Bleeding Cool's UFC Fighter Rankings For May 2021: Usman Is The Man

Welcome to the first Bleeding Cool UFC fighter rankings! We are fans around these parts, as you may have noticed since we have started posting more about the leading MMA brand on the planet more and more recently. So we thought: why not post our own fighter rankings? Every other site that covers MMA and the UFC does it, so why not us? We will try to do this every six weeks or so, that way we get a little more movement than monthly or weekly rankings based on multiple events taking place. Every weight class for both men and women and a pound for pound list follow, so check them out below and tell us how wrong we are!

Bleeding Cool's UFC Men's Rankings

Heavyweight:

Francis Ngannou Derrick Lewis Jon Jones Stipe Miocic Alexander Volkov Cyrl Gane Shamil Abdurakhimov Curtis Blaydes Jairzinho Rozenstruik Chris Daukaus

Light Heavyweight:

Jan Blachowicz Glover Teixeira Aleksandar Rakic Dominick Reyes Anthony Smith Magomed Ankalaev Jiri Prochazka Thiago Santos Volkan Oezdemir Nikita Krylov

Middleweight:

Israel Adesanya Robert Whittaker Marvin Vettori Jared Cannonier Darren Till Derek Brunson Paulo Costa Jack Hermansson Uriah Hall Kelvin Gastelum

Welterweight:

Kamaru Usman Colby Covington Leon Edwards Nate Diaz Steven Thompson Vicente Luque Jorge Masvidal Gilbert Burns Michael Chiesa Damian Maia

Lightweight:

Dustin Poirier Charles Oliveria Michael Chandler Justin Gaethje Conor McGregor Tony Ferguson Beneil Dariush Islam Makhachev Rafael Dos Anjos Dan Hoooker

Featherweight:

Alexander Volkanovski Brian Ortega Max Holloway Zabit Magomedsharipov Yair Rodriguez Calvin Kattar Arnold Allen Dan Ige Chan Sung Jung Josh Emmett

Bantamweight:

Petr Yan Aljamain Sterling Corey Sandhagen Cody Garbrandt Rob Font Marlon Moraes Dominick Cruz Jose Aldo Frankie Edgar Pedro Munhoz

Flyweight:

Deiveson Figueiredo Brandon Moreno Askar Askarov Alex Perez Alexandre Pantoja Joseph Benavidez Brandon Royval Matt Schnell Kai Kara France Tim Elliot

Bleeding Cool's UFC Women's Rankings

Strawweight:

Rose Namajunas Zhang Weili Joanna Jedrzejczyk Mackenzie Dern Yan Xiaonan Carla Esparza Marina Rodriguez Nina Nunes Tecia Torres Michelle Waterson

Flyweight:

Valentina Shevchenko Katlyn Chookagian Lauren Murphy Jessica Andrade Joanne Calderwood Cynthia Calvillo Jennifer Maia Jessica Eye Viviane Araujo Roxanne Modafferi

Bantamweight:

Amanda Nunes Germaine De Randamie Aspen Ladd Julianna Pena Irene Aldana Yana Kunitskaya Ketlen Vieira Sara McMann Macy Chiasson Lina Lansberg

Bleeding Cool Pound For Pound Rankings