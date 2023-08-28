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Giveaway: Snag Some Freebies For Eternal Return With A Special Code
Would you like some digital freebies for Eternal Return? The folks at Kakao Games have given us codes to claim for a limited time.
Kakao Games has given us a set of codes for their free-to-play game Eternal Return for you to grab as part of their 1.0 launch on Steam. We have 1,000 codes, completely free for you to snag, that you can use in the game. These codes provide a number of free items for your account, as you're getting two popular Characters (Li Dan and Like) and Skin Bundles (Rebel Li Dailin and Bartender Luke) to play with. To be very clear, these are cosmetics! They have no value in the game beyond the idea they make you look cool. They will not help you win, they will give you no advantages, and they cannot be resold or transferred to other accounts.
We only have 1,000 codes, which we are listening down at the bottom. Once a code is claimed, it is gone, and we will not be getting more! On top of all this, you have until the end of the day on August 31st to get one and use it on your profile. On September 1st, they will not work anymore. These codes must be claimed in-game through the settings. And again, the game itself is free to play, so there's no need to purchase anything. Best of luck to you all in claiming one.
"On the deserted Lumia Island, the seedy organization known as AGLAIA is conducting secret experiments on human subjects in a bid to perfect a new race of extraordinary humans. Work with your teammates and craft weapons and armor that are required for your survival! Eternal Return 1.0 is a free-to-play, 2.5D perspective Battle Royale game. Search, Craft, Hunt, and Fight using a variety of characters. Plan your strategy and become the last survivor on this eternal experiment."
Eternal Return 1.o Gift Codes
GO45CD41BA71D9DF
GO46531954339EC0
GO4A7DE4059A5528
GO533E910296BF08
GO57BEA9CD25B32C
GO5B43C70C27A7B3
GO628EC364A4429D
GO6337A4E4B448A5
GO6D5B52FD4C720A
GO6E059A136D3ADA
GO748CC4401D4EC3
GO75D6BF6A94B59A
GO780CBD9C4CE5F8
GO7AEFF0CE79DFE3
GO7EA53C952AB49B
GO869F2E37FC5FAF
GO92FC77CF184AF1
GO950A71A35D885F
GO956B7EBDBBB0B3
GOAFC955CEEFB8E8
GOB26D0BEBDDA04C
GOD2CDA6079043AF
GOD69FBD4B2A46B1
GOD8683970F333B1
GOD9C8D9246154CE
GODD90508CA67E2B
GOE171CA0F1B105A
GOE82F80D22AF62D
GOE86B1A530B5D51
GOECF6C1E5A8AC78
GOEFF7A8547A2C08
GOF4FF8D217E0A14
GOFCB2EF8CF3535B
GOFDE553170C7255
GOFF5B69EAF4574D
GP030564DCF4F998
GP13AEC4E2D23925
GP14E15172053E5E
GP1A296D74E2B728
GP1F17C668A25810
GP21BC42166ADE4E
GP274C036B115665
GP27F7B64BF52050
GP28D8AF0DCF738E
GP2AF27E70736279
GP2DA01F7365DC04
GP30CA0C4C963FD0
GP417A9614167CD0
GP428B8965454741
GP4A28E694BC522F
GP4A7F6A903AF03F
GP5DA4F60CBDA7D2
GP6112BB0E8C8100
GP61ACAAF14942CB
GP680949B78724B2
GP6948CFDA2C675F
GP6DA31D8150B562
GP702BB1C622B4F3
GP7BABFF6065DC83
GP7D419B1ED7C44C
GP7F082BFE0994DE
GP89B3B0D1AE575F
GP8BE4BBA654A21F
