Ed Brubaker & Sean Phillips' Night Fever Tops Advance Reorder Charts

Ed Brubaker & Sean Phillips' Night Fever tops the Advance Reorder Charts as they return to Bleeding Cool. Will they return? That's down to you.

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I was asked last week if I'd consider reviving the Advance Reorder lists from Diamond Comic Distributors. I asked why? After all, DC Comics has left Diamond almost entirely for Lunar Distribution, and Marvel, Dark Horse and IDW will get a big chunk of their orders through Penguin Random House. It's not as representative of the direct market as it once was, and PRH and Lunatr don't release such figures. I was told that people didn't care and I should just do it anyway. Fair enough. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And Ed Brubaker and Sean Phillips' Night Fever graphic novel topping the advance charts…

Top 25 Bestselling Advance Reorder Items (02/08)

Ed Brubaker & Sean Phillips' Night Fever Tops Advance Reorder Charts
Ed Brubaker & Sean Phillips' Night Fever Tops Advance Reorder Charts
Product Price Publisher
NIGHT FEVER HC (MR) $24.99 IMAGE COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR I FOC REVEAL (MR) $6.99 BOOM ENTERTAINMENT
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR A GARNEY (MR) $6.99 BOOM! STUDIOS
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR J FOC REVEAL (MR) $6.99 BOOM ENTERTAINMENT
DEPARTMENT OF TRUTH COMP CONSPIRACY DLX HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR K UNLOCKABLE VAR OPENA (M $6.99 BOOM ENTERTAINMENT
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR C FOIL GARNEY (MR) $8.99 BOOM! STUDIOS
DARK RIDE TP VOL 01 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
KING SPAWN #20 CVR C BLANK SKETCH $2.99 IMAGE COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #21 DISNEY100 HULK VAR $3.99 MARVEL COMICS
CLEAR #1 (OF 3) CVR A MANAPUL $4.99 DARK HORSE COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR D FOIL KINDT (MR) $8.99 BOOM! STUDIOS
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR E 10 COPY INCV MALEEV (MR $6.99 BOOM! STUDIOS
DARKWING DUCK #1 CVR A FACSIMILE (C: 0-1-2) $3.99 DYNAMITE
BRZRKR (BERZERKER) #12 (OF 12) CVR B KINDT (MR) $6.99 BOOM! STUDIOS
PHANTOM ROAD #1 CVR A WALTA (MR) $3.99 IMAGE COMICS
SAGA #61 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
X-23 DEADLY REGENESIS #1 (OF 5) $4.99 MARVEL COMICS
KING SPAWN #20 CVR A SPEARS $2.99 IMAGE COMICS
ALL NIGHT & EVERY DAY ONE SHOT #1 CVR A FRITTELLA $7.99 AFTERSHOCK COMICS
PIXIES OF SIXTIES YOU REALLY GOT ME NOW TP (RES) (MR) $22.99 HUMANOIDS INC
AMAZING SPIDER-MAN #21 $3.99 MARVEL COMICS
BUFFY THE LAST VAMPIRE SLAYER SPECIAL #1 CVR A ANINDITO $7.99 BOOM! STUDIOS
CLEAR #1 (OF 3) CVR E FOIL MANAPUL $5.99 DARK HORSE COMICS
PREDATOR #1 $4.99 MARVEL COMICS

Top 25 Bestselling Reorder Items (02/08)

Reorder Charts
Reorder Charts
Product Price  Publisher
ONE PIECE GN BOX SET VOL 01 (C: 1-0-0) $185.99 VIZ MEDIA LLC
SPAWN ORIGINS DLX ED HC VOL 01 $100.00 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM HC VOL 01 $99.99 IMAGE COMICS
SPAWN ORIGINS DLX ED HC VOL 02 $100.00 IMAGE COMICS
SPAWN ORIGINS DLX ED HC VOL 04 $100.00 IMAGE COMICS
SPAWN ORIGINS DLX ED HC VOL 03 $100.00 IMAGE COMICS
ONE PIECE GN BOX SET VOL 04 DRESSROSA TO REVERIE (C: 1-1-2) $185.99 VIZ MEDIA LLC
DEATH NOTE BOX SET (CURR PTG) (C: 1-0-0) $114.99 VIZ MEDIA LLC
SPAWN ORIGINS DLX ED HC VOL 05 $99.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
SAGA TP VOL 10 (MR) $16.99 IMAGE COMICS
ICE CREAM MAN SUNDAE ED HC VOL 01 (MR) $44.99 IMAGE COMICS
CRITICAL ROLE MIGHTY NEIN ORIGINS NOTT THE BRAVE HC (C: 0-1- $17.99 DARK HORSE COMICS
TMNT LAST RONIN LOST YEARS #1 CVR A GALLANT (C: 1-0-0) $4.99 IDW PUBLISHING
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS
UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0) $27.99 VIZ MEDIA LLC
BLOODBORNE TP VOL 01 (MR) $17.99 TITAN COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #18 $3.99 MARVEL COMICS
ONE PIECE GN BOX SET VOL 02 (C: 1-0-0) $185.99 VIZ MEDIA LLC
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
DESCENDER DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
TMNT THE LAST RONIN HC (C: 0-1-1) $29.99 IDW PUBLISHING
TWIG TP VOL 01 $16.99 IMAGE COMICS
SCREAMING HORROR #3 (RES) (MR) $5.99 FANTACO ENTERPRISES INC.

 

 

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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