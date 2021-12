Giveaway: 500 Codes For ArcheAge Moonfeather Griffin & Gearset

Would you like to snag a special Moonfeather Griffin & Gearset for ArcheAge? Kakao Games has given us 500 codes for you to get one. As part of the company's celebration of a new era with the game, they have added a new series of updates to improve it, which includes giving away several Moonfeather Griffin Mount and accompanying gearset. 500 to be exact, as you can claim a code below and explore the hidden mysteries of Erenor. The pack includes Moonfeather Griffin, Griffin Helm, Griffin Saddle, and Griffin Legguards. These codes are first-come-first-serve, you can only use one code per account, and once a code is used it cannot be used again. After all of the codes are gone, that's it, there will be no more from us. In order to claim the code, you'll need to log into Kakao's website, go to your account, enter your key in the "Redeem Code" input box, and press "Confirm".

ArcheAge Codes

B98E-3E19-FB63-A5A4

04F0-7D45-2E60-6FA9

4C3C-F66C-B1ED-5799

4E2C-0B72-D5EF-AA79

8CE3-BF38-E51C-380B

B9E7-9FDE-0E65-DB8E

0FDF-978C-F40B-2970

2BD3-2CD8-210B-061C

3A8A-6668-8AFF-403E

936C-486E-64D6-4096

61E4-5672-49C5-2A56

01A3-5B7F-B9F3-11DC

227F-BBA8-3848-D8CE

C62B-53C2-E27B-928F

5E74-E7A7-13BF-BD92

330D-C655-B561-645C

63FE-0F6F-2CEA-8145

CCE2-5508-3528-F797

5711-9EB8-D0F0-5F32

D2EC-0812-76AE-95DA

6249-2A28-E15E-B177

EA40-8B63-63C5-48CF

03FF-F83A-8C5D-A082

4276-93D2-D4F9-986A

61A2-211B-9EA2-0E92

3A81-381D-91E9-B1B5

6785-FC42-EC86-6FD2

2011-3BAA-3F15-EB0B

8B61-7B71-9C21-E17D

F42C-7370-E335-6229

C199-7BE9-78AD-EA98

EF25-3916-ADC0-59B7

BE08-EB20-D687-EF46

57D9-3B08-0C47-76E6

AB35-F549-16BC-7189

6D05-0A4A-1B87-2036

C9C1-398D-300A-EF68

B261-B790-E57A-C30E

5595-9035-BD4D-3481

8E38-B2A6-8AB6-CCDC

CE3F-113F-96AF-41FD

645E-69A3-FEDA-2431

676E-A770-D4E7-5ED8

8E70-54F6-F59F-EB43

0A2C-ADCA-344C-6E6D

AFD8-061E-5DE5-E9A9

21D1-E40D-640A-1F03

04CA-B25E-1113-CFF0

B33A-F697-67BF-6A05

0638-BDD0-6AD0-F396

22E2-2748-7D8A-A0B0

9C9E-D6EE-735E-FCE8

2A9F-E655-F1C4-5279

FBA1-797E-ADDF-3321

85E4-EA85-89DC-D68B

440E-C9BC-1061-D86B

DD6E-38D9-E125-A5A7

EA2C-8AE4-C321-ECF3

85B4-78FB-6F26-F04B

