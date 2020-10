Top 500 Comic Books, Graphic Novels From Diamond, August 2020

We ran the top ten comic books distributed by Diamond Comic Distributors in August 2020. You can read publisher marketshare right here – the only place to publish that so far. Here's a look at the Top 500 comic books and graphic novels for the month. Asterisks notate a comic book that has been declared returnable, and Diamond have knocked around 10% off the order number. Note we no longer have the percentage rank based on Batman's sales. But, if we take Spawn #309's recorded sales at $63,000 that should give you some idea for the Top 500 comic books list. We also mentioned that the Kirkman launches from Image, Fire Power and Negan Lives were big, beating out Tom Taylor's Seven Secrets launch from Boom. But if I was a speculator, I'd be looking at the Image launch of Big Girls to invest in – that looks a comparatively low number.

Top 500 Comic Books distributed through Diamond in August 2020

QtyRank RetailRank Diamond code Publication Price Publisher 1 1 APR201001-M VENOM #27 $3.99 MAR 2 2 MAR201009-M THOR #6 $3.99 MAR 3 3 JUN200648-M MAESTRO #1 $4.99 MAR 4 5 MAR200872-M X-MEN #11 $3.99 MAR 5 4 APR200985-M AMAZING SPIDER-MAN #47 $3.99 MAR 6 7 MAR200900-M WOLVERINE #4 $3.99 MAR 7 6 MAR200990-M AMAZING SPIDER-MAN #46 $3.99 MAR 8 9 APR200845-M EMPYRE #4 $4.99 MAR 9 8 FEB200943-M VENOM #25 $5.99 MAR 10 10 APR200851-M EMPYRE #5 $4.99 MAR 11 12 JUN201358-M HORIZON ZERO DAWN #1 $3.99 TTN 12 16 FEB201020-M STAR WARS #5 $3.99 MAR 13 17 MAR201073-M STAR WARS DARTH VADER #4 $3.99 MAR 14 13 MAR200897-M HELLIONS #3 $3.99 MAR 15 26 JUN200268-M SPAWN #309 [*] $2.99 IMA 16 20 MAR201023 IMMORTAL HULK #36 $3.99 MAR 17 14 JUN200659-M FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #1 $4.99 MAR 18 25 APR201019-M AVENGERS #35 $3.99 MAR 19 21 MAR200917 X-FORCE #11 $3.99 MAR 20 15 MAR200888-M GIANT SIZE X-MEN FANTOMEX #1 $4.99 MAR 21 11 JUN200664-M SPIDER-MAN #1 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 22 22 MAR200916-M MARAUDERS #11 $3.99 MAR 23 27 MAR200893-M X-FACTOR #2 $3.99 MAR 24 30 MAR201075-M STAR WARS BOUNTY HUNTERS #4 $3.99 MAR 25 31 MAR200869-M FANTASTIC FOUR #22 $3.99 MAR 26 19 MAR200836-M EMPYRE X-MEN #2 $4.99 MAR 27 32 MAR200915 EXCALIBUR #11 $3.99 MAR 28 18 JAN209043-M STRANGE ACADEMY #1 $4.99 MAR 29 35 MAR200911-M CABLE #3 $3.99 MAR 30 29 JUN200038 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #1 [*] $3.99 IMA 31 23 APR200875-M EMPYRE X-MEN #3 $4.99 MAR 32 24 APR200877-M EMPYRE X-MEN #4 $4.99 MAR 33 34 MAR200999-M VENOM #26 $3.99 MAR 34 37 FEB200996-M CAPTAIN AMERICA #21 $3.99 MAR 35 38 FEB201003-M DEADPOOL #6 $3.99 MAR 36 28 MAR201050-M DAREDEVIL ANNUAL #1 $4.99 MAR 