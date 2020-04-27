Thank FOC It's Monday for DC Comics, UCS, Lunar and Diamond.

Let's have a quick run around the current direct market comic book distribution issue, shall we? Currently dubbed as the New Distributor Wars of 2020, over twenty years since the last flurry. And tonight, Lunar, UCS and Diamond Comic Distributors all have warring Final Order Cut-Off or FOC items with a deadline of tonight.
We mentioned that Diamond was asking those retailers who still wanted to order their DC Comics through Diamond that all their orders had been reduced to zero, and that they have until midnight to update their FOC. And they provided this image to do so. Here is their line-up for DC Comics lined up for tonight (variants removed) arriving for sale on May 20th and 27th.
ABSOLUTE DAYTRIPPER HC (RES) (MR)
ADVENTURES OF SUPERMAN BY GEORGE PEREZ HC
ANTI HERO TP
AQUAMAN #59
BASKETFUL OF HEADS #7 (OF 7) (MR)
BATMAN #89 3RD PTG
BATMAN AND THE OUTSIDERS #12
BATMAN BEYOND #43
BATMAN DETECTIVE COMICS HC VOL 03 GREETINGS FROM GOTHAM
BATMAN GIANT #4
BATMAN HC BOOK 12 CITY OF BANE PART ONE
BATMAN LAST KNIGHT ON EARTH HC
BATMAN SUPERMAN HC VOL 01 WHO ARE THE SECRET SIX
BATMAN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES III HC
BOOKS OF MAGIC #19 (MR)
DAPHNE BYRNE #4 (OF 6) (MR)
DC FIRST ISSUE SPECIAL HC
DC GALLERY RED SON BATMAN COWL
DC POSTER PORTFOLIO COMPLETE YEAR OT VILLAIN POSTER VARIANTS
DC SUPER STARS #17 FACSIMILE EDITION
DCEASED UNKILLABLES #3 (OF 3)
DOLLHOUSE FAMILY #6 (OF 6) (MR)
DREAMING #20 (MR)
EX MACHINA COMPENDIUM TP VOL 01
FAMOUS FIRST EDITION NEW FUN #1 HC (RES)
FLASH #753
FLASH #754
FLASH BY MARK WAID TP BOOK 07
FLASH GIANT #4
FREEDOM FIGHTERS RISE OF A NATION TP
GOTHAM HIGH TP
GREEN ARROW YEAR ONE DELUXE EDITION HC
GREEN LANTERN BY GEOFF JOHNS TP BOOK 03
GREEN LANTERN SEASON 2 #3
HARLEY QUINN #72
HARLEY QUINN & POISON IVY HC
HARLEY QUINN RED WHITE AND BLACK STATUE BY ADAM HUGHES
HAWKMAN #23
HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #6 (OF 6)
HELLBLAZER BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC (MR)
HOUSE OF WHISPERS #20 (MR)
JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #4 (OF 9) (MR)
JUSTICE LEAGUE #44
JUSTICE LEAGUE #45
JUSTICE LEAGUE DARK TP VOL 03 THE WITCHING WAR
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #20
JUSTICE LEAGUE OF AMERICA A CELEBRATION OF 60 YEARS HC
LOIS LANE #10 (OF 12)
LOST CARNIVAL A DICK GRAYSON GRAPHIC NOVEL TP
LOW LOW WOODS #5 (OF 6) (MR)
METAL MEN #6 (OF 12)
MY VIDEO GAME ATE MY HOMEWORK TP
NEW GODS BY GERRY CONWAY HC
NIGHTWING #70 2ND PTG
NIGHTWING TP VOL 01 THE GRAY SON LEGACY
OMEGA MEN BY TOM KING DLX ED HC
OUR FIGHTING FORCES GIANT #1
PLUNGE #3 (OF 6) (MR)
RED HOOD OUTLAW #45
ROBIN THE BRONZE AGE OMNIBUS HC
SHAZAM THE WORLDS MIGHTIEST MORTAL HC VOL 02
STARGIRL BY GEOFF JOHNS TP (RES)
SUICIDE SQUAD #5
SUPERMAN ACTION COMICS HC VOL 03 LEVIATHAN HUNT
SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 02 LEVIATHAN RISING
SUPERMAN SMASHES THE KLAN TP
SUPERMAN THE GOLDEN AGE TP VOL 05
SUPERMAN UP IN THE SKY HC
SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #10 (OF 12)
SWAMP THING BY NANCY A COLLINS OMNIBUS HC (MR)
TALES OF THE BATMAN STEVE ENGLEHART HC
TEEN TITANS #41
TEEN TITANS GO BOX SET VOL 02
TEEN TITANS TP VOL 03 SEEK AND DESTROY
TERRIFICS #27
TRANSMETROPOLITAN TP BOOK 03 (MR)
WEIRD WESTERN TALES JONAH HEX HC VOL 01 (RES)
WONDER WOMAN #755
WONDER WOMAN & JUSTICE LEAGUE DARK WITCHING HOUR TP
WONDER WOMAN GIANT #4
WONDER WOMAN HC VOL 02 LOVE IS A BATTLEFIELD
WORLDS FINEST GUARDIANS OF THE EARTH HC
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4) 3RD PTG
YOUNG JUSTICE TP VOL 01 GEMWORLD
While Image Comics have the new date of May 20th and beyond for a few collections as well, coming through Diamond.