1290-611B-1BDC-1F40

18D4-8CD2-1EEE-5A2F

A84A-743D-3D00-F58C

DBDF-EACE-8F99-7CB2

0FFF-AA06-2930-3C50

B5E8-0DB9-0202-BA09

59A3-5ACE-69D3-1E60

C7FF-30C8-97C6-8F34

CF12-FC9C-A807-B01A

2CC1-50F8-125F-C05E

8DEB-0F69-509A-5EE0

58AE-EC2F-A0F5-7749

145D-3F82-A9EE-E65C

5AF0-D0B2-66DA-9D11

7F74-89D0-9F50-A917

6E58-EB35-CB7E-F113

8E72-1EA5-29F3-51CE

4F9B-EF1A-58DE-26E2

D4B9-AACE-A74D-2C91

8D39-3E83-ADB8-F343

71C5-E094-9C49-230F

36B0-5F09-5B6B-DBC6

8F29-0712-B0F7-737B

0D38-E2E1-ACBE-D2F6

0A75-C0BF-95AE-2A88

E8A7-EE0E-6404-C9B4

DFD2-65B6-79B0-90F0

7841-D66E-B8B0-1BF2

4791-FB81-AEC4-BA59

6207-E859-8125-ED6F

6D3F-C485-CF96-BF47

E789-D182-5FB4-A351

8AE6-5390-A929-3C84

DA45-208E-EF76-EF48

F00A-66E1-5B12-549C

24A4-A774-4DD6-47C8

C6F5-613E-2FAD-2132

0FA0-ACE1-1852-AB3F

E27B-ABB4-1227-A656

F5EF-0DFA-4D78-2D7E

93E2-5AC3-0B78-400E

A0BA-D2B2-7F93-80FD

47C4-8C80-6BEB-3AAC

E4E5-275B-7785-A7BC

1D19-8438-ABC7-0766

B1A3-1B30-24CD-F7EC

232D-40D7-8F2F-5179

2070-CC70-76AC-01AD

46A3-E159-6F55-9FFD

725F-863B-AAA1-5201

360C-B3F0-D2C8-98E6

6EEC-70AE-0AB0-9CE8

576F-EF9A-3787-6752

B1BD-7CCC-B333-A5C4

5091-6550-A062-EEB8

4E9F-EC02-F032-8FD8

6AAA-2B4D-03FF-8F84

2FA2-1B06-DD87-96E2

C46D-F7E9-DCA8-A89A

286A-8FDC-C24B-644B

AC4D-0644-F976-7D7B

E920-536F-1F48-12BF

EC84-7107-7FB3-81AF

2B5E-D4C7-6589-ECB5

4BF1-BF7C-3DEF-A241

6A37-1991-5669-D485

9BED-0C5E-5C5E-2507

A686-0A48-B068-081B

B8AB-7CDB-F094-AC1C

32EA-7C04-AF2A-3A43

6888-9472-C988-EA25

F3A3-9278-B40D-D49B

300B-1BB1-1300-FB2A

BAA7-C000-C04D-BCF2

5115-3727-EE7E-ADDB

4159-4304-B0E3-DABC

753C-3AB0-39CE-FC5D

F7EC-4CFE-3EEF-2CEF

C04D-AB5A-FC38-C9CC

BE49-880C-AB83-E591

591C-3A6F-E4EB-5E17

A9CB-B62D-B319-EBD0

3459-BCDE-EF13-BE06

2690-D29B-BA0D-914D

5C65-244A-520D-009B

B759-F160-F7D0-1B08

B255-115D-CE70-80A4

C8FA-36A3-2115-962D

698D-38E9-D012-D306

8999-1A9D-E5BB-3B5F

AEB4-80C5-81EA-79D2

4087-6780-8CA8-C7AC

3B68-65D2-9FD0-B6DA

34BD-C1CC-71FA-113A

3534-D87A-5960-BB27

0989-EEC2-B9CC-3468

072F-DA89-C62A-42A4

68AC-71CD-92BA-8541

8F50-D62D-014A-1B14

FA3D-4D77-FFF4-B435

82D1-4C7F-2B8B-CE94

76A5-EC3D-B4E1-B372

FECE-F967-6CC5-617E

0A49-A106-C8F5-0D83

0345-48AA-72EF-04FC

DF4F-9189-310B-ABD8

35D4-A5BC-712A-0917

4990-FFE0-63CE-FBA9

0904-61F9-C537-0FB6

BB34-7DF8-A49B-FC33

37FE-50DF-7D31-A1CD

