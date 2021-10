Top 400 Comics & Graphic Novels Ordered From Diamond In August 2021

DC Comics are no longer part of the Diamond Comic Distributors picture and Marvel and IDW are about to be a lot less. But for now, the most-ordered comics by comic stores in North America through Diamond Comic Distributors in August was King Spawn #1 by quite the degree. We know it had 497,000 orders, so by that yardstick, X-Men: Trial Of Magneto #1 got around 120,000 orders, and X-Men #2 landed at just under 99,000…

Top 400 Comics Ordered From Diamond In August 2021

QtyRank RetailRank Index Product description Price Publisher 1 1 590.57 KING SPAWN #1 $5.99 IMAGE COMICS 2 2 144.39 X-MEN TRIAL OF MAGNETO #1 $4.99 MARVEL COMICS 3 3 117.19 X-MEN #2 $3.99 MARVEL COMICS 4 4 115.17 MOON KNIGHT #2 $3.99 MARVEL COMICS 5 5 101.20 KANG THE CONQUEROR #1 $4.99 MARVEL COMICS 6 7 100.00 AMAZING SPIDER-MAN #72 $3.99 MARVEL COMICS 7 6 99.09 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #3 $3.99 MARVEL COMICS 9 8 84.96 ME YOU LOVE IN THE DARK #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 8 12 89.06 THOR #16 $3.99 MARVEL COMICS 10 14 82.42 STAR WARS HIGH REPUBLIC #8 $3.99 MARVEL COMICS 11 15 81.54 DEFENDERS #1 $3.99 MARVEL COMICS 12 9 80.02 SINISTER WAR #2 $4.99 MARVEL COMICS 13 18 77.09 EXTREME CARNAGE LASHER #1 $3.99 MARVEL COMICS 14 19 75.87 DEPARTMENT OF TRUTH #12 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 15 11 75.09 EAT THE RICH #1 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 16 20 73.71 WOLVERINE #15 $3.99 MARVEL COMICS 17 22 70.99 STAR WARS DARTH VADER #15 $3.99 MARVEL COMICS 18 24 70.59 IMMORTAL HULK #49 $3.99 MARVEL COMICS 19 10 70.03 DEADPOOL BLACK WHITE BLOOD #1 $4.99 MARVEL COMICS 20 16 68.39 SINISTER WAR #3 $4.99 MARVEL COMICS 21 28 65.09 STAR WARS #16 $3.99 MARVEL COMICS 22 13 64.68 ICE CREAM MAN #25 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 23 31 62.19 EXTREME CARNAGE RIOT #1 $3.99 MARVEL COMICS 28 26 53.51 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #19 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 24 23 59.42 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS 4-LOM ZUCKUSS #1 $4.99 MARVEL COMICS 25 21 57.39 DARKHAWK #1 $4.99 MARVEL COMICS 26 35 56.23 ALIEN #6 $3.99 MARVEL COMICS 27 38 55.06 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #15 $3.99 MARVEL COMICS 29 41 51.60 AVENGERS #47 $3.99 MARVEL COMICS 30 25 50.90 SPIRITS OF VENGEANCE SPIRIT RIDER #1 $4.99 MARVEL COMICS 31 27 50.53 SKYBOUND X #5 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 32 17 50.32 MARVELS VOICES IDENTITY #1 $5.99 MARVEL COMICS 33 36 50.24 BLACK CAT #9 $3.99 MARVEL COMICS 43 29 44.59 ECHOLANDS #1 (MR) [*] $4.99 IMAGE COMICS 34 32 49.15 AMAZING FANTASY #2 $4.99 MARVEL COMICS 35 40 48.00 MILES MORALES SPIDER-MAN #29 $3.99 MARVEL COMICS 36 37 47.58 SILK #5 $3.99 MARVEL COMICS 37 47 47.05 DAREDEVIL #33 $3.99 MARVEL COMICS 38 46 47.00 STAR WARS DOCTOR APHRA #13 $3.99 MARVEL COMICS 39 30 46.94 SPIDER-MAN LIFE STORY ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 47 43 42.21 MASTERS OF THE UNIVERSE REVELATION #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 40 45 46.42 GEIGER #5 $3.99 IMAGE COMICS 41 34 45.36 AVENGERS ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 42 51 44.65 HELLIONS #14 $3.99 MARVEL COMICS 44 53 43.62 WAY OF X #5 $3.99 MARVEL COMICS 45 48 43.02 NON-STOP SPIDER-MAN #4 $3.99 MARVEL COMICS 46 39 42.60 MILES MORALES SPIDER-MAN ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 48 55 42.02 X-FORCE #22 $3.99 MARVEL COMICS 49 49 41.80 STRANGE ACADEMY #12 $3.99 MARVEL COMICS 50 54 41.05 NOCTERRA #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 51 33 40.87 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #1 $4.99 IDW PUBLISHING 52 42 40.61 UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #3 $4.99 MARVEL COMICS 53 44 39.10 CABLE RELOADED #1 $4.99 MARVEL COMICS 54 57 39.08 X-MEN LEGENDS #6 $3.99 MARVEL COMICS 55 58 38.01 SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #5 $3.99 MARVEL COMICS 56 61 36.87 MARAUDERS #23 $3.99 MARVEL COMICS 57 63 36.10 GUARDIANS OF THE GALAXY #17 $3.99 MARVEL COMICS 58 64 36.03 BLACK WIDOW #10 $3.99 MARVEL COMICS 59 67 35.48 CAPTAIN MARVEL #31 $3.99 MARVEL COMICS 60 52 34.14 MOM MOTHER OF MADNESS #2 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 61 56 33.32 GUARDIANS OF THE GALAXY ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 62 68 32.97 AVENGERS TECH-ON #1 $3.99 MARVEL COMICS 63 62 32.62 RED ROOM #3 $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 64 65 31.91 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #7 $3.99 IDW PUBLISHING 65 70 31.47 SYMBIOTE SPIDER-MAN CROSSROADS #2 $3.99 MARVEL COMICS 66 71 31.09 IRON MAN #11 $3.99 MARVEL COMICS 67 73 30.39 CHILDREN OF ATOM #6 $3.99 MARVEL COMICS 68 74 30.10 WEB OF SPIDER-MAN #3 $3.99 MARVEL COMICS 69 59 29.96 WINTER GUARD #1 $4.99 MARVEL COMICS 70 75 29.71 GAMMA FLIGHT #3 $3.99 MARVEL COMICS 71 76 29.23 X-CORP #4 $3.99 MARVEL COMICS 72 66 28.48 FANTASTIC FOUR LIFE STORY #3 $4.99 MARVEL COMICS 73 60 27.84 WARHAMMER 40K SISTERS BATTLE #1 $4.99 MARVEL COMICS 74 79 27.62 SAVAGE AVENGERS #23 $3.99 MARVEL COMICS 75 72 27.08 VAMPIRELLA #22 $3.99 DYNAMITE 80 78 24.35 TROVER SAVES THE UNIVERSE #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 76 128 26.30 NOT ALL ROBOTS #1 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 77 82 25.94 WALKING DEAD DLX #20 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 86 81 23.10 SECOND CHANCES #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 78 85 24.89 RADIANT BLACK #7 $3.99 IMAGE COMICS 79 87 24.37 WALKING DEAD DLX #21 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 81 91 24.30 THE MARVELS #4 $3.99 MARVEL COMICS 82 83 23.77 BASILISK #3 $3.99 BOOM! STUDIOS 83 92 23.61 SPIDER-WOMAN #14 $3.99 MARVEL COMICS 84 84 23.58 VAMPIRELLA #23 $3.99 DYNAMITE 85 77 23.25 MARIA LLOVETS PORCELAIN #1 $3.99 ABLAZE 87 69 22.81 MAGIC THE GATHERING #5 $4.99 BOOM! STUDIOS 88 86 22.71 TMNT ONGOING #120 $3.99 IDW PUBLISHING 89 50 22.50 MILES MORALES MARVEL TALES #1 $7.99 MARVEL COMICS 90 80 21.73 MOON KNIGHT #1 $4.99 MARVEL COMICS 91 93 20.97 MIGHTY MORPHIN #10 $3.99 BOOM! STUDIOS 92 100 20.06 CONAN THE BARBARIAN #24 $3.99 MARVEL COMICS 93 95 19.31 POWER RANGERS #10 $3.99 BOOM! STUDIOS 94 97 18.83 KISS PHANTOM OBSESSION #1 $3.99 DYNAMITE 95 106 18.01 SILVER COIN #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 96 99 17.95 ELVIRA MEETS VINCENT PRICE #1 $3.99 DYNAMITE 97 101 17.51 DARK BLOOD #2 $3.99 BOOM! STUDIOS 98 102 17.50 ONCE & FUTURE #19 $3.99 BOOM! STUDIOS 99 88 17.41 RED SONJA BLACK WHITE RED #2 $4.99 DYNAMITE 100 103 17.37 EVE #4 $3.99 BOOM! STUDIOS 100 89 17.37 TRANSFORMERS KING GRIMLOCK #1 $4.99 IDW PUBLISHING 102 117 16.89 AMERICA CHAVEZ MADE IN USA #5 $3.99 MARVEL COMICS 103 113 16.73 JUPITERS LEGACY REQUIEM #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 115 111 15.02 KILLER QUEENS #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 104 107 16.51 HORIZON ZERO DAWN LIBERATION #1 $3.99 TITAN COMICS 105 118 16.35 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #14 $3.99 IMAGE COMICS 106 121 16.07 SEVEN TO ETERNITY #17 $3.99 IMAGE COMICS 107 110 15.96 FIREFLY #32 $3.99 BOOM! STUDIOS 108 122 15.95 DIE #19 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 109 94 15.95 FIREFLY BRAND NEW VERSE #6 $4.99 BOOM! STUDIOS 120 120 14.15 LUCKY DEVIL #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 121 123 14.00 ST MERCY #1 [*] $3.99 IMAGE COMICS 110 125 15.34 NORSE MYTHOLOGY II #3 (MR) $3.99 DARK HORSE COMICS 111 104 15.28 CIMMERIAN MAN-EATERS OF ZAMBOULA #2 (MR) $3.99 ABLAZE 112 114 15.22 FIGHT GIRLS #2 $3.99 AWA STUDIOS 113 115 15.16 STAR WARS ADVENTURES (2021) #8 $3.99 IDW PUBLISHING 114 98 15.08 DUNE HOUSE ATREIDES #9 $4.99 BOOM! STUDIOS 116 116 14.96 ELRIC DREAMING CITY #1 (MR) $3.99 TITAN COMICS 117 119 14.64 BARBARELLA #2 CVR A PARRILLO $3.99 DYNAMITE 118 90 14.39 TMNT BEST OF CASEY JONES $5.99 IDW PUBLISHING 130 124 12.88 BARBARIC #3 [*] $3.99 VAULT COMICS 119 129 14.19 UNBELIEVABLE UNTEENS WORLD OF BLACK HAMMER #1 $3.99 DARK HORSE COMICS 122 126 13.90 DIE!NAMITE LIVES #3 $3.99 DYNAMITE 123 132 13.87 ORDINARY GODS #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 124 133 13.73 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #33 $3.99 IMAGE COMICS 125 134 13.42 OLD GUARD TALES THROUGH TIME #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 138 109 11.99 CAMPISI #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 126 105 13.29 BUNNY MASK #3 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 127 108 13.05 BERMUDA #2 $4.99 IDW PUBLISHING 128 130 12.98 TRANSFORMERS SHATTERED GLASS #1 $3.99 IDW PUBLISHING 129 142 12.93 TRIALS OF ULTRAMAN #5 $3.99 MARVEL COMICS 131 140 12.77 GOOD ASIAN #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 132 143 12.55 HELLBOY & BPRD SECRET OF CHESBRO HOUSE #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 133 145 12.42 ASCENDER #18 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 134 146 12.42 TIME BEFORE TIME #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 135 136 12.16 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #28 $3.99 BOOM! STUDIOS 136 137 12.09 SONJAVERSAL #7 $3.99 DYNAMITE 137 149 12.05 VINYL #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 139 138 11.89 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #285 $3.99 IDW PUBLISHING 146 150 10.63 CYBERPUNK 2077 YOU HAVE MY WORD #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 140 139 11.80 GODZILLA MONSTERS & PROTECTORS #5 $3.99 IDW PUBLISHING 141 141 11.61 BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #3 $3.99 DYNAMITE 142 144 11.44 TRANSFORMERS BEAST WARS #7 $3.99 IDW PUBLISHING 151 96 10.20 GOD OF TREMORS ONE SHOT (MR) [*] $6.99 AFTERSHOCK COMICS 143 158 11.26 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 144 148 11.26 BLADE RUNNER ORIGINS #5 (MR) $3.99 TITAN COMICS 145 135 10.99 RUNAWAYS #38 $4.99 MARVEL COMICS 147 155 10.47 BLADE RUNNER 2029 #7 (MR) $3.99 TITAN COMICS 148 157 10.43 BLADE RUNNER 2029 #6 (MR) $3.99 TITAN COMICS 149 156 10.40 WHITE #2 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 150 131 10.35 WYND #9 $4.99 BOOM! STUDIOS 152 159 10.14 DEJAH THORIS VS JOHN CARTER OF MARS #2 $3.99 DYNAMITE 153 169 10.07 DEEP BEYOND #7 $3.99 IMAGE COMICS 154 160 10.06 TRANSFORMERS #33 $3.99 IDW PUBLISHING 155 170 9.90 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS III #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 156 151 9.87 MFKZ #2 $3.99 BEHEMOTH COMICS 157 162 9.73 CANTO III LIONHEARTED #2 $3.99 IDW PUBLISHING 158 164 9.67 SACRED SIX #12 $3.99 DYNAMITE 159 165 9.65 HORIZON ZERO DAWN LIBERATION #2 $3.99 TITAN COMICS 160 173 9.62 GOLEM WALKS AMONG US #1 $3.99 DARK HORSE COMICS 161 167 9.60 SEVEN SECRETS #11 $3.99 BOOM! STUDIOS 162 154 9.55 SPACE PIRATE CAPT HARLOCK #3 $3.99 ABLAZE 163 176 9.47 KILLADELPHIA #16 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 164 177 9.31 BLACK HAMMER VISIONS #7 $3.99 DARK HORSE COMICS 165 171 9.22 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #101 $3.99 IDW PUBLISHING 166 180 9.07 STAR WARS HIGH REPUBLIC #7 $3.99 MARVEL COMICS 167 179 8.90 BITTER ROOT #15 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 174 174 7.98 GODKILLER TOMORROWS ASHES #2 (MR) [*] $3.99 BLACK MASK COMICS 168 163 8.86 CULT OF DRACULA #6 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 169 175 8.78 SERIAL #6 $3.99 ABSTRACT STUDIOS 177 152 7.78 MAMO #2 [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 170 112 8.51 LAZARUS RISEN #6 (MR) $7.99 IMAGE COMICS 171 172 8.35 CINNAMON #1 $3.99 BEHEMOTH COMICS 172 178 8.15 NINJAK #2 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 182 184 7.23 TALES FROM HARROW COUNTY FAIR FOLK #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 173 181 8.02 MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL #4 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 175 187 7.86 HOME SICK PILOTS #8 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 176 182 7.83 BEYOND THE BREACH #2 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 178 183 7.71 USAGI YOJIMBO DRAGON BELLOW CONSPIRACY #3 $3.99 IDW PUBLISHING 179 168 7.51 INVADER ZIM DOOKIE LOOP HORROR ONESHOT $4.99 ONI PRESS INC. 180 190 7.44 SYPHON #2 $3.99 IMAGE COMICS 181 153 7.38 X-CORP #2 $3.99 MARVEL COMICS 183 193 7.18 MAN-EATERS CURSED #2 $3.99 IMAGE COMICS 184 188 7.08 DARK BLOOD #1 $3.99 BOOM! STUDIOS 185 127 6.95 EXTREME CARNAGE ALPHA #1 $4.99 MARVEL COMICS 186 208 6.81 THE RISE #2 (MR) $2.99 HEAVY METAL MAGAZINE 187 191 6.75 MOTHS #3 $3.99 AWA STUDIOS 195 192 5.98 GOOD LUCK #3 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 188 186 6.64 BLACK CAT ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 189 200 6.61 THAT TEXAS BLOOD #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 190 202 6.55 CHU #7 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 191 196 6.46 OUT OF BODY #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 192 203 6.45 HOME #5 $3.99 IMAGE COMICS 193 197 6.38 X-O MANOWAR (2020) #5 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 194 206 6.27 SIX SIDEKICKS OF TRIGGER KEATON #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 202 161 5.64 VAN HELSING VS INVISIBLE WOMAN ONE SHOT [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 204 201 5.45 BLUE FLAME #4 [*] $3.99 VAULT COMICS 196 215 5.91 SHADOWMAN (2020) #4 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 197 185 5.89 HEROES UNION #1 THE COSMIC CRUSADE $4.99 BINGE BOOKS 198 205 5.81 RESISTANCE UPRISING #5 $3.99 AWA STUDIOS 199 194 5.78 LESTER OF THE LESSER GODS ONE SHOT $3.