Snotgirl TP Vol. 3: Is This Real Life? 05/20/20
Black Science Premiere HC Vol. 3 (MR) 05/27/20
Family Tree TP Vol. 1 05/27/20
Postal Comp. Collection HC (MR) 05/27/20
November HC Vol. 2 (MR) 06/03/20
Paul is Dead OGN 06/03/20
920London TP (MR) 06/10/20
Gideon Falls TP Vol. 4 (MR) 06/17/20
Unpresidented HC 06/24/20
Lunar Distribution has issued their latest line-up of DC titles for the month ahead, as ordering deadlines have changed. No longer as quite ahead as UCS Comics Distribution as they were before.
Lunar 5/5 release Order deadline 04/27
Batman and the Outsiders #12
DC Super Stars Facsimile Edition #17
Flash #753
Green Lantern Season #23
Hawkman #23
House of Whispers #20
Joker/ Harley: Criminal Sanity #4 (of 9)
Lost Carnival: A Dick Grayson Graphic Novel
Batman – Detective Comics Vol. 3: Greetings from Gotham
Green Arrow: Year One – The Deluxe Edition
Shazam!: The World's Mightiest Mortal Vol. 2
Weird Western Tales: Jonah Hex
Young Justice Vol. 1: Gemworld
Lunar 5/12 release Order deadline 04/27
Harley Quinn #72
Justice League #44
Justice League Odyssey #20
Lois Lane (of 12) #10
Metal Men #6 (of 12)
Justice League Dark Vol. 3: The Witching War
Superman – Action Comics Vol. 2: Leviathan Rising
Superman – Action Comics Vol 3: Leviathan Hunt
Superman Smashes the Klan
Wonder Woman & the Justice League Dark: The Witching Hour
Adventures of Superman by George Perez
Lunar 5/19 release Order deadline 04/27
Dceased: Unkillables #3(of 3)Dollhouse Family #6(of 6)Flash Giant #4
Plunge #3(of 6)
Superman's Pal Jimmy Olsen #1(of 12)
Wonder Woman #755
Year of the Villain: Hell Arisen #3(3rd Print) (of 4)
Red Hood: Outlaw #45
Lunar 5/19 collected editions Order deadline 05/05
Harley Quinn and Poison Ivy HC
Nightwing: The Gray Son Legacy SC
Stargirl by Geoff Johns SC
The Flash by Mark Waid Book Seven SC
While this is what UCS Comic Distribution are offering. They added 23 new items to tonight's FOC. They wrote to retailers.
To ensure UCS is able to deliver new release DC Collected Editions on the intended release dates to our valued customers, we've added 23 lines to this Monday's FOC (4/27). These collections are set to come out over the course of several weeks, you won't be getting them all at once. If you've already done your FOC, please take a moment to review it and order any additional books you may want by 11:59 PM EST on Monday to ensure you receive these books on time.
|FOC DATE
|RELEASE
|UCS ID#
|TITLE
|RETAIL
|4/27/2020
|5/5/2020
|20010634
|BATMAN DETECTIVE COMICS HC VOL 03 GREETINGS FROM GOTHAM
|24.99
|4/27/2020
|5/5/2020
|19110542
|GREEN ARROW YEAR ONE DELUXE EDITION HC
|39.99
|4/27/2020
|5/5/2020
|19120526
|LOST CARNIVAL A DICK GRAYSON GRAPHIC NOVEL TP
|16.99
|4/27/2020
|5/5/2020
|20010662
|SHAZAM THE WORLDS MIGHTIEST MORTAL H VOL 02
|49.99
|4/27/2020
|5/5/2020
|19110566
|WEIRD WESTERN TALES JONAH HEX HC VOL 01
|75.00
|4/27/2020
|5/5/2020
|20010678
|YOUNG JUSTICE TP VOL 01 GEMWORLD
|17.99
|4/27/2020
|5/12/2020
|20020544
|ADVENTURES OF SUPERMAN BY GEORGE PEREZ HC
|49.99
|4/27/2020
|5/12/2020
|20020563
|JUSTICE LEAGUE DARK TP VOL 03 THE WITCHING WAR
|16.99
|4/27/2020
|5/12/2020
|20020576
|SUPERMAN ACTION COMICS HC VOL 03 LEVIATHAN HUNT
|24.99
|4/27/2020
|5/12/2020
|20020577
|SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 02 LEVIATHAN RISING
|17.99
|4/27/2020
|5/12/2020
|20010630
|SUPERMAN SMASHES THE KLAN TP
|16.99
|4/27/2020
|5/12/2020
|20020582
|WONDER WOMAN & JUSTICE LEAGUE DARK WITCHING HOUR TP
|16.99
|4/27/2020
|5/19/2020
|20020555
|FLASH BY MARK WAID TP BOOK 07
|39.99
|4/27/2020
|5/19/2020
|20020562
|HARLEY QUINN & POISON IVY HC
|24.99
|4/27/2020
|5/19/2020
|20020572
|NIGHTWING TP VOL 01 THE GRAY SON LEGACY