0FDC-AB29-94DC-03BB

1E6C-4672-A37D-B590

C620-476C-B094-08D4

199F-C60A-C39F-82C7

96C1-27D4-0D02-8878

064A-4F37-8B04-4BEB

A65A-69B9-1D70-B07F

73AB-8D7B-0764-034F

A711-85CA-85AD-BAD7

E125-BD36-3984-52DE

6429-E5F7-474E-D256

056D-6274-9388-566F

8402-C631-5DC0-C127

3085-58B3-B5D1-BCC4

DE8E-6C53-D980-A876

18A8-588E-BDAF-2DC8

0EBF-4BC4-0C83-20E3

B4BC-D8CA-8906-3E39

A666-A945-E621-0212

5EDA-6A8F-26DC-FB52

94D0-D51B-295A-AE97

DD66-9670-5D2F-8D94

DDA2-D3B6-7FAE-2117

9F10-BC86-2E42-86D2

D76C-B38B-EED7-70AF

6DDD-BEF8-2D10-40A7

CAF2-C6EA-8732-B502

02CC-97B6-ED52-2A6E

BC27-C397-1C4C-E879

B4E6-4A85-C7DB-E9D7

BA43-F548-F050-9DA2

030C-914C-00F3-25A7

30BD-16D2-40EE-4EFA

7977-72A0-269B-3019

40AB-15BC-C008-30FB

E2B0-B7DA-CDF9-F0B9

1EAC-D39A-60A1-F3BA

D395-B5F4-9B3F-E3A6

4714-76D5-8AF5-3F2F

7EF0-8BED-94DA-C8F0

3DB7-5C3D-3C7C-5DA6

F375-5EB1-9139-615B

985D-10C4-3F3A-E5D2

35E3-FFEE-9209-097A

9A7F-7DF4-0F78-BFDF

EC7B-847D-99AC-5D7B

589E-7094-087D-A064

6D7A-6CB0-411A-695E

491B-1FFA-A5C1-C36D

DCA4-2413-B239-F63B

22F5-88F8-F58E-0137

C4A7-A074-70A9-4AD9

D474-0EF7-AB2E-6D31

7867-17C2-19B7-2B48

18F3-180D-B7A4-FDCE

D3D9-CFD3-8EAB-48C8

B7FB-8DA0-68A0-CD89

DD85-EAC2-086E-00CF

9958-E8E0-85FB-6F3B

CB89-C485-E324-6BBE

313F-9D63-D3A4-56F1

024D-AB01-FB46-8516

8ED4-9A96-35F5-E4DD

6184-20A2-63CC-FFE0

7983-531C-4671-5BEB

1ACD-FF7B-7910-D43A

2AAA-02E5-803F-ED21

5478-BE85-6CA2-DFA1

9E63-A8A6-C6C3-6967

B8EC-11AF-6602-7966

7D84-021E-4B81-5F93

97A6-F43D-890A-A690

62E7-B96E-4CCC-9200

AB74-F748-FBF4-E533

69AC-6EFE-2F4D-E7FC

5C52-5EE0-1811-0A4E

8C2D-7481-6CF8-848B

3850-299B-B8E4-DCB6

3DF4-9621-9D39-AD25

B692-6373-9B09-C13E

81C5-E791-FD7B-C877

5761-195F-DB94-746C

07A8-C9C0-A3F8-D3C3

94C0-5A6C-6E5F-5581

5A37-BF5E-C9C1-27F4

45E6-6F54-2172-5576

AAFD-4A64-E96C-6B3C

F8FD-B350-682C-4098

4199-1911-4BF8-BE08

2B1C-0ED9-A702-FC70

C1BA-B1C3-B136-979F

D825-2466-FE80-52E1

30E4-07A1-18A1-E1C4

9CB4-78C2-18F9-47C7

DCE2-F447-3792-61B6

666D-C8DA-DBF6-6406

94A7-6307-3455-B17D

CECB-DEE4-FCB9-87E1

2170-E2FA-F418-98E9

99B9-5088-0DCD-BAD1

DDD1-D449-4541-156F

6A0D-1007-EE57-441A

9DD7-FEC5-5E29-5FB0

137B-D68F-B3DC-E215

F8A5-B7E5-79FE-D245

B246-F69D-C4F2-B2B9

D31E-EDD7-AB25-EA7C

705B-9810-DD21-1B65

ECFD-E6EE-D4FC-55C3

4B5F-4980-9E57-BA55