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 200 147 5.67 WWE NEW DAY POWER OF POSITIVITY #2 $7.99 BOOM! STUDIOS 201 213 5.65 COMMANDERS IN CRISIS #11 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 203 214 5.61 MADE IN KOREA #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 205 218 5.39 JENNY ZERO #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 206 204 5.38 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #129 (MR) $3.99 BROADSWORD COMICS 207 211 5.23 WE LIVE #4 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 208 195 5.21 SAVE YOURSELF #3 $4.99 BOOM! STUDIOS 209 207 5.11 WE DONT KILL SPIDERS #1 $3.99 SCOUT COMICS 210 223 5.03 RADIANT BLACK #5 $3.99 IMAGE COMICS 211 222 5.02 COMPASS #3 $3.99 IMAGE COMICS 212 224 4.89 INKBLOT #11 $3.99 IMAGE COMICS 213 209 4.88 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS MIRROR MOON #2 $3.99 TOKYOPOP 214 226 4.67 HOUSE OF LOST HORIZONS #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 215 229 4.51 DAREDEVIL #31 $3.99 MARVEL COMICS 216 219 4.42 COUNT DRACO KNUCKLEDUSTER #1 $3.99 SCOUT COMICS 217 228 4.35 A MAN AMONG YE #6 $3.99 IMAGE COMICS 218 166 4.26 MARVELS VOICES PRIDE #1 $9.99 MARVEL COMICS 219 227 3.99 LAST BOOK YOULL EVER READ #1 $3.99 VAULT COMICS 220 231 3.96 SEVEN SWORDS #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 221 235 3.89 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 222 236 3.86 WORST DUDES #3 (MR) $3.99 DARK HORSE COMICS 230 240 3.46 SAVAGE HEARTS #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 223 220 3.80 CLANS OF BELARI #2 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 224 230 3.64 SUICIDE JOCKEYS #1 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 225 238 3.55 EXTRAORDINARY #3 $3.99 TITAN COMICS 226 210 3.53 BARBARIC #3 BLACK BAG VAR SEELEY $5.99 VAULT COMICS 227 239 3.51 BARBARIC #1 $3.99 VAULT COMICS 228 233 3.50 NEVER NEVER #2 $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 229 234 3.46 SNELSON #1 (MR) $3.99 AHOY COMICS 231 221 3.41 CASSIDYS SECRET #1 $4.99 CLOVER PRESS, LLC 232 243 3.40 JONNA AND THE UNPOSSIBLE MONSTERS #5 $3.99 ONI PRESS INC. 233 244 3.35 SILVER CITY #4 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 236 212 3.01 GRIMM RED AGENT BEAST OF BELGIUM [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 237 217 2.92 BELLE DRAGON CLAN ONE SHOT [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 234 237 3.23 DJINN HUNTER #1 $3.99 BLACKBOX COMICS 238 247 2.82 HOLLOW HEART #6 [*] $3.99 VAULT COMICS 235 242 3.10 BLACKS MYTH #2 (MR) $3.99 AHOY COMICS 247 254 2.53 HEAVY #7 [*] $3.99 VAULT COMICS 239 248 2.79 GUNG HO ANGER #4 (MR) $3.99 ABLAZE 240 189 2.79 STAR TREK DEBT OF HONOR FACSIMILE ED $9.99 IDW PUBLISHING 241 267 2.78 HEY KIDS COMICS VOL 02 PROPHETS & LOSS #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 242 264 2.77 SECRET LAND #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 243 263 2.75 FAR CRY RITE OF PASSAGE #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 244 258 2.71 PROJECT PATRON #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 252 198 2.42 GRIMM UNIV QTRLY ZODIAC VS DEATHFORCE [*] $8.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 245 250 2.64 WORLD WAR 3 #1 $3.99 ANTARCTIC PRESS 246 252 2.62 BOX #1 $3.95 RED 5 COMICS 247 256 2.53 BLACK COTTON #4 $3.99 SCOUT COMICS 249 266 2.53 TECHNOFREAK #1 CVR A NEWELL (MR) $3.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 250 334 2.50 FATHOM REPRINT EDITION #1 $1.99 ASPEN MLT INC 251 249 2.44 KAIJU SCORE #1 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 253 259 2.40 BY THE HORNS #4 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 254 270 2.39 GIRLS OF DIMENSION 13 #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 255 271 2.38 EVERFROST #3 $3.99 BLACK MASK COMICS 256 262 2.37 FREAK SNOW #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 257 216 2.31 AMBER BLAKE OPERATION DRAGONFLY ONE SHOT $7.99 HEAVY METAL MAGAZINE 258 246 2.29 WE PROMISED UTOPIA #1 (MR) $5.00 LITERATI PRESS 259 274 2.23 CRISIS ON INFINITE QUARANTINE ONE SHOT $4.00 AARDVARK VANAHEIM 260 269 2.21 RUNES #2 $3.99 SOURCE POINT PRESS 261 199 2.20 VENOM #35 $9.99 MARVEL COMICS 262 296 2.18 BLACK BEACON #2 $2.99 HEAVY METAL MAGAZINE 263 272 2.14 VALKYRIE SAVIORS #2 $3.99 ANTARCTIC PRESS 263 284 2.14 RANGERS OF THE DIVIDE #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 265 285 2.12 SUMMONERS WAR LEGACY #5 $3.99 IMAGE COMICS 266 281 2.09 BEYOND THE FARTHEST STAR #1 CVR A RANALDI $3.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 267 232 2.05 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #285 $6.99 KENZER & COMPANY 268 282 2.04 MONDAY MONDAY RIVERS OF LONDON #2 $3.99 TITAN COMICS 269 275 2.04 CHASING THE DRAGON #5 $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 270 280 1.98 WRONG EARTH NIGHT AND DAY #6 $3.99 AHOY COMICS 276 291 1.67 ENGINEWARD #11 [*] $3.99 VAULT COMICS 271 368 1.77 MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL #1 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 272 286 1.77 HORROR COMICS #6 $3.99 ANTARCTIC PRESS 273 288 1.75 LIFEFORMED #1 $3.99 SCOUT COMICS 274 253 1.72 FARTNITE VS. MINECRAPT #1 $5.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 275 273 1.69 RESILIENT #1 $4.99 ABSOLUTE COMICS GROUP 277 366 1.66 ACTION TANK #1 $1.99 SCOUT COMICS – SCOOT 278 294 1.64 JOHN CARPENTER TALES SCIFI HELL #5 (MR) $3.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC 279 290 1.64 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS JABBA HUTT #1 $4.99 MARVEL COMICS 280 369 1.58 STANLEY THE SNOWMAN $1.99 SCOUT COMICS – SCOOT 281 298 1.54 RABID WORLD #3 $3.99 SCOUT COMICS 282 289 1.53 BLUBBER #6 (MR) $4.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 283 309 1.51 STAR WARS ADVENTURES (2020) #7 $3.99 IDW PUBLISHING 284 302 1.50 TEETHER LONG AND LONESOME ROAD ONE SHOT $3.99 ANTARCTIC PRESS 285 303 1.47 DEATH BY LIFE #5 $3.99 ANTARCTIC PRESS 286 283 1.46 STUD & THE BLOODBLADE #1 (MR) $4.99 COMICS EXPERIENCE 287 323 1.46 MASTERS OF THE UNIVERSE REVELATION #1 $3.99 DARK HORSE COMICS 288 314 1.45 ORCS IN SPACE #3 $3.99 ONI PRESS INC. 289 304 1.45 BLOOD SKULLS AND CHROME #2 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 290 305 1.43 BROKEN SOULS BALLAD #2 $3.99 SCOUT COMICS 291 308 1.39 MODERN FRANKENSTEIN #5 (MR) $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 292 321 1.38 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #6 $3.99 IDW PUBLISHING 293 310 1.36 ASCENCIA #7 $3.99 WAKE ENTERTAINMENT 294 311 1.35 MIDNIGHT WESTERN THEATRE #3 $3.99 SCOUT COMICS 295 257 1.34 POWER RANGERS UNLTD EDGE DARKNESS #1 $7.99 BOOM! STUDIOS 296 326 1.34 GOLD DIGGER #283 $3.99 ANTARCTIC PRESS 297 292 1.34 NINJAS & ROBOTS #9 $4.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 298 278 1.32 JUNIOR HIGH HORRORS WALKING FLU VACCINE ED #1 $5.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 299 358 1.27 SAVAGE CIRCUS #5 (MR) $2.99 HEAVY METAL MAGAZINE 300 322 1.26 DARLING #3 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 301 349 1.25 EXTREME CARNAGE PHAGE #1 $3.99 MARVEL COMICS 302 336 1.24 PELLUCIDAR ACROSS SAVAGE SEAS #1 CVR A PUGLIA $3.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 302 324 1.24 JUNKY CABLE #3 $3.99 BEHEMOTH COMICS 309 355 1.12 NINJAK #1 [*] $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 304 328 1.20 OBE OUT OF BODY EXPERIENCE #3 $3.99 ANTARCTIC PRESS 305 350 1.19 STRAY DOGS #1 $3.99 IMAGE COMICS 306 312 1.19 BLADE RUNNER ORIGINS #5 MIRRORED FOIL CVR (MR) $4.99 TITAN COMICS 307 335 1.14 MIDNIGHT WESTERN THEATRE #4 $3.99 SCOUT COMICS 308 348 1.13 ZORRO NEW WORLD #2 $3.