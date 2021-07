Diamond's Top 400 Most-Ordered Comics/Graphic Novels In June 2021

June 2021 – It has been quite some time since we had one of these. DC Comics are no longer part of the Diamond Comic Distributors picture and Marvel is about to be a lot less. But now the most-ordered comics by comic stores in North America through Diamond Comic Distributors has Venom #35 was the most-ordered comic book in June and Spawn's Universe #1 was the second while Something Is Killing the Children Volume 3 was the month's best-selling graphic novel.

Top 400 Most Ordered Comics In June 2021 Through Diamond

Sales Dollar Index Description Price Publisher 1 1 418.88 VENOM #35 $9.99 MARVEL COMICS 2 2 273.35 SPAWN UNIVERSE #1 [*] $5.99 IMAGE COMICS 3 3 265.81 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 $4.99 MARVEL COMICS 4 4 163.92 DEMON DAYS MARIKO #1 $4.99 MARVEL COMICS 5 9 133.45 X-MEN #21 $3.99 MARVEL COMICS 6 6 132.47 PLANET-SIZED X-MEN #1 $4.99 MARVEL COMICS 7 7 127.39 BRZRKR (BERZERKER) #3 (MR) [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 8 8 126.58 STAR WARS HIGH REPUBLIC #6 $3.99 MARVEL COMICS 9 10 116.56 WOLVERINE #13 $3.99 MARVEL COMICS 10 40 114.17 SPAWN #319 $2.99 IMAGE COMICS 11 19 100.58 STAR WARS #14 $3.99 MARVEL COMICS 12 17 100.00 AMAZING SPIDER-MAN #68 $3.99 MARVEL COMICS 13 18 99.82 DEPARTMENT OF TRUTH #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 14 11 95.74 MARAUDERS #21 GALA $4.99 MARVEL COMICS 15 5 89.82 MARVELS VOICES PRIDE #1 $9.99 MARVEL COMICS 16 16 89.76 AMAZING SPIDER-MAN #67 $4.99 MARVEL COMICS 17 14 88.48 UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #1 $4.99 MARVEL COMICS 18 29 87.43 AMAZING SPIDER-MAN #69 $3.99 MARVEL COMICS 19 22 85.41 WEB OF SPIDER-MAN #1 $3.99 MARVEL COMICS 20 32 83.48 STAR WARS DARTH VADER #13 $3.99 MARVEL COMICS 21 27 82.55 X-FACTOR #10 $3.99 MARVEL COMICS 22 12 80.78 BASILISK #1 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 23 30 80.59 ALIEN #4 $3.99 MARVEL COMICS 24 23 79.79 SILK #4 $3.99 MARVEL COMICS 25 31 79.77 X-FORCE #20 $3.99 MARVEL COMICS 26 34 79.58 IMMORTAL HULK #47 $3.99 MARVEL COMICS 27 24 77.39 HEROES REBORN #5 $4.99 MARVEL COMICS 28 25 77.05 HEROES REBORN #6 $4.99 MARVEL COMICS 29 15 76.27 HEROES RETURN #1 $5.99 MARVEL COMICS 30 42 74.10 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #13 $3.99 MARVEL COMICS 31 26 73.98 HEROES REBORN #7 $4.99 MARVEL COMICS 32 37 73.67 WAY OF X #3 $3.99 MARVEL COMICS 33 35 73.38 NEW MUTANTS #19 $3.99 MARVEL COMICS 34 36 72.61 EXCALIBUR #21 GALA $3.99 MARVEL COMICS 35 38 71.17 MILES MORALES SPIDER-MAN #27 $3.99 MARVEL COMICS 36 39 70.96 STAR WARS DOCTOR APHRA #11 $3.99 MARVEL COMICS 37 20 70.86 GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN CHAMELEON CONSPIRACY #1 $5.99 MARVEL COMICS 38 13 70.41 JUPITERS LEGACY REQUIEM #1 (MR) [*] $5.99 IMAGE COMICS 39 43 69.47 HELLIONS #12 GALA $3.99 MARVEL COMICS 40 44 69.43 GEIGER #3 $3.99 IMAGE COMICS 41 41 69.00 X-CORP #2 GALA $3.99 MARVEL COMICS 42 45 68.51 FANTASTIC FOUR #33 $3.99 MARVEL COMICS 43 21 67.56 BRZRKR (BERZERKER) #3 FOIL VAR (MR) [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 44 28 66.03 HEROES REBORN NIGHT-GWEN #1 $4.99 MARVEL COMICS 45 51 65.69 GAMMA FLIGHT #1 $3.99 MARVEL COMICS 46 46 65.40 SWORD #6 GALA $3.99 MARVEL COMICS 47 53 62.85 DAREDEVIL #31 $3.99 MARVEL COMICS 48 55 60.01 NOCTERRA #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 49 50 58.18 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17 $3.99 BOOM! STUDIOS 50 60 58.02 X-MEN LEGENDS #4 $3.99 MARVEL COMICS 51 56 57.37 NON-STOP SPIDER-MAN #3 $3.99 MARVEL COMICS 52 59 57.18 CROSSOVER #7 $3.99 IMAGE COMICS 53 63 55.47 SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #3 $3.99 MARVEL COMICS 54 61 53.71 STRANGE ACADEMY #11 $3.99 MARVEL COMICS 55 65 53.63 GUARDIANS OF THE GALAXY #15 $3.99 MARVEL COMICS 56 49 53.43 IRON MAN ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 57 48 52.35 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #12 $4.99 IMAGE COMICS 58 58 48.53 CAPTAIN AMERICA ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 59 47 48.40 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17 CVR B GLOW IN THE DARK $4.99 BOOM! STUDIOS 60 52 48.36 BLACK CAT ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS 61 68 47.29 WALKING DEAD DLX #17 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 62 71 46.40 SHANG-CHI #2 $3.99 MARVEL COMICS 63 78 44.42 BETA RAY BILL #4 $3.99 MARVEL COMICS 64 79 44.34 ETERNALS #5 $3.99 MARVEL COMICS 65 80 43.81 CHILDREN OF ATOM #4 $3.99 MARVEL COMICS 66 69 43.63 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #5 $3.99 IDW PUBLISHING 67 33 43.12 MFKZ #1 $5.99 BEHEMOTH COMICS 68 77 42.85 WALKING DEAD DLX #16 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 69 84 41.90 BLACK CAT #7 $3.99 MARVEL COMICS 70 73 41.39 RED ROOM #2 $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 71 86 41.28 IRON MAN #9 $3.99 MARVEL COMICS 72 76 40.70 THE MARVELS #3 $3.99 MARVEL COMICS 73 64 40.67 MAGIC THE GATHERING (MTG) #3 $4.99 BOOM! STUDIOS 74 54 40.37 BUNNY MASK #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 75 66 40.15 HEROES REBORN WEAPON X AND FINAL FLIGHT #1 $4.99 MARVEL COMICS 76 74 39.83 VINYL #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 77 82 37.25 CABLE #11 $3.99 MARVEL COMICS 78 72 37.23 FANTASTIC FOUR LIFE STORY #2 $4.99 MARVEL COMICS 79 75 36.98 HEROES REBORN SQUADRON SAVAGE #1 $4.99 MARVEL COMICS 80 89 36.83 STRAY DOGS #5 $3.99 IMAGE COMICS 81 93 35.09 MIGHTY VALKYRIES #3 $3.99 MARVEL COMICS 82 95 34.91 BLACK WIDOW #8 $3.99 MARVEL COMICS 83 94 34.88 SAVAGE AVENGERS #21 $3.99 MARVEL COMICS 84 81 34.20 BARBARIC #1 [*] $3.99 VAULT COMICS 85 97 33.91 CAPTAIN MARVEL #29 $3.99 MARVEL COMICS 86 83 33.53 HEROES REBORN AMERICAN KNIGHTS #1 $4.99 MARVEL COMICS 87 85 33.25 HEROES REBORN MARVEL DOUBLE ACTION #1 $4.99 MARVEL COMICS 88 96 33.18 RADIANT BLACK #5 $3.99 IMAGE COMICS 89 103 32.53 WEB OF SPIDER-MAN #2 $3.99 MARVEL COMICS 90 87 32.17 SPACE PIRATE CAPT HARLOCK #1 $3.99 ABLAZE 91 88 31.48 INVINCIBLE RED SONJA #2 [*] $3.99 DYNAMITE 92 100 29.71 VAMPIRELLA #20 $3.99 DYNAMITE 93 101 29.38 TMNT ONGOING #117 $3.99 IDW PUBLISHING 94 67 29.24 SAVE YOURSELF #1 [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 95 104 29.07 TMNT ONGOING #118 $3.99 IDW PUBLISHING 96 102 28.95 VAMPIRELLA #21 $3.99 DYNAMITE 97 92 28.82 EVE #2 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 98 62 27.55 ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #4 (MR) $7.99 IMAGE COMICS 99 57 27.20 POWER RANGERS UNLTD EDGE DARKNESS #1 $7.99 BOOM! STUDIOS 100 105 27.13 SIX SIDEKICKS OF TRIGGER KEATON #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 101 110 27.11 SILVER COIN #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 102 112 26.50 SHADECRAFT #4 $3.99 IMAGE COMICS 103 91 26.26 GOOD LUCK #1 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 104 106 25.97 TIME BEFORE TIME #2 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 105 90 25.78 OUT OF BODY #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 106 165 25.43 YOUNG HELLBOY THE HIDDEN LAND #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 107 108 25.31 MIGHTY MORPHIN #8 $3.99 BOOM! STUDIOS 108 124 25.00 IRON FIST HEART OF DRAGON #6 $3.99 MARVEL COMICS 109 123 24.98 CONAN THE BARBARIAN #22 $3.99 MARVEL COMICS 110 113 24.14 WE ONLY FIND THEM WHEN THEYRE DEAD #7 $3.99 BOOM! STUDIOS 111 126 23.75 BLACK KNIGHT CURSE EBONY BLADE #4 $3.99 MARVEL COMICS 112 125 23.30 GOOD ASIAN #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 113 118 23.05 PROCTOR VALLEY ROAD #4 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 114 109 22.75 DIE!NAMITE LIVES #1 [*] $3.99 DYNAMITE 115 116 22.72 NORSE MYTHOLOGY II #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 116 121 22.29 COMPASS #1 [*] $3.99 IMAGE COMICS 117 122 22.16 UNDISCOVERED COUNTRY #13 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 118 119 22.02 PARASOMNIA #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 119 195 21.74 MOTHS #1 $3.99 AWA STUDIOS 120 114 21.50 BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #1 [*] $3.99 DYNAMITE 121 117 20.80 MIGHTY CRUSADERS ONE SHOT THE SHIELD [*] $3.