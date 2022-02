Full Pokémon TCG Sword & Shield – Brilliant Stars Setlist Revealed

The full setlist for the next Pokémon TCG expansion, Sword & Shield – Brilliant Stars, has been revealed. Let's take a look at what will be featured in both the main set and Trainer Gallery subset.

Here is the complete Pokémon TCG: Sword & Shield – Brilliant Stars setlist.

001/172 Exeggcute

002/172 Exeggutor

003/172 Shroomish

004/172 Breloom

005/172 Tropius

006/172 Turtwig

007/172 Grotle

008/172 Torterra

009/172 Burmy

010/172 Wormadam

011/172 Mothim

012/172 Cherubi

013/172 Shaymin V

014/172 Shaymin VSTAR

015/172 Karrablast

016/172 Zarude V

017/172 Charizard V

018/172 Charizard VSTAR

019/172 Magmar

020/172 Magmortar

021/172 Moltres

022/172 Entei V

023/172 Torkoal

024/172 Chimchar

025/172 Monferno

026/172 Infernape

027/172 Simisear V

028/172 Kingler V

029/172 Kingler VMAX

030/172 Staryu

031/172 Lapras

032/172 Corphish

033/172 Crawdaunt

034/172 Snorunt

035/172 Piplup

036/172 Prinplup

037/172 Empoleon

038/172 Buizel

039/172 Floatzel

040/172 Lumineon V

041/172 Manaphy

042/172 Cubchoo

043/172 Beartic

044/172 Eiscue

045/172 Raichu V

046/172 Electabuzz

047/172 Electivire

048/172 Raikou V

049/172 Shinx

050/172 Luxio

051/172 Luxray

052/172 Pachirisu

053/172 Clefairy

054/172 Clefable

055/172 Starmie

056/172 Mewtwo

057/172 Granbull V

058/172 Baltoy

059/172 Claydol

060/172 Duskull

061/172 Dusclops

062/172 Dusknoir

063/172 Chimecho

064/172 Whimsicott V

065/172 Whimsicott VSTAR

066/172 Sigilyph

067/172 Dedenne

068/172 Mimikyu V

069/172 Mimikyu VMAX

070/172 Milcery

071/172 Alcremie

072/172 Hitmontop

073/172 Nosepass

074/172 Trapinch

075/172 Vibrava

076/172 Flygon

077/172 Wormadam

078/172 Riolu

079/172 Lucario

080/172 Throh

081/172 Sawk

082/172 Golett

083/172 Golurk

084/172 Grimer

085/172 Muk

086/172 Sneasel

087/172 Weavile

088/172 Honchkrow V

089/172 Spiritomb

090/172 Purrloin

091/172 Liepard

092/172 Impidimp

093/172 Morgrem

094/172 Grimmsnarl

095/172 Morpeko V

096/172 Aggron V

097/172 Aggron VMAX

098/172 Wormadam

099/172 Probopass

100/172 Heatran

101/172 Escavalier

102/172 Klink

103/172 Klang

104/172 Klinklang

105/172 Zamazenta V

106/172 Flygon V

107/172 Gible

108/172 Gabite

109/172 Garchomp

110/172 Axew

111/172 Fraxure

112/172 Haxorus

113/172 Druddigon

114/172 Dracovish V

115/172 Farfetch'd

116/172 Castform

117/172 Starly

118/172 Staravia

119/172 Staraptor

120/172 Bidoof

121/172 Bibarel

122/172 Arceus V

123/172 Arceus VSTAR

124/172 Minccino

125/172 Cinccino

126/172 Tornadus

127/172 Hawlucha

128/172 Drampa V 1

29/172 Acerola's Premonition

130/172 Barry

131/172 Blunder Policy

132/172 Boss's Orders

133/172 Café Master

134/172 Cheren's Care

135/172 Choice Belt

136/172 Cleansing Gloves

137/172 Collapsed Stadium

138/172 Cynthia's Ambition