7A98-A2C0-5E80-ACA4

8D37-BC19-E5AA-DA81

CDEF-4160-D783-90E1

2C7C-183E-71DA-5DDA

EABD-C393-42B8-6796

EFEC-7D37-99FF-9336

2DF5-C4F4-1B92-DCFA

F74C-529D-0CC2-FDAA

7D09-B63B-9B2B-1B37

4F73-90E3-C209-ED53

26BE-B16B-1CD0-B544

7286-9CBA-FCBB-AC2D

8972-7FEC-C694-FAC7

B565-302B-6571-5738

5EB2-4D5D-FBD8-9A22

A60E-3E89-B7CB-FC20

D657-3873-7421-84D6

503C-F310-48AF-9D41

6EBE-E747-4354-25C5

E2F6-1A17-817D-C0CF

2A1A-1E69-51B7-3B78

D35A-3413-12F4-0288

79C7-2B80-3774-968D

6658-B42F-846E-A3CB

7E09-4DEF-1E54-7393

74F8-9BAC-8E87-8909

8F2A-E0B1-17FB-E3B6

4DB2-68FA-B893-3570

64FF-BBC6-B6F2-AFC6

5C4E-0BC4-DD83-7045

4A71-01C6-2064-912C

EA59-DAAF-59C5-13EC

09B5-626F-6974-FA32

1BF3-58C3-D21E-D478

B353-EB10-7278-2918

2ED4-A725-45AA-4A05

EF84-C085-5955-5DE9

0F8E-EE64-DBEF-D810

9B13-9456-3E0F-044D

A7BF-FF91-6C28-93F2

6E81-C2CE-47B2-8389

CC27-2DB7-6953-34AA

C30D-71BC-E060-9E9F

CBC9-E048-67EA-B4A2

1F3A-560A-5D99-64FA

DB63-0D46-6868-CB00

0EFC-92F4-7848-6AA6

7238-8940-68EE-D643

1685-0BB8-56B4-6520

A45C-BD25-E96F-E96A

CFA0-7293-CA9E-E75F

FE31-E4DC-C151-6070

E6B5-3AC3-794A-C4AF

299F-C893-F418-8CD6

313C-7740-9110-3266

E3B3-C8A0-11A2-B430

215F-89DE-765E-752A

C24F-9972-F1C5-5325

1BBC-140E-16F3-CC80

B58F-0A88-FE36-C8D6

1661-7ACE-EA1F-9515

7EC6-9D86-BD5D-CCEA

E701-B430-600A-AA44

D63A-1679-15CC-09A3

20B0-08AE-E5F3-3D12

6075-1C05-3233-694F

8C78-F179-6B7F-7172

32D2-C589-7526-4861

8A05-2B39-FB65-1394

4E71-C425-BC0C-497A

8B1C-7A7D-69D7-4569

C528-65B5-554B-4F9A

3512-7DBE-2C10-69A9

A950-47D2-5A53-14C7

49AD-EB3A-676D-CD80

569E-28B5-89FD-3DB1

3DF2-FF0D-57CE-A553

43D3-E986-2601-AFBD

BD00-2E82-0AC8-25C5

F919-A0D1-DFEE-AAF9

F6A5-DC61-B784-86FB

58A4-6993-A0C5-005E

CBC4-F2DC-0CD1-6C1F

D434-A5FE-67BF-CE6B

D2CE-DB65-3ABD-779C

6B46-3608-F672-B8AF

76B0-9B61-045D-AC81

838D-F4DA-C816-297E

6A20-2654-21B9-0A98

A202-6B57-F2F8-0C71

7A4D-449A-E1C0-095F

A641-FFB7-15BF-66F5

142A-6B95-BD85-EA03

4F70-33D2-DC01-7587

BD28-31D5-6E97-B192

BF03-9AEA-B825-F24F

C742-BB50-C378-0A51

EC6B-4E06-D3BA-B6E4

2B86-136D-5633-FC3E

2C81-83D9-8AD9-36F8

70C1-9577-569E-533E

C015-2C93-50FF-5B5F

EFEF-F194-2463-97FD

7F50-2709-C917-6B30

01D0-73F2-8AC6-A4EA

6A88-6B64-C5DB-9E46

9F04-47F4-56F2-27FD

9C90-9B9B-5965-E6DE

2B72-DE5C-3F76-B046

87BA-2C61-74BA-4401