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 122 135 20.41 KARMEN #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 123 70 20.41 SONIC THE HEDGEHOG 30TH ANNIV SPEC $8.99 IDW PUBLISHING 124 129 20.34 POWER RANGERS #8 $3.99 BOOM! STUDIOS 125 131 20.20 FIREFLY #30 $3.99 BOOM! STUDIOS 126 111 19.95 FIREFLY BRAND NEW VERSE #4 $4.99 BOOM! STUDIOS 127 132 19.87 RED SONJA #28 $3.99 DYNAMITE 128 138 19.46 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #31 $3.99 IMAGE COMICS 129 140 19.39 DIE #17 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 130 133 19.30 VAMPIRELLA VS PURGATORI #4 $3.99 DYNAMITE 131 142 19.26 REPTIL #2 $3.99 MARVEL COMICS 132 143 18.74 OLD GUARD TALES THROUGH TIME #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 133 134 18.73 BLACK HAMMER REBORN #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 134 130 18.50 CIMMERIAN IRON SHADOWS IN MOON #3 (MR) $3.99 ABLAZE 135 120 18.27 DUNE HOUSE ATREIDES #8 $4.99 BOOM! STUDIOS 136 136 17.98 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #19 $3.99 DYNAMITE 137 137 17.85 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #283 $3.99 IDW PUBLISHING 138 139 17.74 TRANSFORMERS BACK TO FUTURE #4 $3.99 IDW PUBLISHING 139 141 17.40 STAR WARS ADVENTURES (2020) #5 $3.99 IDW PUBLISHING 140 107 17.21 STAR WARS ADVENTURES WEAPON OF A JEDI #2 $5.99 IDW PUBLISHING 141 99 16.79 TRIALS LOKI MARVEL TALES #1 $7.99 MARVEL COMICS 142 154 16.70 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #8 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 143 147 16.62 GODZILLA MONSTERS & PROTECTORS #3 $3.99 IDW PUBLISHING 144 156 16.58 AVENGERS MECH STRIKE #4 $3.99 MARVEL COMICS 145 148 16.55 SONJAVERSAL #5 $3.99 DYNAMITE 146 157 16.47 BLACK WIDOW #6 $3.99 MARVEL COMICS 147 127 16.26 VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT $4.99 DYNAMITE 148 151 15.76 SONIC THE HEDGEHOG #41 $3.99 IDW PUBLISHING 149 152 15.64 USAGI YOJIMBO #20 $3.99 IDW PUBLISHING 150 159 15.64 DEEP BEYOND #5 $3.99 IMAGE COMICS 151 145 15.41 YOU PROMISED ME DARKNESS #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 152 153 15.33 SONIC THE HEDGEHOG #40 $3.99 IDW PUBLISHING 153 128 15.21 SEVEN SWORDS #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 154 98 15.06 GODZILLA RIVALS VS HEDORAH $7.99 IDW PUBLISHING 155 155 14.97 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #26 $3.99 BOOM! STUDIOS 156 158 14.54 SACRED SIX #10 $3.99 DYNAMITE 157 160 14.35 MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL #2 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 158 230 14.21 STRAY DOGS #1 2ND PTG $3.99 IMAGE COMICS 159 162 14.18 TRANSFORMERS BEAST WARS #5 $3.99 IDW PUBLISHING 160 164 13.82 BLADE RUNNER 2029 #5 (MR) $3.99 TITAN COMICS 161 161 13.75 WORST DUDES #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 162 174 13.70 MONSTRESS #35 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 163 163 13.50 WITCHER WITCHS LAMENT #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 164 166 13.37 MLP TRANSFORMERS II #3 $3.99 IDW PUBLISHING 165 177 13.32 TWO MOONS #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 166 167 13.05 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #282 $3.99 IDW PUBLISHING 167 184 12.79 KILLADELPHIA #14 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 168 171 12.76 MANY DEATHS OF LAILA STARR #3 $3.99 BOOM! STUDIOS 169 150 12.73 RED SONJA 1982 ONE SHOT $4.99 DYNAMITE 170 185 12.66 GEIGER #1 $3.99 IMAGE COMICS 171 189 12.44 ASCENDER #16 $3.99 IMAGE COMICS 172 188 12.42 BLACK HAMMER VISIONS #5 $3.99 DARK HORSE COMICS 173 176 12.39 SEVEN SECRETS #9 $3.99 BOOM! STUDIOS 174 144 12.28 GOOD LUCK #1 CORONA FOIL [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 175 178 12.14 MANIAC OF NEW YORK #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 176 181 12.13 TRANSFORMERS #31 $3.99 IDW PUBLISHING 177 194 12.05 BITTER ROOT #14 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 178 183 11.93 CANTO & CITY OF GIANTS #3 $3.99 IDW PUBLISHING 179 168 11.88 MARIA LLOVETS EROS PSYCHE #4 (MR) $3.99 ABLAZE 180 149 11.72 WYND #7 [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 181 169 11.59 THE MARVELS #1 $4.99 MARVEL COMICS 182 186 11.55 SERIAL #4 $3.99 ABSTRACT STUDIOS 183 170 11.49 NOTTINGHAM #4 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 184 187 11.43 RICK AND MORTY RICKS NEW HAT #1 $3.99 ONI PRESS INC. 185 172 11.40 BLUE FLAME #2 [*] $3.99 VAULT COMICS 186 190 11.28 USAGI YOJIMBO DRAGON BELLOW CONSPIRACY #1 $3.99 IDW PUBLISHING 187 146 11.24 TRANSFORMERS ANNUAL 2021 $5.99 IDW PUBLISHING 188 204 11.15 ANT #12 $3.99 IMAGE COMICS 189 205 11.07 JULES VERNE LIGHTHOUSE #3 $3.99 IMAGE COMICS 190 203 11.00 GOD OF WAR FALLEN GOD #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 191 182 10.89 CULT OF DRACULA #4 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 192 212 10.83 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS ALPHA #1 $3.99 MARVEL COMICS 193 115 10.75 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TEA TIME #1 [*] $7.99 BOOM! STUDIOS 194 210 10.73 IMOGEN OF WYRDING WAY $3.99 DARK HORSE COMICS 194 196 10.73 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #98 $3.99 IDW PUBLISHING 196 198 10.51 SHADOWMAN (2020) #3 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 197 214 10.43 MADE IN KOREA #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 198 202 10.34 BRZRKR (BERZERKER) #2 $3.99 BOOM! STUDIOS 199 179 10.29 FREAK SNOW #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 200 200 10.25 HOME SICK PILOTS #6 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 201 217 10.22 HOME #3 $3.99 IMAGE COMICS 202 206 10.17 TRANSFORMERS ESCAPE #4 $3.99 IDW PUBLISHING 203 208 10.14 MARVEL ACTION SPIDER-MAN #3 $3.99 IDW PUBLISHING 204 218 10.01 GEIGER #2 $3.99 IMAGE COMICS 205 173 9.94 WE LIVE #1 2ND PTG $4.99 AFTERSHOCK COMICS 206 209 9.91 LUNA #5 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 207 221 9.80 DEADLY CLASS #46 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 208 180 9.72 MARVEL ACTION ORIGINS #2 $4.99 IDW PUBLISHING 209 211 9.59 JENNY ZERO #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 210 223 9.56 SAVAGE