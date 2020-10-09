TMNT: The Last Ronin Tops Advance Reorders

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And it's the launch of TMNT: The Last Ronin series by Eastman and Laird which puts on the most orders (unless you are Mammoth Comics) ahead of Spawn #111 (which has put on a fair amount up to 150,000) and the second issue of Department Of Truth (up to 50,000) and Giga (up to 28,000).
TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) CVR A EASTMAN ESCORZA
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|SPAWN #311 CVR B MCFARLANE
|$2.99
|IMAGE COMICS
|DEPARTMENT OF TRUTH #2 CVR A SIMMONDS (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|DEPARTMENT OF TRUTH #2 CVR B WARD (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|STRANGE ACADEMY #4
|$3.99
|MARVEL COMICS
|X OF SWORDS STASIS #1
|$4.99
|MARVEL COMICS
|GIGA #1 CVR A LE
|$3.99
|VAULT COMICS
|SPAWN #311 CVR C BARBERI
|$2.99
|IMAGE COMICS
|FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 (OF 4) 2ND PTG NEAL ADAMS VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #3 (OF 4) ALEX ROSS MEDUSA TIMELES
|$4.99
|MARVEL COMICS
|STRANGE ACADEMY #4 ADAMS CHARACTER SPOTLIGHT VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|SHANG-CHI #2 (OF 5) ALEX ROSS SHANG-CHI TIMELESS VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|AMAZING SPIDER-MAN #51 LAST
|$3.99
|MARVEL COMICS
|GIGA #1 CVR B GOODEN DANIEL
|$3.99
|VAULT COMICS
|AUTUMNAL #1 SIMMONDS FOIL VAR (2ND PTG)
|$9.99
|VAULT COMICS
|X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|SPAWN #311 CVR A MATTINA
|$2.99
|IMAGE COMICS
|FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #3 (OF 4)
|$4.99
|MARVEL COMICS
|SHANG-CHI #2 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|GIGA #1 CVR C GORHAM
|$3.99
|VAULT COMICS
|STRANGE ACADEMY #4 ALEX ROSS SCARLET WITCH TIMELESS VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|DEPARTMENT OF TRUTH #2 10 COPY INCV FRANCAVILLA (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|POWER RANGERS SINS OF FUTURE ORIGINAL GN (C: 1-1-2)
|$19.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #4 (OF 4)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|AUTUMNAL #2 CVR A SHEHAN
|$3.99
|VAULT COMICS
TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)
|$29.99
|DYNAMITE
|SANDMAN TP EXPANDED EDITION BOX SET (MR)
|$250.00
|DC COMICS
|ABSOLUTE CARNAGE OMNIBUS HC
|$100.00
|MARVEL COMICS
|DOCTOR DOOM #7
|$3.99
|MARVEL COMICS
|HOUSE OF X POWERS OF X TP
|$44.99
|MARVEL COMICS
|DEADPOOL CLASSIC TP VOL 01
|$29.99
|MARVEL COMICS
|FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 (OF 4) ALEX ROSS SILVER SURFER
|$4.99
|MARVEL COMICS
|X OF SWORDS CREATION #1
|$6.99
|MARVEL COMICS
|BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)
|$29.99
|DYNAMITE
|BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR)
|$29.99
|DYNAMITE
|FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 (OF 4)
|$4.99
|MARVEL COMICS
|VENUS IN BLIND SPOT HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0)
|$22.99
|VIZ LLC
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04
|$59.99
|IMAGE COMICS
|BATMAN WHO LAUGHS HC
|$29.99
|DC COMICS
|OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR)
|$16.99
|IMAGE COMICS
|WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP
|$29.99
|MARVEL COMICS
|VENOM #26 3RD PTG VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|UNDONE BY BLOOD #1 CVR A KIVELA
|$4.99
|AFTERSHOCK COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|BATMAN WHITE KNIGHT TP
|$19.99
|DC COMICS
|JUGGERNAUT #1 (OF 5) DX
|$3.99
|MARVEL COMICS
|THOR #2 5TH PTG VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)
|$29.99
|DYNAMITE
|HOWARD THE DUCK TP VOL 01 COMPLETE COLLECTION
|$34.99
|MARVEL COMICS