How Retailer Exclusive Covers Help Absolute Batman Sell Over 300,000
How an unprecedented amount of Retailer Exclusive Covers help Absolute Batman sell over 300,000 every month...
Article Summary
- Scott Snyder and Nick Dragotta's Absolute Batman now consistently sells over 300,000 copies each month
- Retailer exclusive variant covers have skyrocketed, reaching 53 for Absolute Batman #19 from 23 stores
- These retailer exclusives drive up orders, adding as many as 140,000 extra copies to print runs per issue
- DC Comics is leveraging the demand for exclusive covers, especially among younger and diverse new readers
Bleeding Cool has been reporting the increasing sales of Absolute Batman by Scott Snyder and Nick Dragotta to levels never considered possible for the title, alongside rises for the rest of the Absolute Universe and DC's whole DC All-In and Next Level line. But Absolute Batman seems a special case; Bleeding Cool reported on the title and line long before it was officially announced, and followed its sales numbers. When it was selling almost 200,000, then over 200,000, and now over 300,000, levels that the first issue of the series didn't reach with eleven printings. Obviously, it is a very well-reviewed book, and it has been perfectly positioned for people who first came to the likes of Dog Man eight or nine years ago and are now well into their teens, as well as the younger market fostered by the success of manga, and retailers have reported new, younger readers coming into their store for Absolute Batman. All this is true, and welcomed by everyone (okay, almost everyone).
But Scott Snyder mentioned something in his Substack which sent me down a rabbit hole, talking about Absolute Batman #19, hitting FOC today. He writes, "This one has the maximum amount of retailer variant covers. That means covers that are ordered by stores for their own shop with artists that they choose, not variant covers produced by DC. So we try and keep those really low. We try not to do a lot of variant covers on our own and just let you guys decide if you want to do variants, but this one has a really shocking number of them. So I was extremely excited to hear that there's that much interest and demand. But at the same time, I was really surprised that an eldritch horror monster as opposed to a sexy, tight-bearing superhero got that honor. But I'm glad for Scarecrow. He deserves it." How many? Fifty-three. Fifty-three exclusive retailer variant covers, from 7 Ate 9 Comics, 217 Exclusives, AU Pokemon & Collectibles, Big Time Collectibles, Clay Mann, East Coast Comics, Black Saber Comics, Felix Leon Art, Geeked Out Comics, Heavy Mental Comics, Jam Fortress Comics, Jiman Comics, Leapslair, Mark Brooks, Mark Spears, Midtown, Mike Mayhew, PCB Hobby, Pop Vulture Comics/Hive Comics, San lemon Comics, Scotts Collectibles, Sequential Art, Kirbys Comic Art, Third Eye Comics and Unknown Comics. Some are brick-and-mortar stores, some are online-only, some specialise in retailer-exclusive covers, and some are comic book creators who officially commission their own art for hot comics from the publisher, which they can sign and mark up. And most of them feature Absolute Scarecrow. I'll run the list below… but also the list for every issue of Absolute Batman so far. And it is a massive trend. Absolute Batman #1 had 33 such exclusive covers, but 6 of those were of subsequent printings, and another 6 were from comic conventions that DC was attending. And that was the launch issue.
Absolute Batman #2 had… none. Not a single one. Absolute Batman #3 had two: one for East Side Comics and another for MegaCon. Then, with Absolute Batman #4, we began to see the trend take hold, with 9 exclusive retailer covers from 5 stores. That was a bit of a blip, but from then on, there were a handful of covers from a handful of stores for every issue, until 12, when there were… none again. And then for Absolute Batman #13, there were 20 covers from 13 stores. Absolute Batman #14 was back down to just 4 from two stores, but people had realised the sales possibilities here. Retailers could get exclusive coverage, pay for it, and make a large profit on each sale, and demand wasn't slowing down; it was increasing. Absolute Batman #15 had 17 covers from 10 stores, Absolute Batman #16 has just five covers from three stores, and then Absolute Batman #17 had 28 covers from thirteen stores, Absolute Batman #18 had 44 covers from twenty stores, and now Absolute Batman #19 has 53 covers from 23 stores.