37 33 JUN200076 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #2 [*] $3.99 IMA 38 122 MAR208199-M NEGAN LIVES #1 (MR) $4.99 IMA 39 42 MAR200856-M EMPYRE AVENGERS #2 $3.99 MAR 40 45 MAR200877-M CAPTAIN MARVEL #19 $3.99 MAR 41 44 APR200882-M CAPTAIN MARVEL #20 $3.99 MAR 42 48 MAR201043 GUARDIANS OF THE GALAXY #5 $3.99 MAR 43 49 MAR201025 CAPTAIN AMERICA #22 $3.99 MAR 44 50 MAR201005-M BLACK CAT #12 $3.99 MAR 45 51 APR200871-M EMPYRE AVENGERS #3 $3.99 MAR 46 36 JUN200760-M SEVEN SECRETS #1 [*] $3.99 BOO 47 52 MAR201068-M STAR WARS DOCTOR APHRA #3 $3.99 MAR 48 41 FEB200931-M GHOST-SPIDER #9 $3.99 MAR 49 40 APR201198-M VAMPIRELLA #12 [*] $3.99 DE 50 55 MAR200984-M SPIDER-WOMAN #3 $3.99 MAR 51 53 NOV190739-M THOR #2 $3.99 MAR 52 39 APR200967-M IRON MAN 2020 #6 $4.99 MAR 53 43 JUN200675-M MARS ATTACKS RED SONJA #1 [*] $3.99 DE 54 57 APR208887-M THOR #4 $3.99 MAR 55 64 MAR200982-M SPIDER-MAN NOIR #3 $3.99 MAR 56 46 MAR200860-M LORDS OF EMPYRE CELESTIAL MESSIAH #1 $4.99 MAR 57 65 APR200859-M EMPYRE CAPTAIN AMERICA #2 $3.99 MAR 58 79 JUN201443-M VAMPIRE THE MASQUERADE #1 [*] $3.99 VAU 59 67 JUN200657-M EMPYRE CAPTAIN AMERICA #3 $3.99 MAR 60 69 MAR201027 DR STRANGE #6 $3.99 MAR 61 58 JUN200093-M UNDISCOVERED COUNTRY #7 [*] $3.99 IMA 62 71 FEB201005-M REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #5 $3.99 MAR 63 73 MAR200929 GHOST-SPIDER #10 $3.99 MAR 64 74 FEB201001-M VALKYRIE JANE FOSTER #10 $3.99 MAR 65 60 JUN200565 LOCKE & KEY IN PALE BATTALIONS GO #1 [*] $3.99 IDW 66 59 MAR200885-M X-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #2 $4.99 MAR 67 77 APR200965-M 2020 IWOLVERINE #2 $3.99 MAR 68 62 APR200869-M LORDS OF EMPYRE SWORDSMAN #1 $4.99 MAR 69 61 APR201366-M SOMETHING IS KILLING CHILDREN #9 [*] $3.99 BOO 70 66 APR201217-M RED SONJA AGE OF CHAOS #6 [*] $3.99 DE 71 47 JUN200774-M MEGA MAN FULLY CHARGED #1 [*] $4.99 BOO 72 76 JUN200241-M DECORUM #4 [*] $3.99 IMA 73 70 FEB200788 EMPYRE HANDBOOK #1 $4.99 MAR 74 72 JUN200560-M TMNT ONGOING #108 [*] $3.99 IDW 75 82 JUN200012-M BIG GIRLS #1 [*] $3.99 IMA 76 54 JUN200764-M POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #1 [*] $4.99 BOO 77 90 FEB200987-M STAR #4 $3.99 MAR 78 56 JUL200864-M WYND #3 [*] $4.99 BOO 79 83 JUN200291-M ALIEN ORIGINAL SCREENPLAY #1 [*] $3.99 DAR 80 78 JUN200740-M BOYS DEAR BECKY #4 (MR) [*] $3.99 DE 81 75 JUN200569 CANTO II HOLLOW MEN #1 [*] $3.99 IDW 82 95 FEB200989-M AVENGERS OF THE WASTELANDS #4 $3.99 MAR 83 80 JUN200787-M FIREFLY #19 [*] $3.99 BOO 84 97 MAR201064-M CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #4 $3.99 MAR 85 81 MAR200688 MY LITTLE PONY TRANSFORMERS #1 [*] $3.99 IDW 86 84 JUN200746-M RED SONJA #18 [*] $3.99 DE 87 88 JUN200254-M MIRKA ANDOLFO MERCY #5 [*] $3.99 IMA 88 92 JUN200235 ADVENTUREMAN #3 [*] $3.99 IMA 89 91 JUN200262 