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 309 340 1.12 BECSTAR #4 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 311 255 1.11 BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #3 BLACK BAG PHOTO $10.00 DYNAMITE 312 357 1.11 STRAY DOGS #4 $3.99 IMAGE COMICS 313 338 1.11 AMAZING FANTASY #1 $4.99 MARVEL COMICS 314 339 1.08 THOR ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 315 345 1.04 SINISTER WAR #1 $4.99 MARVEL COMICS 316 346 1.03 SAM & HIS TALKING GUN #4 $3.99 SCOUT COMICS 317 359 1.03 ROBONIC STOOGES FANTASTIC FOOLS #2 CVR A SHANOWER $3.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 318 367 0.99 ALIEN #5 $3.99 MARVEL COMICS 319 320 0.99 KAMALA HARRIS COLORING BOOK $4.99 ANTARCTIC PRESS 320 351 0.95 CAPTAIN MARVEL #30 $4.99 MARVEL COMICS 321 372 0.95 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #2 $3.99 MARVEL COMICS 322 260 0.95 MARIA LLOVETS PORCELAIN #1 BLANK SKETCH $10.00 ABLAZE 323 330 0.94 MOM MOTHER OF MADNESS #1 (MR) $5.99 IMAGE COMICS 324 360 0.93 EXCITING COMICS #13 $3.99 ANTARCTIC PRESS 325 332 0.92 BOSTON METAPHYSICAL SOCIETY SPIRIT OF REBELLION ONESHOT $4.99 SOURCE POINT PRESS 326 370 0.91 GUARDIANS OF THE GALAXY #16 $3.99 MARVEL COMICS 327 364 0.91 BARBARIC #2 $3.99 VAULT COMICS 328 362 0.90 DEAD LEGENDS II PREMIER EDITION $3.99 A WAVE BLUE WORLD INC 328 297 0.90 FEMFORCE #193 $5.95 AC COMICS 328 361 0.90 BROKEN SOULS BALLAD #1 $3.99 SCOUT COMICS 331 363 0.89 BROKEN GARGOYLES SIN AND VIRTUE #3 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 332 327 0.88 EAT THE RICH #1 FRISON FOIL CVR (MR) $5.99 BOOM! STUDIOS 333 378 0.83 THOR #15 $3.99 MARVEL COMICS 334 386 0.78 AMAZING SPIDER-MAN #71 $3.99 MARVEL COMICS 335 371 0.78 USAGI YOJIMBO #20 $3.99 IDW PUBLISHING 335 383 0.78 STRAY DOGS #3 $3.99 IMAGE COMICS 337 374 0.77 THE EDGE #2 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 338 342 0.76 LAST BOOK YOULL EVER READ #1 BLACK BAG $5.99 VAULT COMICS 339 375 0.75 KNIGHTS OF THE GOLDEN SUN #13 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 340 433 0.75 BUNNY MASK #2 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 341 390 0.75 STAR WARS DARTH VADER #14 $3.99 MARVEL COMICS 342 388 0.75 MILES MORALES SPIDER-MAN #28 $3.99 MARVEL COMICS 343 373 0.74 NOTTINGHAM #5 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 344 301 0.74 TMNT THE LAST RONIN #3 $8.99 IDW PUBLISHING 345 376 0.74 BATTLECATS VOL 3 #2 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 346 395 0.70 SHANG-CHI #3 $3.99 MARVEL COMICS 347 400 0.70 GAMMA FLIGHT #2 $3.99 MARVEL COMICS 348 379 0.69 BOOK OF LYAXIA #3 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 349 401 0.69 EXTREME CARNAGE SCREAM #1 $3.99 MARVEL COMICS 350 329 0.66 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #322 $7.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 351 404 0.64 WOLVERINE #14 $3.99 MARVEL COMICS 352 331 0.63 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #296 $7.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 353 333 0.63 WORLD OF BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #7 $7.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 354 354 0.62 ORCS IN SPACE 2 IN 1 $6.99 ONI PRESS INC. 355 392 0.61 TOUCHING EVIL #16 $3.99 SOURCE POINT PRESS 356 408 0.61 SAVAGE AVENGERS #22 $3.99 MARVEL COMICS 357 405 0.59 MIGHTY VALKYRIES #4 $3.99 MARVEL COMICS 358 394 0.57 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS MIRROR MOON #1 $3.99 TOKYOPOP 359 352 0.55 WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #112 $7.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 360 406 0.54 EXTRAORDINARY #2 $3.99 TITAN COMICS 361 424 0.53 MARAUDERS #22 $3.99 MARVEL COMICS 362 313 0.53 VALKYRIE SAVIORS #2 VOLCANIC VALKYRIE JESSE WICHMANN $9.99 ANTARCTIC PRESS 362 343 0.53 TRAILER PARK BOYS GET A F#ING COMIC BOOK #1 (MR) $7.99 DEVILS DUE 362 419 0.53 SPIDER-WOMAN #13 $3.99 MARVEL COMICS 365 428 0.52 BLACK CAT #8 $3.99 MARVEL COMICS 366 616 0.52 IMAGE FIRSTS DEADLY CLASS #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 367 399 0.50 BEYOND THE FARTHEST STAR #1 CVR B WOLFER $4.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 367 415 0.50 BLACK WIDOW #9 $3.99 MARVEL COMICS 369 431 0.49 X-MEN LEGENDS #5 $3.99 MARVEL COMICS 370 421 0.49 WALKING DEAD DLX #19 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 371 507 0.49 FIGHT GIRLS #1 $3.99 AWA STUDIOS 372 403 0.48 SKYBOUND X #3 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 373 265 0.47 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #128 DLX LITHO ED (MR) $19.99 BROADSWORD COMICS 373 442 0.47 NEW MUTANTS #20 $3.99 MARVEL COMICS 375 643 0.46 IMAGE FIRSTS ASCENDER #1 $1.00 IMAGE COMICS 376 434 0.45 IRON MAN #10 $3.99 MARVEL COMICS 377 337 0.45 HORROR BLACK AND WHITE TP $9.99 ANTARCTIC PRESS 378 440 0.44 STRAY DOGS #2 $3.99 IMAGE COMICS 378 341 0.44 WHITE ASH MAGAZINE $9.99 SCOUT COMICS 380 418 0.44 SKYBOUND X #2 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 381 439 0.43 REPTIL #3 $3.99 MARVEL COMICS 382 416 0.43 YOU PROMISED ME DARKNESS #4 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 382 427 0.43 ANNE BONNIE #13 $3.99 BLUE JUICE COMICS 382 452 0.43 STAR WARS DOCTOR APHRA #12 $3.99 MARVEL COMICS 385 420 0.42 YOU PROMISED ME DARKNESS #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 385 435 0.42 RED ROOM #2 $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 387 459 0.41 FANTASTIC FOUR #34 $3.99 MARVEL COMICS 388 436 0.40 BARBARELLA #1 $3.99 DYNAMITE 389 429 0.40 ALIENS AFTERMATH #1 $4.99 MARVEL COMICS 390 657 0.39 BEYOND THE BREACH #1 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 391 411 0.39 BUNNY MASK #1 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 392 441 0.37 SYMBIOTE SPIDER-MAN CROSSROADS #1 $4.99 MARVEL COMICS 393 409 0.37 LADY DEATH TREACHEROUS INFAMY #1 $4.99 COFFIN COMICS 393 470 0.37 STAR WARS #15 $3.99 MARVEL COMICS 395 445 0.36 CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #4 $4.99 MARVEL COMICS 396 381 0.36 BARBARIC #1 DLX B&W ED CVR A $7.99 VAULT COMICS 397 453 0.35 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #12 $3.99 BOOM! STUDIOS 398 377 0.35 TMNT THE LAST RONIN #1 $8.99 IDW PUBLISHING 399 464 0.34 LIVING CORPSE RELICS #2 ENCORE ED (MR) $3.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 400 422 0.34 SPAWN UNIVERSE #1 $5.99 IMAGE COMICS

Top 400 Graphic Novels Ordered In August 2021

