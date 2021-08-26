Rahzzah's Iron Man #12 Miles Morales Cover Tops Advance Reorders

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The Miles Morales Anniversary cover for Iron Man #12 by Ranzzah put on more advance reorders this week than anything else, beating out even the new Jeff Lemire and Andrea Sorrentino series, Primordial from Image Comics, and the Star Wars Boushh one-shot.

Advance Reorders
Rahzzah's Iron Man #12 Miles Morales Cover Tops Advance Reorders

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
IRON MAN #12 RAHZZAH MILES MORALES 10TH ANNIV VAR $3.99 MARVEL COMICS
PRIMORDIAL #1 (OF 6) CVR A SORRENTINO (MR) $3.99 IMAGE COMICS
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS BOUSHH #1 $4.99 MARVEL COMICS
EAT THE RICH #1 (OF 5) 2ND PTG BAK $3.99 BOOM! STUDIOS
X-MEN TRIAL OF MAGNETO #2 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
SW HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #2 (OF 4) (C: 1-0-0 $4.99 IDW PUBLISHING
KANG THE CONQUEROR #2 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
EXTREME CARNAGE AGONY #1 $3.99 MARVEL COMICS
BLACK WIDOW #11 $3.99 MARVEL COMICS
MAW #1 (OF 5) CVR A KRISTANTINA (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
LAST ANNIHILATION WAKANDA #1 $4.99 MARVEL COMICS
ETERNALS THANOS RISES #1 $3.99 MARVEL COMICS
STAR WARS DARTH VADER #16 WOBH $3.99 MARVEL COMICS
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS BOUSHH #1 NOTO VAR $4.99 MARVEL COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #5 (OF 12) CVR A GARBETT (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
EXTREME CARNAGE AGONY #1 YOUNG VAR $3.99 MARVEL COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #5 (OF 12) CVR C GARBETT FOIL (MR) $4.99 BOOM! STUDIOS
BRZRKR (BERZERKER) #5 (OF 12) CVR D CAMUNCOLI FOIL (MR) $4.99 BOOM! STUDIOS
PRIMORDIAL #1 (OF 6) CVR C NGUYEN (MR) $3.99 IMAGE COMICS
MAW #1 (OF 5) CVR C HARDING (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
PRIMORDIAL #1 (OF 6) CVR B WARD (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WEB OF SPIDER-MAN #5 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
MAW #1 (OF 5) CVR B HUTCHISON-CATES (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
KANG THE CONQUEROR #2 (OF 5) PACHECO VAR $3.99 MARVEL COMICS
PRIMORDIAL #1 (OF 6) CVR D SHIMIZU (MR) $3.99 IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
ADVENTURE INTO FEAR OMNIBUS HC $150.00 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL COMICS
X-FACTOR BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 STROMAN CVR $100.00 MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BEN REILLY OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL COMICS
X-FACTOR BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 QUESADA DM VAR $100.00 MARVEL COMICS
BLACK WIDOW STRIKES OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #1 (OF 4) $4.99 IDW PUBLISHING
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP $44.99 MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA BY JURGENS OMNIBUS HC HA DM VAR $100.00 MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMITE
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 $125.00 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 QUESADA VAR $125.00 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 GARNEY DM $125.00 MARVEL COMICS
STRAY DOGS #5 2ND PTG CVR A $3.99 IMAGE COMICS
TOMIE COMPLETE DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0) $34.99 VIZ MEDIA LLC
SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 05 KANE DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
X-MEN GRAND DESIGN OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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