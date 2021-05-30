Loki, Red Room and X-Men Top Advance Reorders
The issuing of an emergency Loki: Mistress Of Mischief trade paperback ahead of the new TV show topped advance reorders charts, presumably reflecting a litle genderfluidity in the TV show – but the second issue of Ed Piskor's Red Room got a massive boost for FOC as well. And some people also realised that Planet Sized-X-Men might just be a thing too.
Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|LOKI MISTRESS MISCHIEF TP
|$24.99
|MARVEL COMICS
|RED ROOM #2
|$3.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|PLANET-SIZED X-MEN #1 GALA
|$4.99
|MARVEL COMICS
|GEIGER #1 4TH PTG CVR A
|$3.99
|IMAGE COMICS
|BRZRKR (BERZERKER) #2 (OF 12) 3RD PTG GRAMPA
|$3.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|DEMON DAYS MARIKO #1 JS CAMPBELL VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|GEIGER #2 2ND PTG CVR A
|$3.99
|IMAGE COMICS
|GODKILLER TOMORROWS ASHES #1 CVR A NEN (MR)
|$3.99
|BLACK MASK COMICS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN DLX ED SLIPCASE HC BOOK 01 (C:
|$69.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|MILES MORALES SPIDER-MAN #27 BESCH SPIDER-MAN VILLAINS VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #4 CVR E PRIDE MONTH VAR (MR)
|$7.99
|IMAGE COMICS
|SAVE YOURSELF #1 (OF 4) CVR A MATTHEWS
|$4.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #5 (C: 1-0-0)
|$3.99
|IDW PUBLISHING
|STAR WARS #14 WOBH
|$3.99
|MARVEL COMICS
|ICE CREAM MAN #24 2ND PTG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #4 CVR C 5 COPY INCV B&W VIRGIN (M
|$7.99
|IMAGE COMICS
|PLANET-SIZED X-MEN #1 LARRAZ VAR GALA
|$4.99
|MARVEL COMICS
|DEMON DAYS MARIKO #1
|$4.99
|MARVEL COMICS
|RED ROOM #2 CVR B NIXEY 5 COPY FOC INCV
|$3.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP CAPTAIN
|$44.99
|MARVEL COMICS
|MILES MORALES SPIDER-MAN #27
|$3.99
|MARVEL COMICS
|SEVEN SWORDS #1 CVR A CLARKE
|$4.99
|AFTERSHOCK COMICS
|PLANET-SIZED X-MEN #1 DAUTERMAN CONNECTING VAR GALA
|$4.99
|MARVEL COMICS
|WALKING DEAD DLX #17 CVR E PRIDE MONTH VAR (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|GOOD ASIAN #1 (OF 10) 2ND PTG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG)
|$39.99
|IMAGE COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 01
|$49.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 04 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 NELSON DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG)
|$9.99
|IMAGE COMICS
|ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 LAND CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 10 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 06 ULTIMATE COLL (C: 0-1-2)
|$34.99
|IMAGE COMICS
|SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP BOX SET
|$89.99
|ONI PRESS INC.
|INVINCIBLE HC VOL 08 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|DEATH NOTE BLACK ED TP VOL 01 (C: 1-0-1)
|$14.99
|VIZ LLC
|INVINCIBLE HC VOL 09 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #2 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 05 ULTIMATE COLL (C: 0-1-2)
|$34.99
|IMAGE COMICS
|JUPITERS LEGACY TP VOL 02 NETFLIX ED (MR)
|$16.99
|IMAGE COMICS
|UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0)
|$27.99
|VIZ LLC
|INVINCIBLE HC VOL 12 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|JUPITERS LEGACY TP VOL 04 NETFLIX ED (MR)
|$16.99
|IMAGE COMICS