QtyRank DollarRank Index Product description Price Publisher 1 32 19.67 RETURN OF LIVING DEADPOOL TP $16.99 MARVEL COMICS 2 90 7.69 DEADPOOL TP VOL 02 SOUL HUNTER NOW $15.99 MARVEL COMICS 3 17 7.22 STAR WARS HIGH REPUBLIC TP VOL 01 THERE IS NO FEAR $15.99 MARVEL COMICS 4 84 7.14 DEADPOOL TP VOL 07 AXIS $17.99 MARVEL COMICS 5 78 6.79 JESSICA JONES TP VOL 02 ALIAS (MR) $19.99 MARVEL COMICS 6 2 6.36 AMAZING SPIDER-MAN MICHELINIE MCFARLANE OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS 7 35 6.26 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 23 $9.99 VIZ LLC 8 1 6.16 WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 02 (MR) $125.00 MARVEL COMICS 9 4 5.84 CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC DEATH CAPTAIN AMERICA $75.00 MARVEL COMICS 10 15 5.78 SENSOR HC (MR) $19.99 VIZ LLC 11 3 5.49 X-FACTOR BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MARVEL COMICS 12 125 5.48 DEADPOOL TP VOL 03 GOOD BAD AND UGLY NOW $15.99 MARVEL COMICS 13 29 5.25 MIGHTY MMW X-MEN STRANGEST SUPER HEROES GN TP VOL 01 $15.99 MARVEL COMICS 14 44 5.15 RADIANT BLACK TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 15 46 4.50 JUJUTSU KAISEN GN VOL 11 $9.99 VIZ LLC 16 25 4.45 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 06 KING IN BLACK $19.99 MARVEL COMICS 17 9 4.43 DID YOU HEAR WHAT EDDIE GEIN DONE GN (MR) $29.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 18 42 3.95 AMAZING SPIDER-MAN HC CLONE CONSPIRACY $60.00 MARVEL COMICS 19 7 3.64 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 $49.99 DARK HORSE COMICS 20 38 3.61 X-MEN BY JONATHAN HICKMAN TP VOL 03 $15.99 MARVEL COMICS 21 96 3.49 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 22 179 3.43 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 04 KISSED SQUIRREL LIKED IT $15.99 MARVEL COMICS 23 30 3.32 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 GOLDEN WIND HC VOL 01 $19.99 VIZ LLC 24 20 3.15 HEROES REBORN TP EARTHS MIGHTIEST HEROES $34.99 MARVEL COMICS 25 45 3.13 DEADPOOL MINIBUS 2 HC $75.00 MARVEL COMICS 26 49 3.13 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 02 ENGINE JOB $15.99 MARVEL COMICS 27 14 3.04 HOUSE OF X POWERS OF X TP $44.99 MARVEL COMICS 28 26 2.96 WOLVERINE BLACK WHITE AND BLOOD TREASURY EDITION TP $29.99 MARVEL COMICS 29 72 2.95 CHAINSAW MAN GN VOL 06 $9.99 VIZ LLC 30 16 2.91 CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP CAPTAIN $44.99 MARVEL COMICS 31 134 2.91 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 32 48 2.87 AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER TP VOL 13 KINGS RANSOM $17.99 MARVEL COMICS 33 23 2.86 PROVIDENCE COMPENDIUM TP (MR) $29.99 AVATAR PRESS INC 34 142 2.82 POKEMON SWORD & SHIELD GN VOL 01 $4.99 VIZ LLC 35 53 2.76 MAESTRO WAR AND PAX TP $15.99 MARVEL COMICS 36 77 2.74 INHUMANS VS X-MEN HC $50.00 MARVEL COMICS 37 106 2.59 DEADPOOL HC VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS 38 40 2.43 DEADPOOL BEGINNINGS OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS 39 24 2.37 FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION TP BATTLE BEHEMOTHS $39.99 MARVEL COMICS 40 10 2.36 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS 41 130 2.36 DEADPOOL BY POSEHN AND DUGGAN HC VOL 01 $34.99 MARVEL COMICS 42 18 2.32 LOW DLX HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS 43 155 2.29 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 44 259 2.25 PUNISHER TP VOL 02 BORDER CROSSING $17.99 MARVEL COMICS 45 11 2.24 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS 46 66 2.22 NEW MUTANTS BY VITA AYALA TP VOL 01 $15.99 MARVEL COMICS 47 54 2.18 MARAUDERS BY GERRY DUGGAN TP VOL 03 $19.99 MARVEL COMICS 48 28 2.16 NEW MUTANTS EPIC COLLECTION TP SUDDEN DEATH $39.99 MARVEL COMICS 49 73 2.15 LADY MECHANIKA TP VOL 01 $14.99 IMAGE COMICS 50 173 2.12 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 51 62 2.09 PUNDERWORLD TP VOL 01 $16.99 IMAGE COMICS 52 6 2.09 CAPTAIN AMERICA BY JURGENS OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS 53 105 2.07 ONE PIECE GN VOL 97 $9.99 VIZ LLC 54 119 2.06 MARVEL-VERSE GN TP DOCTOR STRANGE $9.99 MARVEL COMICS 55 284 2.06 JESSICA JONES TP VOL 01 UNCAGED $17.99 MARVEL COMICS 56 64 1.99 HELLIONS BY ZEB WELLS TP VOL 02 $17.99 MARVEL COMICS 57 27 1.98 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS 58 148 1.98 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 59 65 1.98 IRON FIST TP HEART OF DRAGON $17.99 MARVEL COMICS 60 67 1.97 TWO MOONS TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 61 39 1.96 GUARDIANS OF GALAXY BY BENDIS OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS 62 33 1.86 STAR WARS LEGENDS EPIC COLL ORIGINAL MARVEL YEARS TP VOL 05 $39.99 MARVEL COMICS 63 116 1.85 PROMISED NEVERLAND GN VOL 20 $9.99 VIZ LLC 64 81 1.84 BATTLE ANGEL ALITA GN VOL 01 $12.99 KODANSHA COMICS 65 75 1.83 REIGN OF X TP VOL 03 $17.99 MARVEL COMICS 66 314 1.80 BLACK PANTHER CREW TP WE ARE THE STREETS $17.99 MARVEL COMICS 67 69 1.78 RAINBOW BRIDGE GN $16.99 AFTERSHOCK COMICS 68 132 1.76 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $9.99 IMAGE COMICS 69 92 1.73 BIRTHRIGHT TP VOL 10 $14.99 IMAGE COMICS 70 36 1.73 FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION TP GREATEST MAGAZINE NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS 71 61 1.71 WITCHER TP VOL 05 FADING MEMORIES $19.99 DARK HORSE COMICS 72 80 1.68 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 02 ABYSS $17.99 MARVEL COMICS 73 19 1.68 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS 74 249 1.67 CIVIL WAR WOLVERINE TP NEW PTG $24.99 MARVEL COMICS 75 91 1.67 CURSE OF MAN-THING TP $15.99 MARVEL COMICS 76 47 1.66 RUN GN BOOK 01 $24.99 ABRAMS COMICARTS 77 113 1.65 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL GN TP SQUIRRELS JUST WANNA HAVE FUN $12.99 MARVEL COMICS 78 154 1.63 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMAGE COMICS 79 143 1.58 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 80 41 1.58 MILES MORALES ULT SPIDER-MAN ULT COLL TP BOOK 02 $34.99 MARVEL COMICS 81 384 1.54 BLACK WIDOW TP VOL 01 FINELY WOVEN THREAD $17.99 MARVEL COMICS 82 56 1.53 1984 THE GRAPHIC NOVEL $22.00 HOUGHTON MIFFLIN 83 8 1.52 GOLDEN AGE CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL COMICS 84 86 1.49 EXPANSE TP $16.99 BOOM! STUDIOS 85 79 1.49 BLADE RUNNER ORIGINS TP $17.99 TITAN COMICS 86 93 1.47 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS 87 89 1.46 MIGHTY MORPHIN TP VOL 02 $16.99 BOOM! STUDIOS 88 95 1.46 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 $14.99 BOOM! STUDIOS 89 83 1.44 POKEMON ADV COLLECTORS ED GN VOL 09 $17.99 VIZ LLC 90 98 1.42 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 01 APHRA $17.99 MARVEL COMICS 91 453 1.42 MAN-THING BY R L STINE TP VOL 01 $15.99 MARVEL COMICS 92 31 1.42 BLADE OF IMMORTAL DLX ED HC VOL 03 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 92 118 1.42 JONNA & THE UNPOSSIBLE MONSTER TP VOL 01 $12.99 ONI PRESS INC. 94 5 1.41 MARVEL AUGUST 1961 OMNIBUS HC $150.00 MARVEL COMICS 95 50 1.40 EXCALIBUR BY TINI HOWARD HC VOL 01 $34.99 MARVEL COMICS 96 152 1.40 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 97 174 1.39 MARVEL ZOMBIES TP VOL 02 COMPLETE COLLECTION $34.99 MARVEL COMICS 98 260 1.39 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMAGE COMICS 99 151 1.39 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 100 94 1.37 POWER RANGERS TP VOL 02 $16.99 BOOM! STUDIOS 101 22 1.35 MMW AVENGERS HC VOL 21 $75.00 MARVEL COMICS 102 100 1.33 KILL 6 BILLION DEMONS TP VOL 04 (MR) $17.99 IMAGE COMICS 103 111 1.31 LUMBERJANES TP VOL 19 $14.99 BOOM! STUDIOS 104 147 1.30 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 105 318 1.30 WOLVERINE AND X-MEN PREM HC ALPHA AND OMEGA $24.99 MARVEL COMICS 106 63 1.28 QUEEN OF THE RING HC $24.