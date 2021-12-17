Giveaway: 500 Codes For ArcheAge Moonfeather Griffin & Gearset
Would you like to snag a special Moonfeather Griffin & Gearset for ArcheAge? Kakao Games has given us 500 codes for you to get one. As part of the company's celebration of a new era with the game, they have added a new series of updates to improve it, which includes giving away several Moonfeather Griffin Mount and accompanying gearset. 500 to be exact, as you can claim a code below and explore the hidden mysteries of Erenor. The pack includes Moonfeather Griffin, Griffin Helm, Griffin Saddle, and Griffin Legguards. These codes are first-come-first-serve, you can only use one code per account, and once a code is used it cannot be used again. After all of the codes are gone, that's it, there will be no more from us. In order to claim the code, you'll need to log into Kakao's website, go to your account, enter your key in the "Redeem Code" input box, and press "Confirm".
ArcheAge Codes
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