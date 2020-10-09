TMNT: The Last Ronin Tops Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And it's the launch of TMNT: The Last Ronin series by Eastman and Laird which puts on the most orders (unless you are Mammoth Comics) ahead of Spawn #111 (which has put on a fair amount up to 150,000) and the second issue of Department Of Truth (up to 50,000) and Giga (up to 28,000).

TMNT: The Last Ronin Tops Advance Reorders
TMNT: The Last Ronin Tops Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) CVR A EASTMAN ESCORZA$8.99IDW PUBLISHING
SPAWN #311 CVR B MCFARLANE$2.99IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #2 CVR A SIMMONDS (MR)$3.99IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #2 CVR B WARD (MR)$3.99IMAGE COMICS
STRANGE ACADEMY #4$3.99MARVEL COMICS
X OF SWORDS STASIS #1$4.99MARVEL COMICS
GIGA #1 CVR A LE$3.99VAULT COMICS
SPAWN #311 CVR C BARBERI$2.99IMAGE COMICS
FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 (OF 4) 2ND PTG NEAL ADAMS VAR$4.99MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #3 (OF 4) ALEX ROSS MEDUSA TIMELES$4.99MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #4 ADAMS CHARACTER SPOTLIGHT VAR$3.99MARVEL COMICS
SHANG-CHI #2 (OF 5) ALEX ROSS SHANG-CHI TIMELESS VAR$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #51 LAST$3.99MARVEL COMICS
GIGA #1 CVR B GOODEN DANIEL$3.99VAULT COMICS
AUTUMNAL #1 SIMMONDS FOIL VAR (2ND PTG)$9.99VAULT COMICS
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
SPAWN #311 CVR A MATTINA$2.99IMAGE COMICS
FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #3 (OF 4)$4.99MARVEL COMICS
SHANG-CHI #2 (OF 5)$3.99MARVEL COMICS
GIGA #1 CVR C GORHAM$3.99VAULT COMICS
STRANGE ACADEMY #4 ALEX ROSS SCARLET WITCH TIMELESS VAR$3.99MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #2 10 COPY INCV FRANCAVILLA (MR)$3.99IMAGE COMICS
POWER RANGERS SINS OF FUTURE ORIGINAL GN (C: 1-1-2)$19.99BOOM ENTERTAINMENT
MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #4 (OF 4)$3.99MARVEL COMICS
AUTUMNAL #2 CVR A SHEHAN$3.99VAULT COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMITE
SANDMAN TP EXPANDED EDITION BOX SET (MR)$250.00DC COMICS
ABSOLUTE CARNAGE OMNIBUS HC$100.00MARVEL COMICS
DOCTOR DOOM #7$3.99MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP$44.99MARVEL COMICS
DEADPOOL CLASSIC TP VOL 01$29.99MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 (OF 4) ALEX ROSS SILVER SURFER$4.99MARVEL COMICS
X OF SWORDS CREATION #1$6.99MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR)$29.99DYNAMITE
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR)$29.99DYNAMITE
FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 (OF 4)$4.99MARVEL COMICS
VENUS IN BLIND SPOT HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0)$22.99VIZ LLC
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01$64.99IMAGE COMICS
WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04$59.99IMAGE COMICS
BATMAN WHO LAUGHS HC$29.99DC COMICS
OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR)$16.99IMAGE COMICS
WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP$29.99MARVEL COMICS
VENOM #26 3RD PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
UNDONE BY BLOOD #1 CVR A KIVELA$4.99AFTERSHOCK COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03$64.99IMAGE COMICS
BATMAN WHITE KNIGHT TP$19.99DC COMICS
JUGGERNAUT #1 (OF 5) DX$3.99MARVEL COMICS
THOR #2 5TH PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)$29.99DYNAMITE
HOWARD THE DUCK TP VOL 01 COMPLETE COLLECTION$34.99MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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