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 107 57 1.24 BPRD HELL ON EARTH TP VOL 02 $29.99 DARK HORSE COMICS 108 12 1.22 X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS 109 58 1.21 USAGI YOJIMBO SAGA TP VOL 02 (2ND ED) $29.99 DARK HORSE COMICS 110 104 1.19 STAR WARS TP VOL 02 SHOWDOWN ON THE SMUGGLERS MOON $19.99 MARVEL COMICS 111 43 1.18 STRANGE DEATH OF ALEX RAYMOND HC $40.00 LIVING THE LINE 112 74 1.17 MICHAEL MOORCOCK LIBRARY ELRIC STORMBRINGER HC $24.99 TITAN COMICS 113 127 1.17 BUNGO STRAY DOGS BEAST GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 114 135 1.17 CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE EIGHTH GRADE WITCH TP $12.99 ONI PRESS INC. 114 166 1.17 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 14 $9.99 VIZ LLC 116 194 1.17 MARVEL-VERSE GN TP BLACK PANTHER $9.99 MARVEL COMICS 117 114 1.16 KING DEADPOOL TP VOL 01 HAIL TO THE KING $17.99 MARVEL COMICS 118 13 1.15 INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL COMICS 119 59 1.14 CRISIS ZONE TP $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 120 184 1.14 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 121 188 1.14 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 122 124 1.13 OLD HEAD TP (MR) $16.99 IMAGE COMICS 123 133 1.11 GOBLIN SLAYER GN VOL 10 (MR) $13.00 YEN PRESS 124 37 1.11 RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS HC (MR) $49.99 ONI PRESS INC. 125 129 1.10 FIREFLY UNIFICATION WAR TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS 126 671 1.07 DEADPOOL KILLUSTRATED TP $14.99 MARVEL COMICS 126 101 1.07 FULLMETAL ALCHEMIST FULLMETAL EDITION HC VOL 14 $19.99 VIZ LLC 128 214 1.06 SAGA TP VOL 07 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 129 208 1.06 ICE CREAM MAN TP VOL 02 STRANGE NEAPOLITAN (MR) $16.99 IMAGE COMICS 130 198 1.05 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 130 196 1.05 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 132 51 1.04 DEADPOOL ADAMANTIUM COLLECTION SLIPCASE HC $200.00 MARVEL COMICS 133 285 1.03 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMAGE COMICS 134 237 1.01 SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 135 202 1.00 POKEMON ADV BLACK & WHITE 2 GN VOL 04 $9.99 VIZ LLC 136 228 1.00 INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH (NEW PT $9.99 IMAGE COMICS 137 68 0.99 FIRST DEGREE CRIME ANTHOLOGY HC $27.99 HUMANOIDS INC 138 397 0.98 WYTCHES TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 139 115 0.98 CRIMSON FLOWER TP $19.99 DARK HORSE COMICS 140 110 0.98 INVADER ZIM QUARTERLY COLL TP VOL 01 OODLES OF DOOM $19.99 ONI PRESS INC. 141 211 0.96 BLACK CLOVER GN VOL 26 $9.99 VIZ LLC 142 137 0.96 DISNEY CRUELLA MANGA BLACK WHITE & RED GN $14.99 VIZ LLC 143 244 0.95 SAGA TP VOL 08 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 144 375 0.95 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMAGE COMICS 145 70 0.94 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS 146 416 0.93 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMAGE COMICS 147 21 0.93 USAGI YOJIMBO SPECIAL EDITION HC $100.00 FANTAGRAPHICS BOOKS 148 163 0.92 ZOM 100 BUCKET LIST OF THE DEAD GN VOL 03 $12.99 VIZ LLC 149 97 0.91 1000 STORMS HC $24.99 MAGNETIC PRESS INC. 150 76 0.90 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMITE 151 450 0.90 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 IMAGE COMICS 151 243 0.90 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 153 150 0.89 ASADORA GN VOL 03 (MR) $14.99 VIZ LLC 154 102 0.89 AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE $24.99 DARK HORSE COMICS 155 224 0.89 GIDEON FALLS TP VOL 02 ORIGINAL SINS (MR) $16.99 IMAGE COMICS 156 608 0.89 ALL NEW ALL DIFFERENT AVENGERS TP VOL 01 MAGNIFICENT SEVEN $19.99 MARVEL COMICS 157 273 0.87 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 158 103 0.86 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC 159 82 0.86 AGE OF ULTRON TP $34.99 MARVEL COMICS 159 34 0.86 AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL COMICS 161 281 0.84 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMAGE COMICS 162 242 0.84 PERSONA 5 GN VOL 07 $9.99 VIZ LLC 163 277 0.83 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE $16.99 IMAGE COMICS 164 159 0.83 CHEER UP LOVE & POM POMS TP $14.99 ONI PRESS INC. 165 160 0.82 BEST OF ARCHIE COMICS 80 YEARS 80 STORIES TP $14.99 ARCHIE COMICS 166 324 0.81 PULP TP (MR) $12.99 IMAGE COMICS 167 636 0.80 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 168 109 0.79 COLLECTED TOPPI HC VOL 06 JAPAN (MR) $24.99 MAGNETIC PRESS INC. 169 374 0.79 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 IMAGE COMICS 170 172 0.79 GOBLIN SLAYER GN VOL 01 (MR) $13.00 YEN PRESS 171 326 0.78 PAPER GIRLS TP VOL 06 $14.99 IMAGE COMICS 172 117 0.78 OPERATION DRAGON HC $24.99 DARK HORSE COMICS 173 261 0.77 ONE PUNCH MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 174 218 0.77 AVATAR LAST AIRBENDER SUKI ALONE TP $12.99 DARK HORSE COMICS 175 257 0.77 CROSSOVER TP VOL 01 $19.99 IMAGE COMICS 176 231 0.74 BATTLE ANGEL ALITA MARS CHRONICLE GN VOL 07 $10.99 KODANSHA COMICS 177 191 0.74 I BELONG TO BADDEST GIRL AT SCHOOL GN VOL 01 $12.95 ONE PEACE BOOKS 178 351 0.74 ICE CREAM MAN TP VOL 03 HOPSCOTCH MELANGE (MR) $16.99 IMAGE COMICS 179 255 0.73 SPAWN ORIGINS TP VOL 03 $14.99 IMAGE COMICS 180 307 0.72 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 181 199 0.71 WITCH FOR HIRE GN $12.99 AMULET BOOKS 182 240 0.71 BIG HERO 6 THE SERIES GN VOL 01 $11.00 JY 183 272 0.70 GOOD BOY MAGAZINE #1 $9.99 SILVER SPROCKET 184 87 0.70 INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 185 516 0.70 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 186 171 0.69 GAMMA DRACONIS GN (MR) $14.99 TITAN COMICS 187 99 0.69 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04 $59.99 IMAGE COMICS 188 294 0.69 MONSTERS UNLEASHED MONSTER SIZE HC $50.00 MARVEL COMICS 189 332 0.68 INVINCIBLE TP VOL 03 PERFECT STRANGERS $9.99 IMAGE COMICS 190 141 0.68 FIST OF THE NORTH STAR HC VOL 01 $19.99 VIZ LLC 191 212 0.67 LEVEL 1 DEMON LORD AND ONE ROOM HERO GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 192 588 0.67 HOME SICK PILOTS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 193 158 0.66 LOST ON PLANET EARTH TP $19.99 DARK HORSE COMICS 193 376 0.66 SPAWN ORIGINS TP VOL 02 $14.99 IMAGE COMICS 195 327 0.65 MIRKA ANDOLFO MERCY TP (MR) $16.99 IMAGE COMICS 196 398 0.65 PAPER GIRLS TP VOL 04 $14.99 IMAGE COMICS 197 659 0.64 SEX CRIMINALS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 198 437 0.64 SPIDER-MAN SPIDER-VERSE GN TP SPIDER-MEN $9.99 MARVEL COMICS 199 329 0.64 GIDEON FALLS TP VOL 03 STATIONS OF THE CROSS $16.99 IMAGE COMICS 200 217 0.64 ASSASSINS CREED BLADE OF SHAO JUN GN VOL 02 $14.99 VIZ LLC 201 168 0.64 ELVIRA SHAPE OF ELVIRA TP $17.99 DYNAMITE 202 282 0.63 DIE TP VOL 03 GREAT GAME (MR) $16.99 IMAGE COMICS 203 306 0.63 MINECRAFT TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS 204 138 0.63 ADVENTURE ZONE GN VOL 04 CRYSTAL KINGDOM $19.99 FIRST SECOND BOOKS 205 164 0.63 BACON & OTHER MONSTROUS TALES HC $19.99 DARK HORSE COMICS 205 55 0.63 BLACK WIDOW STRIKES OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS 207 71 0.63 EC ARCHIVES MD HC $49.99 DARK HORSE COMICS 207 310 0.63 ONE PUNCH MAN GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 209 331 0.62 CALL OF THE NIGHT GN VOL 03 $9.99 VIZ LLC 210 778 0.62 MIDDLEWEST TP BOOK 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 211 362 0.62 SNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE $15.99 IMAGE COMICS 