DRAGON #259 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 211 215 9.52 STAR TREK YEAR FIVE #21 $3.99 IDW PUBLISHING 212 213 9.51 THAT TEXAS BLOOD #7 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 213 201 9.48 ASCENCIA #5 $3.99 WAKE ENTERTAINMENT 214 226 9.44 COMMANDERS IN CRISIS #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 215 216 9.42 EVERFROST #1 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 216 224 9.42 NORTH FORCE #0 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 217 232 9.25 FAMILY TREE #12 $3.99 IMAGE COMICS 218 220 9.23 EXTRAORDINARY #1 $3.99 TITAN COMICS 219 280 9.11 GOOD ASIAN #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 220 175 9.09 STREET FIGHTER 2021 SCIFI FANTASY SPECIAL #1 $4.99 UDON ENTERTAINMENT INC 221 284 9.04 ICE CREAM MAN #24 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 222 231 8.97 APEX LEGENDS OVERTIME #1 $3.99 DARK HORSE COMICS 223 191 8.93 JIM HENSONS STORYTELLER TRICKSTERS #4 $4.99 BOOM! STUDIOS 224 227 8.63 JAMES BOND AGENT OF SPECTRE #4 $3.99 DYNAMITE 225 228 8.58 NUCLEAR FAMILY #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 226 237 8.42 WALKING DEAD DLX #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 227 238 8.40 WALKING DEAD DLX #11 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 228 239 8.38 WALKING DEAD DLX #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 229 240 8.35 WALKING DEAD DLX #7 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 230 241 8.35 WALKING DEAD DLX #8 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 231 242 8.30 WALKING DEAD DLX #12 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 232 222 8.02 NOTTINGHAM #1 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 233 247 7.96 SECRET LAND #1 $3.99 DARK HORSE COMICS 234 225 7.95 NOTTINGHAM #2 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 235 249 7.95 SEA OF STARS #10 $3.99 IMAGE COMICS 236 235 7.92 HOUSE OF LOST HORIZONS #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 237 293 7.83 STRAY DOGS #4 $3.99 IMAGE COMICS 238 236 7.79 EVE #1 $3.99 BOOM! STUDIOS 239 243 7.76 RESISTANCE UPRISING #3 $3.99 AWA STUDIOS 240 233 7.62 CHERRY BLACKBIRD #1 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 241 246 7.45 ARCHIE 80TH ANNIV EVERYTHING ARCHIE #1 $3.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 242 263 7.39 VENOM #34 $3.99 MARVEL COMICS 243 260 7.37 LADY BALTIMORE WITCH QUEENS #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 244 219 7.35 WE LIVE #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 245 248 7.35 SILVER CITY #2 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 246 259 7.32 BEASTS OF BURDEN OCCUPIED TERRITORY #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 247 261 7.24 GRENDEL DEVILS ODYSSEY #7 (MR) $3.99 DARK HORSE COMICS 248 250 7.19 DOCTOR WHO MISSY #3 $3.99 TITAN COMICS 249 252 7.16 MINKY WOODCOCK GIRL ELECTRIFIED TESLA #3 (MR) $3.99 TITAN COMICS 250 253 7.11 RED SONJA #1 1977 DYNAMITE ED $3.99 DYNAMITE 251 256 6.93 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #4 $3.99 IDW PUBLISHING 252 207 6.73 BARBARIC #1 SEELEY POLYBAG VAR $5.99 VAULT COMICS 253 234 6.66 MANY DEATHS OF LAILA STARR #3 FOIL CVR $4.99 BOOM! STUDIOS 254 310 6.62 TIME BEFORE TIME #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 255 277 6.53 MANIFEST DESTINY #44 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 256 312 6.51 RADIANT BLACK #4 $3.99 IMAGE COMICS 257 251 6.47 GIGA #4 [*] $3.99 VAULT COMICS 258 245 6.46 DEAD DOGS BITE #4 $4.99 DARK HORSE COMICS 258 254 6.46 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #128 (MR) $3.99 BROADSWORD COMICS 260 276 6.46 ORVILLE DIGRESSIONS #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 261 278 6.40 INKBLOT #9 $3.99 IMAGE COMICS 262 269 6.30 PHANTOM ON SCAN #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 263 264 5.91 AUTUMNAL #8 [*] $3.99 VAULT COMICS 264 279 5.90 REDEMPTION #5 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 265 265 5.90 WITCHBLOOD #4 [*] $3.99 VAULT COMICS 266 287 5.69 BIRTHRIGHT #50 $3.99 IMAGE COMICS 267 281 5.66 BABYTEETH #18 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 268 255 5.61 ORCS #5 $4.99 BOOM! STUDIOS 269 291 5.59 BETA RAY BILL #2 $3.99 MARVEL COMICS 270 266 5.59 GRIMM FAIRY TALES #49 [*] $3.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 271 272 5.58 VAMPIRE THE MASQUERADE #9 [*] $3.99 VAULT COMICS 272 273 5.55 FREAK SNOW #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 273 274 5.47 MONEY SHOT #12 (MR) [*] $3.99 VAULT COMICS 274 258 5.47 SPECTER INSPECTORS #5 $4.99 BOOM! STUDIOS 275 193 5.28 OZ ANNUAL PATCHWORK GIRL ONE SHOT #1 $7.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 276 286 5.07 RANGERS OF THE DIVIDE #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 277 283 5.00 YOU PROMISED ME DARKNESS #1 $3.99 BEHEMOTH COMICS 278 197 4.83 LA MUERTA RETAILIATION ONE SHOT (MR) $7.99 COFFIN COMICS 279 262 4.82 SPACE BASTARDS #6 (MR) $4.99 HUMANOIDS INC 280 285 4.81 GUNG HO ANGER #2 (MR) $3.99 ABLAZE 281 275 4.79 BEQUEST #4 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 282 304 4.74 RADIANT BLACK #3 $3.99 IMAGE COMICS 283 289 4.70 BY THE HORNS #2 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 284 271 4.65 HEROES REBORN #1 $5.99 MARVEL COMICS 285 299 4.59 VISITOR #5 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 286 300 4.59 JONNA AND THE UNPOSSIBLE MONSTERS #4 $3.99 ONI PRESS INC. 287 301 4.58 CHARIOT #4 $3.99 AWA STUDIOS 288 302 4.54 PROJECT PATRON #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 289 192 4.46 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TEA TIME #1 ANDOLFO FOIL CVR [*] $8.99 BOOM! STUDIOS 290 292 4.46 HOLLOW HEART #4 [*] $3.99 VAULT COMICS 291 294 4.44 KING TANK GIRL #5 $3.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 292 296 4.32 DARLING #1 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 293 307 4.31 VISITOR #6 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 294 244 4.15 RED ROOM #1 $6.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 295 314 4.14 FAR CRY RITE OF PASSAGE #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 296 317 4.07 SUMMONERS WAR LEGACY #3 $3.99 IMAGE COMICS 297 257 3.94 NIGHTMARES OF PROVIDENCE #1 (MR) $6.99 AVATAR PRESS INC 298 305 3.94 BLACK COTTON #3 $3.99 SCOUT COMICS 299 324 3.92 HEY KIDS COMICS VOL 02 PROPHETS & LOSS #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 300 313 3.90 GIRLS OF DIMENSION 13 #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 301 267 3.87 KING TANK GIRL #5 CVR B SKOTTIE YOUNG CARDSTOCK $5.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 302 199 3.82 MYTHS & LEGENDS QUARTERLY DRAGON CLAN [*] $8.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 303 229 3.80 TMNT THE LAST RONIN #1 $8.99 IDW PUBLISHING 304 303 3.65 ALICE IN LEATHERLAND #3 (MR) [*] $3.99 BLACK MASK STUDIOS ENTERTAINME 304 328 3.65 BLISS #8 $3.99 IMAGE COMICS 306 268 3.64 BELLE SIRENS ONE SHOT [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 307 322 3.59 WHITE #1 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 308 333 3.57 SHADECRAFT #3 $3.99 IMAGE COMICS 309 376 3.39 CLAIRE AND THE DRAGONS #1 $1.99 SCOUT COMICS – SCOOT 310 348 3.38 B & V FRIENDS FOREVER SUMMER #1 $2.