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #26 (MR) [*] $3.99 IMA 90 101 FEB200967 HAWKEYE FREE FALL #5 $3.99 MAR 91 86 APR201371 ONCE & FUTURE #10 [*] $3.99 BOO 92 98 APR208886-M THOR #3 $3.99 MAR 93 96 JUN200244-M GIDEON FALLS #24 [*] $3.99 IMA 94 129 FEB200766-M EMPYRE #2 $4.99 MAR 95 89 JUN200793-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER WILLOW #2 [*] $3.99 BOO 96 93 JUN200769-M MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #53 [*] $3.99 BOO 97 131 FEB200753-M EMPYRE #1 $5.99 MAR 98 94 MAR200697-M TRANSFORMERS VS TERMINATOR #3 [*] $3.99 IDW 99 111 FEB200912-M 2020 FORCE WORKS #3 $3.99 MAR 100 102 JUN200082-M KILLADELPHIA #7 [*] $3.99 IMA 101 63 JUN200655-M MAESTRO FUTURE IMPERFECT MARVEL TALES #1 $7.99 MAR 102 149 MAR200838-M EMPYRE #3 $4.99 MAR 103 151 JUN201441-M SHADOW SERVICE #1 [*] $3.99 VAU 104 99 APR201341-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #16 [*] $3.99 BOO 105 106 JUN200724-M BETTIE PAGE #2 [*] $3.99 DE 106 103 FEB200616 STAR WARS ADVENTURES CLONE WARS #3 [*] $3.99 IDW 107 104 JUN201369-M BLADE RUNNER 2019 #9 [*] $3.99 TTN 108 173 FEB200793-M FANTASTIC FOUR #21 $3.99 MAR 109 167 MAR200987-M AMAZING SPIDER-MAN #45 $4.99 MAR 110 107 FEB200618 STAR WARS ADVENTURES CLONE WARS #4 [*] $3.99 IDW 111 117 FEB200986 ANT-MAN #4 $3.99 MAR 112 119 MAR201045 STRIKEFORCE #9 $3.99 MAR 113 113 JUN200239 CHU #2 (MR) [*] $3.99 IMA 114 109 MAR200756-M SONIC THE HEDGEHOG #30 [*] $3.99 IDW 115 182 JUN200977-M BAD MOTHER #1 $3.99 ART 116 110 APR201246-M DEJAH THORIS (2019) #7 [*] $3.99 DE 117 125 MAR201046 ANT-MAN #5 $3.99 MAR 118 105 JUN201240-M RICK & MORTY PRESENTS BIRDPERSON #1 $4.99 ONI 119 193 SEP170803-M CAPTAIN AMERICA #695 $3.99 MAR 120 127 FEB200948-M MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #4 $3.99 MAR 121 112 MAR200703-M TRANSFORMERS 84 SECRETS & LIES #2 [*] $3.99 IDW 122 114 JUN200979 RESISTANCE #4 $3.99 ART 123 85 JUN200775-M MEGA MAN FULLY CHARGED #1 FOIL VAR [*] $5.99 BOO 124 100 JUN200761 SEVEN SECRETS #1 SPOILER VAR [*] $4.99 BOO 125 87 JUN200767 POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #1 FOIL VAR [*] $5.99 BOO 126 118 FEB200181-M ICE CREAM MAN #20 [*] $3.99 IMA 127 115 APR200729-M TRANSFORMERS #22 [*] $3.99 IDW 128 121 JUN200030-M BOMB QUEEN TRUMP CARD #1 [*] $3.99 IMA 129 124 APR201964-M RICK AND MORTY GO TO HELL #3 $3.99 ONI 130 123 JUN200243 DIE DIE DIE #12 (MR) [*] $3.99 IMA 131 68 FEB201035-M STAR WARS ACTION FIGURE VARIANT COVERS #1 $9.99 MAR 132 116 DEC190671-M GI JOE A REAL AMERICAN HERO #273 [*] $3.99 IDW 133 143 FEB200851-M STRANGE ACADEMY #2 $3.99 MAR 134 108 FEB200622-M MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #89 [*] $4.99 IDW 135 120 APR201337-M ANGEL & SPIKE #13 [*] $3.99 BOO 136 133 JUN200272 THAT TEXAS BLOOD #3 (MR) [*] $3.99 IMA 