212 165 0.62 WHATS MICHAEL TP VOL 02 FATCAT COLLECTION $19.99 DARK HORSE COMICS 213 330 0.61 GIDEON FALLS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 214 204 0.61 HAPPY KANAKOS KILLER LIFE GN VOL 01 $14.99 SEVEN SEAS 215 292 0.61 ICE CREAM MAN TP VOL 04 TINY LIVES (MR) $16.99 IMAGE COMICS 216 120 0.60 BUFFY VAMPIRE SLAYER LEGACY EDITION TP VOL 05 $29.99 BOOM! STUDIOS 216 439 0.60 PAPER GIRLS TP VOL 05 $14.99 IMAGE COMICS 218 590 0.60 KILL OR BE KILLED TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 219 167 0.60 AVENGERS FOREVER TP $29.99 MARVEL COMICS 220 339 0.60 GIDEON FALLS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 221 108 0.59 WHAT IF? CLASSIC TP COMPLETE COLLECTION VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS 222 209 0.59 SUNDOME MILKY WAY GN VOL 01 (MR) $14.99 GHOST SHIP 223 245 0.58 BEAUTY AND BEAST OF PARADISE LOST GN VOL 01 $12.99 KODANSHA COMICS 224 413 0.58 SNOTGIRL TP VOL 02 CALIFORNIA SCREAMING $15.99 IMAGE COMICS 224 380 0.58 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 226 157 0.58 FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS 227 269 0.57 INVINCIBLE TP VOL 04 HEAD OF THE CLASS $16.99 IMAGE COMICS 228 400 0.57 IMMORTAL IRON FIST COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS 229 402 0.57 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMAGE COMICS 230 1155 0.56 DOCTOR STRANGE AND SORCERERS SUPREME TP VOL 01 OUT OF TIME $15.99 MARVEL COMICS 231 203 0.56 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOOM! STUDIOS 232 176 0.56 FAREWELL BRINDAVOINE HC $19.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 233 178 0.55 ALBERTO BRECCIAS DRACULA HC $19.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 234 641 0.55 NAILBITER TP VOL 01 THERE WILL BE BLOOD (MR) $9.99 IMAGE COMICS 235 620 0.55 SCUMBAG TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 236 52 0.55 CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 $125.00 MARVEL COMICS 236 162 0.55 SHAMAN KING OMNIBUS TP VOL 04 $19.99 KODANSHA COMICS 238 251 0.55 ARCHIE 1000 PAGE COMICS DREAM TP $14.99 ARCHIE COMICS 238 440 0.55 WICKED & DIVINE TP VOL 02 FANDEMONIUM (MR) $14.99 IMAGE COMICS 240 256 0.55 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 241 88 0.54 LOW DLX HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS 241 715 0.54 LOW TP VOL 01 THE DELIRIUM OF HOPE (MR) $9.99 IMAGE COMICS 243 246 0.54 DOES HOT ELF LIVE NEXT DOOR TO YOU GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 243 297 0.54 LEGEND OF KORRA TP PART 02 RUINS OF EMPIRE $12.99 DARK HORSE COMICS 243 195 0.54 STEEPLE TP VOL 02 $19.99 DARK HORSE COMICS 246 640 0.54 MARVEL SUPERHERO ADVENTURES GN TP TO WAKANDA AND BEYOND $9.99 MARVEL COMICS 247 122 0.53 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS 248 187 0.53 BLACK TP VOL 01 (MR) $19.99 BLACK MASK COMICS 248 175 0.53 RECKLESS HC (MR) $24.99 IMAGE COMICS 250 263 0.53 MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT GN VOL 16 $14.99 VIZ LLC 251 396 0.53 KAGUYA SAMA LOVE IS WAR GN VOL 20 $9.99 VIZ LLC 252 446 0.52 SUNSTONE OGN VOL 01 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 253 229 0.52 RECORD OF GLASS CASTLE SC GN $15.95 DIGITAL MANGA 254 112 0.52 TOMIE COMPLETE DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ MEDIA LLC 255 140 0.52 SUBLIME 5 DOLLARS AT THE DOOR TP $24.99 Z2 COMICS 256 180 0.52 JOJOS BIZARRE ADV 1 PHANTOM BLOOD HC VOL 01 $19.99 VIZ MEDIA LLC 256 385 0.52 LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 258 205 0.52 AVATAR NEXT SHADOW TP $19.99 DARK HORSE COMICS 259 518 0.51 NEW AVENGERS BY BENDIS COMPLETE COLLECTION TP VOL 04 $39.99 MARVEL COMICS 260 403 0.51 ICE CREAM MAN TP VOL 05 OTHER CONFECTIONS (MR) $16.99 IMAGE COMICS 260 286 0.51 REBORN AS A SPACE MERCENARY GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 262 312 0.51 SPAWN KILLS EVERYONE COMP COLL TP VOL 01 $16.99 IMAGE COMICS 263 459 0.50 I HATE FAIRYLAND TP VOL 02 FLUFF MY LIFE $14.99 IMAGE COMICS 264 206 0.50 BLUE HC VOL 01 (MR) $18.00 21 PULP 265 823 0.50 SEVEN TO ETERNITY TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 266 136 0.50 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DYNAMITE 266 301 0.50 INVINCIBLE TP VOL 05 FACTS OF LIFE $14.99 IMAGE COMICS 268 323 0.50 STAR BEASTS TP $12.99 ONI PRESS INC. 269 444 0.49 OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR) $16.99 IMAGE COMICS 270 270 0.49 RUNAWAYS BY ROWELL AND ANKA TP VOL 03 THAT WAS YESTERDAY $17.99 MARVEL COMICS 271 408 0.49 LEGEND OF KORRA TP PART 01 RUINS OF EMPIRE $10.99 DARK HORSE COMICS 272 213 0.48 DEADPOOL BY POSEHN AND DUGGAN OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS 272 412 0.48 MY HERO ACADEMIA GN VOL 24 $9.99 VIZ MEDIA LLC 274 291 0.48 BLACK BUTLER GN VOL 03 $13.00 YEN PRESS 275 215 0.48 URUSEI YATSURA GN VOL 11 $19.99 VIZ LLC 276 170 0.48 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DARK HORSE COMICS 277 300 0.47 SKIP AND LOAFER GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 278 287 0.47 PERSONA 3 GN VOL 01 $13.99 UDON 278 149 0.47 VICTORIES OMNIBUS TP $29.99 DARK HORSE COMICS 280 1280 0.46 SILK TP VOL 03 CLONE CONSPIRACY $17.99 MARVEL COMICS 280 506 0.46 TOKYO GHOST TP VOL 01 ATOMIC GARDEN (MR) $14.99 IMAGE COMICS 282 367 0.46 AVATAR LAST AIRBENDER METALBENDING ACADEMY TP VOL 00 $12.99 DARK HORSE COMICS 282 309 0.46 I GOT CAUGHT UP IN A HERO SUMMONS GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 282 288 0.46 JK HARU IS SEX WORKER IN ANOTHER WORLD GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 282 197 0.46 LOKI MISTRESS MISCHIEF TP $24.99 MARVEL COMICS 286 874 0.46 KILLADELPHIA TP VOL 01 SINS OF THE FATHER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 287 681 0.46 TOKYO GHOUL GN VOL 06 (MR) $12.99 VIZ MEDIA LLC 288 682 0.45 GIDEON FALLS TP VOL 06 (MR) $12.99 IMAGE COMICS 288 429 0.45 MY HERO ACADEMIA GN VOL 12 $9.99 VIZ MEDIA LLC 290 258 0.45 ONCE & FUTURE TP VOL 03 $16.99 BOOM! STUDIOS 290 425 0.45 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 292 322 0.45 STRANGE ADVENTURE OF BROKE MERCENARY GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 293 1540 0.45 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 05 ONLY SQUIRREL IN WORLD $15.99 MARVEL COMICS 294 558 0.45 WICKED & DIVINE TP VOL 03 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 295 146 0.44 MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS TP $34.99 MARVEL COMICS 296 216 0.44 VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER TP $19.99 ZENESCOPE INC 297 219 0.43 VAN HELSING VS LEAGUE OF MONSTERS TP $19.99 ZENESCOPE INC 298 451 0.43 MY HERO ACADEMIA GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC 299 220 0.43 HOT VALLEY DAYS & COCAINE NIGHTS TP (MR) $19.99 ANTARCTIC PRESS 299 161 0.43 KABUKI OMNIBUS TP VOL 04 $29.99 DARK HORSE COMICS 299 498 0.43 MORBIUS TP VOL 01 $15.99 MARVEL COMICS 302 267 0.43 HEAD LOPPER TP VOL 01 ISLAND OR A PLAGUE OF BEASTS (MR) $19.99 IMAGE COMICS 302 541 0.43 ICE CREAM MAN TP VOL 06 JUST DESSERTS (MR) $16.99 IMAGE COMICS 302 577 0.43 WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US $14.99 IMAGE COMICS 305 488 0.43 YONA OF THE DAWN GN VOL 31 $9.99 VIZ LLC 306 85 0.42 MARVEL MASTERS OF