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 311 319 3.36 BLACK FRIDAY #3 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 312 309 3.34 UNDONE BY BLOOD OTHER SIDE OF EDEN #4 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 313 330 3.32 CHAINED TO THE GRAVE #4 $3.99 IDW PUBLISHING 314 290 3.32 MONEY SHOT #12 CVR B BLACK BAG VAR (MR) $5.99 VAULT COMICS 315 325 3.20 BLOOM #2 $3.99 HERO TOMORROW COMICS 316 327 3.14 STAKE #4 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 317 336 3.08 MANIAC OF NEW YORK #2 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 318 282 3.02 GRIMM HERCULES PAYNE VS SCORPION QUEEN [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 319 332 3.01 BY THE HORNS #3 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 320 311 2.98 BLACK JACK DEMON #1 (MR) $5.00 LITERATI PRESS 321 342 2.89 AGGRETSUKO MEET HER WORLD #3 $3.99 ONI PRESS INC. 322 334 2.88 BLOOD SKULLS AND CHROME #1 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 323 315 2.79 GREAT GATSBY #1 $4.99 CLOVER PRESS, LLC 324 339 2.78 VIETNAM HORROR #4 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 325 338 2.77 ELECTRIC BLACK #1 $3.99 SCOUT COMICS 326 270 2.76 TMNT THE LAST RONIN #3 $8.99 IDW PUBLISHING 327 337 2.75 SHADOW SERVICE #9 [*] $3.99 VAULT COMICS 328 547 2.72 TRUE BELIEVERS WOLVERINE FATAL ATTRACTIONS #1 $1.00 MARVEL COMICS 329 390 2.69 AMAZING SPIDER-MAN #252 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL COMICS 330 340 2.65 COLD DEAD WAR #3 $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 331 321 2.61 NIGHT HUNTERS #4 $4.99 FLOATING WORLD COMICS 332 335 2.55 DESTINY NY #4 (MR) [*] $3.99 BLACK MASK STUDIOS ENTERTAINME 333 344 2.50 CHASING THE DRAGON #4 $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 334 298 2.40 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #284 $6.99 KENZER & COMPANY 335 573 2.34 TRUE BELIEVERS WOLVERINE SWORD QUEST #1 $1.00 MARVEL COMICS 336 570 2.33 TRUE BELIEVERS PHOENIX RETURNS $1.00 MARVEL COMICS 337 341 2.32 DUNE HOUSE ATREIDES #1 $4.99 BOOM! STUDIOS 338 577 2.27 TRUE BELIEVERS PHOENIX BIZARRE ADVENTURES $1.00 MARVEL COMICS 339 360 2.27 MANY DEATHS OF LAILA STARR #2 $3.99 BOOM! STUDIOS 340 350 2.25 MODERN FRANKENSTEIN #3 (MR) $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 341 361 2.25 STRANGERS IN CEREBUS ONE SHOT $4.00 AARDVARK VANAHEIM 342 352 2.23 BROKEN GARGOYES SIN AND VIRTUE #1 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 343 356 2.18 PERHAPANAUTS SECOND CHANCES #1 $3.99 SCOUT COMICS 344 358 2.17 DARK AGE #6 $3.95 RED 5 COMICS 345 369 2.16 MADE IN KOREA #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 346 592 2.07 TRUE BELIEVERS DEATH OF PHOENIX $1.00 MARVEL COMICS 347 590 2.05 TRUE BELIEVERS PHOENIX PRESENTS WEDDING SUMMERS & GREY $1.00 MARVEL COMICS 348 591 2.05 TRUE BELIEVERS PHOENIX PRESENTS CYCLOPS & MARVEL GIRL $1.00 MARVEL COMICS 349 362 2.03 SAM & HIS TALKING GUN #3 $3.99 SCOUT COMICS 350 401 2.00 CROSSOVER #1 $3.99 IMAGE COMICS 351 364 1.99 DUPLICANT #2 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 352 599 1.97 TRUE BELIEVERS PHOENIX CLASSIC $1.00 MARVEL COMICS 353 351 1.97 DUNE HOUSE ATREIDES #3 $4.99 BOOM! STUDIOS 354 429 1.96 ETERNALS #1 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL COMICS 355 353 1.95 DUNE HOUSE ATREIDES #2 $4.99 BOOM! STUDIOS 356 355 1.93 DUNE HOUSE ATREIDES #4 $4.99 BOOM! STUDIOS 357 367 1.88 MIDNIGHT WESTERN THEATRE #2 $3.99 SCOUT COMICS 358 614 1.87 TRUE BELIEVERS HOUSE OF M #1 $1.00 MARVEL COMICS 359 381 1.83 DRYAD #10 $3.99 ONI PRESS INC. 360 349 1.82 NINJAS & ROBOTS #8 $4.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 361 617 1.81 TRUE BELIEVERS WOLVERINE DYING GAME #1 $1.00 MARVEL COMICS 362 370 1.80 BECSTAR #2 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 363 371 1.73 JUNKY CABLE #2 $3.99 BEHEMOTH COMICS 364 374 1.72 CHASING THE DRAGON #1 $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 365 373 1.72 HORROR COMICS #4 $3.99 ANTARCTIC PRESS 366 380 1.67 JOHN CARPENTER TALES SCIFI HELL #3 (MR) $3.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC 367 403 1.65 SHANG-CHI #1 $3.99 MARVEL COMICS 368 382 1.65 HORROR COMICS #5 $3.99 ANTARCTIC PRESS 369 394 1.63 GOLD DIGGER #281 $3.99 ANTARCTIC PRESS 370 393 1.62 PROCTOR VALLEY ROAD #3 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 371 346 1.62 GREAT GATSBY #1 CVR B BLANK SKETCH CVR $5.99 CLOVER PRESS, LLC 371 630 1.62 TRUE BELIEVERS HULK DEVIL HULK #1 $1.00 MARVEL COMICS 373 424 1.62 X-MEN #137 FACSIMILE EDITION $4.99 MARVEL COMICS 374 306 1.60 JUNGLE FANTASY FAUNA #1 NUDE VAR $8.99 BOUNDLESS COMICS 375 347 1.60 STRANGE ATTRACTORS #2 $5.99 IT'S ALIVE 376 631 1.58 TRUE BELIEVERS PHOENIX PRESENTS JEAN GREY VS. SABRETOOTH $1.00 MARVEL COMICS 377 308 1.55 JUNGLE FANTASY FAUNA #0 NUDE VAR $8.99 BOUNDLESS COMICS 378 386 1.53 HEROES REBORN #4 $4.99 MARVEL COMICS 379 359 1.53 JUNGLE FANTASY FAUNA #1 $5.99 BOUNDLESS COMICS 380 420 1.52 DARK WING #5 $2.99 HEAVY METAL MAGAZINE 381 408 1.50 AMAZING SPIDER-MAN #66 $3.99 MARVEL COMICS 382 398 1.47 20 FISTS #3 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 383 389 1.47 HEROES REBORN #3 $4.99 MARVEL COMICS 384 653 1.44 TRUE BELIEVERS AVENGERS ENDGAME #1 $1.00 MARVEL COMICS 385 357 1.43 STREET FIGHTER 2021 SCIFI FANTASY SPECIAL #1 CVR C BLANK SKE $5.99 UDON ENTERTAINMENT INC 386 392 1.42 YOU PROMISED ME DARKNESS #2 $3.99 BEHEMOTH COMICS 387 323 1.42 BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #1 BLACK BAG PHOTO CVR (M $10.00 DYNAMITE 388 661 1.40 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION MANTIS #1 $1.00 MARVEL COMICS 389 366 1.37 JUNGLE FANTASY FAUNA #0 $5.99 BOUNDLESS COMICS 390 422 1.36 STAR WARS DARTH VADER #12 $3.99 MARVEL COMICS 391 391 1.36 RESONANT #10 (MR) [*] $3.99 VAULT COMICS 392 318 1.35 SPACE PIRATE CAPT HARLOCK #1 BLANK COVER $10.00 ABLAZE 393 434 1.35 CROSSOVER #3 $3.99 IMAGE COMICS 394 418 1.34 DIVINE RETRIBUTION ONE SHOT $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 395 406 1.32 DEATH BY LIFE #2 $3.99 ANTARCTIC PRESS 396 417 1.32 KAIJUMAX SEASON 6 #2 $3.99 ONI PRESS INC. 397 385 1.30 BOSTON METAPHYSICAL SOCIETY SCOURGE MECHANICAL MEN ONESHOT ( $4.99 SOURCE POINT PRESS 398 409 1.29 YUKI VS PANDA #2 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 399 405 1.26 FANTASTIC FOUR #32 $4.99 MARVEL COMICS 400 412 1.23 CHESS #2 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING

Top 400 Most Ordered Graphic Novels In June Through Diamond