137 126 JUN200980 YEAR ZERO #4 $3.99 ART 138 137 JUN200246 GODDAMNED VIRGIN BRIDES #2 (MR) [*] $3.99 IMA 139 130 JUN200816-M MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #7 $3.99 ABL 140 132 APR201363-M RED MOTHER #7 [*] $3.99 BOO 141 147 APR200261 FAMILY TREE #8 [*] $3.99 IMA 142 135 FEB200656-M TRANSFORMERS GALAXIES #8 [*] $3.99 IDW 143 139 MAR200761-M STAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #2 [*] $3.99 IDW 144 138 APR200777-M SLEEPING BEAUTIES #3 [*] $3.99 IDW 145 156 JAN201018-M STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 GOLDEN VAR $3.99 MAR 146 141 FEB200642 STAR TREK YEAR FIVE #13 [*] $3.99 IDW 147 142 JUN200613-M VOYAGE TO THE STARS #1 [*] $3.99 IDW 148 144 APR200803 USAGI YOJIMBO #11 [*] $3.99 IDW 149 145 MAR201231-M KILLING RED SONJA #3 [*] $3.99 DE 150 160 FEB201008 AERO #10 $3.99 MAR 151 128 JUN201558-M STREET FIGHTER 2020 SWIMSUIT SPECIAL #1 $4.99 UDO 152 152 JUN200248-M LOW #24 [*] $3.99 IMA 153 148 JAN200737-M GI JOE #7 [*] $3.99 IDW 154 154 MAR200250 SEX CRIMINALS #30 (MR) [*] $3.99 IMA 155 159 JUN200237 BLACK MAGICK #13 (MR) [*] $3.99 IMA 156 150 APR200717-M TMNT URBAN LEGENDS #26 [*] $3.99 IDW 157 164 JUN200877-M DEAD DAY #2 $3.99 AFT 158 153 FEB200732-M CROW LETHE #3 [*] $3.99 IDW 159 244 AUG170844 CHAMPIONS #13 $3.99 MAR 160 169 JUN200984 DEVILS HIGHWAY #2 (MR) $3.99 ART 161 136 JUN200772 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #53 FOIL VAR [*] $4.99 BOO 162 168 JUN200238 BLISS #2 [*] $3.99 IMA 163 185 MAR201021-M IMMORTAL HULK #35 $3.99 MAR 164 140 APR201365 FAITHLESS II #3 CVR B EROTICA CONNECTING VAR (MR) [*] $4.99 BOO 165 228 MAR200834-M EMPYRE X-MEN #1 $4.99 MAR 166 158 APR201373-M JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #10 [*] $3.99 BOO 167 172 JUN200258 NAILBITER RETURNS #4 (MR) [*] $3.99 IMA 168 174 SEP190705 MARVEL ACTION AVENGERS #11 $3.99 IDW 169 161 JUN201450 MONEY SHOT #7 (MR) [*] $3.99 VAU 170 163 APR201364-M FAITHLESS II #3 [*] $3.99 BOO 171 146 MAR201396 FAITHLESS II #2 CVR B EROTICA CONNECTING VAR (MR) [*] $4.99 BOO 172 166 JUN200983 HOTELL #4 (MR) $3.99 ART 173 175 JUN200250-M LUDOCRATS #4 (MR) [*] $3.99 IMA 174 170 APR201368-M KING OF NOWHERE #4 [*] $3.99 BOO 175 178 JAN200726 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #6 $3.99 IDW 176 155 FEB201395-M ZOMBIE TRAMP ONGOING #71 $4.99 ACT 177 181 APR200268 A MAN AMONG YE #2 [*] $3.99 IMA 178 187 FEB202073-M RAI (2019) #6 $3.99 VAL 179 186 JUN200267 SAVAGE DRAGON #251 (MR) [*] $3.99 IMA 180 257 SEP170833-M DAREDEVIL #595 $3.99 MAR 181 188 JUN200079 COFFIN BOUND #5 (MR) [*] $3.99 IMA 182 176 JAN200775-M DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #5 [*] $3.99 IDW 183 165 APR201443-M ZOMBIE TRAMP ONGOING #72 $4.99 ACT 184 180 APR201377-M JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #4 [*] $3.99 BOO 185 184 JUN200981 ARCHANGEL 8 #4 (MR) $3.99 ART 186 183 APR201370-M ALIENATED #5 [*] $3.99 BOO 187 192 JUN200265 REAVER #10 (MR) [*] $3.99 IMA 188 157 MAR200815 GI JOE A REAL AMERICAN HERO SNAKE EYES ORIGIN [*] $4.99 IDW 189 162 MAR200787 RAGNAROK BREAKING OF HELHEIM #6 [*] $4.99 IDW 190 177 MAR200251 SEX CRIMINALS #30 XXX WADA VAR (MR) [*] $4.69 IMA 191 190 JUN201446-M ENGINEWARD #2 [*] $3.99 VAU 192 195 JUN201449-M PLOT #6 $3.99 VAU 193 189 JUN201469-M GRIMM FAIRY TALES #40 $3.99 ZEN 194 191 FEB200730 JUDGE DREDD FALSE WITNESS #2 [*] $3.99 IDW 195 194 JUN200982 RED BORDER #4 (MR) $3.99 ART 196 198 JUN200259-M NOMEN OMEN #8 [*] $3.99 IMA 197 199 APR201552 PATRIOTIKA #1 $3.99 ANT 198 201 JUN200884 JOIN THE FUTURE #4 $3.99 AFT 199 196 FEB208191-M SOMETHING IS KILLING CHILDREN #7 $3.99 BOO 200 202 JUN200985 OLD HAUNTS #3 (MR) $3.99 ART 201 200 JUN200240 DEAD BODY ROAD BAD BLOOD #3 (MR) [*] $3.99 IMA 202 273 SEP178155-M MONSTERS UNLEASHED #7 $3.99 MAR 203 205 JUN200875-M DISASTER INC #2 $3.99 AFT 204 203 APR200257-M EXCELLENCE #9 [*] $3.99 IMA 205 206 JUN200881 MAN WHO EFFED UP TIME #5 $3.99 AFT 206 230 MAR201019-M AVENGERS #34 $3.99 MAR 207 232 FEB208015 STAR WARS DARTH VADER #2 $3.99 MAR 208 210 JUN201236 ROGUE PLANET #4 $3.99 ONI 209 213 FEB200214 UNEARTH #7 (MR) [*] $3.99 IMA 210 219 APR202151-M DOCTOR TOMORROW #5 $3.99 VAL 211 215 APR200136 SONATA #12 (MR) [*] $3.99 IMA 212 204 MAR202252-M VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #4 $3.99 ZEN 213 216 JUN200271 STEALTH #4 [*] $3.99 IMA 214 220 APR200287-M TARTARUS #5 [*] $3.99 IMA 215 223 MAR200246 PROTECTOR #5 (MR) [*] $3.99 IMA 216 226 APR208160 MARVEL ACTION AVENGERS #10 $3.99 IDW 217 229 APR201966-M AGGRETSUKO #5 $3.99 ONI 218 209 JUN201477-M ROBYN HOOD JUSTICE #2 $3.99 ZEN 219 288 AUG170805 INCREDIBLE HULK #709 $3.99 MAR 219 288 AUG170793 INVINCIBLE IRON MAN #593 $3.99 MAR 221 214 APR200802 USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #6 [*] $3.99 IDW 222 197 FEB201824-M NINJAS & ROBOTS #1 $4.99 KEE 223 238 JUN200879 ANIMOSITY #28 (MR) $3.99 AFT 224 2237 JUN208297 RETAILER THANK YOU $4.99 IMA 225 235 FEB200185-M LUCY CLAIRE REDEMPTION #5 [*] $3.99 IMA 226 227 APR201262-M NANCY DREW & HARDY BOYS DEATH OF NANCY DREW #3 [*] $3.99 DE 227 242 JUN201391-M ADLER #3 $3.99 TTN 228 243 NOV180194 STRAY BULLETS SUNSHINE & ROSES #42 (MR) [*] $3.99 IMA 229 233 APR201266-M GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #6 [*] $3.99 DE 230 245 MAR200240-M ON THE STUMP #4 [*] $3.99 IMA 231 239 JUN201326 ATLANTIS WASN`T BUILT FOR TOURISTS #1 $3.99 SCO 232 247 JUN200882 GODKILLERS #5 $3.99 AFT 233 240 JUN201447-M FINGER GUNS #4 [*] $3.99 VAU 234 241 JUN200886 BILLIONAIRE ISLAND #4 (MR) $3.99 AHO 235 249 JUN200264 PRETTY VIOLENT #8 (MR) [*] $3.99 IMA 