Keanu Reeves' BRZRKR #2 Tops Advance Reorders
BRZRKR #2 second printing dominated advance reorders this week, with Star Wars 5th printings and Geiger 3rd printings. But for unreleased titles, the Immortal Hulk one-shot got a lot more interest as retailers started to realise that it might just matter.
Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|BRZRKR (BERZERKER) #2 2ND PTG MORA
|$3.99
|BOOM
|STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 5TH PTG VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|JESSICA JONES ALIAS OMNIBUS HC FIRST ISSUE DM VAR NEW PTG (MR)
|$100.00
|MARVEL COMICS
|GEIGER #1 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|IMMORTAL HULK TIME OF MONSTERS #1
|$4.99
|MARVEL COMICS
|JESSICA JONES ALIAS OMNIBUS HC SECRET ORIGIN CVR NEW PTG (MR
|$100.00
|MARVEL COMICS
|RADIANT BLACK #1 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|STAR WARS HIGH REPUBLIC #2 4TH PTG VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|STAR WARS HIGH REPUBLIC #3 3RD PTG VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|SHANG-CHI #1
|$3.99
|MARVEL COMICS
|RADIANT BLACK #2 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|STAR WARS BOUNTY HUNTERS #12
|$3.99
|MARVEL COMICS
|AMAZING SPIDER-MAN #66
|$3.99
|MARVEL COMICS
|MAGIC THE GATHERING (MTG) #1 3RD PTG GUARA
|$4.99
|BOOM
|YOU PROMISED ME DARKNESS #1 2ND PTG (MR)
|$3.99
|BEHEMOTH LLC
|WOLVERINE #12
|$3.99
|MARVEL COMICS
|ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #3 CVR E AAPI VAR (MR)
|$7.99
|IMAGE COMICS
|DAREDEVIL #30
|$3.99
|MARVEL COMICS
|WAY OF X #2
|$3.99
|MARVEL COMICS
|ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #3 CVR C 5 COPY INCV B&W VIRGIN (MR)
|$7.99
|IMAGE COMICS
|HEROES REBORN #3 (OF 7)
|$4.99
|MARVEL COMICS
|RADIANT BLACK #3 2ND PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|SHANG-CHI #1 CHO VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|THOR BY DONNY CATES TP VOL 02 PREY
|$19.99
|MARVEL COMICS
|TMNT BEST OF SPLINTER
|$5.99
|IDW PUBLISHING
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 01
|$49.99
|IMAGE COMICS
|SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC HOBGOBLIN UNMASKED DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 02 (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG)
|$39.99
|IMAGE COMICS
|EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC
|$49.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS
|$125.00
|MARVEL COMICS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY ANNUAL DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY FIRST ISSUE CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|VISION & SCARLET WITCH TP SAGA WANDA & VISION
|$39.99
|MARVEL COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 03 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|THOR HEROES RETURN OMNIBUS HC VOL 01
|$125.00
|MARVEL COMICS
|LOCKE & KEY SANDMAN HELL & GONE #1 CVR A RODRIGUEZ (C: 0-1-0)
|$6.99
|IDW PUBLISHING
|TOKYO GHOUL GN COMPLETE BOX SET (C: 1-0-1)
|$149.99
|VIZ LLC
|DEFENDERS OMNIBUS HC VOL 01 ADAMS DM VAR
|$100.00
|MARVEL COMICS
|SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 02 CASSADAY CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS