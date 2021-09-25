Gunslinger Spawn #1 Utterly Dominated Advance Reorders

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We knew that Gunslinger Spawn #1 got 385,000 advance reorders from comic book retailers. Now we know how they were spread. . Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors.

Gunslinger Spawn Utterly Dominated Advance Reorders
Gunslinger Spawn #1 cover by Robert Kirkman – advance reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR D CAPULLO $5.99 IMAGE COMICS
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR B MCFARLANE $5.99 IMAGE COMICS
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR G BOOTH CONNECTING $5.99 IMAGE COMICS
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR E KIRKMAN $5.99 IMAGE COMICS
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR C ALEXANDER $5.99 IMAGE COMICS
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR F REVOLVER $5.99 IMAGE COMICS
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR A BOOTH $5.99 IMAGE COMICS
GUNSLINGER SPAWN #1 CVR H 50 COPY INCV CAPULLO SKETCH CVR $5.99 IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS
ARMY OF DARKNESS 1979 #2 CVR M FOC BONUS FLEECS & FORSTNER $3.99 DYNAMITE
ME YOU LOVE IN THE DARK #2 (OF 5) 2ND PTG CVR A (MR) $3.99 IMAGE COMICS
AFTER DARK ONE SHOT CVR A TONY HARRIS $6.99 AFTERSHOCK
CROSS TO BEAR #1 CVR A BANOVIC $4.99 AFTERSHOCK
WHITE #3 2ND PTG (MR) $3.99 BLACK MASK
DEPARTMENT OF TRUTH #7 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #8 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
CHICKEN DEVIL #1 CVR C MASK VARIANT $4.99 AFTERSHOCK
DEPARTMENT OF TRUTH #10 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #9 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #11 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #12 2ND PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
MAZEBOOK #2 (OF 5) CVR A LEMIRE $5.99 DARK HORSE
MOON KNIGHT #1 3RD PTG CAPPUCCIO VAR $4.99 MARVEL PRH
FINE PRINT TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS
DARK AGES #1 (OF 6) 2ND PTG COELLO VAR $4.99 MARVEL PRH

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 05 KANE DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 03 KIRBY DM VAR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
AVENGERS EARTH MIGHTIEST BOX SET SLIPCASE $500.00 MARVEL COMICS
LOKI OMNIBUS HC VOL 01 BROOKS CVR $125.00 MARVEL COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
CAPTAIN AMERICA REMENDER OMNIBUS HC IMMONEN DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS
SPIDER-MAN BY MCFARLANE OMNIBUS HC RED BLUE COST CVR NEW PTG $75.00 MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BY MCFARLANE OMNIBUS HC BLCK COST DM VAR NEW PTG $75.00 MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
WHAT IF ORIGINAL MARVEL SERIES OMNIBUS HC VOL 01 BUSCEMA DM $100.00 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS
X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS COMP HC KUBERT CVR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS
SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
COSMIC GHOST RIDER OMNIBUS HC VOL 01 SHAW DM VAR $100.00 MARVEL COMICS
WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04 $59.99 IMAGE COMICS
CHAINSAW MAN GN VOL 06 (C: 0-1-2) $9.99 VIZ LLC
DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG $100.00 MARVEL COMICS
SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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