And this does impact sales and orders: usually a minimum of 3000 copies per cover, with variants at 2000 and 1000. Which means, for Absolute Batman #19, a conservative estimate for the sales added by retailer-exclusive deals works out to around 70,000 orders for the main 23 covers, and anywhere between 60,000 and 30,000 for the remaining covers. Split the difference, and we are looking at 140,000 copies added to the total print run for Absolute Batman #19 alone.
Absolute Batman is not the only comic to achieve such in this way. Bleeding Cool noted that at one San Diego Comic-Con, for the launch of Teenage Mutant Ninja Turtles, one store had commissioned sixty-two exclusive retailer variant covers entirely for themselves, making up at least a fifth of the entire print run of 300,000 for one store. The difference here was that it was a launch issue. Absolute Batman is doing this issue after issue, and far from the market falling away over time, it is ramping up. Scott Snyder does seem to see a danger in such a thing getting out of hand, a boom before a bust, and says that DC are limiting the amount of retailer exclusives they are offering… but that seems to limit it to around fifty. Every month. And if the demand is there, well, Absolute Batman #20 features the first Robins, Absolute Batman #21 has Batman meeting Absolute Joker, and Absolute Batman #22 features the first Penguin and Two-Face. So plenty of room for scope. Here are all the retailer-exclusive main variant covers from Absolute Batman #19, as well as a list of those from every issue so far. The question right now is, is DC Comics in the business of publishing comic books? Or publishing Absolute Batman? There are more retailer-exclusive covers to Absolute Batman #19 than titles published by DC right now. Welcome to the New 53.
- Absolute Batman #19 7 Ate 9 Comics Ben Oliver Variant
- Absolute Batman #19 217 Exclusives Tim Bradstreet Foil Variant
- Absolute Batman #19 217 Exclusives Tim Bradstreet Variant
- Absolute Batman #19 217 Exclusives Tim Bradstreet Virgin Variant
- Absolute Batman #19 AU Pokémon & Collectibles Redcode Variant
- Absolute Batman #19 AU Pokémon & Collectibles Redcode Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectable's Dexter Soy Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectibles Dave Wilkins Blue Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectibles Dave Wilkins Blue Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectibles Dave Wilkins Red Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectibles Dave Wilkins Red Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectibles Dave Wilkins Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectibles Dexter Soy Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Big Time Collectibles Dexter Soy Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Clay Mann Webstore Variant
- Absolute Batman #19 East Coast Comics / Black Saber Comics John Giang Variant
- Absolute Batman #19 Felix Leon Art Absolute Scarecrow Foil Variant
- Absolute Batman #19 Geeked Out Comics Ivan Tao Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Geeked Out Comics Ivan Tao Variant
- Absolute Batman #19 Heavy Mental Comics Dan Quintana Variant
- Absolute Batman #19 Jam Fortress Comics Rachta Lin Foil Variant
- Absolute Batman #19 Jam Fortress Comics Rachta Lin White Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Jiman Comics Mario 'Fox' Foccillo Japanese Text Variant
- Absolute Batman #19 Jiman Comics Mario 'Fox' Foccillo Variant
- Absolute Batman #19 Leapslair Björn Barends Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Leapslair Björn Barends Variant
- Absolute Batman #19 Leapslair Björn Barends Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Mark Brooks Webstore Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Mark Brooks Webstore Variant
- Absolute Batman #19 Mark Spears Webstore Variant
- Absolute Batman #19 Midtown Comics Creees Lee Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Midtown Comics Creees Lee Variant