07BE-276D-7E5C-17F3

A23F-F3BA-6F9F-77AD

1EFA-E66D-439D-1BB5

C03D-DE1D-87C9-4F76

4676-B6CC-676E-DCD2

B260-066D-747E-4656

4E24-1676-03B4-1B93

1C28-0FE3-3DE1-1660

AD82-139D-15E4-1799

5B0A-B782-179D-2CDE

2523-41AA-9DFB-AB25

CD72-BE64-8B47-1A4D

143D-F793-54E0-0FAE

FBC5-D53A-21A1-24C9

C9D1-9BF7-A1A9-31EB

F3A4-BE28-249F-2CC8

02B7-D86B-9AF8-5E27

5006-877D-C589-3130

D9BC-FAAA-A051-EA4A

E174-60EC-E1FC-1C84

3032-E4B1-2CDD-B1EA

4FF1-7884-29D0-80FB

905B-1584-92B8-F60A

D0FB-A7E6-84A6-3E47

CEC8-808A-AFB0-517D

E886-7843-4102-371C

F684-6BE2-6EDD-6510

08F2-F7D4-FFFB-35BC

ED66-388D-E7C2-FD85

1E94-F17D-CD95-95A8

E6F1-550C-B346-8E7C

18BC-4EBE-0E5E-BDC8

DE1D-A947-F18B-CC4A

CEEA-C3ED-9610-DF5D

7993-D86C-70D9-C7B2

C151-F066-DB6A-76B4

A875-E4B2-7912-DC8D

B818-25DC-01E6-6F5A

CA75-EB80-422E-B324

0E39-FF4F-BA94-153D

9FF2-22AD-BC5A-F510

9105-BF3C-F3E2-2655

26FF-CDFB-203D-F5A6

9270-B02A-4422-2092

2CF0-0DA7-ED77-562D

3CB4-4E16-83EB-DFF3

DD10-5606-0044-2BBA

C22C-FA21-3870-EECB

6DF4-2D0E-A072-30CF

5618-AC4F-C840-FB66

2169-A1ED-3A73-DBB9

9D0A-1309-EE85-7AD7

8A58-03A9-AF42-C477

6ADC-D766-1FFB-DBCB

01BA-9361-AD30-DF6B

9D9E-88F4-7C99-26B5

ED63-1BBB-1CDB-BEFB

11BC-C73E-D63D-7140

CE06-7ED8-4B3E-045F

CA7E-3D95-EBE5-F554

9A76-A4AC-FCEE-DC61

165D-169B-0182-8D6F

3E9A-A56F-FBF8-681E

DF27-3B89-9683-198D

BC86-F72D-64AF-D942

29E0-BC5A-1D87-912B

333E-9E49-6434-03B3

B00B-5F94-B215-4C7C

40F3-9C7A-4FF1-7C64

FCCB-3760-2891-C367

E041-D5A5-4F28-1248

4930-BF70-3558-95A2

7205-7305-7086-7C2C

8FFD-C032-0236-CAA7

6BF8-3C21-28D5-5A7D

BF87-D3E5-967F-0BA4

0836-7AD2-4A8B-E9C3

1A1E-9A43-2F0A-6521

3A72-9750-57ED-D844

1CB3-E13D-481D-F9FD

7612-B0B0-1CC4-9A8D

7874-8C38-2110-4ADC

2E4E-6D78-F089-8B40

7342-CF8A-B10D-861E

4552-C7EC-3164-21C9

FE01-EB8D-C8B8-61D5

AC0B-C6F8-780E-2702

A0C8-627D-2BF0-489F

E560-5126-1AAB-EAB9

4AA2-55AF-CC84-86AF

C47D-8AF4-80EC-8437

717D-F524-858C-28AE

A36C-DBCC-B789-1914

CFEE-4557-B87C-826A

B6D6-E80C-4EC2-42F0

0287-F460-268C-8040

0AC9-1E77-CAF6-366C

4517-7F37-D61A-0CB3

F8AF-2AC5-9C98-6257

1D41-06E2-5354-6665

0D47-ECFA-8D02-C7D2

23D2-DFC6-A221-7733

66E4-0F7E-1E91-EB7A

EF5D-E13D-98EF-F5BF

82E2-D83E-05EC-4265

5945-8A90-861E-4DEB

52FE-433B-6148-A8BD

FE24-5CED-4A97-90B7

AF8E-BC12-D98C-E700

DF90-D539-A201-E8A0