GP8BF909B3A176CD
GP8D19BDE53AEA10
GP960F0423E1F93B
GPA2354E76CCC10C
GPACD1188E1A6CBB
GPAE0AAC388B19A8
GPB10BF3DB3C4BAF
GPC20F6A7DE3B9A7
GPCFA43E4EB480B7
GPEC6CC0F532536F
GPEE68B4E231BCAE
GPFBB6CB96CB598C
GPFE4AC1EC488FC7
GQ0221A7B80C5414
GQ07B10660608C74
GQ11B9AB9917F9C2
GQ23210C165791E4
GQ255428B3DB4213
GQ2A6E1C49ED75A4
GQ35E41CFFD4760D
GQ39061D068EA0A5
GQ3C078481D0B6B5
GQ3E1506F92BC80C
GQ4E201C9753D53E
GQ5014D2B776978A
GQ56CE7D19523667
GQ61EC90B6274291
GQ7A678AAA71F482
GQ7D292F144E0B71
GQ87BB78D8B32982
GQ8852238F6C1804
GQ8DB14C4CBCB9CD
GQ908C49A88BF012
GQ9DF1DEA0E911B8
GQA690556088FBEA
GQAB2FCADE8F5013
GQB76630D06F3EBC
GQBAC14E2DDED524
GQBB60773C6FF1CD
More Eternal Return 1.o Gift Codes
GQBCBCBDF7B675BF
GQBE6B440430C371
GQD92D013E590021
GQDBC8EEBE58FBAD
GQDF40D47FF60161
GQE03DBE36F2A69F
GQE04F0181F45CE5
GQE1BBA71DECB2F6
GQE414C3CCB1A088
GQE8E608F5613C1A
GR00E8A76F55C987
GR041556DCD42A83
GR09F772B4928887
GR160FC211CD6179
GR243DAC96A4D4A1
GR25C903B564B964
GR269A275EDA50D3
GR396A908BC700B7
GR39D88CBDFDDC3D
GR4270D4FB5BA2E7
GR45E2015CF9E685
GR4A84ECF3C778AC
GR4D60B02C25809F
GR56C8F9CF73D008
GR58DE2CA904C7C9
GR5B16F653281001
GR5CE89AEC8DA2E1
GR61362859319517
GR632BCFC13D59B1
GR66243F2B73B2C0
GR6C730F399193D4
GR75BB6974BFF668
GR8017AF2DF0AA5E
GR8E08FFDBC5927B
GR8F03A6B0E79212
GR9156AB510BA1C0
GRA17F1015E845F0
GRA7378ADB02D8E6
GRAA70E7C858D58D
GRB64D0F4730C7A6
GRB8808848F717B6
GRC3BE7D25C5ED94
GRC7097C863F5BD5
GRC773BA5B335996
GRCCC468AD0C384B
GRCD10AE432BA5D0
GRD33A7DFBC6C324
GRD82E81C1F7113B
GRDD229B1CF1E636
GRE6A0666EFB9A7C
GREFD45EC0CF0AF8
GRF648A296066357
GRF8D50F9ED913F1
GRFCBDB473F722B7
GS027F703762C83D
GS065487F70A578B
GS0718EF97ADD80A
GS090817ABE7567B
GS0DB124EA3B0BE0
GS0E5D3C3A38152D
GS0EA07B6F8B6BDC
GS16011E2655F229
GS1EE4D476ED4EB9
GS24357A326D6D52
GS2CCEE9131C816A
GS2E271BD9DCE99E
GS347B1919153F95
GS43915D6F9759D7
GS49001213BECE7E
GS4BC521773E2523
GS4F3A21FBA57D36
GS56FDABF87FBDF9
GS5806A317540949
GS58D30E95704A9A
GS5BD5B9985DD719
GS5F7B28030CF185
GS657D1AF70146E1
GS6908B1997F9F82
GS6EC50CE81E7E21
GS7D2394076CD1B6
GS85ACA0C0C3446C
GS87F74056EAF44A
GS8ADA58AA4D61E0
GS90B64CFE3D70F0
GSA0B9A5BA14DCE0
GSA69E9BD2114F9E
GSA75A96DE2E72A1
GSAF014A529BF7CE
GSBEF97E2DCDAB96
GSC13D61BF49AE33
GSC5DAF63AADFF5C
GSD9C5FE3299A9C1
GSE0883747607EF4
GSE0A0089CB4C1A3
GSE4E99AD9811677
GSE90BA4F9CA4C50
GSEE27900BB5A214
GSEF0D33F918710B
GSF44534A8CC5D9A
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GT8F72EF1F114715
GT959AC1BDAFE9E6
GT9C4E5C18375EBB
GTA1D0330F8CBD06
GTA223683E9D6FED
GTA6D4C9DC34D00D
GTA9D07EDD631BFD
GTAAB293D0138780
GTAD5E07212C97AF
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GTB15191E6DCABA7
GTB994FD12EEF1EC
GTD2FF61EE2F6385
GTD587EF1F0316D1
GTDB000EDD86A3C1
GTE9186E2E45D3FA
GTEB8B20E27F51E3
GTEEA5F8CD32AAD2
GTF155C117E22FD8
GTF4F1BFBB346BF9
GTF7563234AC88A2
GTF9649A6014FB38
GTFC900BE76E54A1
GU04EA6088769302
GU075ED156A6D3F0
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GU1BD2325418A58B
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GU2FF7D46D2BA3A2
GU327A31408F080C
