN (MR) $3.99 IMAGE COMICS
HELLBOY BONES OF GIANTS #3 (OF 4) $3.99 DARK HORSE COMICS
CRITICAL ROLE: TALES OF EXANDRIA #3 (OF 4) $3.99 DARK HORSE COMICS
DUNE WHISPER OF CALADAN SEAS #1 CVR B REBELKA $7.99 BOOM! STUDIOS
APACHE DELIVERY SERVICE #1 (OF 4) CVR A JENKINS $3.99 DARK HORSE COMICS
GI JOE A REAL AMERICAN HERO YEARBOOK #4 $5.99 IDW PUBLISHING
WASTELANDERS STAR-LORD #1 $3.99 MARVEL COMICS
DAISY #2 (OF 5) $3.99 DARK HORSE COMICS
SWORD OF HYPERBOREA #1 (OF 4) CVR A CAMPBELL $3.99 DARK HORSE COMICS
POWER RANGERS UNIVERSE #1 (OF 6) CVR F FOC $5.99 BOOM! STUDIOS

TOP 25 REORDERS PRODUCTS

Product Price Publisher
POP AVENGERS ENDGAME I AM IRON MAN PX GID DLX VIN FIG $14.99 FUNKO
SPAWN 7IN SCALE CLOWN DLX AF CS (NET) (C: 1-1-2) $79.98 MCFARLANE TOYS
GI JOE ARAH GALLERY DESTRO PVC STATUE (C: 1-1-2) $49.99 DIAMOND SELECT TOYS LLC
GODZILLA 89 PREMIUM SCALE STATUE (NET) (C: 1-1-2) $350.00 MONDO TEES LLC
MARVEL LEGENDS IN 3D PS5 MILES MORALES 1/2 SCALE BUST $175.00 DIAMOND SELECT TOYS LLC
MARVEL COMIC DEADPOOL 1/7 SCALE BUST (C: 1-1-2) $69.99 DIAMOND SELECT TOYS LLC
GODZILLA 2019 TOHO SER RODAN 10IN PVC FIG (NET) (C: 1-1-2) $0.00 STAR ACE TOYS LIMITED
WB THRILLS AND CHILLS 3D FOAM BAG CLIP (C: 1-1-2) $143.76 MONOGRAM PRODUCTS
SPAWN WV1 7IN SCALE REDEEMER AF CS (NET) (C: 1-1-2) $149.94 MCFARLANE TOYS
MARVEL NOUVEAU 24PC PLAYING CARD DS (C: 1-1 (Stray Dogs: Dog Days #1 Tops Diamond Comics Reorders &#8211; TwiceFEB219179) $167.76 NMR DISTRIBUTION AMERICA
RE:EDIT HALO INF MASTER CHIEF MJOLNIR MKVI GEN 3 PX 1/12 $165.00 1000 TOYS INC.
POP MARVEL SPIDER-MAN JAPANESE TV SERIES PX VIN FIG $14.99 FUNKO
ALIENS ALIEN QUEEN PX 1/18 SCALE FIGURE (C: 1-1-2) $39.99 HIYA TOYS
JUJUTSU KAISEN POP UP PARADE YUJI ITADORI PVC FIG (C: 1-1-2) $49.99 GOOD SMILE COMPANY
DEMON SLAYER KIMETSU V18 TANJIRO KAMADO FIG (C: 1-1-2) $24.99 BANPRESTO
RE:EDIT HALO INF MASTER CHIEF MJOLNIR MKVI GEN 3 1/12 AF $150.00 1000 TOYS INC.
GHOST PAPA EMERITUS I ULTIMATES AF (NET) (C: 1-1-2) $55.00 SUPER7
MONSTER HUNTER CFB STANDARD MODEL 6PC BMB DIS VER 19 $107.94 GOOD SMILE COMPANY
ETERNALS LEGENDS 6IN AF ASST 202101 (NET) (C: 1-1-2) $183.92 HASBRO TOY GROUP
BST AXN GREMLINS GIZMO 5IN AF (C: 1-1-2) $15.99 THE LOYAL SUBJECTS WAVE 2
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA SABITO NENDOROID AF $89.99 GOOD SMILE COMPANY
HAIKYU TO THE TOP POP UP PARADE SHOYO HINATA PVC FIG $49.99 GOOD SMILE COMPANY
MARVEL PREMIER COLLECTION RHINO STATUE (C: 1-1-2) $250.00 DIAMOND SELECT TOYS LLC
AVENGERS INFINITY SAGA IRON MAN MK43 DLX 1/12 SCALE AF $89.99 THREEZERO
BST AXN GREMLINS STRIPE 5IN AF (C: 1-1-2) $15.99 THE LOYAL SUBJECTS WAVE 2

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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