139/172 Fresh Water Set

140/172 Friends in Galar

141/172 Gloria

142/172 Hunting Gloves

143/172 Kindler

144/172 Magma Basin

145/172 Marnie's Pride

146/172 Pot Helmet

147/172 Professor's Research

148/172 Roseanne's Backup

149/172 Team Yell's Cheer

150/172 Ultra Ball

151/172 Double Turbo Energy

152/172 Shaymin V Full Art

153/172 Charizard V Full Art

154/172 Charizard V Alt Art

155/172 Lumineon V Full Art

156/172 Lumineon V Alt Art

157/172 Pikachu V Full Art

158/172 Raichu V Full Art

159/172 Granbull V Full Art

160/172 Whimsicott V Full Art

161/172 Honchkrow V Full Art

162/172 Honchkrow V Alt Art

163/172 Zamazenta V Full Art

164/172 Flygon V Full Art

165/172 Arceus V Full Art

166/172 Arceus V Alt Art

167/172 Barry Full Art Trainer

168/172 Cheren's Care Full Art Trainer

169/172 Cynthia's Ambition Full Art Trainer

170/172 Kindler Full Art Trainer

171/172 Marnie's Pride Full Art Trainer

172/172 Roseanne's Backup Full Art Trainer

173/172 Shaymin VSTAR Rainbow Rare

174/172 Charizard VSTAR Rainbow Rare

175/172 Whimsicott VSTAR Rainbow Rare

176/172 Arceus VSTAR Rainbow Rare

177/172 Cheren's Care Rainbow Rare Trainer

178/172 Cynthia's Ambition Rainbow Rare Trainer

179/172 Kindler Rainbow Rare Trainer

180/172 Roseanne's Backup Rainbow Rare Trainer

181/172 Galarian Articuno V Gold Secret Rare

182/172 Galarian Zapdos V Gold Secret Rare

183/172 Galarian Moltres V Gold Secret Rare

184/172 Arceus VSTAR Gold Secret Rare

185/172 Magma Basin Gold Secret Rare Trainer Stadium

186/172 Ultra Ball Gold Secret Rare Trainer Item

This Pokémon TCG set will also have a Trainer Gallery subset which can be pulled in the Reverse Holo slot.

TG01/TG30 Flareon Character Card

TG02/TG30 Vaporeon Character Card

TG03/TG30 Octillery Character Card

TG04/TG30 Jolteon Character Card

TG05/TG30 Zekrom Character Card

TG06/TG30 Dusknoir Character Card

TG07/TG30 Dedenne Character Card

TG08/TG30 Alcremie Character Card

TG09/TG30 Ariados Character Card

TG10/TG30 Houndoom Character Card

TG11/TG30 Eevee Character Card

TG12/TG30 Oranguru Character Card

TG13/TG30 Boltund V Character Super Rare

TG14/TG30 Sylveon V Character Super Rare

TG15/TG30 Sylveon VMAX Character Super Rare

TG16/TG30 Mimikyu V Character Super Rare

TG17/TG30 Mimikyu VMAX Character Super Rare

TG18/TG30 Single Strike Urshifu V Character Super Rare

TG19/TG30 Single Strike Urshifu VMAX Character Super Rare

TG20/TG30 Rapid Strike Urshifu V Character Super Rare

TG21/TG30 Rapid Strike Urshifu VMAX Character Super Rare

TG22/TG30 Umbreon V Character Super Rare

TG23/TG30 Umbreon VMAX Character Super Rare

TG24/TG30 Acerola's Premonition Full Art Trainer

TG25/TG30 Café Master Full Art Trainer

TG26/TG30 Gloria Full Art Trainer

TG27/TG30 Mustard (Rapid Strike) Full Art Trainer

TG28/TG30 Mustard (Single Strike) Full Art Trainer

TG29/TG30 Single Strike Urshifu VMAX Black & Gold

TG30/TG30 Rapid Strike Urshifu VMAX Black & Gold

Best of luck on your pulls, Pokémon TCG fans.