Quantity Dollar Index Publication Price Publisher 1 9 10.50 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS 2 6 8.71 KING IN BLACK TP $24.99 MARVEL COMICS 3 19 6.47 STAR WARS DARTH VADER BY GREG PAK TP VOL 02 INTO THE FIRE $17.99 MARVEL COMICS 4 48 6.38 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $9.99 IMAGE COMICS 5 44 6.35 MY HERO ACADEMIA GN VOL 28 $9.99 VIZ LLC 6 27 6.30 MIGHTY MMW AMAZING SPIDER-MAN GREAT POWER GN TP $15.99 MARVEL COMICS 7 12 6.09 THOR BY DONNY CATES TP VOL 02 PREY $24.99 MARVEL COMICS 8 33 5.70 IMMORTAL HULK TP VOL 09 WEAKEST ONE THERE IS $15.99 MARVEL COMICS 9 64 5.59 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 10 57 5.50 JUJUTSU KAISEN GN VOL 10 $9.99 VIZ LLC 11 63 5.13 CHAINSAW MAN GN VOL 05 $9.99 VIZ LLC 12 32 5.11 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 BOOM! STUDIOS 13 34 4.89 STAR WARS BOUNTY HUNTERS TP VOL 02 TARGET VALANCE $17.99 MARVEL COMICS 14 1 4.75 SPIDER-GWEN OMNIBUS HC $125.00 MARVEL COMICS 15 72 4.55 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 22 $9.99 VIZ LLC 16 11 4.20 MOON KNIGHT EPIC COLLECTION TP BAD MOON RISING NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS 17 14 4.19 GODZILLA UNNATURAL DISASTERS TP $29.99 IDW PUBLISHING 18 43 4.15 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 $14.99 BOOM! STUDIOS 19 76 4.13 ONE PUNCH MAN GN VOL 22 $9.99 VIZ LLC 20 2 4.10 X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS HC $125.00 MARVEL COMICS 21 53 4.05 MIGHTY MMW FANTASTIC FOUR GN TP VOL 01 GREATEST HEROES $15.99 MARVEL COMICS 22 71 4.04 MILES MORALES GN-TP ULTIMATE END $12.99 MARVEL COMICS 23 80 3.92 DRAGON BALL SUPER GN VOL 13 $9.99 VIZ LLC 24 49 3.75 ICE CREAM MAN TP VOL 06 JUST DESSERTS (MR) $16.99 IMAGE COMICS 25 51 3.75 YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 01 (MR) $12.99 GHOST SHIP 26 46 3.71 SAKI SUCCUBUS HUNGERS TONIGHT GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 27 31 3.68 INFINITY GAUNTLET TP $24.99 MARVEL COMICS 28 60 3.67 VOTE LOKI TP $15.99 MARVEL COMICS 29 36 3.47 HISTORY MARVEL UNIVERSE TP $24.99 MARVEL COMICS 30 105 3.45 INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH $9.99 IMAGE COMICS 31 56 3.41 LOKI TP GOD WHO FELL TO EARTH $17.99 MARVEL COMICS 32 73 3.38 CHIBI USAGI ATTACK OF HEEBIE CHIBIS GN $12.99 IDW PUBLISHING 33 4 3.35 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS 34 61 3.31 JIM LIVES MYSTERY OF THE LEAD SINGER OF THE DOORS TP $16.99 IMAGE COMICS 35 45 3.19 FIST OF THE NORTH STAR HC VOL 01 $19.99 VIZ LLC 36 89 3.17 KANE & ABLE TP (MR) $12.99 IMAGE COMICS 37 42 3.16 LOKI MISTRESS MISCHIEF TP $24.99 MARVEL COMICS 38 29 3.14 CAPTAIN AMERICA WINTER SOLDIER COMPLETE COLLECT TP NEW PTG $29.99 MARVEL COMICS 39 122 3.05 MARVEL-VERSE GN TP SHE-HULK $9.99 MARVEL COMICS 40 38 3.01 DUNE HOUSE ATREIDES HC VOL 01 $24.99 BOOM! STUDIOS 41 21 2.88 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION OLD REPUBLIC TP VOL 04 $39.99 MARVEL COMICS 42 22 2.87 INCREDIBLE HULK EPIC COLLECTION TP MAN OR MONSTER $39.99 MARVEL COMICS 43 39 2.83 CAPTAIN AMERICA BICENTENNIAL BATTLES TP NEW TREASURY EDITION $29.99 MARVEL COMICS 44 3 2.76 X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS COMP HC $125.00 MARVEL COMICS 45 67 2.76 AVENGERS BY JASON AARON TP VOL 08 ENTER PHOENIX $19.99 MARVEL COMICS 46 128 2.75 INVINCIBLE TP VOL 03 PERFECT STRANGERS $9.99 IMAGE COMICS 46 23 2.75 THOR BY JASON AARON COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS 48 98 2.74 STRANGE ACADEMY GN TP FIRST CLASS $13.99 MARVEL COMICS 49 24 2.72 LOKI AGENT OF ASGARD COMPLETE COLLECTION TP NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS 50 84 2.72 MILES MORALES SHOCK WAVES GN $12.99 GRAPHIX 51 75 2.71 REIGN OF X TP VOL 01 $17.99 MARVEL COMICS 52 86 2.70 TASKMASTER RUBICON TRIGGER TP $15.99 MARVEL COMICS 53 26 2.68 THOR BY JASON AARON COMPLETE COLLECTION TP VOL 03 $39.99 MARVEL COMICS 54 20 2.66 HELLBOY AND THE BPRD 1952-1954 HC $39.99 DARK HORSE COMICS 55 88 2.66 US AGENT TP AMERICAN ZEALOT $15.99 MARVEL COMICS 56 66 2.60 SKULLDIGGER & SKELETON BOY TP $19.99 DARK HORSE COMICS 57 28 2.56 THOR EPIC COLLECTION TP FINAL GAUNTLET $39.99 MARVEL COMICS 58 133 2.53 SPY X FAMILY GN VOL 05 $9.99 VIZ LLC 59 93 2.53 KING IN BLACK PLANET SYMBIOTES TP $15.99 MARVEL COMICS 60 87 2.52 HAWKEYE TP VOL 01 MY LIFE AS WEAPON NOW $16.99 MARVEL COMICS 61 13 2.45 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS 62 40 2.41 MILES MORALES ULT SPIDER-MAN ULT COLL TP BOOK 01 $34.99 MARVEL COMICS 63 30 2.37 X-MEN EPIC COLLECTION TP MUTANT GENESIS NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS 64 143 2.34 KIRBY MANGA MANIA GN VOL 01 $9.99 VIZ LLC 65 110 2.24 FAMILY TREE TP VOL 03 $14.99 IMAGE COMICS 66 35 2.22 THOR BY JASON AARON COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $39.99 MARVEL COMICS 67 85 2.20 GUARDIANS OF THE GALAXY BY AL EWING TP VOL 02 HERE WE MAKE O $19.99 MARVEL COMICS 68 652 2.20 MARVEL SUPER HERO CONTEST OF CHAMPIONS TP VOL 01 $7.99 MARVEL COMICS 69 18 2.18 WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 03 $49.99 DARK HORSE COMICS 70 25 2.17 SPIDER-VERSE TP $50.00 MARVEL COMICS 71 111 2.15 KING IN BLACK TP RETURN OF VALKYRIES $15.99 MARVEL COMICS 72 685 2.10 BLADE UNDEAD BY DAYLIGHT TP $7.99 MARVEL COMICS 73 141 2.07 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR GN-TP BAD BUZZ $12.99 MARVEL COMICS 74 117 2.06 INVINCIBLE TP VOL 04 HEAD OF THE CLASS $14.99 IMAGE COMICS 75 151 2.02 E-RATIC TP $9.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 76 16 1.96 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS 77 74 1.96 THE TEA DRAGON TAPESTRY HC $21.99 ONI PRESS INC. 78 55 1.96 RAPTOR TP $29.99 DARK HORSE COMICS 79 749 1.95 STAR WARS TAG & BINK WERE HERE #1 $7.99 MARVEL COMICS 80 5 1.94 HEROES REBORN OMNIBUS HC $125.00 MARVEL COMICS 81 124 1.91 SPIDER-WOMAN TP VOL 02 KING IN BLACK $15.99 MARVEL COMICS 82 126 1.89 MODOK HEAD GAMES TP $15.99 MARVEL COMICS 83 15 1.88 MMW DAREDEVIL HC VOL 15 $75.00 MARVEL COMICS 84 52 1.87 JOURNEY INTO MYSTERY BY GILLEN TP VOL 01 COMPLETE COLL $34.99 MARVEL COMICS 85 127 1.86 COSMIC GHOST RIDER TP BABY THANOS MUST DIE $15.99 MARVEL COMICS 86 130 1.84 BLACK CAT TP VOL 04 QUEEN IN BLACK $15.99 MARVEL COMICS 87 41 1.82 ULTIMATES BY EWING COMPLETE COLLECTION TP $44.99 MARVEL COMICS 88 153 1.81 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR GN TP VOL 01 BEGINNING $12.99 MARVEL COMICS 89 92 1.80 AN UNKINDNESS OF RAVENS TP $19.99 BOOM! STUDIOS 90 102 1.80 POKEMON ADV COLLECTORS ED TP VOL 08 $17.99 VIZ LLC 91 95 1.79 CANTO TP VOL 02 HOLLOW MEN $19.99 IDW PUBLISHING 92 10 1.78 MMW UNCANNY X-MEN HC VOL 13 $100.00 MARVEL COMICS 93 118 1.77 SONIC THE HEDGEHOG BAD GUYS TP $15.99 IDW PUBLISHING 94 17 1.76 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS 95 7 1.70 POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL COMICS 96 58 1.69 SILK OUT OF THE SPIDER-VERSE TP VOL 02 $34.99 MARVEL COMICS 97 8 1.69 MADMAN LIBRARY ED HC VOL 01 99.99 DARK HORSE COMICS 98 146 1.68 INVINCIBLE TP VOL 05 FACTS OF LIFE $14.99 IMAGE COMICS 99 200 1.67 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 100 37 1.66 HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 101 54 1.61 ETERNALS BY KIRBY COMPLETE COLLECTION TP $39.99 MARVEL COMICS 101 138 1.61 MEGA MAN FULLY CHARGED TP $14.99 BOOM! STUDIOS 103 104 1.60 RICK & MORTY EVER AFTER TP VOL 01 (MR) $19.99 ONI PRESS INC. 104 148 1.59 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 04 END OF HELL $15.99 MARVEL COMICS 105 69 1.56 AVENGERS VS X-MEN TP AVX $34.99 MARVEL COMICS 106 123 1.56 UNDER THE AIR GN (MR) $15.95 DIGITAL MANGA DISTRIBUTION 107 225 1.54 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 108 115 1.54 SHAOLIN COWBOY WHO`LL STOP THE REIGN TP (MR) $19.99 DARK HORSE COMICS 109 137 1.51 CAPTAIN AMERICA TP VOL 01 WINTER IN AMERICA $17.99 MARVEL COMICS 110 142 1.50 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 02 DOCTOR APHRA ENORMOUS PROFI $17.99 MARVEL COMICS 111 164 1.45 RWBY OFFICIAL MANGA GN VOL 03 BEACON ARC $12.99 VIZ LLC 112 47 1.42 BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) $39.