TMNT: The Last Ronin And Saga Top Advance Reorders One More Time

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Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders and reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TMNT: The Last Ronin Tops Advance Reorders One More Time
TMNT: The Last Ronin And Saga Top Advance Reorders One More Time

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin multiple printings tops the advance reorders from Diamond Comic Distributors this week, while in reorders, it's all about Saga collections ahead of the return of the series.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 5TH PTG $8.99 IDW PUBLISHING
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5) 4TH PTG $8.99 IDW PUBLISHING
TIMELESS #1 2ND PTG $5.99 MARVEL COMICS
MAESTRO WORLD WAR M #1 $4.99 MARVEL COMICS
TMNT ONGOING (IDW) COLL TP VOL 01 (C: 1-0-0) $39.99 IDW PUBLISHING
EDGE OF SPIDER-VERSE #2 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL PRH
NOCTERRA #7 CVR A DANIEL & MAIOLO (MR) $3.99 IMAGE COMICS
LAND OF LIVING GODS #1 CVR A SANTTOS $4.99 AFTERSHOCK
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 01 4TH PTG $125.00 MARVEL PRH
BRZRKR (BERZERKER) #7 (OF 12) CVR D JOHNSON FOIL $4.99 BOOM! STUDIOS
BRZRKR (BERZERKER) #7 (OF 12) CVR A GARBETT (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
BRZRKR (BERZERKER) #7 (OF 12) CVR C GARBETT FOIL $4.99 BOOM! STUDIOS
CARNAGE EPIC COLLECTION TP BORN IN BLOOD $44.99 MARVEL COMICS
PRIMOS #1 (OF 4) CVR A JOHNSON (MR) $3.99 AWA STUDIOS
RED SONJA VALENTINES SP CVR A SOZOMAIKA $4.99 DYNAMITE
WHITE #6 2ND PTG (MR) $3.99 BLACK MASK
UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 03 (MR) $16.99 IMAGE COMICS
SPAWN #326 CVR A BARENDS $2.99 IMAGE COMICS
NEW MASTERS #1 (OF 6) CVR A SHOF $3.99 IMAGE COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #88.BEY $4.99 MARVEL COMICS
NOCTERRA #7 CVR B FABOK & ANDERSON (MR) $3.99 IMAGE COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #7 (OF 12) CVR B JOHNSON (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
VENOM #3 2ND PTG $3.99 MARVEL COMICS
YOUNG AVENGERS BY HEINBERG CHEUNG OMNIBUS $125.00 MARVEL COMICS
MOON KNIGHT #8 $3.99 MARVEL COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS
SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
SAGA DLX ED HC VOL 03 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
ANIMOSITY OMNIBUS HC (C: 0-1-2) $125.00 AFTERSHOCK
SAGA DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS
SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
HELLBOY OMNIBUS BOXED SET TP (C: 0-1-2) $99.96 DARK HORSE
SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
HELLBOY OMNIBUS TP VOL 01 SEED OF DESTRUCTION $24.99 DARK HORSE
SAGA TP VOL 08 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 02 $59.99 IMAGE COMICS
SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
SAGA TP VOL 07 (MR) $14.99 IMAGE COMICS
DESERTER JUNJI ITO STORY COLL HC (MR) (C: 0-1-2) $22.99 VIZ MEDIA LLC
SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN DLX ED HC BOOK 01 $49.99 BOOM! STUDIOS
BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) (C: 0-1-2) $16.99 BOOM! STUDIOS
WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 (C: 0-1-2) $24.99 DARK HORSE

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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