- Absolute Batman #19 Mike Mayhew Webstore Green Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Mike Mayhew Webstore Red Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Mike Mayhew Webstore Variant
- Absolute Batman #19 Mike Mayhew Webstore Virgin Variant
- Absolute Batman #19 PCB Hobby Sajad Shah Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 PCB Hobby Sajad Shah Variant
- Absolute Batman #19 Pop Culture Comics / Hive Comics Pablo Villalobos Black & White Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Pop Culture Comics / Hive Comics Pablo Villalobos Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Pop Culture Comics / Hive Comics Pablo Villalobos Variant
- Absolute Batman #19 Sad Lemon Comics Rafa Sandoval Glow-in-the-Dark Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Sad Lemon Comics Rafa Sandoval Variant
- Absolute Batman #19 Sad Lemon Comics Rafa Sandoval Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Scotts Collectibles Fabrizio De Tommaso Variant
- Absolute Batman #19 Sequential Art / Kirbys Comic Art Guillem March Variant
- Absolute Batman #19 Third Eye Comics Kelley Jones Variant
- Absolute Batman #19 Unknown Comics Stephen Segovia Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Unknown Comics Stephen Segovia Variant
- Absolute Batman #19 Unknown Comics Stephen Segovia Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Unknown Comics Tyler Kirkham Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #19 Unknown Comics Tyler Kirkham Variant
- Absolute Batman #19 Unknown Comics Tyler Kirkham Virgin Variant
- Absolute Batman #18 7 Ate 9 / The Comic Mint / East Side / KRS / Sad Lemon InHyuk Lee Variant
- Absolute Batman #18 7 Ate 9 Comics / East Side Comics Ben Oliver Variant
- Absolute Batman #18 616 Comics / Mike Mayhew Webstore Blue Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 616 Comics / Mike Mayhew Webstore Green Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 616 Comics / Mike Mayhew Webstore Variant
- Absolute Batman #18 616 Comics / Mike Mayhew Webstore Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Dex Comics Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Dex Comics Stjepan Šejić Variant
- Absolute Batman #18 Big Dex Comics Stjepan Šejić Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Time Collectibles Kael Ngu Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Time Collectibles Kael Ngu Orange Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Time Collectibles Kael Ngu Variant
- Absolute Batman #18 Big Time Collectibles MegaCon Orlando 2026 Dexter Soy Black and White Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Time Collectibles MegaCon Orlando 2026 Dexter Soy Red Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Time Collectibles MegaCon Orlando 2026 Dexter Soy Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Big Time Collectible's MegaCon Orlando 2026 Dexter Soy Variant
- Absolute Batman #18 Black Saber Comics KyuYong Eom Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Black Saber Comics KyuYong Eom Variant
- Absolute Batman #18 Clay Mann Webstore Wraparound Variant
- Absolute Batman #18 Comic Inspiration MegaCon 2026 Javier Fernández Foil Variant
- Absolute Batman #18 Comic Inspiration MegaCon Orlando 2026 Alan Quah Variant
- Absolute Batman #18 Comic Inspiration MegaCon Orlando 2026 Alan Quah Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Comic Inspiration MegaCon Orlando 2026 Javier Fernández Foil Variant
- Absolute Batman #18 Comic Kingdom Creative MegaCon Dave Wilkins Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Comic Kingdom Creative MegaCon Dave Wilkins Variant
- Absolute Batman #18 Comic Kingdom Creative MegaCon Dave Wilkins Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Comic Traders Tyler Kirkham Gold Batman Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Comic Traders Tyler Kirkham Gold Catwoman Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Comic Traders Tyler Kirkham Gold Joker Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 ComicXposure / Davis Rider Comics / Comic Tom 101 / KRS Comics Megacon 2026 Ariel Diaz Variant