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 113 1100 1.38 THOR AND MIGHTY AVENGERS $7.99 MARVEL COMICS 114 70 1.33 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI HC BOOK 02 $39.99 IMAGE COMICS 115 157 1.31 INVINCIBLE TP VOL 06 DIFFERENT WORLD (NEW PTG) $16.99 IMAGE COMICS 116 134 1.31 SHAOLIN COWBOY SHEMP BUFFET TP (MR) $19.99 DARK HORSE COMICS 117 59 1.30 JACK KIRBY FANTASTIC FOUR ARTISAN ED TP $39.99 IDW PUBLISHING 118 268 1.29 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 119 145 1.29 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC SEASON 10 TP VOL 01 $17.99 IDW PUBLISHING 120 119 1.28 MONSTERVERSE TITANTHOLOGY TP VOL 01 $19.99 LEGENDARY COMICS 121 238 1.28 JUJUTSU KAISEN GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 122 106 1.27 JIM HENSON LABYRINTH UNDER SPELL HC $24.99 BOOM! STUDIOS 123 120 1.25 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 05 WORST AMONG EQUALS $24.99 MARVEL COMICS 124 184 1.25 NOW #10 COMICS ANTHOLOGY (MR) $12.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 125 241 1.25 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 13 $9.99 VIZ LLC 126 168 1.24 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 09 $13.00 YEN PRESS 127 170 1.23 MARS RED GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 128 246 1.22 STAR WARS PHANTOM MENACE GN ADAPTATION TP $9.99 IDW PUBLISHING 129 125 1.22 DAWN OF X TP VOL 01 $24.99 MARVEL COMICS 129 235 1.22 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 131 91 1.21 MARVELS SNAPSHOTS HC $34.99 MARVEL COMICS 132 68 1.21 DUNGEONS & DRAGONS FELLS FIVE TP $39.99 IDW PUBLISHING 133 177 1.19 POWER PACK TP POWERS THAT BE $15.99 MARVEL COMICS 134 101 1.18 ANTHRAX AMONG THE LIVING TP (MR) $24.99 Z2 COMICS 135 154 1.16 LOVE HC VOL 05 THE MASTIFF $17.99 MAGNETIC PRESS INC. 135 94 1.16 SQUADRON SUPREME VS AVENGERS TP $34.99 MARVEL COMICS 137 160 1.15 DEVILS CANDY GN VOL 01 (MR) $16.99 SUBLIME 138 103 1.14 PRIDE OMNIBUS TP $29.99 DARK HORSE COMICS 139 65 1.14 MARVEL ART OF GEORGE PEREZ HC $50.00 MARVEL COMICS 140 290 1.13 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS 141 100 1.12 TMNT URBAN LEGENDS TP VOL 02 $29.99 IDW PUBLISHING 142 82 1.11 INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 143 99 1.10 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMITE 144 78 1.09 INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 145 152 1.09 21ST CENTURY BOYS GN VOL 01 PERFECT ED URASAWA $19.99 VIZ LLC 146 81 1.09 SUNSTONE HC BOOK 01 (MR) $39.99 IMAGE COMICS 147 174 1.08 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 07 ROGUES END $17.99 MARVEL COMICS 148 187 1.08 CRUMRIN CHRONICLES TP VOL 01 $14.99 ONI PRESS INC. 149 182 1.08 ONE PIECE 3IN1 TP VOL 31 $14.99 VIZ LLC 150 178 1.07 INVINCIBLE TP VOL 07 THREES COMPANY (NEW PTG) $16.99 IMAGE COMICS 151 150 1.03 ETERNALS BY NEIL GAIMAN TP NEW PTG $24.99 MARVEL COMICS 152 206 1.03 MS MARVEL TP VOL 02 GENERATION WHY $15.99 MARVEL COMICS 153 189 1.02 INVINCIBLE TP VOL 08 MY FAVORITE MARTIAN CUR $16.99 IMAGE COMICS 154 83 1.02 TRUE LIVES FABULOUS KILLJOYS NATIONAL ANTHEM LIBRARY HC $39.99 DARK HORSE COMICS 155 179 1.01 GIRL FROM THE SEA GN $14.99 GRAPHIX 156 176 1.00 KAIJU SCORE TP VOL 01 $16.99 AFTERSHOCK COMICS 157 79 1.00 STAR TREK TNG MIRROR UNIVERSE COLL TP $39.99 IDW PUBLISHING 158 113 1.00 BRINDILLE HC $29.99 MAGNETIC PRESS INC. 159 323 1.00 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 IMAGE COMICS 160 172 0.99 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MARVEL COMICS 161 1463 0.98 NIGHT NURSE #1 $7.99 MARVEL COMICS 162 197 0.96 ANGEL & SPIKE TP VOL 02 $15.99 BOOM! STUDIOS 163 203 0.96 NOMEN OMEN TP VOL 03 AS THE WORLD FALLS DOWN (MR) $16.99 IMAGE COMICS 163 50 0.96 SONIC THE HEDGEHOG IDW COLLECTION HC VOL 01 $59.99 IDW PUBLISHING 165 1554 0.95 BLACK BOLT SOMETHING INHUMAN THIS WAY COMES $7.99 MARVEL COMICS 166 302 0.95 YAKUZA LOVER GN VOL 01 $9.99 VIZ LLC 167 1481 0.95 CAPTAIN AMERICA PEGGY CARTER AGENT OF SHIELD #1 $7.99 MARVEL COMICS 167 327 0.95 JUPITERS LEGACY TP VOL 01 NETFLIX ED (MR) $9.99 IMAGE COMICS 167 283 0.95 MANNS WORLD TP $9.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 170 97 0.94 INVINCIBLE HC VOL 07 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 171 216 0.94 WORLDS END HAREM GN VOL 11 (MR) $13.99 GHOST SHIP 172 121 0.92 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 VIZ MEDIA LLC 173 232 0.91 GHOUL NEXT DOOR GN $12.99 HARPER ALLEY 174 506 0.90 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMAGE COMICS 174 116 0.90 SCUD THE DISPOSABLE ASSASSIN WHOLE SHEBANG TP NEW PTG $34.99 IMAGE COMICS 176 108 0.89 WHAT IF? CLASSIC TP COMPLETE COLLECTION VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS 177 314 0.89 JUJUTSU KAISEN GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 178 248 0.88 INVINCIBLE TP VOL 09 OUT OF THIS WORLD $14.99 IMAGE COMICS 179 221 0.86 INVINCIBLE TP VOL 10 WHOS THE BOSS $16.99 IMAGE COMICS 180 1630 0.85 HOUSE OF HEM TP $7.99 MARVEL COMICS 181 243 0.84 BITTER ROOT TP VOL 01 FAMILY BUSINESS $16.99 IMAGE COMICS 182 321 0.84 DEATH NOTE GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 183 114 0.84 OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA HC BOOK 04 (MR) $39.99 IMAGE COMICS 184 226 0.83 DAWN OF X TP VOL 11 $17.99 MARVEL COMICS 185 326 0.82 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 185 309 0.82 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMAGE COMICS 187 230 0.82 AVENGERS BY JASON AARON TP VOL 03 WAR OF VAMPIRE $17.99 MARVEL COMICS 187 156 0.82 DELICACY GN $24.99 IDW PUBLISHING 189 640 0.81 CHEW TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 190 330 0.81 ONE PUNCH MAN GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 191 202 0.80 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS 192 338 0.80 MY HERO ACADEMIA GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 193 205 0.77 EVERYONE IS TULIP TP $19.99 DARK HORSE COMICS 193 253 0.77 INVINCIBLE TP VOL 11 HAPPY DAYS $16.99 IMAGE COMICS 193 237 0.77 STRANGE PLANET SNEAKING HIDING VIBRATING CREATURE $14.99 HARPER COLLINS PUBLISHERS 196 308 0.77 HILDA & MOUNTAIN KING GN $10.99 NOBROW – FLYING EYE BOOKS 197 165 0.77 HELLBOY OMNIBUS TP VOL 01 SEED OF DESTRUCTION $24.99 DARK HORSE COMICS 198 443 0.77 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMAGE COMICS 198 347 0.77 ONE PUNCH MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 200 96 0.76 SUNSTONE HC BOOK 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS 201 244 0.76 MELODY OF IRON SC GN (MR) $15.95 DIGITAL MANGA DISTRIBUTION 202 257 0.75 INVINCIBLE TP VOL 12 STILL STANDING $16.99 IMAGE COMICS 203 169 0.75 AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 204 519 0.74 YEAR ZERO TP VOL 01 (MR) $9.