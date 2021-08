Top 200 Comics & Graphic Novels Ordered Through Diamond in July 2021

Gerry Duggan and Pepe Larraz's X-Men #1 from Marvel Comics was the most-ordered comic book of July 2021 through Diamond Comic Distributors, with Moon Knight #1 tight behind. As well as Marvel books, Image Comics had a couple of launches in the top ten as well with M.O.M.: Mother of Madness #1, an over-the-top superhero comedy from Game of Thrones' Emilia Clarke, Marguerite Bennett, and Leila Leiz, as well as Robert Kirkman's Skybound X #1 an anthology comic. From other publishers, Keanu Reeves, Matt Kindt, and Ron Garney's BRZRKR #4 was Boom Studios' top book for the month at #12, prequel to the new Netflix series, Dark Horse Comics' Masters of the Universe: Revelation #1 charted at #36, IDW Publishing's top book for the July, Star Wars: The High Republic Adventures #6, ranked #78 and Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, and Moritat's The Invincible Red Sonja #3 was Dynamite Entertainment's best-selling comic at #86, Valiant's Ninjak #1 was at #80 and Vault's The Last Comic You'll Ever Read #1 at #94, Bunny Mask #2 from AfterShock Comics at #106, Godkiller: Tomorrow's Ashes #1 at #124, Nottingham #2 from Mad Cave at #128, Space Pirate Harlock #2 from Ablaze at #155, You Promised Me Darkness #4 at #157 from Behemoth, Trailer Park Boys from Devil's Due at 162. While Marvel Comics' Star Wars: The Old Republic Omnibus Volume 1, collecting the Dark Horse Comics series Star Wars: Knights of the Old Republic by John Jackson Miller and Brian Ching, was July's best-selling graphic novel.

TOP 200 COMIC BOOKS

Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in July 2021

RANK DESCRIPTION PRICE ITEM CODE VENDOR 1 X-MEN #1 $4.99 MAY210525 MARVEL COMICS 2 MOON KNIGHT #1 $4.99 MAY210540 MARVEL COMICS 3 EXTREME CARNAGE ALPHA #1 $4.99 MAY210509 MARVEL COMICS 4 SINISTER WAR #1 $4.99 MAY210482 MARVEL COMICS 5 MOM MOTHER OF MADNESS #1 (MR) [*] $5.99 MAY210009 IMAGE COMICS 6 SKYBOUND X #1 (MR) $4.99 MAY210037 IMAGE COMICS 7 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #2 $3.99 MAY210670 MARVEL COMICS 8 STAR WARS HIGH REPUBLIC #7 $3.99 MAY210667 MARVEL COMICS 9 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS JABBA HUTT #1 $4.99 MAY210675 MARVEL COMICS 10 AMAZING SPIDER-MAN #71 $3.99 MAY210505 MARVEL COMICS 11 AMAZING SPIDER-MAN #70 $3.99 MAY210501 MARVEL COMICS 12 BRZRKR (BERZERKER) #4 (MR) [*] $3.99 APR211246 BOOM! STUDIOS 13 SPAWN #320 $2.99 MAY210202 IMAGE COMICS 14 THOR #15 $3.99 APR210931 MARVEL COMICS 15 WOLVERINE #14 $3.99 MAY210600 MARVEL COMICS 16 DEPARTMENT OF TRUTH #11 (MR) $3.99 MAY210151 IMAGE COMICS 17 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #1 (MR) $3.99 MAY210023 IMAGE COMICS 18 STAR WARS DARTH VADER #14 $3.99 MAY210689 MARVEL COMICS 19 IMMORTAL HULK #48 $3.99 MAY210659 MARVEL COMICS 20 WALKING DEAD DLX #19 (MR) $3.99 MAY210217 IMAGE COMICS 21 STAR WARS #15 $3.99 MAY210679 MARVEL COMICS 22 STRAY DOGS #1 $3.99 DEC200019 IMAGE COMICS 23 EXTREME CARNAGE PHAGE #1 $3.99 MAY210520 MARVEL COMICS 24 EXTREME CARNAGE SCREAM #1 $3.99 MAY210515 MARVEL COMICS 25 MILES MORALES SPIDER-MAN #28 $3.99 MAY210617 MARVEL COMICS 26 AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #2 $4.99 MAY210553 