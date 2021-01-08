Spawn #314 Dominates Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Spawn #314 put on a tonne of orders this week, in the light of increased promotion on the title. James Tynion IV's books for Image and Boom also got a bump. Oh and someone noticed that IDW is publishing a Star Wars High Republic comic book as well.

Spawn #314 Dominates Advance Reorders
Spawn #314 Dominates Advance Reorders

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
SPAWN #314 CVR B CAPULLO & MCFARLANE$2.99IMAGE COMICS
SPAWN #314 CVR A MATTINA$2.99IMAGE COMICS
SPAWN #314 CVR C REVOLVER$2.99IMAGE COMICS
MAN-THING OMNIBUS HC BRUNNER DM VAR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #14 CVR A MAIN$3.99BOOM ENTERTAINMENT
DEPARTMENT OF TRUTH #5 CVR C LOTAY (MR)$3.99IMAGE COMICS
SPIDER-MAN BY TODD MCFARLANE COMPLETE COLLECTION TP$39.99MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #5 CVR D TURRILL (MR)$3.99IMAGE COMICS
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION NEW REPUBLIC TP VOL 05$39.99MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
MAN-THING OMNIBUS HC OLIVETTI CVR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
VENOM BY DONNY CATES TP VOL 05 VENOM BEYOND$17.99MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #5 CVR A SIMMONDS (MR)$3.99IMAGE COMICS
STAR WARS ADVENTURES SMUGGLERS RUN #2 (OF 2)$5.99IDW PUBLISHING
FROM HELL MASTER EDITION HC (MR)$49.99IDW – TOP SHELF
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #1$3.99IDW PUBLISHING
STAR WARS HIGH REPUBLIC #2$3.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK #4 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
STURGILL SIMPSON PRESENTS SOUND & FURY GN$19.99Z2 COMICS
STAR WARS ADVENTURES BEWARE VADERS CASTLE HC$19.99IDW PUBLISHING
FIREFLY NEW SHERIFF IN VERSE HC VOL 02$19.99BOOM ENTERTAINMENT
STAR WARS ADV CLONE WARS BATTLE TALES GN$14.99IDW PUBLISHING
EMPTY MAN TP MOVIE ED$19.99BOOM ENTERTAINMENT
PICTURE OF EVERYTHING ELSE #2 CVR A MOHAN$3.99VAULT COMICS
YOUTH TP$19.99DARK HORSE COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC NEW PTG VOL 03 SMITH DM VAR$125.00MARVEL COMICS
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR$125.00MARVEL COMICS
MOON KNIGHT OMNIBUS HC VOL 01 SIENKIEWICZ DM VAR$125.00MARVEL COMICS
UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 03 HOTEL OBLIVION (C$39.99DARK HORSE COMICS
SAVAGE SWORD CONAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 NOREM D$125.00MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)$14.99BOOM ENTERTAINMENT
BLADE OF IMMORTAL DLX ED HC VOL 01 (MR)$49.99DARK HORSE COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
INFINITY CRUSADE OMNIBUS HC LIM CVR$125.00MARVEL COMICS
KING IN BLACK #2 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC NEW PTG VOL 03 OPENA CVR$125.00MARVEL COMICS
ARIA MANGA MASTERPIECE OMNIBUS GN VOL 07 (C: 0-1-2)$24.99TOKYOPOP
MOON KNIGHT OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE (C: 1-1-2)$24.99DARK HORSE COMICS
INFINITY CRUSADE OMNIBUS HC PLATT DM VAR$125.00MARVEL COMICS
MMW CAPTAIN AMERICA HC VOL 12 DM VAR ED 298$75.00MARVEL COMICS
ONCE & FUTURE TP VOL 01 (C: 0-1-2)$16.99BOOM ENTERTAINMENT
AVATAR LAST AIRBENDER LOST ADVENTURES LIBRARY ED HC$39.99DARK HORSE COMICS
RECKLESS HC (MR)$24.99IMAGE COMICS
INFINITY WAR OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
ALIEN ORIGINAL SCREENPLAY HC (MR)$19.99DARK HORSE COMICS
MMW CAPTAIN AMERICA HC VOL 12$75.00MARVEL COMICS
MARVEL COSMIC UNIVERSE BY CATES OMNIBUS HC VOL 01$100.00MARVEL COMICS
IMMORTAL HULK HC VOL 01$34.99MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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