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 205 383 0.73 CALL OF THE NIGHT GN VOL 02 $9.99 VIZ LLC 206 201 0.73 RECKLESS HC (MR) $24.99 IMAGE COMICS 206 293 0.73 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 208 442 0.73 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMAGE COMICS 209 285 0.72 GOD COUNTRY TP (MR) $16.99 IMAGE COMICS 210 313 0.71 AGGRETSUKO HC VOL 03 LITTLE REI OF SUNSHINE $12.99 ONI PRESS INC. 211 155 0.71 NORSE MYTHOLOGY HC VOL 01 $29.99 DARK HORSE COMICS 212 132 0.71 INVINCIBLE HC VOL 04 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 213 231 0.71 INVINCIBLE TP VOL 14 VILTRUMITE WAR $19.99 IMAGE COMICS 213 247 0.71 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DARK HORSE COMICS 215 251 0.70 RESIDENT ALIEN TP VOL 06 YOUR RIDES HERE $17.99 DARK HORSE COMICS 216 263 0.70 DAWN OF X TP VOL 08 $17.99 MARVEL COMICS 217 136 0.70 WHAT IF CLASSIC COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $39.99 MARVEL COMICS 218 294 0.69 MAID I HIRED RECENTLY IS MYSTERIOUS GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 219 2092 0.69 STAR LORD WORLDS ON BRINK $7.99 MARVEL COMICS 220 1942 0.69 CHAMPIONS NO TIME FOR LOSERS #1 $7.99 MARVEL COMICS 221 273 0.69 INVINCIBLE TP VOL 13 GROWING PAINS $16.99 IMAGE COMICS 222 173 0.69 FACTORY SUMMERS HC $22.95 DRAWN & QUARTERLY 223 269 0.68 BLACK PANTHER TP BOOK 07 INTERG EMPIRE WAKANDA PT 02 $17.99 MARVEL COMICS 224 109 0.68 CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS 225 341 0.67 KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN TP VOL 02 $12.99 DARK HORSE COMICS 225 303 0.67 THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME GN VOL 16 $12.99 KODANSHA COMICS 227 306 0.66 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 228 250 0.66 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 02 $19.99 DARK HORSE COMICS 229 284 0.66 JUPITERS LEGACY TP VOL 02 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMAGE COMICS 230 405 0.65 MY HERO ACADEMIA TEAM-UP MISSIONS GN VOL 01 $9.99 VIZ LLC 231 452 0.65 DRAGON BALL SUPER GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 232 212 0.65 SOUL EATER PERFECT EDITION HC GN VOL 04 $19.99 SQUARE ENIX MANGA 233 190 0.65 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC 233 318 0.65 SPAWN ORIGINS TP VOL 02 $14.99 IMAGE COMICS 235 242 0.64 PROX TRANSMISSIONS TP $19.99 MARVEL COMICS 236 171 0.64 AMERICAN CULT GRAPHIC HIST OF RELIGIOUS CULTS IN AMERICA $24.99 SILVER SPROCKET 237 417 0.63 MY HERO ACADEMIA GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC 238 834 0.63 ASCENDER TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 238 163 0.63 SCOOP SCUTTLE & HIS PALS TP WOLVERTON $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 240 275 0.63 CROSSOVER TP VOL 01 $19.99 IMAGE COMICS 241 233 0.62 FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS 241 158 0.62 INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS 241 262 0.62 ONCE & FUTURE TP VOL 02 $16.99 BOOM! STUDIOS 244 217 0.62 JUDGE DREDD GUATEMALA TP $19.99 REBELLION / 2000AD 245 135 0.62 DUNE HOUSE ATREIDES LTD ED HC VOL 01 (NET) $20.00 BOOM! STUDIOS 246 304 0.62 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMAGE COMICS 247 431 0.61 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 248 266 0.61 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOOM! STUDIOS 249 162 0.61 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DYNAMITE 250 223 0.60 SHAMAN KING OMNIBUS TP VOL 02 $19.99 KODANSHA COMICS 250 311 0.60 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 01 FALLOUT $15.99 IDW PUBLISHING 252 175 0.60 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP RETURN OF SINISTER SIX $39.99 MARVEL COMICS 253 390 0.60 BABY SITTERS LITTLE SISTER GN VOL 04 KARENS KITTYCAT CLUB $10.99 GRAPHIX 254 447 0.60 MINECRAFT TP VOL 01 (NEW PTG) $10.99 DARK HORSE COMICS 255 458 0.58 NARUTO GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 256 577 0.58 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 257 317 0.58 INVINCIBLE TP VOL 15 GET SMART $16.99 IMAGE COMICS 257 340 0.58 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 259 220 0.57 AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE $24.99 DARK HORSE COMICS 260 334 0.57 BLOODSHOT (2019) TP VOL 04 $14.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 260 473 0.57 PROMISED NEVERLAND GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 262 211 0.57 MISS BETTER LIVING THROUGH CRIME TP (MR) $22.99 HUMANOIDS INC 263 558 0.56 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMAGE COMICS 264 227 0.56 AVATAR LAST AIRBENDER RIFT OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 265 277 0.56 LEGEND OF ZELDA LEGENDARY ED GN VOL 01 OCARINA TIME $17.99 VIZ MEDIA LLC 266 213 0.56 MAISON IKKOKU COLLECTORS EDITION TP VOL 04 $24.99 VIZ LLC 266 369 0.56 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 268 278 0.56 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION $19.99 DARK HORSE COMICS 269 488 0.55 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 14 $9.99 VIZ MEDIA LLC 269 280 0.55 RENEGADE RULE TP $19.99 DARK HORSE COMICS 271 2358 0.55 CAPTAIN AMERICA SERPENTS UNITE TP $7.99 MARVEL COMICS 272 969 0.54 ISOLA TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 272 2382 0.54 LOCKJAW DOG DAYS TP $7.99 MARVEL COMICS 274 337 0.54 INVINCIBLE TP VOL 16 FAMILY TIES $16.99 IMAGE COMICS 275 307 0.54 BITTER ROOT TP VOL 02 RAGE & REDEMPTION (MR) $19.99 IMAGE COMICS 276 379 0.53 LUMBERJANES TP VOL 01 $14.99 BOOM! STUDIOS 277 500 0.53 MY HERO ACADEMIA GN VOL 21 $9.99 VIZ MEDIA LLC 278 343 0.53 JUPITERS LEGACY TP VOL 03 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMAGE COMICS 279 325 0.53 GUTT GHOST TP VOL 00 $14.99 SCOUT COMICS 279 315 0.53 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS $17.99 DARK HORSE COMICS 281 489 0.53 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 IMAGE COMICS 282 129 0.53 HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00 MARVEL COMICS 283 392 0.52 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMAGE COMICS 284 976 0.52 I CAN READ COMICS LEVEL 3 GN TINY TALES SHELL QUEST $4.99 HARPER ALLEY 284 350 0.52 INVINCIBLE TP VOL 24 END OF ALL THINGS PART 1 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 286 378 0.52 OVERLORD GN VOL 13 $13.00 YEN PRESS 287 374 0.52 AFTER SCHOOL BITCHCRAFT GN VOL 02 (MR) $13.00 YEN PRESS 287 426 0.52 ATTACK ON TITAN GN VOL 01 $10.99 KODANSHA COMICS 287 629 0.52 MARVEL-VERSE GN TP LOKI $9.99 MARVEL COMICS 290 348 0.52 JUPITERS LEGACY TP VOL 04 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMAGE COMICS 290 219 0.52 SPIDER-MAN BIRTH OF VENOM TP $29.99 MARVEL COMICS 292 617 0.52 HOME SICK PILOTS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 293 455 0.51 CARDCAPTOR SAKURA CLEAR CARD GN VOL 09 $10.99 KODANSHA COMICS 293 193 0.51 MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS TP $34.99 MARVEL COMICS 295 387 0.51 MIERUKO-CHAN GN VOL 03 (MR) $13.00 YEN PRESS 296 195 0.51 ARMY OF DARKNESS XENA OMNIBUS TP $29.99 DYNAMITE 297 386 0.51 GLEIPNIR GN VOL 09 (MR) $12.99 KODANSHA COMICS 298 192 0.51 MARVEL ZOMBIES TP VOL 01 COMPLETE COLLECTION $34.99 MARVEL COMICS 299 361 0.51 INVINCIBLE TP VOL 25 END OF ALL THINGS PART 2 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 300 245 0.50 FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION $22.99 VIZ MEDIA LLC 300 414 0.50 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 302 522 0.50 MY HERO ACADEMIA GN VOL 11 $9.99 VIZ MEDIA LLC 303 397 0.50 TURTLE IN PARADISE GN $12.99 RANDOM HOUSE GRAPHIC 304 581 0.50 HOW DO WE RELATIONSHIP GN VOL 03 $9.99 VIZ LLC 305 349 0.49 SHY NINJA HC $14.99 HUMANOIDS INC 306 515 0.49 ARCHIE AT RIVERDALE HIGH TP VOL 03 $10.