MARVEL COMICS 27 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #14 $3.99 MAY210686 MARVEL COMICS 28 ALIEN #5 $3.99 MAY210569 MARVEL COMICS 29 AMAZING FANTASY #1 $4.99 MAY210478 MARVEL COMICS 30 HAHA #6 (MR) $3.99 APR210294 IMAGE COMICS 31 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #18 $3.99 MAY211005 BOOM! STUDIOS 32 SKYBOUND X #3 (MR) $4.99 MAY210045 IMAGE COMICS 33 ALIENS AFTERMATH #1 $4.99 MAY210573 MARVEL COMICS 34 THOR ANNUAL #1 $4.99 MAY210556 MARVEL COMICS 35 SKYBOUND X #2 (MR) $4.99 MAY210042 IMAGE COMICS 36 MASTERS OT UNIVERSE REVELATION #1 * $3.99 MAY210225 DARK HORSE 37 STRAY DOGS #5 $3.99 APR210337 IMAGE COMICS 38 CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #4 $4.99 MAY210580 MARVEL COMICS 39 DEPARTMENT OF TRUTH #1 (MR) $3.99 MAR218326 IMAGE COMICS 40 AVENGERS #46 $3.99 MAY210623 MARVEL COMICS 41 DAREDEVIL #32 $3.99 MAY210663 MARVEL COMICS 42 NOCTERRA #5 (MR) $3.99 MAY210182 IMAGE COMICS 43 GEIGER #4 $3.99 MAY210155 IMAGE COMICS 44 SKYBOUND X #4 (MR) $4.99 MAY210049 IMAGE COMICS 45 STAR WARS DOCTOR APHRA #12 $3.99 MAY210683 MARVEL COMICS 46 SYMBIOTE SPIDER-MAN CROSSROADS #1 $4.99 MAY210559 MARVEL COMICS 47 DARK BLOOD #1 [*] $3.99 MAY210943 BOOM! STUDIOS 48 BRZRKR #4 GRAMPA FOIL (MR) [*] $4.99 APR211248 BOOM! STUDIOS 49 UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #2 $4.99 MAY210563 MARVEL COMICS 50 MARAUDERS #22 $3.99 MAY210607 MARVEL COMICS 51 FANTASTIC FOUR #34 $3.99 MAY210631 MARVEL COMICS 52 GUARDIANS OF THE GALAXY #16 $3.99 MAY210644 MARVEL COMICS 53 BLACK CAT #8 $3.99 MAY210613 MARVEL COMICS 54 HELLIONS #13 $3.99 MAY210596 MARVEL COMICS 55 SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #4 $3.99 MAY210619 MARVEL COMICS 56 X-FORCE #21 $3.99 MAY210603 MARVEL COMICS 57 CAPTAIN MARVEL #30 $4.99 MAY210625 MARVEL COMICS 58 SHANG-CHI #3 $3.99 MAY210583 MARVEL COMICS 59 EXCALIBUR #22 $3.99 MAY210609 MARVEL COMICS 60 X-MEN LEGENDS #5 $3.99 MAY210587 MARVEL COMICS 61 WAY OF X #4 $3.99 MAY210592 MARVEL COMICS 62 X-CORP #3 $3.99 MAY210590 MARVEL COMICS 63 GAMMA FLIGHT #2 $3.99 MAY210566 MARVEL COMICS 64 NEW MUTANTS #20 $3.99 MAY210605 MARVEL COMICS 65 STRAY DOGS #2 $3.99 JAN210219 IMAGE COMICS 66 BETA RAY BILL #5 $3.99 MAY210647 MARVEL COMICS 67 WEREWOLF BY NIGHT #32 FACSIMILE $3.99 MAY210552 MARVEL COMICS 68 ETERNALS #6 $3.99 MAY210636 MARVEL COMICS 69 CAPTAIN AMERICA #30 $3.99 APR210914 MARVEL COMICS 70 ORDINARY GODS #1 [*] $3.99 MAY210060 IMAGE COMICS 71 STRAY DOGS #3 $3.99 FEB210213 IMAGE COMICS 72 STRAY DOGS #4 3RD PTG $3.99 APR219540 IMAGE COMICS 73 CHILDREN OF ATOM #5 $3.99 MAY210594 MARVEL COMICS 74 IRON MAN #10 $3.99 MAY210629 MARVEL COMICS 75 BASILISK #2 [*] $3.99 MAY210998 BOOM! STUDIOS 76 SWORD #7 $3.99 MAY210598 MARVEL COMICS 77 BLACK WIDOW #9 $3.99 MAY210634 MARVEL COMICS 78 STARWARS HIGHREPUBLICADVENTURES #6 $3.99 MAY210455 IDW PUBLISHING 79 WALKING DEAD DLX #18 (MR) $3.99 MAY210214 IMAGE COMICS 80 NINJAK #1 $3.99 MAY211779 VALIANT 81 SAVAGE AVENGERS #22 $3.99 MAY210662 MARVEL COMICS 82 CABLE #12 $3.99 APR210806 MARVEL COMICS 83 RADIANT BLACK #6 $3.99 MAY210190 IMAGE COMICS 84 FIGHT GIRLS #1 $3.99 MAY211271 AWA STUDIOS 85 MAGIC THE GATHERING (MTG) #4 $4.99 MAY210957 BOOM! STUDIOS 86 INVINCIBLE RED SONJA #3 $3.99 MAY210869 DYNAMITE 87 MIGHTY VALKYRIES #4 $3.99 MAY210654 MARVEL COMICS 88 SPIDER-WOMAN #13 $3.99 MAY210611 MARVEL