SUSPENSE LEE & DITKO OMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MARVEL COMICS 307 1334 0.42 BLACK WIDOW TP VOL 02 NO MORE SECRETS $17.99 MARVEL COMICS 308 580 0.42 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 03 $16.99 IMAGE COMICS 309 391 0.42 GOLDEN KAMUY GN VOL 23 (MR) $12.99 VIZ LLC 309 474 0.42 MY HERO ACADEMIA GN VOL 18 $9.99 VIZ MEDIA LLC 311 350 0.41 SLOW LIFE IN ANOTHER WORLD I WISH GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 312 356 0.41 ANCIENT MAGUS BRIDE ALCHEMISTS BLUE GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS 313 354 0.41 CALL TO ADV DEFEATING DUNGEONS WITH SKILL BOARD GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 313 325 0.41 SHIORIS DIARY GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 315 321 0.41 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 IMAGE COMICS 316 696 0.40 CRIMINAL TP VOL 01 COWARD (MR) $14.99 IMAGE COMICS 317 520 0.40 EAST OF WEST TP VOL 10 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 318 346 0.40 PAX SAMSON TP VOL 01 $14.99 ONI PRESS INC. 319 791 0.40 STAR WARS HC VOL 02 DODSON DM VAR ED $34.99 MARVEL COMICS 320 501 0.40 MY HERO ACADEMIA GN VOL 19 $9.99 VIZ MEDIA LLC 321 545 0.40 I HATE FAIRYLAND TP VOL 04 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 322 341 0.39 INVINCIBLE TP VOL 06 DIFFERENT WORLD $16.99 IMAGE COMICS 322 434 0.39 OTHERSIDE PICNIC GN VOL 01 (MR) $10.99 SQUARE ENIX MANGA 324 233 0.39 ADVENTURE ZONE GN VOL 01 HERE THERE BE GERBLINS $19.99 FIRST SECOND BOOKS 324 340 0.39 PERSONA 4 GN VOL 01 $13.99 UDON 326 548 0.39 SNOW WHITE WITH RED HAIR GN VOL 14 $9.99 VIZ LLC 327 169 0.39 BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR) $29.99 DYNAMITE 327 512 0.39 MY HERO ACADEMIA GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC 327 609 0.39 OLD GUARD TP BOOK 02 FORCE MULTIPLIED (MR) $16.99 IMAGE COMICS 330 379 0.39 FRIENDS FOREVER GN $12.99 FIRST SECOND BOOKS 330 144 0.39 INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 330 941 0.39 MARVEL SUPER HERO ADVENTURES GN TP CAPTAIN MARVEL $9.99 MARVEL COMICS 333 275 0.39 JOHN CARPENTER NIGHT TERRORS SECOND NATURE TP $17.99 STORM KING , INC 334 353 0.38 CALL GIRL IN ANOTHER WORLD GN VOL 02 (MR) $13.99 GHOST SHIP 334 525 0.38 MINECRAFT WITHER WITHOUT YOU TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS 334 954 0.38 MOONSHINE TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 337 349 0.38 BLACK PANTHER WHO IS BLACK PANTHER MARVEL SELECT HC $24.99 MARVEL COMICS 338 223 0.38 AVENGERS EPIC COLLECTION TP HEAVY METAL $39.99 MARVEL COMICS 338 392 0.38 LOVE OF KILL GN VOL 03 $13.00 YEN PRESS 340 60 0.38 ADVENTURE INTO FEAR OMNIBUS HC $150.00 MARVEL COMICS 341 662 0.38 I HATE FAIRYLAND TP VOL 03 GOOD GIRL (MR) $16.99 IMAGE COMICS 341 183 0.38 NORSE MYTHOLOGY HC VOL 01 $29.99 DARK HORSE COMICS 343 633 0.38 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 02 $16.99 IMAGE COMICS 344 968 0.37 SPIDER-MAN SPIDER-VERSE GN TP SPIDER-WOMEN $9.99 MARVEL COMICS 345 289 0.37 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION $19.99 DARK HORSE COMICS 346 1473 0.37 CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS TP VOL 03 EMPIRE BUILDING $19.99 MARVEL COMICS 347 652 0.37 DEADLY CLASS TP VOL 01 REAGAN YOUTH (MR) $9.99 IMAGE COMICS 347 368 0.37 INVINCIBLE TP VOL 07 THREES COMPANY $16.99 IMAGE COMICS 347 181 0.37 MONSTRESS HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS 347 308 0.37 ONCE & FUTURE TP VOL 02 $16.99 BOOM! STUDIOS 351 395 0.37 GLASS SYNDROME GN (MR) $12.99 TOKYOPOP 352 583 0.36 KINGS BEAST GN VOL 03 $9.99 VIZ LLC 353 185 0.36 VENOM CARNAGE UNLEASHED TP NEW PTG $34.99 MARVEL COMICS 354 371 0.36 GOD COUNTRY TP (MR) $16.99 IMAGE COMICS 355 410 0.36 MAKING FRIENDS GN VOL 03 THIRD TIMES CHARM $12.99 GRAPHIX 356 207 0.36 ESSENTIAL JUDGE DREDD ORIGINS TP $25.00 REBELLION / 2000AD 357 156 0.36 INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 357 361 0.36 STAR WARS BOUNTY HUNTERS TP VOL 01 GALAXYS DEADLIEST $17.99 MARVEL COMICS 359 370 0.35 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 01 FALLOUT $15.99 IDW PUBLISHING 360 225 0.35 JOHNNY HOMICIDAL MANIAC SC NEW PTG $24.95 AMAZE INK 360 565 0.35 MY HERO ACADEMIA GN VOL 15 $9.99 VIZ MEDIA LLC 362 293 0.35 BUG CLUB HC $17.95 DRAWN & QUARTERLY 363 274 0.35 DAMNED CURSED CHILDREN TP (MR) $19.99 SOURCE POINT PRESS 363 426 0.35 SHANG-CHI BY GENE LUEN YANG TP VOL 01 BROTHERS AND SISTERS $15.99 MARVEL COMICS 365 457 0.34 CAT SHIT TP VOL 02 $12.99 ANTARCTIC PRESS 365 126 0.34 LIVEWIRE DLX HC $49.99 VALIANT 365 916 0.34 SECRET EMPIRE PRELUDE TP $34.99 MARVEL COMICS 368 420 0.34 CHILLIN ANOTHER WORLD LEVEL 2 SUPER CHEAT POWERS GN VOL 01 $12.99 SEVEN 369 406 0.34 LOKI TP GOD WHO FELL TO EARTH $17.99 MARVEL COMICS 369 1087 0.34 SKYWARD TP VOL 01 MY LOW-G LIFE $9.99 IMAGE COMICS 369 698 0.34 SPIDEY GN TP FRESHMAN YEAR $12.99 MARVEL COMICS 369 773 0.34 WICKED & DIVINE TP VOL 04 RISING ACTION (MR) $14.99 IMAGE COMICS 373 695 0.34 EAST OF WEST TP VOL 03 THERE IS NO US $16.99 IMAGE COMICS 373 470 0.34 MADK GN VOL 02 (MR) $12.99 SUBLIME 375 131 0.34 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 376 262 0.34 AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 377 373 0.33 IDOL MONSTER GIRLS GN (A) $15.95 PROJECT H 377 749 0.33 MARVEL-VERSE GN-TP WANDA & VISION $9.99 MARVEL COMICS 379 1047 0.33 PRETTY DEADLY TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 379 226 0.33 SUNSTONE HC BOOK 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS 379 433 0.33 TRAPPED IN DATING SIM WORLD OTOME GAMES GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 382 522 0.33 MARVEL MONOGRAPH TP VOL 01 J SCOTT CAMPBELL COMPLETE COVERS $19.99 MARVEL COMICS 383 248 0.33 PSYCHOTIC TP $22.99 HUMANOIDS INC 383 266 0.33 SHADOWS HC $24.99 DARK HORSE COMICS 385 236 0.33 SCOTT PILGRIM COLOR HC VOL 01 $24.99 ONI PRESS INC. 386 555 0.33 MOB PSYCHO 100 TP VOL 01 $11.99 DARK HORSE COMICS 387 210 0.32 MONOLITH HC (MR) $29.99 MAGNETIC PRESS INC. 387 442 0.32 SUPERWOMEN IN LOVE GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS 389 123 0.32 STREET FIGHTER MEMORIAL ARCHIVE BEYOND THE WORLD HC $49.99 UDON INC 390 447 0.32 CHRONICLES OF ARISTOCRAT REBORN IN ANOTHER WORLD GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS 390 417 0.32 DESIRE PANDORA GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 392 704 0.32 KILLADELPHIA TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 393 705 0.32 MEET THE SKRULLS TP $15.99 MARVEL COMICS 394 280 0.32 AVATAR LAST AIRBENDER RIFT OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 394 265 0.32 FANTAGRAPHICS UNDERGROUND HAND OF BLACK TP $24.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 394 427 0.32 INVINCIBLE TP VOL 08 MY FAVORITE MARTIAN CUR $16.99 IMAGE COMICS 397 431 0.31 PERSONA 3 GN VOL 02 $13.99 UDON ENTERTAINMENT 398 751 0.31 INFIDEL TP (MR) $16.99 IMAGE COMICS 398 542 0.31 LEGEND OF KORRA TP PART 03 RUINS OF EMPIRE $12.99 DARK HORSE COMICS 398 389 0.31 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS $17.99 DARK HORSE COMICS 401 268 0.31 CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS 401 500 0.31 INVINCIBLE TP VOL 09 OUT OF THIS WORLD $14.99 IMAGE COMICS