|19.99
|4/27/2020
|5/19/2020
|20020575
|STARGIRL BY GEOFF JOHNS TP
|34.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020545
|BATMAN THE CAPED CRUSADER TP VOL 04
|34.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020568
|NEW TEEN TITANS TP VOL 11
|19.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020579
|SUPERMAN HC VOL 03 THE TRUTH REVEALED
|24.99
|4/27/2020
|6/2/2020
|19080641
|ABSOLUTE FOURTH WORLD BY JACK KIRBY HC VOL 01
|150.00
|4/27/2020
|6/2/2020
|20020554
|DC GOES TO WAR HC
|39.99
|4/27/2020
|6/2/2020
|20010653
|JOKER 80 YEARS OF THE CLOWN PRINCE OF CRIME HC
|29.99
|4/27/2020
|6/2/2020
|20020566
|MARTIAN MANHUNTER IDENTITY TP
|24.99
|4/27/2020
|6/2/2020
|20020580
|TERRIFICS TP VOL 03 THE GOD GAME
|16.99
|4/27/2020
|6/2/2020
|20020426
|WONDER WOMAN TEMPEST TOSSED TP
|16.99
|4/27/2020
|6/2/2020
|20020586
|WONDER WOMAN TP VOL 01 THE JUST WAR
|19.99
|4/27/2020
|6/2/2020
|20020589
|YOUNG JUSTICE HC VOL 02 LOST IN THE MULTIVERSE
|24.99
|4/27/2020
|6/23/2020
|20030649
|JUSTICE LEAGUE TP VOL 05 JUSTICE DOOM WAR
|24.99
|4/27/2020
|6/23/2020
|20030622
|LEGENDS OF THE DARK KNIGHT MATT WAGNER HC
|49.99
|4/27/2020
|6/23/2020
|19100681
|LEGION OF SUPER HEROES SILVER AGE OMNIBUS HC VOL 03
|99.99
|4/27/2020
|6/23/2020
|20020424
|PRIMER TP
|9.99
|4/27/2020
|6/23/2020
|20030675
|YEAR OF THE VILLAIN THE INFECTED TP
|17.99
|4/27/2020
|8/11/2020
|20030655
|JUSTICE LEAGUE OF AMERICA SILVER AGE OMNIBUS HC VOL 01 NEW E
|99.99
|4/27/2020
|8/18/2020
|20030667
|WONDER WOMAN THE HIKETEIA DLX ED HC
|29.99
|FOC DATE
|RELEASE
|UCS ID#
|TITLE
|RETAIL
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020430
|AQUAMAN #59
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020431
|AQUAMAN #59 TYLER KIRKHAM VAR ED
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020510
|BASKETFUL OF HEADS #7 (OF 7) (MR)
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020511
|BASKETFUL OF HEADS #7 (OF 7) GABRIEL RODRIGUEZ VAR ED (MR)
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020436
|BATMAN BEYOND #43
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020437
|BATMAN BEYOND #43 FRANCIS MANAPUL VAR ED
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020520
|BOOKS OF MAGIC #19 (MR)
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020447
|FLASH #754
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020448
|FLASH #754 CARD STOCK RAFAEL GRAMPA VAR ED
|4.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020459
|HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #6 (OF 6)
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020464
|JUSTICE LEAGUE #45
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020465
|JUSTICE LEAGUE #45 DAN MORA VAR ED
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020516
|LOW LOW WOODS #5 (OF 6) (MR)
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020517
|LOW LOW WOODS #5 (OF 6) JENNY FRISON VAR ED (MR)
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020474
|MAD MAGAZINE #13
|5.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020529
|OUR FIGHTING FORCES GIANT #1
|4.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020489
|SUICIDE SQUAD #5
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020490
|SUICIDE SQUAD #5 JEREMY ROBERTS VAR ED
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020497
|TEEN TITANS #41
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020498
|TEEN TITANS #41 KHARY RANDOLPH VAR ED
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020500
|TERRIFICS #27
|3.99
|4/27/2020
|5/26/2020
|20020531
|WONDER WOMAN GIANT #4
|4.99
That's what the DC Comics FOC numbers say right now. How is it looking on the ground?