COMICS 89 TMNT ONGOING #119 $3.99 MAY210459 IDW PUBLISHING 90 TMNT ANNUAL 2021 $6.99 APR210668 IDW PUBLISHING 91 CHAMPIONS #8 $3.99 MAY210657 MARVEL COMICS 92 SNAKE EYES DEADGAME #5 $4.99 SEP200474 IDW PUBLISHING 93 ALIEN #4 $3.99 APR210833 MARVEL COMICS 94 LAST BOOK YOULL EVER READ #1 [*] $3.99 MAY211791 VAULT COMICS 95 STAR WARS ADVENTURES (2020) #7 $3.99 JAN210485 IDW PUBLISHING 96 JUPITERS LEGACY REQUIEM #2 (MR) $3.99 MAY210172 IMAGE COMICS 97 BARBARELLA #1 $3.99 MAY210758 DYNAMITE 98 SILVER COIN #4 (MR) $3.99 MAY210198 IMAGE COMICS 99 CONAN THE BARBARIAN #23 $3.99 MAY210665 MARVEL COMICS 100 MIGHTY MORPHIN #9 $3.99 MAY210965 BOOM! STUDIOS 101 NOTTINGHAM #1 $3.99 JAN211424 MAD CAVE STUDIOS 102 VENOM #35 $9.99 FEB210492 MARVEL COMICS 103 BLACK KNIGHT CURSE EBONY BLADE #5 $3.99 MAY210642 MARVEL COMICS 104 CIMMERIAN MAN-EATERS OF ZAMBOULA #1 $3.99 MAY211029 ABLAZE 105 SYPHON #1 [*] $3.99 MAY210065 IMAGE COMICS 106 BUNNY MASK #2 $4.99 MAY211106 AFTERSHOCK 107 MAMO #1 [*] $4.99 MAY210939 BOOM! STUDIOS 108 EVE #3 $3.99 MAY210993 BOOM! STUDIOS 109 UNDISCOVERED COUNTRY #14 (MR) $3.99 MAY210211 IMAGE COMICS 110 POWER RANGERS #9 $3.99 MAY210970 BOOM! STUDIOS 111 BERMUDA #1 $4.99 MAY210422 IDW PUBLISHING 112 DUNE BLOOD OF THE SARDAUKAR #1 $7.99 MAY210952 BOOM! STUDIOS 113 PROCTOR VALLEY ROAD #5 (MR) $3.99 MAY211007 BOOM! STUDIOS 114 RED SONJA BLACK WHITE RED #1 $4.99 MAY210736 DYNAMITE 115 AMERICA CHAVEZ MADE IN USA #4 $3.99 MAY210650 MARVEL COMICS 116 STAR WARS HIGH REPUBLIC #6 $3.99 APR210942 MARVEL COMICS 117 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #13 $3.99 MAY210085 IMAGE COMICS 118 BEYOND THE BREACH #1 [*] $4.99 MAY211102 AFTERSHOCK 119 STAR WARS ADVENTURES (2020) #6 $3.99 DEC200464 IDW PUBLISHING 120 SHADECRAFT #5 $3.99 MAY210197 IMAGE COMICS 121 FIREFLY BRAND NEW VERSE #5 $4.99 MAY210981 BOOM! STUDIOS 122 TMNT THE LAST RONIN #3 $8.99 DEC200456 IDW PUBLISHING 123 FIREFLY #31 $3.99 MAY210977 BOOM! STUDIOS 124 GODKILLER TOMORROWS ASHES #1 (MR) [*] $3.99 FEB211161 BLACK MASK 125 KARMEN #5 (MR) $3.99 MAY210176 IMAGE COMICS 126 DIE!NAMITE LIVES #2 $3.99 MAY210813 DYNAMITE 127 WEB OF SPIDER-MAN #1 $3.99 APR200946 MARVEL COMICS 128 NOTTINGHAM #2 $3.99 FEB211406 MAD CAVE STUDIOS 129 TRIALS OF ULTRAMAN #4 $3.99 MAY210576 MARVEL COMICS 130 NORSE MYTHOLOGY II #2 (MR) [*] $3.99 MAY210264 DARK HORSE COMICS 131 DIE #18 (MR) $3.99 MAY210153 IMAGE COMICS 132 GOOD ASIAN #3 (MR) $3.99 MAY210159 IMAGE COMICS 133 HELLBOY & BPRD SECRET OF CHESBRO HOUSE #1 $3.99 MAY210239 DARK HORSE COMICS 134 BARBARIC #2 [*] $3.99 MAY211795 VAULT COMICS 135 NOTTINGHAM #3 $3.99 APR218143 MAD CAVE STUDIOS 136 IMAGE FIRSTS SPAWN #1 (MR) $1.00 FEB100328 IMAGE COMICS 137 MOUSE GUARD OWLHEN CAREGIVER #1 [*] $4.99 MAY210942 BOOM! STUDIOS 138 SCUMBAG #9 (MR) $3.99 APR210327 IMAGE COMICS 139 VINYL #2 (MR) $3.99 MAY210213 IMAGE COMICS 140 CANTO III LIONHEARTED #1 $3.99 MAY210435 IDW PUBLISHING 141 DEJAH THORIS VS JOHN CARTER OF MARS #1 $3.99 MAY210778 DYNAMITE 142 OLD GUARD TALES THROUGH TIME #4 (MR) $3.99 MAY210186 IMAGE COMICS 143 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #32 $3.99 MAY210185 IMAGE COMICS 144 TIME BEFORE TIME #3 (MR) $3.99 MAY210209 IMAGE COMICS 145 VAMPIRELLA VS PURGATORI #5 $3.99 MAY210913 DYNAMITE 146 IRON MAN ANNUAL #1 $4.99 APR210728 MARVEL COMICS 147 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #20 $3.99 MAY210923 DYNAMITE 148 SONIC THE HEDGEHOG #42 $3.99 APR210651 IDW PUBLISHING 149 ETERNALS #1 $4.99 SEP200569 MARVEL COMICS 150 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 $4.99 APR210945 MARVEL COMICS 151 GODZILLA MONSTERS & PROTECTORS #4 $3.99 MAY210438 IDW PUBLISHING 152 MAN-EATERS CURSED #1 [*] $3.99 MAY210055 IMAGE COMICS 153 USAGI YOJIMBO #21 $3.99 MAY210471 IDW PUBLISHING 154 SONJAVERSAL #6 $3.99 MAY210888 DYNAMITE 155 SPACE PIRATE CAPT HARLOCK #2 $3.99 MAY211040 ABLAZE 156 BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #2 $3.99 MAY210853 DYNAMITE 157 YOU PROMISED ME DARKNESS #4 (MR) $3.99 MAY211293 BEHEMOTH COMICS 158 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #27 $3.99 MAY210986 BOOM! STUDIOS 159 AVENGERS MECH STRIKE #5 $3.99 MAY210640 MARVEL COMICS 160 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #284 $3.99 APR210633 IDW PUBLISHING 161 SPARE PARTS ONE SHOT (MR) $3.99 MAY211288 BEHEMOTH COMICS 162 TRAILER PARK BOYS GET A F#ING COMIC #1 $7.99 MAY211364 DEVILS DUE 163 GROO MEETS TARZAN #1 [*] $3.99 MAY210268 DARK HORSE COMICS 164 TRANSFORMERS BEAST WARS #6 $3.99 MAY210468 IDW PUBLISHING 165 LAST BOOK YOULL EVER READ #1 BLACK BAG $5.99 MAY211793 VAULT COMICS 166 NOTTINGHAM #5 $3.99 MAY211563 MAD CAVE STUDIOS 167 REPTIL #3 $3.99 MAY210652 MARVEL COMICS 168 SPAWN UNIVERSE #1 $5.99 MAY218802 IMAGE COMICS 169 BLACK HAMMER REBORN #2 [*] $3.99 MAY210259 DARK HORSE COMICS 170 X-FACTOR #10 $3.99 APR210800 MARVEL COMICS 171 DEEP BEYOND #6 $3.99 MAY210148 IMAGE COMICS 172 CLANS OF BELARI #1 [*] $4.99 MAY211104 AFTERSHOCK 173 MLP TRANSFORMERS II #4 $3.99 MAY210447 IDW PUBLISHING 174 TALES FROM HARROW COUNTY FAIR FOLK #1 [*] $3.99 MAY210227 DARK HORSE COMICS 175 THOR AND LOKI DOUBLE TROUBLE #4 $3.99 MAY210649 MARVEL COMICS 176 SEVEN SECRETS #10 $3.99 MAY211011 BOOM! STUDIOS 177 SACRED SIX #11 $3.99 APR211132 DYNAMITE 178 ASCENDER #17 (MR) $3.99 MAY210138 IMAGE COMICS 179 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #100 $7.99 MAY210444 IDW PUBLISHING 180 WYND #8 $4.99 MAY211018 BOOM! STUDIOS 181 WITCHER WITCHS LAMENT #3 $3.99 MAY210304 DARK HORSE COMICS 182 PARASOMNIA #2 [*] $3.99 MAY210288 DARK HORSE COMICS 183 MANY DEATHS OF LAILA STARR #4 $3.99 MAY211002 BOOM! STUDIOS 184 TRANSFORMERS #32 $3.99 APR210678 IDW PUBLISHING 185 BLACK HAMMER VISIONS #6 $3.99 MAY210256 DARK HORSE COMICS 186 SERIAL #5 $3.99 APR211329 ABSTRACT STUDIOS 187 LADY DEATH TREACHEROUS INFAMY #1 $4.99 MAY211346 COFFIN COMICS 188 KILLADELPHIA #15 (MR) $3.99 MAY210177 IMAGE COMICS 189 WHITE #1 (MR) [*] $3.99 MAY218221 BLACK MASK COMICS 190 GOOD LUCK #2 [*] $3.99 MAY210991 BOOM! STUDIOS 191 CULT OF DRACULA #5 (MR) $3.99 MAY211709 SOURCE POINT PRESS 192 RUNAWAYS #37 $3.99 MAY210656 MARVEL COMICS 193 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #1 ANDOLFO CVR D (MR) $4.99 MAY210026 IMAGE COMICS 193 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #99 $3.99 APR210645 IDW PUBLISHING 195 MARVEL ACTION SPIDER-MAN #4 $3.99 DEC200427 IDW PUBLISHING 196 WWE NEW DAY POWER OF POSITIVITY #1 $7.99 MAY210948 BOOM! STUDIOS 197 BLACK PANTHER #166 $3.99 AUG170809 MARVEL COMICS 198 DEADLY CLASS #47 (MR) $3.99 APR210283 IMAGE COMICS 199 MARIA LLOVETS EROS PSYCHE #5 (MR) $3.99 MAY211055 ABLAZE 200 RICK AND MORTY PRESENTS HOTEL IMMORTAL #1 (MR) $4.99 MAY211599 ONI PRESS INC.

