Loki, Red Room and X-Men Top Advance Reorders

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The issuing of an emergency Loki: Mistress Of Mischief trade paperback ahead of the new TV show topped advance reorders charts,  presumably reflecting a litle genderfluidity in the TV show – but the second issue of Ed Piskor's Red Room got a massive boost for FOC as well. And some people also realised that Planet Sized-X-Men might just be a thing too.

Marvel Rushes To Publish Loki Graphic Novel By JMS & Olivier Coipel

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
LOKI MISTRESS MISCHIEF TP $24.99 MARVEL COMICS
RED ROOM #2 $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
PLANET-SIZED X-MEN #1 GALA $4.99 MARVEL COMICS
GEIGER #1 4TH PTG CVR A $3.99 IMAGE COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #2 (OF 12) 3RD PTG GRAMPA $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
DEMON DAYS MARIKO #1 JS CAMPBELL VAR $4.99 MARVEL COMICS
GEIGER #2 2ND PTG CVR A $3.99 IMAGE COMICS
GODKILLER TOMORROWS ASHES #1 CVR A NEN (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN DLX ED SLIPCASE HC BOOK 01 (C: $69.99 BOOM ENTERTAINMENT
MILES MORALES SPIDER-MAN #27 BESCH SPIDER-MAN VILLAINS VAR $3.99 MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #4 CVR E PRIDE MONTH VAR (MR) $7.99 IMAGE COMICS
SAVE YOURSELF #1 (OF 4) CVR A MATTHEWS $4.99 BOOM ENTERTAINMENT
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #5 (C: 1-0-0) $3.99 IDW PUBLISHING
STAR WARS #14 WOBH $3.99 MARVEL COMICS
ICE CREAM MAN #24 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #4 CVR C 5 COPY INCV B&W VIRGIN (M $7.99 IMAGE COMICS
PLANET-SIZED X-MEN #1 LARRAZ VAR GALA $4.99 MARVEL COMICS
DEMON DAYS MARIKO #1 $4.99 MARVEL COMICS
RED ROOM #2 CVR B NIXEY 5 COPY FOC INCV $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP CAPTAIN $44.99 MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN #27 $3.99 MARVEL COMICS
SEVEN SWORDS #1 CVR A CLARKE $4.99 AFTERSHOCK COMICS
PLANET-SIZED X-MEN #1 DAUTERMAN CONNECTING VAR GALA $4.99 MARVEL COMICS
WALKING DEAD DLX #17 CVR E PRIDE MONTH VAR (MR) $3.99 IMAGE COMICS
GOOD ASIAN #1 (OF 10) 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 04 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM ENTERTAINMENT
ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 NELSON DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 LAND CVR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 10 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 06 ULTIMATE COLL (C: 0-1-2) $34.99 IMAGE COMICS
SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP BOX SET $89.99 ONI PRESS INC.
INVINCIBLE HC VOL 08 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
DEATH NOTE BLACK ED TP VOL 01 (C: 1-0-1) $14.99 VIZ LLC
INVINCIBLE HC VOL 09 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #2 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 05 ULTIMATE COLL (C: 0-1-2) $34.99 IMAGE COMICS
JUPITERS LEGACY TP VOL 02 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMAGE COMICS
UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0) $27.99 VIZ LLC
INVINCIBLE HC VOL 12 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
JUPITERS LEGACY TP VOL 04 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMAGE COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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