- Absolute Batman #18 Dark Lord Collections MegaCon John Giang Trade Variant
- Absolute Batman #18 Dark Lord Collections MegaCon John Giang Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Davis Rider Comics Dan Quintana Variant
- Absolute Batman #18 East Coast Comics Björn Barends Variant
- Absolute Batman #18 East Side Comics / Sad Lemon Comics Nathan Szerdy Variant
- Absolute Batman #18 FanExpo Megacon Orlando 2026 Martin Simmonds Connecting Foil Variant
- Absolute Batman #18 KRS Comics / Sad Lemon Comics Gerald Parel Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 Scott's Collectables Webstore / FanExpo Megacon 2026 Martin Simmonds Connecting Foil Variant
- Absolute Batman #18 ThatGuyWill Comics Guillem March Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #18 ThatGuyWill Comics Guillem March Glow-in-the-Dark Variant
- Absolute Batman #18 ThatGuyWill Comics Guillem March Variant
- Absolute Batman #18 Unknown Comics Tyler Kirkham Battle Damaged Foil Variant
- Absolute Batman #18 Unknown Comics Tyler Kirkham Battle Damaged Variant
- Absolute Batman #18 Unknown Comics Tyler Kirkham Battle Damaged Virgin Variant
- Absolute Batman #17 7 Ate 9 Comics Ivan Tao Variant
- Absolute Batman #17 616 Comics Lucio Parrillo Foil Variant
- Absolute Batman #17 616 Comics Lucio Parrillo Variant
- Absolute Batman #17 616 Comics Lucio Parrillo Virgin Variant
- Absolute Batman #17 616 Comics Puppeteer Lee Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #17 616 Comics Puppeteer Lee Variant
- Absolute Batman #17 616 Comics Puppeteer Lee Virgin Variant
- Absolute Batman #17 AC Pop Comics / Shopville KyuYong Eom Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #17 AC Pop Comics / Shopville KyuYong Eom Variant
- Absolute Batman #17 ATComic Ken Lashley Variant
- Absolute Batman #17 Comic Kingdom Creative Alan Quah Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #17 Comic Kingdom Creative Alan Quah Variant
- Absolute Batman #17 Comic Kingdom Creative Alan Quah Virgin Variant
- Absolute Batman #17 ComicSketchArt MegaCon 2026 Godtail Foil Variant
- Absolute Batman #17 ECGCE Chuma Hill Variant
- Absolute Batman #17 East Coast Comics Björn Barends Variant
- Absolute Batman #17 East Side Comics Philip Tan Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #17 East Side Comics Philip Tan Variant
- Absolute Batman #17 Jams Fortress Comics Megacon Rachta Lin Variant
- Absolute Batman #17 Third Eye Comics Guillem March Variant
- Absolute Batman #17 Trinity Comics JeeHyung Lee Foil VariantTrinity Comics JeeHyung Lee Foil Variant
- Absolute Batman #17 Trinity Comics Zoe Lacchei Glow-in-the-Dark VariantTrinity Comics Zoe Lacchei Glow-in-the-Dark Variant
- Absolute Batman #17 Unknown Comics Tyler Kirkham Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #17 Unknown Comics Tyler Kirkham Variant
- Absolute Batman #17 Unknown Comics Tyler Kirkham Virgin Variant
- Absolute Batman #17 MegaCon Orlando 2026 Mark Brooks Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #17 MegaCon Orlando 2026 Mark Brooks The Real Poison Ivy Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #17 MegaCon Orlando 2026 Mark Brooks The Real Poison Ivy Virgin Variant
- Absolute Batman #16 Clay Mann Webstore Foil Variant
- Absolute Batman #16 Comics Elite Comics / Comic Traders / 616 Comics Tyler Kirkham Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #16 Comics Elite Comics / Comic Traders / 616 Comics Tyler Kirkham Variant
- Absolute Batman #16 Comics Elite Comics / Comic Traders / 616 Comics Tyler Kirkham Virgin Variant
- Absolute Batman #16 Heavy Mental / Hell Destroyer Comics Dan Quintana Variant
- Absolute Batman #15 7 Ate 9 Comics Godtail Variant
- Absolute Batman #15 616 Comics Mike Mayhew Blue Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #15 616 Comics Mike Mayhew Red Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #15 616 Comics Mike Mayhew Variant
- Absolute Batman #15 616 Comics Mike Mayhew Virgin Variant
- Absolute Batman #15 Alpha Comics Dave Wilkins Spot Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #15 Alpha Comics Dave Wilkins Variant
- Absolute Batman #15 East Coast Comics Ivan Tao Variant