TOP 200 GRAPHIC NOVELS

Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in July 2021

RANK DESCRIPTION PRICE ITEM CODE VENDOR 1 STAR WARS LEGENDS OLD REPUBLIC OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 JAN210733 MARVEL COMICS 2 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 03 $16.99 MAY210086 IMAGE COMICS 3 MIGHTY MMW FANTASTIC FOUR GN TP VOL 01 GREATEST HEROES $15.99 APR211007 MARVEL COMICS 4 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 JUN110511 IMAGE COMICS 5 HISTORY MARVEL UNIVERSE TP $24.99 APR210979 MARVEL COMICS 6 LOKI MISTRESS MISCHIEF TP $24.99 MAR219368 MARVEL COMICS 7 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 10 $9.99 MAY211872 VIZ MEDIA LLC 8 AVATAR LAST AIRBENDER SUKI ALONE TP $12.99 FEB210248 DARK HORSE COMICS 9 SYMBIOTE SPIDER-MAN KING IN BLACK TP $15.99 APR210989 MARVEL COMICS 10 SAVAGE SWORD CONAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 05 $125.00 JAN210729 MARVEL COMICS 11 MARVEL-VERSE GN TP SHE-HULK $9.99 APR211006 MARVEL COMICS 12 WOLVERINE EPIC COLLECTION BLOOD AND CLAWS TP $39.99 APR211001 MARVEL COMICS 13 MIDDLEWEST COMP TALE HC (MR) $59.99 FEB210120 IMAGE COMICS 14 TASKMASTER RUBICON TRIGGER TP $15.99 MAR210709 MARVEL COMICS 15 STRANGER THINGS & DUNGEONS & DRAGONS TP $19.99 FEB210252 DARK HORSE COMICS 16 GODDAMNED TP VOL 02 VIRGIN BRIDES (MR) $16.99 NOV200077 IMAGE COMICS 17 KING IN BLACK PLANET SYMBIOTES TP $15.99 APR210986 MARVEL COMICS 18 CYBERPUNK 2077 YOUR VOICE TP $19.99 FEB210247 DARK HORSE COMICS 19 TRUE LIVES FABULOUS KILLJOYS NATIONAL ANTHEM TP $24.99 FEB210264 DARK HORSE COMICS 20 HELLBOY UNIVERSE ESSENTIALS HELLBOY TP $14.99 MAR210261 DARK HORSE COMICS 21 ONCE & FUTURE TP VOL 03 $16.99 MAR210921 BOOM! STUDIOS 22 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR) $9.99 DEC200103 IMAGE COMICS 23 FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 02 $100.00 JAN210731 MARVEL COMICS 24 BLACK PANTHER TP BOOK 09 INTERG EMPIRE WAKANDA PT 04 $19.99 APR210990 MARVEL COMICS 25 RAPTOR TP $29.99 MAR210257 DARK HORSE COMICS 26 CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP DAWNS EARLY LIGHT $39.99 APR210997 MARVEL COMICS 27 CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC VOL 03 $125.00 JAN210723 MARVEL COMICS 28 ULTIMATES BY EWING COMPLETE COLLECTION TP $44.99 APR211005 MARVEL COMICS 29 LOKI TP GOD WHO FELL TO EARTH $17.99 OCT191119 MARVEL COMICS 30 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $9.99 DEC209049 IMAGE COMICS 31 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 AUG120491 IMAGE COMICS 32 BLADE RUNNER 2029 TP VOL 01 REUNION $17.99 FEB211551 TITAN COMICS 33 ADVENTURE ZONE GN VOL 04 CRYSTAL KINGDOM $19.99 MAY211456 FIRST SECOND BOOKS 34 LOKI AGENT OF ASGARD COMPLETE COLLECTION TP $39.99 MAR210712 MARVEL COMICS 35 KING IN BLACK GWENOM VS CARNAGE TP $15.99 APR210988 MARVEL COMICS 36 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 01 REX $17.99 AUG181081 MARVEL COMICS 37 DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION TP MASTER MYSTIC ARTS $39.99 APR210998 MARVEL COMICS 38 STRANGE ACADEMY GN TP FIRST CLASS $13.99 OCT200723 MARVEL COMICS 39 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 MAR201361 BOOM! STUDIOS 40 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 APR160803 IMAGE COMICS 41 BATMAN THE MAXX ARKHAM DREAMS HC $24.99 AUG200597 IDW PUBLISHING 42 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 $59.99 DEC200125 IMAGE COMICS 43 DIO HOLY DIVER TP $19.99 APR212059 Z2 COMICS 44 DR STONE GN VOL 17 $9.99 MAY211873 VIZ MEDIA LLC 45 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 JAN160645 IMAGE COMICS 46 SERIAL TP VOL 01 GLASS TOMB $15.99 MAY211082 ABSTRACT STUDIOS 47 MISKATONIC TP VOL 01 $16.99 MAY211115 AFTERSHOCK COMICS 48 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 $14.99 JUL200921 BOOM! STUDIOS 49 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI HC BOOK 02 $39.99 MAY210108 IMAGE COMICS 50 MILES MORALES ULT SPIDER-MAN ULT COLL TP BOOK 01 $34.99 MAY150837 MARVEL COMICS 51 GENERATION X EPIC COLLECTION TP BACK TO SCHOOL $39.99 MAR210714 MARVEL COMICS 52 MARS RED GN VOL 01 $12.99 MAY211996 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 53 STAR WARS PHANTOM MENACE GN ADAPTATION TP $9.99 MAR210472 IDW PUBLISHING 54 DAI DARK GN 1 02 (MR) $13.99 MAY211983 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 55 HARROW COUNTY OMNIBUS TP VOL 02 $29.99 FEB210269 DARK HORSE COMICS 56 PUNISHER EPIC COLLECTION TP RETURN TO BIG NOTHING $44.99 MAR210717 MARVEL COMICS 57 MARVEL-VERSE GN-TP WANDA & VISION $9.99 SEP200756 MARVEL COMICS 58 INVADER ZIM BEST OF CREATURES TP VOL 01 CVR A WUCINICH $9.99 MAR211451 ONI PRESS INC. 59 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 FEB210874 BOOM! STUDIOS 60 DISNEYS DOORWAYS TO DANGER GN $12.99 JAN210430 IDW PUBLISHING 61 SPIDER-VERSE TP $50.00 DEC150890 MARVEL COMICS 62 DEVILS CANDY GN VOL 01 (MR) $16.99 MAY211868 SUBLIME 63 MAWRTH VALLIIS TP $14.99 MAY210093 IMAGE COMICS 64 SQUADRON SUPREME VS AVENGERS TP $34.99 MAR210710 MARVEL COMICS 65 GREAT PRETENDER GN VOL 01 (MR) $12.99 MAY211989 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 66 BIG HARD SEX CRIMINALS HC VOL 03 (MR) $44.99 FEB210130 IMAGE COMICS 67 CONAN ORIG MARVEL YRS EPIC COLL TP CURSE GOLDEN SKULL $39.99 MAY210725 MARVEL COMICS 68 REIGN OF X TP VOL 02 $17.99 MAY210721 MARVEL COMICS 69 FIREFLY BLUE SUN RISING LTD ED HC $19.99 MAR210903 BOOM! STUDIOS 70 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 $9.99 MAR190064 IMAGE COMICS 71 STAR WARS BOUNTY HUNTERS TP VOL 01 GALAXYS DEADLIEST $17.99 AUG200752 MARVEL COMICS 72 KING IN BLACK ATLANTIS ATTACKS TP $15.99 APR201095 MARVEL COMICS 73 RAIN LIKE HAMMERS TP SKY CRADLE (MR) $17.99 MAY210103 IMAGE COMICS 74 TRUE LIVES FABULOUS KILLJOYS NATIONAL ANTHEM LIBRARY HC $39.99 MAR210255 DARK HORSE COMICS 75 INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH $9.99 DEC209050 IMAGE COMICS 76 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 APR180546 IMAGE COMICS 77 KING IN BLACK AVENGERS TP $19.99 APR210985 MARVEL COMICS 78 ALONE IN SPACE A COLLECTION HC $32.95 APR211516 AVERY HILL PUBLISHING 79 COSMIC GHOST RIDER TP BABY THANOS MUST DIE $15.99 NOV181028 MARVEL COMICS 80 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 APR130443 IMAGE COMICS 81 SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) $20.00 APR212135 YEN PRESS 82 MASHLE MAGIC & MUSCLES GN VOL 01 $9.99 MAY211862 VIZ MEDIA LLC 83 UNDEAD UNLUCK GN VOL 02 $9.99 MAY211869 VIZ MEDIA LLC 84 KING IN BLACK THUNDERBOLTS TP $15.99 APR210987 MARVEL COMICS 85 KING IN BLACK NAMOR TP $15.99 APR210984 MARVEL COMICS 86 STAR WARS TP VOL 01 DESTINY PATH $17.99 APR201087 MARVEL COMICS 87 WHAT IF? CLASSIC TP COMPLETE COLLECTION VOL 01 $39.99 OCT181035 MARVEL COMICS 88 GHOUL NEXT DOOR GN $12.99 MAY211488 HARPER ALLEY 89 ABSOLUTE CARNAGE OMNIBUS HC $100.00 FEB201046 MARVEL COMICS 90 SHANG-CHI BY GENE LUEN YANG TP VOL 01 BROTHERS AND SISTERS $15.99 DEC200656 MARVEL COMICS 91 BEASTARS GN VOL 13 (MR) $12.99 MAY211864 VIZ MEDIA LLC 92 TMNT ONGOING (IDW) COLL HC VOL 13 $59.99 DEC200458 IDW PUBLISHING 93 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 AUG180153 IMAGE COMICS 94 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 JUN158141 VIZ MEDIA LLC 95 CIMMERIAN HC VOL 02 FROST GIANTS DAUGHTER (MR) $24.99 FEB210933 ABLAZE 96 MELODY OF IRON SC GN (MR) $15.95 APR212085 DIGITAL MANGA DISTRIBUTION 97 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 01 FORTUNE AND FATE $15.99 OCT200712 MARVEL COMICS 98 AVENGERS VS X-MEN TP AVX $34.99 JAN130771 MARVEL COMICS 99 MMW CAPTAIN AMERICA HC VOL 13 $75.00 JAN210736 MARVEL COMICS 100 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 SEP160815 IMAGE COMICS 101 SHAOLIN COWBOY START TREK TP $19.99 FEB210267 DARK HORSE COMICS 102 SECRET WAR TP $24.99 SEP062173 MARVEL COMICS 103 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 03 THROUGH HELL $15.99 JAN201061 MARVEL COMICS 104 INVINCIBLE TP VOL 03 PERFECT STRANGERS $9.99 DEC209051 IMAGE COMICS 105 MAID I HIRED RECENTLY IS MYSTERIOUS GN VOL 01 $13.00 APR212141 YEN PRESS 106 SPAWN ORIGINS TP VOL 02 $14.99 AUG118146 IMAGE COMICS 107 HP LOVECRAFT ALCHEMIST SC GN $9.99 MAY211331 CALIBER ENTERTAINMENT 108 BLISS TP $19.99 MAY210098 IMAGE COMICS 109 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 SEP140684 IMAGE COMICS 110 RWBY OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY GN VOL 05 $12.99 MAY211865 VIZ MEDIA LLC 111 LOCKE & KEY KEYHOUSE COMPENDIUM HC $125.00 JAN210497 IDW PUBLISHING 112 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TP VOL 06 $14.99 MAR210869 BOOM! STUDIOS 113 SHAMAN KING OMNIBUS TP VOL 03 $19.99 APR212211 KODANSHA COMICS 114 MARVEL ACTION AVENGERS TP BOOK 05 OFF THE CLOCK $9.99 MAR210454 IDW PUBLISHING 114 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 JAN140556 IMAGE COMICS 116 SAGA TP VOL 08 (MR) $14.99 OCT170715 IMAGE COMICS 117 SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 OCT140644 IMAGE COMICS 118 RED ATLANTIS TP $16.99 MAY211116 AFTERSHOCK COMICS 119 SOUL EATER PERFECT EDITION HC GN VOL 04 $19.99 MAY212021 SQUARE ENIX MANGA 120 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 JUL180297 IMAGE COMICS 121 DEVILISH DARLINGS PORTAL FANTASY GN (MR) $13.99 MAY211949 GHOST SHIP 122 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 JAN160644 IMAGE COMICS 123 BABY SITTERS LITTLE SISTER GN VOL 04 KARENS KITTYCAT CLUB $10.99 MAY211479 GRAPHIX 123 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 JUL200117 IMAGE COMICS 125 MORIARTY THE PATRIOT GN VOL 04 $9.99 MAY211871 VIZ MEDIA LLC 126 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 MAR160684 IMAGE COMICS 127 BREAKER OMNIBUS GN VOL 01 (MR) $19.99 APR211298 ABLAZE 128 BANDETTE HC VOL 04 SIX FINGER SECRET $17.99 MAR210307 DARK HORSE COMICS 129 DUNE HOUSE ATREIDES LTD ED HC VOL 01 $20.00 MAR210912 BOOM! STUDIOS 130 CROSSOVER TP VOL 01 $19.99 MAR210091 IMAGE COMICS 130 MY LITTLE PONY MANGA DAY IN LIFE ESQUESTRIA OMNIBUS $18.99 MAY211999 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 132 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 MAY190044 IMAGE COMICS 133 UNION BRITANNIA PROJECT TP $15.99 APR210992 MARVEL COMICS 134 NO 5 GN VOL 01 $22.99 MAY211867 VIZ MEDIA LLC 135 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE $16.99 APR178855 IMAGE COMICS 135 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 DEC160774 IMAGE COMICS 137 DARKWING DUCK JUST US JUSTICE DUCKS HC $29.99 APR211663 FANTAGRAPHICS BOOKS 138 MISS BETTER LIVING THROUGH CRIME TP (MR) $22.99 MAY211507 HUMANOIDS INC 139 COMIC BOOK HISTORY OF ANIMATION TP $17.99 MAR210442 IDW PUBLISHING 139 INVINCIBLE TP VOL 04 HEAD OF THE CLASS $14.99 NOV068128 IMAGE COMICS 141 GIANT-SIZE X-MEN TRIBUTE WEIN COCKRUM GALLERY EDITION HC $44.99 JAN210735 MARVEL COMICS 141 FANGS GN VOL 01 (MR) $14.99 MAR211784 TOKYOPOP 143 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 APR170834 IMAGE COMICS 143 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 07 ROGUES END $17.99 NOV190978 MARVEL COMICS 145 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 JUN170777 IMAGE COMICS 146 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 JUL150565 IMAGE COMICS 147 PLANTS VS ZOMBIES HC CONSTRUCTIONARY TALES $10.99 MAR210309 DARK HORSE COMICS 148 CARDCAPTOR SAKURA CLEAR CARD GN VOL 09 $10.99 FEB211667 KODANSHA COMICS 149 MOB PSYCHO 100 