J Scott Campbell Black Widow, Death Metal, Joker Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Okay, so retailers may not entirely sure what they are advance reordering for. Of for when. With distributors, printers and stores closed. But they have been doing it anyway. Here are a bunch of advance reorders from this past week and highlights include J Scott Campbell's variant cover of Black Widow #2, the launch issue of Scott Snyder and Greg Capullo's Dark Nights: Death Metal and the Joker 80th Anniversary 100 Page Super Spectacular, still planned for the end of the month. The information below comes courtesy of statistics from Diamond Comic Distributors.

black widow cover by j scott campbell
Black Widow cover by J Scott Campbell

J Scott Campbell Leads TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PRODUCTPRICEPUBLISHER
BLACK WIDOW #2 J SCOTT CAMPBELL VAR$3.99MARVEL COMICS
DARK NIGHTS DEATH METAL #1 (OF 6) BLACK BLANK VAR ED$4.99DC COMICS
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1970S JIM LEE VAR E$9.99DC COMICS
DARK NIGHTS DEATH METAL #1 (OF 6) 1 25 DOUG MAHNKE VAR ED$4.99DC COMICS
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1990S G DELLOTTO VA$9.99DC COMICS
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #50 FOC MORA VAR (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1960S F MATTINA VAR$9.99DC COMICS
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 BLANK VAR ED$9.99DC COMICS
MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #1 (OF 4) LUBERA VAR$5.99MARVEL COMICS
LEGION OF SUPER HEROES FIVE YEARS LATER OMNIBUS HC$150.00DC COMICS
GOLDEN AGE MARVEL COMICS OMNIBUS HC VOL 02$150.00MARVEL COMICS
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 2000S LEE BERMEJO V$9.99DC COMICS
PULP HC (MR)$16.99IMAGE COMICS
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1950S DAVID FINCH V$9.99DC COMICS
GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 2ND PTG VAR DX$4.99MARVEL COMICS
ABSOLUTE SWAMP THING BY ALAN MOORE HC VOL 02 (RES)$99.99DC COMICS
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #50 CONNECTING VAR (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1$9.99DC COMICS
RETAILER SUMMIT 2020 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #1 (OF 4) V$5.99MARVEL COMICS
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 2010S JOCK VAR ED$9.99DC COMICS
JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1980S SEINKIEWICZ V$9.99DC COMICS
INCAL TP DM EXC CVR (MR)$29.99HUMANOIDS INC
STAR WARS ACTION FIGURE VARIANT COVERS #1$9.99MARVEL COMICS
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #50 CVR A CAMPBELL (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
DETECTIVE COMICS #1022$3.99DC COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PUBLICATIONPRICEPUBLISHER
BALTIMORE OMNIBUS HC VOL 02 (C: 0-1-2)$34.99DARK HORSE COMICS
MMW DAZZLER HC VOL 01 DM VAR ED 288$75.00MARVEL COMICS
ABSOLUTE SANDMAN HC VOL 03$125.00DC COMICS
DOOM PATROL BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC$75.00DC COMICS
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X HC$60.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 04 CHO VAR$125.00MARVEL COMICS
AMERICAN VAMPIRE OMNIBUS HC VOL 01 (MR)$99.99DC COMICS
NEW X-MEN OMNIBUS HC NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
ABSOLUTE ALL STAR SUPERMAN HC$99.99DC COMICS
GOTHAM CENTRAL OMNIBUS HC$99.99DC COMICS
SAGA DLX ED HC VOL 03 (MR)$49.99IMAGE COMICS
TMNT ONGOING (IDW) COLL HC VOL 04$49.99IDW PUBLISHING
ABSOLUTE SANDMAN HC VOL 05 (MR)$99.99DC COMICS
SPIDER-MAN BY MICHELINIE AND LARSEN OMNIBUS HC$100.00MARVEL COMICS
BATMAN TALES OF THE DEMON HC$49.99DC COMICS
SAGA DLX ED HC VOL 02 (MR)$49.99IMAGE COMICS
ABSOLUTE SANDMAN HC VOL 04 (MR)$99.99DC COMICS
BATMAN KNIGHTFALL OMNIBUS HC VOL 01$99.99DC COMICS
SAGA DLX ED HC VOL 01$49.99IMAGE COMICS
FINAL CRISIS OMNIBUS HC NEW ED$150.00DC COMICS
ABSOLUTE SANDMAN HC VOL 02 (MR)$99.99DC COMICS
GRAYSON THE SUPERSPY OMNIBUS HC NEW ED$99.99DC COMICS
ABSOLUTE SANDMAN HC VOL 01 (MR)$99.99DC COMICS
BATMAN KNIGHTFALL OMNIBUS HC VOL 02$99.99DC COMICS

 

About Rich Johnston

Chief writer and founder of Bleeding Cool. Father of two. Comic book clairvoyant. Political cartoonist.

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