- Absolute Batman #15 Felix Comic Art Nick Dragotta Wraparound Variant
- Absolute Batman #15 Planeta Comic Sketch Art Felix Leon Foil Variant
- Absolute Batman #15 Sad Lemon Comics MegaCon 2026 Godtail Midnight Gold Variant
- Absolute Batman #15 Third Eye Comics Glenn Fabry Variant
- Absolute Batman #15 Unknown Comics Tyler Kirkham Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #15 Unknown Comics Tyler Kirkham Variant
- Absolute Batman #15 Unknown Comics Tyler Kirkham Virgin Variant
- Absolute Batman #15 Whatnot Clay Mann Variant
- Absolute Batman #15 2nd Printing Sad Lemon Comics Godtail Gold Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #14 KRS Comics Ben Oliver Variant
- Absolute Batman #14 Unknown Comics Tyler Kirkham Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #14 Unknown Comics Tyler Kirkham Variant
- Absolute Batman #14 Unknown Comics Tyler Kirkham Virgin Variant
- Absolute Batman #13 ComicSketchArt NYCC 2025 Godtail Variant
- Absolute Batman #13 ComicSketchArt NYCC 2025 Rachta Lin Variant
- Absolute Batman #13 ComicSketchArt NYCC 2025 Rose Besch Variant
- Absolute Batman #13 Comic Traders NYCC 2025 Tyler Kirkham Battle Damage Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #13 Comic Traders NYCC 2025 Tyler Kirkham Battle Damage Variant
- Absolute Batman #13 Comic Traders NYCC 2025 Tyler Kirkham Battle Damage Virgin Variant
- Absolute Batman #13 Comics Elite / Comic Traders / 616 Comics Ivan Talavera Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #13 Comics Elite / Comic Traders / 616 Comics Ivan Talavera Variant
- Absolute Batman #13 Comics Elite / Comic Traders / 616 Comics Ivan Talavera Virgin Variant
- Absolute Batman #13 ECGCE Chuma Hill Variant
- Absolute Batman #13 East Side Comics NYCC 2025 Takashi Okazaki Variant
- Absolute Batman #13 Felix Comic Art NYCC 2025 Nick Dragotta Black & White Wraparound Foil Variant
- Absolute Batman #13 Felix Comic Art Nick Dragotta Variant
- Absolute Batman #13 Mark Brooks Webstore NYCC 2025 Variant
- Absolute Batman #13 Stanley 'Artgerm' Lau Webstore Spot Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #13 Third Eye Comics Jim Balent Variant
- Absolute Batman #13 Trinity Comics Glow-in-the-Dark Foil Variant
- Absolute Batman #13 Tuxedo Tiger Comics NYCC Santa Fung Variant
- Absolute Batman #13 Whatnot Clay Mann Variant
- Absolute Batman #13 NYCC 2025 Guillem March Variant
- Absolute Batman #11 Fan Expo Chicago 2025 Chris Burnham Variant
- Absolute Batman #11 Ocala Comic Con 2025 Clay Mann Foil Variant
- Absolute Batman #10 East Side Comics Ben Oliver Variant
- Absolute Batman #10 Final Order Comics Dan Quintana Variant
- Absolute Batman #10 TenFwd Comics SDCC 2025 John Giang Foil Variant
- Absolute Batman #10 Fan Expo Chicago 2025 Chris Burnham Variant
- Absolute Batman #10 SDCC 2025 Jock Connecting Variant
- Absolute Batman #9 Big Time Collectibles / Cowabunga Comics HeroesCon Mico Suayan Variant
- Absolute Batman #9 Big Time Collectibles / Cowabunga Comics HeroesCon Mico Suayan Virgin Variant
- Absolute Batman #9 Carnivore Comics / YoDad's Comics Lucio Parrillo Variant
- Absolute Batman #9 ComicSketchArt Fan Expo Denver 2025 Chris Burnham Variant
- Absolute Batman #9 ECGCE Chuma Hill VIP Variant
- Absolute Batman #9 KRS Comics / The Comic Corner Kaare Andrews Variant
- Absolute Batman #9 SDCC 2025 Jock Connecting Variant
- Absolute Batman #8 AnZ Comics Aaron Bartling Foil Variant
- Absolute Batman #8 KRS Comics / The Comic Corner / Sad Lemon Comics Redcode Homage Variant
- Absolute Batman #8 KRS Comics / The Comic Corner / Sad Lemon Comics Redcode Homage Virgin Variant
- Absolute Batman #8 KRS Comics / The Comic Mint SDCC 2025 Redcode Black & White Virgin Variant
- Absolute Batman #8 Fan Expo Dallas 2025 Danny Earls Mr. Freeze Connecting Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #7 AnZ Comics / Webster's Vault / Essential Sequential C2E2 2025 David Finch Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #7 AnZ Comics / Webster's Vault / Essential Sequential C2E2 2025 David Finch Variant
- Absolute Batman #7 Comic Stop Mirka Andolfo Variant
- Absolute Batman #7 C2E2 Mico Suayan Black & White Virgin Variant
- Absolute Batman #7 C2E2 Mico Suayan Variant
- Absolute Batman #7 C2E2 Mico Suayan Virgin Variant
- Absolute Batman #7 Fan Expo Dallas 2025 Danny Earls Batman Connecting Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #6 Captured Collectibles / NoMasss Comics C2E2 Ivan Tao Variant
- Absolute Batman #6 C2E2 Ivan Tao Virgin Variant
- Absolute Batman #6 Fan Expo Philadelphia 2025 Clay Mann Foil Variant
- Absolute Batman #5 3rd Printing Sad Lemon Comics Mark Spears Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #5 ComicSketchArt Calgary Expo 2025 Clay Mann Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #5 Comic Spot Peter Smith Variant
- Absolute Batman #5 Sad Lemon Comics Mark Spears Variant
- Absolute Batman #5 Trinity Comics Erik M. Gist Variant
- Absolute Batman #4 616 Comics Kaare Andrews Connecting Variant
- Absolute Batman #4 616 Comics Kaare Andrews Connecting Virgin Variant
- Absolute Batman #4 Ariel Diaz Webstore Variant
- Absolute Batman #4 Ariel Diaz Webstore Virgin Variant
- Absolute Batman #4 Big Time Collectibles MegaCon 2025 Mico Suayan Variant
- Absolute Batman #4 Big Time Collectibles MegaCon 2025 Mico Suayan Virgin Variant
- Absolute Batman #4 Big Time Collectibles Mico Suayan Black & White BTC Gold Membership Virgin Variant
- Absolute Batman #4 Comic Inspiration MegaCon 2025 Tyler Kirkham Variant
- Absolute Batman #4 MegaCon Orlando 2025 Rose Besch Foil Variant
- Absolute Batman #3 ComicSketchArt MegaCon 2025 Lee Garbett Foil Variant
- Absolute Batman #3 East Side Comics Ben Oliver Virgin Variant
- Absolute Batman #1 616 Comics Tyler Kirkham Connecting Variant
- Absolute Batman #1 616 Comics Tyler Kirkham Connecting Virgin Variant
- Absolute Batman #1 ComicSketchArt NYCC 2024 Clay Mann Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 ComicSketchArt NYCC 2024 Frank Miller Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 ComicSketchArt NYCC 2024 Jock Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 ComicSketchArt NYCC 2024 Mark Brooks Black & White Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 ComicSketchArt NYCC 2024 Mark Brooks Foil Variant
- Absolute Batman #1 ComicSketchArt NYCC 2024 Rachta Lin Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 ComicSketchArt NYCC 2024 Ryan Ottley Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 East Side Comics Ben Oliver Foil Variant
- Absolute Batman #1 Fan Expo Jonboy Meyers Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 Fan Expo Jonboy Meyers Variant
- Absolute Batman #1 La Mole Convention 2025 Alex Maleev Variant
- Absolute Batman #1 Midtown Comics Dan Panosian Connecting Variant
- Absolute Batman #1 Skottie Young Webstore Variant
- Absolute Batman #1 TFAW Liam Sharp Variant
- Absolute Batman #1 The Comic Corner NYCC 2024 Javier Fernández Variant
- Absolute Batman #1 The Comic Mint NYCC 2024 Philip Tan Black & White Virgin Variant
- Absolute Batman #1 The Comic Mint NYCC 2024 Philip Tan Variant
- Absolute Batman #1 Third Eye Comics Sean Murphy Variant
- Absolute Batman #1 10th Printing Megacon Philip Tan Foil Variant
- Absolute Batman #1 Fan Expo 2025 Jorge Jiménez Blank Variant
- Absolute Batman #1 Fan Expo 2025 Jorge Jiménez Foil Virgin Variant
- Absolute Batman #1 Fan Expo 2025 Jorge Jiménez Spot Color Virgin Variant
- Absolute Batman #1 Fan Expo 2025 Jorge Jiménez Variant
- Absolute Batman #1 Fan Expo 2025 Jorge Jiménez Virgin Variant
- Absolute Batman #1 SDCC 2025 Jae Lee Virgin Variant
- Absolute Batman #1 2nd Printing East Side Comics / The Comic Mint MegaCon 2025 Ben Oliver Virgin Variant
- Absolute Batman #1 2nd Printing Felix Comic Art Nick Dragotta Black & White Design Wraparound Variant
- Absolute Batman #1 2nd Printing Skottie Young Webstore Black & White Virgin Variant
- Absolute Batman #1 3rd Printing The Comic Corner Javier Fernández Black & White Variant
- Absolute Batman #1 4th Printing The Comic Corner Javier Fernández Black & White Gold Foil Variant
- Absolute Batman #1 10th Printing The Comic Corner Javier Fernández Foil Variant