TP VOL 01 $11.99 JUN180383 DARK HORSE COMICS 150 SAGA TP VOL 07 (MR) $14.99 JAN170850 IMAGE COMICS 150 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 AUG131498 VIZ MEDIA LLC 152 SHANG-CHI TP EARTHS MIGHTIEST MARTIAL ARTIST $24.99 APR201112 MARVEL COMICS 153 FANTASTIC FOUR HEROES RETURN COMPLETE COLLECTION TP VOL 03 $39.99 APR211004 MARVEL COMICS 154 STAR WARS TP VOL 10 ESCAPE $17.99 JAN191095 MARVEL COMICS 155 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 04 CATASTROPHE CON $17.99 OCT181013 MARVEL COMICS 156 INVINCIBLE HC VOL 07 ULTIMATE COLL $39.99 DEC110499 IMAGE COMICS 157 ICE CREAM MAN TP VOL 02 STRANGE NEAPOLITAN (MR) $16.99 OCT180089 IMAGE COMICS 158 IRON MAN TP VOL 01 BIG IRON $15.99 DEC200658 MARVEL COMICS 159 SCUD THE DISPOSABLE ASSASSIN WHOLE SHEBANG TP $34.99 DEC178011 IMAGE COMICS 160 DISNEY MANGA STITCH & SAMURAI GN VOL 02 $10.99 MAR211782 TOKYOPOP 161 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 NOV128157 IMAGE COMICS 161 INVINCIBLE SHOVEL GN VOL 01 (MR) $12.99 MAY211993 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 163 HARRIET TUBMAN TOWARD FREEDOM GN $12.99 APR211798 LITTLE BROWN BOOK FOR YOUNG RE 164 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 FEB200019 IMAGE COMICS 165 PAPER GIRLS TP VOL 04 $14.99 FEB180663 IMAGE COMICS 166 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DEC181256 DYNAMITE 167 STONE STAR TP VOL 01 $19.99 MAR210300 DARK HORSE COMICS 168 SUNSTONE HC BOOK 01 (MR) $39.99 DEC160781 IMAGE COMICS 169 ICE CREAM MAN TP VOL 03 HOPSCOTCH MELANGE (MR) $16.99 APR190070 IMAGE COMICS 170 KAGEKI SHOJO GN VOL 01 $12.99 MAY211994 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 171 FIRE FORCE GN VOL 23 $10.99 APR212197 KODANSHA COMICS 172 KILLADELPHIA TP VOL 01 SINS OF THE FATHER (MR) $9.99 APR200150 IMAGE COMICS 173 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 JUL180261 IMAGE COMICS 174 D GRAY MAN GN VOL 27 $9.99 MAY211874 VIZ MEDIA LLC 175 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 JUL190105 IMAGE COMICS 176 INTERSPECIES REVIEWERS GN VOL 05 (MR) $13.00 APR212137 YEN PRESS 177 CAPTAIN CANUCK SEASON 0 $19.99 OCT201284 LEV GLEASON 178 INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $39.99 MAR218711 IMAGE COMICS 179 PLATINUM END GN VOL 13 $9.99 MAY211886 VIZ MEDIA LLC 180 PAPER GIRLS TP VOL 05 $14.99 OCT180099 IMAGE COMICS 181 PULP TP (MR) $12.99 NOV200090 IMAGE COMICS 182 INVINCIBLE TP VOL 05 FACTS OF LIFE $14.99 JUL051626 IMAGE COMICS 183 BLACK WIDOW BY KELLY THOMPSON TP VOL 01 TIES THAT BIND $15.99 DEC200657 MARVEL COMICS 184 DOG MAN GN VOL 01 $12.99 MAY211481 GRAPHIX 184 VISION COMPLETE COLLECTION TP $29.99 AUG191168 MARVEL COMICS 186 WYTCHES TP VOL 01 (MR) $9.99 MAR150524 IMAGE COMICS 187 PAPER GIRLS TP VOL 06 $14.99 JUL190107 IMAGE COMICS 187 APOSIMZ GN VOL 07 (MR) $12.95 MAY212028 VERTICAL COMICS 189 ICE CREAM MAN TP VOL 05 OTHER CONFECTIONS (MR) $16.99 JUN200166 IMAGE COMICS 190 STEPHEN MCCRANIES SPACE BOY TP VOL 10 $10.99 FEB210313 DARK HORSE COMICS 191 NANCY IN HELL TP (MR) $16.99 APR211532 AMIGO COMICS 192 SCIENCE COMICS SPIDERS GN $12.99 APR211706 FIRST SECOND BOOKS 193 SADAKO SAN & SADAKO CHAN GN $13.99 MAR211897 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT LLC 194 WORLD WAR ONE NO MANS LAND $9.99 MAY211332 CALIBER ENTERTAINMENT 195 WHAT IF CLASSIC COMPLETE COLLECTION TP VOL 03 $39.99 NOV190986 MARVEL COMICS 196 TRESE GN VOL 02 UNREPORTED MURDERS $16.99 FEB210942 ABLAZE 197 SAVAGE THE WILD TP $14.99 APR212022 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 198 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 01 (MR) $9.99 APR200174 IMAGE COMICS 198 FANTASTIC FOUR TP VOL 01 FOUREVER $15.99 DEC181033 MARVEL COMICS 200 JOHN CARPENTERS NIGHT TERRORS BLACK SPARROW TP $19.99 MAY211723 STORM KING PRODUCTIONS, INC