What's The Furthest Place From Here #1 Tops Advance Reorders Again

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Last week, we mentioned that What's The Furthest Place From Here by Matthew Rosenberg and Tyler Boss had 95,000 pre-orders with the vinyl record edition being allocated and having to go to a second printing for the vinyl edition immediately. And that second ptinting has now topped this week's Advance Reorders list as well, closely followed by Chip Zdarsky and Jacob Phillips' Newburn, both from Image Comics.

What's The Furthest Place From Here Topped Advance Reorders
What's The Furthest Place From Here #1 Tops Advance Reorders Again

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
WHAT'S THE FURTHEST PLACE FROM HERE #1 DLX ED W VINYL 2ND PTG $14.99 IMAGE COMICS
NEWBURN #1 CVR A PHILLIPS (MR) $3.99 IMAGE COMICS
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS NECESSARY EVIL DLX ED HC PT 01 $75 BOOM! STUDIOS
NEWBURN #1 CVR B LOTAY (MR) $3.99 IMAGE COMICS
KNIGHTED #1 (OF 5) CVR A TEXEIRA $3.99 AWA
HEATHENS #1 CVR A KIVELA WITH WORDIE $4.99 AFTERSHOCK
AMAZING SPIDER-MAN #78.BEY $4.99 MARVEL PRH
ONCE & FUTURE DLX LTD SLIPCASE ED HC BOOK 01 (C: 0-1-2) $79.99 BOOM! STUDIOS
X-MEN HELLFIRE GALA RED CARPET COLLECTION HC DM VAR $75 MARVEL PRH
DEPARTMENT OF TRUTH #1 TYNION IV SGN PLUS 1 (C: 0-1-2) $64.99 DYNAMIC FORCES
ME YOU LOVE IN THE DARK #4 (OF 5) (MR) $3.99 IMAGE COMICS
X-MEN HELLFIRE GALA RED CARPET COLLECTION HC LARRAZ CVR $75.00 MARVEL PRH
MOON KNIGHT #5 $3.99 MARVEL PRH
VENOM EPIC COLLECTION TP LETHAL PROTECTOR $44.99 MARVEL PRH
TMNT BEST OF APRIL O NEIL (C: 1-0-0) $5.99 IDW PUBLISHING
PROCTOR VALLEY ROAD TP (MR) (C: 0-1-2) $19.99 BOOM! STUDIOS
KNIGHTED #1 (OF 5) CVR B DEODATO JR $3.99 AWA
DARK AGES #3 (OF 6) $3.99 MARVEL PRH
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES TP (C: 1-0-0) $12.99 IDW PUBLISHING
MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #3 (OF 12) 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
SHADECRAFT TP VOL 01 $16.99 IMAGE COMICS
CHILLING ADVENTURES IN SORCERY ONE SHOT CVR A OHTA $3.99 ARCHIE COMICS
HOME TP $16.99 IMAGE COMICS
PHENOM X #1 CVR A MUNIZ $6.99 IMAGE COMICS
CHILLING ADVENTURES IN SORCERY ONE SHOT CVR B FRANCAVILLA $3.99 ARCHIE COMIC

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) (C: 1-0-1) $22.99 VIZ MEDIA LLC
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
GOING TO THE CHAPEL TP VOL 01 $14.99 ACTION LAB
TMNT THE LAST RONIN #4 (OF 5) CVR A EASTMAN $8.99 IDW PUBLISHING
GIDEON FALLS DLX ED HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS
SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
JOJOS BIZARRE ADV PT 5 GOLDEN WIND HC VOL 01 (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMITE
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
JOJOS BIZARRE ADV 1 PHANTOM BLOOD HC VOL 01 (C: 1-0-0) $19.99 VIZ MEDIA LLC
BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) (C: 0-1-2) $16.99 BOOM! STUDIOS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #20 CVR A DELL EDERA $3.99 BOOM! STUDIOS
BLANKETS GN (D&Q ED) (MR) (C: 0-0-1) $29.95 D&Q
SKY MASTERS OF SPACE FORCE COMP DAILIES 1958-1961 SC (C: 0-1 $49.99 HERMES PRESS
PROVIDENCE COMPENDIUM TP (MR) (C: 0-1-2) $29.99 AVATAR PRESS
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW PUBLISHING
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 4TH PTG $8.99 IDW PUBLISHING
DEPARTMENT OF TRUTH #13 CVR A SIMMONDS (MR) $3.99 IMAGE COMICS
FIST OF THE NORTH STAR HC VOL 01 (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
BLACK BUTLER GN VOL 01 (NEW PTG) $13.00 YEN PRESS

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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