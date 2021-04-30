Keanu Reeves' BRZRKR #2 Tops Advance Reorders

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BRZRKR #2 second printing dominated advance reorders this week, with Star Wars 5th printings and Geiger 3rd printings. But for unreleased titles, the Immortal Hulk one-shot got a lot more interest as retailers started to realise that it might just matter.

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

BRZRKR #2 Tops Advance Reorders
Keanu Reeves' BRZRKR #2 Tops Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
BRZRKR (BERZERKER) #2 2ND PTG MORA $3.99 BOOM
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 5TH PTG VAR $3.99 MARVEL COMICS
JESSICA JONES ALIAS OMNIBUS HC FIRST ISSUE DM VAR NEW PTG (MR) $100.00 MARVEL COMICS
GEIGER #1 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS
IMMORTAL HULK TIME OF MONSTERS #1 $4.99 MARVEL COMICS
JESSICA JONES ALIAS OMNIBUS HC SECRET ORIGIN CVR NEW PTG (MR $100.00 MARVEL COMICS
RADIANT BLACK #1 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #2 4TH PTG VAR $3.99 MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #3 3RD PTG VAR $3.99 MARVEL COMICS
SHANG-CHI #1 $3.99 MARVEL COMICS
RADIANT BLACK #2 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #12 $3.99 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #66 $3.99 MARVEL COMICS
MAGIC THE GATHERING (MTG) #1 3RD PTG GUARA $4.99 BOOM
YOU PROMISED ME DARKNESS #1 2ND PTG (MR) $3.99 BEHEMOTH LLC
WOLVERINE #12 $3.99 MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #3 CVR E AAPI VAR (MR) $7.99 IMAGE COMICS
DAREDEVIL #30 $3.99 MARVEL COMICS
WAY OF X #2 $3.99 MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #3 CVR C 5 COPY INCV B&W VIRGIN (MR) $7.99 IMAGE COMICS
HEROES REBORN #3 (OF 7) $4.99 MARVEL COMICS
RADIANT BLACK #3 2ND PTG $3.99 IMAGE COMICS
SHANG-CHI #1 CHO VAR $3.99 MARVEL COMICS
THOR BY DONNY CATES TP VOL 02 PREY $19.99 MARVEL COMICS
TMNT BEST OF SPLINTER $5.99 IDW PUBLISHING

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC HOBGOBLIN UNMASKED DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 02 (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC $49.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW PUBLISHING
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS $125.00 MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY ANNUAL DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY FIRST ISSUE CVR $125.00 MARVEL COMICS
VISION & SCARLET WITCH TP SAGA WANDA & VISION $39.99 MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 03 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
THOR HEROES RETURN OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS
LOCKE & KEY SANDMAN HELL & GONE #1 CVR A RODRIGUEZ (C: 0-1-0) $6.99 IDW PUBLISHING
TOKYO GHOUL GN COMPLETE BOX SET (C: 1-0-1) $149.99 VIZ LLC
DEFENDERS OMNIBUS HC VOL 01 ADAMS DM VAR $100.00 MARVEL COMICS
SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 02 CASSADAY CVR $125.00 MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.