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 307 435 0.49 SECRET GARDEN GN $11.99 AMP KIDS 307 2548 0.49 SHIELD ORIGINS TP $7.99 MARVEL COMICS 309 365 0.49 INVINCIBLE TP VOL 22 $16.99 IMAGE COMICS 310 551 0.49 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 13 $9.99 VIZ MEDIA LLC 311 196 0.49 INVINCIBLE HC VOL 06 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS 311 548 0.49 JUJUTSU KAISEN GN VOL 08 (MR) $9.99 VIZ LLC 313 886 0.48 MAN-EATERS TP VOL 01 $12.99 IMAGE COMICS 314 372 0.48 INVINCIBLE TP VOL 23 $16.99 IMAGE COMICS 315 2567 0.48 STAR LORD ANNIHILATION CONQUEST $7.99 MARVEL COMICS 316 570 0.48 MY HERO ACADEMIA SMASH GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 317 533 0.48 ANIMAL RESCUE FRIENDS GN $9.99 ANDREWS MCMEEL 317 948 0.48 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 319 375 0.48 INVINCIBLE TP VOL 18 DEATH OF EVERYONE $16.99 IMAGE COMICS 319 376 0.48 INVINCIBLE TP VOL 20 FRIENDS $16.99 IMAGE COMICS 321 368 0.47 BLEACH 3IN1 TP VOL 01 $14.99 VIZ MEDIA LLC 321 409 0.47 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE (NEW PTG) $16.99 IMAGE COMICS 323 410 0.47 GIDEON FALLS TP VOL 02 ORIGINAL SINS (MR) $16.99 IMAGE COMICS 323 586 0.47 HAIKYU GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 323 380 0.47 INVINCIBLE TP VOL 17 WHATS HAPPENING $16.99 IMAGE COMICS 323 381 0.47 INVINCIBLE TP VOL 21 $16.99 IMAGE COMICS 323 568 0.47 LEGEND OF KORRA TP PART 01 RUINS OF EMPIRE $10.99 DARK HORSE COMICS 323 574 0.47 MY HERO ACADEMIA GN VOL 22 $9.99 VIZ MEDIA LLC 329 531 0.47 GIDEON FALLS TP VOL 06 (MR) $12.99 IMAGE COMICS 330 420 0.47 INVINCIBLE SHOVEL GN VOL 01 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 331 77 0.47 ABSOLUTE CARNAGE OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS 331 149 0.47 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 333 529 0.47 MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN $12.99 MARVEL COMICS 334 166 0.47 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS LIBRARY ED HC VOL 01 $39.99 DARK HORSE COMICS 335 62 0.46 ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS 335 147 0.46 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 335 418 0.46 DESTINY LOVERS GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 335 415 0.46 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 339 589 0.46 PULP TP (MR) $12.99 IMAGE COMICS 340 371 0.46 FAREWELL TO MY ALTER GN (MR) $15.00 YEN PRESS 340 181 0.46 INVINCIBLE HC VOL 08 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 340 591 0.46 MY HERO ACADEMIA GN VOL 12 $9.99 VIZ MEDIA LLC 340 459 0.46 SAGA TP VOL 08 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 344 167 0.46 AVATAR LAST AIRBENDER IMBALANCE LIBRARY EDITION HC $39.99 DARK HORSE COMICS 344 183 0.46 INVINCIBLE HC VOL 09 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 344 430 0.46 RENT A GIRLFRIEND GN VOL 06 (MR) $12.99 KODANSHA COMICS 347 487 0.45 GOLDEN KAMUY GN VOL 22 $12.99 VIZ LLC 347 401 0.45 INVINCIBLE TP VOL 19 THE WAR AT HOME $16.99 IMAGE COMICS 349 384 0.45 WARHAMMER 40K MARNEUS CALGAR TP $17.99 MARVEL COMICS 350 603 0.45 MINECRAFT WITHER WITHOUT YOU TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS 351 446 0.45 IF THE RPG WORLD HAD SOCIAL MEDIA GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 351 643 0.45 SERAPH OF END VAMPIRE REIGN GN VOL 21 $9.99 VIZ LLC 351 388 0.45 UNCLE FROM ANOTHER WORLD GN VOL 01 $15.00 YEN PRESS 354 525 0.44 DISNEY MANGA STITCH & SAMURAI GN VOL 02 $10.99 TOKYOPOP 354 1186 0.44 I CAN READ COMICS LEVEL 1 GN CLARK SHARK & SCHOOL SING $4.99 HARPER ALLEY 356 300 0.44 CAPTAIN CANUCK SEASON 0 $19.99 LEV GLEASON 356 625 0.44 ONE PUNCH MAN GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC 356 139 0.44 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS 359 619 0.44 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 15 $9.99 VIZ LLC 359 501 0.44 DRAGON RACER TP $12.99 ONI PRESS INC. 359 626 0.44 LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 359 502 0.44 PAPER GIRLS TP VOL 04 $14.99 IMAGE COMICS 363 364 0.44 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 02 SHADOWS AND SECRETS $19.99 MARVEL COMICS 364 393 0.43 DETECTIVE IS ALREADY DEAD GN VOL 01 (MR) $15.00 YEN ON 365 441 0.43 DIE TP VOL 03 GREAT GAME (MR) $16.99 IMAGE COMICS 365 2788 0.43 STAR-LORD HOLLOW CROWN TP $7.99 MARVEL COMICS 365 385 0.43 SYMPATHY FOR NO DEVILS TP $16.99 AFTERSHOCK COMICS 368 468 0.43 X-MEN BY JONATHAN HICKMAN TP VOL 01 $17.99 MARVEL COMICS 369 695 0.43 DESCENDER TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 370 271 0.43 GIRLS 2 WOMEN SC GN (A) $23.95 PROJECT H 371 494 0.43 SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 371 429 0.43 SUNSTONE OGN VOL 07 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 373 198 0.43 INVINCIBLE HC VOL 12 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS 374 637 0.42 MY HERO ACADEMIA GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC 375 310 0.42 BATTLER BRITTON PRATT WAR PICTURE LIBRARY HC $19.99 REBELLION / 2000AD 375 471 0.42 PEACH BOY RIVERSIDE GN VOL 01 $12.99 KODANSHA COMICS 377 204 0.42 INVINCIBLE HC VOL 11 ULTIMATE COLL (MR) $39.99 IMAGE COMICS 378 282 0.42 CRASH SITE HC $24.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 378 391 0.42 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 04 FORTRESS VADE $19.99 MARVEL COMICS 380 486 0.42 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 IMAGE COMICS 380 672 0.42 SAVAGE SWORD OF CONAN TP CONAN GAMBLER $19.99 MARVEL COMICS 382 236 0.41 HULK TP PLANET HULK $34.99 MARVEL COMICS 382 351 0.41 LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT $19.99 IDW PUBLISHING 382 653 0.41 MY HERO ACADEMIA GN VOL 19 $9.99 VIZ MEDIA LLC 382 480 0.41 SWORD ART ONLINE GIRLS OPS GN VOL 07 $13.00 YEN PRESS 382 425 0.41 VOYAGE TO THE STARS TP $15.99 IDW PUBLISHING 387 2885 0.41 STAR LORD TEARS FOR HEAVEN TP $7.99 MARVEL COMICS 388 517 0.41 BLUE FLAG GN VOL 08 $12.99 VIZ LLC 389 274 0.41 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99 MARVEL COMICS 390 718 0.41 ASCENDER TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 390 292 0.41 GYO 2IN1 DLX ED HC JUNJI ITO $22.99 VIZ MEDIA LLC 390 295 0.41 LOVESICKNESS JUNJI ITO STORY COLL HC $22.99 VIZ LLC 393 902 0.41 ASCENDER TP VOL 03 (MR) $12.99 IMAGE COMICS 393 508 0.41 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 393 408 0.41 THOR GOD OF THUNDER TP VOL 01 GOD BUTCHER $19.99 MARVEL COMICS 393 411 0.41 WORLD PIECE GN $16.99 VIZ LLC 397 194 0.40 AVATAR LAST AIRBENDER LOST ADVENTURES LIBRARY ED HC $39.99 DARK HORSE COMICS 398 112 0.40 CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03 $125.00 MARVEL COMICS 398 764 0.40 MARVEL-VERSE GN TP BLACK WIDOW $9.99 MARVEL COMICS 398 404 0.40 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 03 BURNING SEAS $19.99 MARVEL COMICS 401 497 0.40 HAM HELSING GN VOL 01 VAMPIRE HUNTER $12.99 CROWN BOOKS FOR YOUNG READERS 401 264 0.40 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION CLONE WARS TP VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS

