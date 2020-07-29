Donny Cates Dominates Advance Reorders With Venom And Thor

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Venom #25, Venom #26 and Thor #6, all written by Donny Cates top the Advance Reorder charts. The return of Kevin Eastman and Peter Laird return to Teenage Mutant Ninja Turtles together for The Last Ronin also make it into the charts, as do a number of Power Rangers comics. Outside of the Diamond stats, DC Comics sees Batman take all their top ten spots from UCS Distributors, with The Three Jokers at the top. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Donny Cates Dominates Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
VENOM #25 3RD PTG BAGLEY VAR$5.99MARVEL COMICS
THOR #6$3.99MARVEL COMICS
THOR #6 SKROCE SPOILER VAR$3.99MARVEL COMICS
VENOM #26 2ND PTG COELLO VAR$3.99MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC NEW PTG VOL 03 SMITH DM VAR$125.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) CVR A EASTMAN KUHN$8.99IDW PUBLISHING
WOLVERINE #4$3.99MARVEL COMICS
MAESTRO #1 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
EMPYRE X-MEN #4 (OF 4)$4.99MARVEL COMICS
AVENGERS #35$3.99MARVEL COMICS
POWER RANGERS RANGER SLAYER #1 (2ND PTG) (C: 1-0-0)$7.99BOOM ENTERTAINMENT
POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #1 FOIL VAR (C: 1-0-0)$5.99BOOM ENTERTAINMENT
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC NEW PTG VOL 03 OPENA CVR$125.00MARVEL COMICS
POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #1 CVR A MAIN SECRET (C: 1-0-$4.99BOOM ENTERTAINMENT
VENOM #25 3RD PTG STEGMAN SKETCH VAR$5.99MARVEL COMICS
LORDS OF EMPYRE SWORDSMAN #1$4.99MARVEL COMICS
CABLE #3$3.99MARVEL COMICS
MAESTRO #1 (OF 5) BENNETT VAR$4.99MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #7 (2ND PTG)$3.99BOOM ENTERTAINMENT
CAPTAIN MARVEL #20 EMP$3.99MARVEL COMICS
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #4$3.99MARVEL COMICS
EMPYRE X-MEN #4 (OF 4) LARROCA VAR$4.99MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #1 3RD PTG VAR$4.99MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA #22$3.99MARVEL COMICS
WEB OF VENOM WRAITH #1$4.99MARVEL COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100MARVEL COMICS
UNCANNY X-FORCE BY REMENDER OMNIBUS HC NEW PTG$100MARVEL COMICS
X-MEN CHILDREN OF ATOM HC BOX SET SLIPCASE$500MARVEL COMICS
ABSOLUTE FOURTH WORLD BY JACK KIRBY HC VOL 01$150DC COMICS
MILES MORALES ULTIMATE SPIDER-MAN OMNIBUS HC NEW PTG$125MARVEL COMICS
SAVAGE SWORD CONAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03 (MR)$125MARVEL COMICS
IMMORTAL HULK HC VOL 02$34.99MARVEL COMICS
METABARONS BOX SET HC$149.95HUMANOIDS INC
ADVENTURE INTO FEAR OMNIBUS HC$150MARVEL COMICS
SPIDER-MAN MILES MORALES OMNIBUS HC$100MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 WATSON DM VAR NEW PTG$100MARVEL COMICS
MORBIUS LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC$100MARVEL COMICS
GREEN LANTERN BY GEOFF JOHNS OMNIBUS HC VOL 01$125DC COMICS
OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR)$16.99IMAGE COMICS
UMBRELLA ACADEMY DALLAS DLX LTD HC VOL 02 (C: 0-1-2)$79.99DARK HORSE COMICS
DAREDEVIL BY MILLER AND JANSON OMNIBUS HC NEW PTG$125MARVEL COMICS
DOOM PATROL OMNIBUS HC (MR)$150DC COMICS
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION LEGACY TP VOL 03$39.99MARVEL COMICS
JUSTICE LEAGUE OF AMERICA BY BRAD MELTZER DLX ED HC$39.99DC COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X HC$60MARVEL COMICS
CABLE AND X-FORCE OMNIBUS HC$100MARVEL COMICS
BLACK SCIENCE PREMIERE HC VOL 03 (MR)$49.99IMAGE COMICS
FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE$9.99IMAGE COMICS
IMMORTAL HULK #35$3.99MARVEL COMICS
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 01$125MARVEL COMICS

While DC Comics Bestsellers through UCS Distributors are below, all Batman books with The Three Jokers taking the top spot.

  1. BATMAN THREE JOKERS #1 (OF 3) CVR A JASON FABOK JOKER
  2. BATMAN #96 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  3. BATMAN #97 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  4. BATMAN #95 CVR A JORGE JIMENEZ (JOKER WAR)
  5. BATMAN #94 CVR A TONY DANIEL
  6. DARK NIGHTS DEATH METAL LEGENDS OT DARK KNIGHTS #1 (ONE SHOT) CVR A TONY S DANIEL
  7. DARK NIGHTS DEATH METAL #2 (OF 6) CVR A GREG CAPULLO EMBOSSED FOIL
  8. DARK NIGHTS DEATH METAL #3 (OF 6) CVR A GREG CAPULLO EMBOSSED FOIL
  9. BATMAN THREE JOKERS #1 (OF 3) CVR B JASON FABOK BATMAN VAR
  10. DARK NIGHTS DEATH METAL GUIDEBOOK #1 (ONE SHOT) CVR A YASMINE PUTRI

 

About Rich Johnston

Head writer and founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world. Living in London, father of two. Political cartoonist.

twitter   facebook square   instagram   globe  