GU4A3EAC8DA8E99B
GU4A612A58058D69
GU4EC4F94747FADA
GU5371CF0B781439
GU53B120F206F1AA
GU59CB363824791A
GU5B4324710E939D
GU5F46E61CAFF1CB
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GU6CA395686D4513
GU7DB381717A12F5
GU7EB71119781FC6
GU8765F507484EFB
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GUB21A49B1ABF205
GUBC49158BE76EF6
GUBE678B3CA487C3
GUDC0337504CA682
GUDC579F025D7C86
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GUEE098297B10FA9
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GV04950C78E3E0DF
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GV0DA2262992758D
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GV1B0D770ECEA2CE
GV1FE82D2AF51CBC
GV2AC91C7C921BCD
GV3026B370BD431B
GV37D787A1CBE401
GV3B7CF0920B9CA0
GV4CE3624C02B386
GV4FACDC956DD2A0
GV5B06FD3D72E628
GV6391532106D69B
GV6F9F0BBCEFEC84
GV7187EE143F441F
GV756F1C46ECBB18
GV7639E0D796201D
GV7DA2FDA31B7A47
GV8F32CA1ACC0A62
GV90495E93F6A4CF
GV9E3B985E499F3A
GVAB07C3FA1C9F3D
GVBA5A05CD963EC0
GVBCA74F86431BBC
GVBE418335DA32E4
GVC1C2E1611FCFB2
GVC2BF489A504F0A
GVD49A5448309E67
GVD4A28A5D8ADB30
GVDBF3645A452E19
GVDD194E9BDEA8CE
GVE3644838CAD5B9
GVE801A8012E25F1
GVE82E36CE8C9AD9
GVE9EFB4E04D96A7
GVEE3AE7E113FA9F
GVF17B58EAF2A44B
GVF1CD1844414455
GVF2D5E503744004
GVF7271E482795E2
GVF74A88414290C5
GVFC393ECBBE0A6A
GVFE090CEDEA35C4
GVFF26DC93D6C020
GW0549458E1C858B
GW0E12A7F44F5682
GW157B9CBE9F9F15
GW163A9342C7CCCC
GW1AA97B7A745154
GW1E8F185E41254C
GW2F9993F6F77D33
GW3C7C4F139DC75D
GW3E9CC724CA2DCC
GW44FD71C339CE29
GW48409F9BB7C9CF
GW499B231833BFFE
GW54082AC1050711
GW560F76F4103B04
GW608A940F61C77C
GW63AEECE5BFC046
GW646590A988E5D4
GW6CED319FCF871A
GW6F9FDCA9A861E7
GW72D343A94BB374
GW7570555303DB42
GW76EEA5338808D8
GW77E5C7A89254E9
GW78E98A7C945F89
GW8129DA7D57EC67
GW86B696947AB82D
GW8B7F8651B72BAC
GW946EE090EB36F9
GW96EAB0D93F302F
GW98FD4131529169
GW9AFF7C4F6DD8FB
GW9E253859E6ED1D
GW9F9A3B8F7A59EF
GWA548F3A4F51AFC
GWA5AD353DA59E04
GWA5BFF41EC6C638
GWAB078FE4D302A6
GWADBEE2BA90476B
GWAF580033364033
GWB0F8E0F80B7D05
GWC5BF7CFAA0145D
GWCA5B016C340849
GWDB27A7BC51AAC5
GWDF57A9763E61B4
GWDFA87C5C6767F8
GWE599DD2D66948D
GWE8723D415F4E85
GWEA4C2BF835C682
GWF89101758B8555
GWFA01F018D42948
GWFD92D62CA1A690
GWFFD58BE96ABBD7
GX02C7AABED81C1B
GX034302437F8459
GX0FBF0102FAF7DB
GX14FA95E2CFFF3D
GX160E0C56C4EB80
GX1CA6038E7A462B
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GX21A24A9947038D
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GX322342C444261F
GX32C950FB5BA734
GX32CD06B8C1D9DA
GX3FBA7A9CC9F610
GX4BD4AF10CB9A20
GX4DF11D85D77A81
GX52F05E0126A269
GX55E3102B62A99D
GX565BD7542126E1
GX62C25264D0D7E1
GX62FDF27FC45049
GX63522039DB2303
GX6F9B8DBF0BD649
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GX84014CFD381399
GX8627DF598AAC37
GX86F085D1C26D1C
GX8CC2B7F0413611
GX99AF322AC1FB24
GXA62290D37857BF
GXA66B80CD29190D
GXAA939BB3DADA4E
GXAD0772834BAEFC
GXAF25115FF385DF
GXB887E4C9A4EF39
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GXC69355154D65D1
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