236 236 MAR200477-M DARK NIGHTS DEATH METAL #1 $4.99 DC 237 171 JUN208619 POWER RANGERS RANGER SLAYER #1 [*] $7.99 BOO 238 231 JUN200859-M AMALGAMA SPACE ZOMBIE MOST WANTED #1 $4.99 ACT 239 309 AUG190879 POWERS OF X #6 $5.99 MAR 240 254 JUN200880 UNDONE BY BLOOD #5 $3.99 AFT 241 217 FEB202114-M CONSPIRACY MEN IN BLACK ONE SHOT $4.99 ZEN 242 246 APR201379-M WICKED THINGS #4 [*] $3.99 BOO 243 250 JUN200887 BILLIONAIRE ISLAND #5 (MR) $3.99 AHO 244 314 NOV170912 ASTONISHING X-MEN #7 $3.99 MAR 245 315 OCT170849 MS MARVEL #25 $3.99 MAR 246 252 JUN201448-M NO ONES ROSE #4 [*] $3.99 VAU 247 259 JUN200883 ARTEMIS & ASSASSIN #4 $3.99 AFT 248 256 FEB201964 GUTT GHOST TROUBLE W/ SAWBUCK SKELETON SOCIETY MIGNOLA CVR $3.99 SCO 249 207 FEB201836 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #275 $5.99 KEN 250 208 DEC191771 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #273 $5.99 KEN 251 261 OCT191617-M LOLA XOXO VOL 3 #6 $3.99 ASP 252 258 APR201402-M GUNG HO #7 $3.99 ABL 253 212 JAN201865 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #274 $5.99 KEN 254 284 JUN200947 ARCHIE & FRIENDS ENDLESS SUMMER #1 $2.99 ARC 255 263 APR201973 DRYAD #4 $3.99 ONI 256 224 MAR202244-M SHANG #3 $5.99 ZEN 257 260 APR201397-M KIDZ #6 $3.99 ABL 258 339 JAN190898 AMAZING SPIDER-MAN #17 $4.99 MAR 259 266 MAR200214-M ADVENTUREMAN #2 $3.99 IMA 260 179 FEB200776-M EMPYRE FANTASTIC FOUR #0 $4.99 MAR 261 264 NOV190768-M RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1 $4.99 MAR 262 285 SEP199012 VENOM #19 $3.99 MAR 263 350 SEP170864 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR #25 $3.99 MAR 264 267 JUN201327 IT EATS WHAT FEEDS IT #2 $3.99 SCO 265 211 APR200137 SONATA #12 3D EDITION (MR) [*] $7.99 IMA 266 275 MAR201490 SWEET HEART #3 (MR) $3.99 ACT 267 357 JAN190961 AGE OF X-MAN APOCALYPSE AND X-TRACTS #1 $3.99 MAR 268 225 JUN200822 AMICABLE SPIDER VARK ANNUAL ONE SHOT $8.00 AAR 269 270 APR201384-M GHOSTED IN LA #12 [*] $3.99 BOO 270 269 FEB200889-M GIANT-SIZE X-MEN MAGNETO #1 DX $4.99 MAR 271 278 APR201432 SWEET HEART #4 (MR) $3.99 ACT 272 272 JUN201451 HEATHEN #12 [*] $3.99 VAU 273 279 AUG191607 LEAVE ON THE LIGHT #3 $3.99 ANT 274 274 MAR201575 HORROR COMICS #3 $3.99 ANT 275 237 APR202029 VLAD DRACUL #2 $6.99 SCO 276 277 JUN208562 CHU #1 (MR) [*] $3.99 IMA 277 361 DEC180883 AGE OF X-MAN MARVELOUS X-MEN #1 $3.99 MAR 278 283 FEB209267-M MIRKA ANDOLFO MERCY #3 (MR) $3.99 IMA 279 276 AUG199022-M THOR #1 $4.99 MAR 280 371 DEC180885-M AGE OF X-MAN NEXTGEN #1 $3.99 MAR 281 290 DEC191363 CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #2 $3.99 AME 282 134 JUN200996 ALT PATHS RAVEN HEX THE SWORDMAIDEN #1 (MR) $21.99 BRO 283 293 NOV191449 GOLD DIGGER #273 $3.99 ANT 284 295 DEC191400 GOLD DIGGER #274 $3.99 ANT 285 221 JUN200739 BETTIE PAGE #2 BLACK BAG PHOTO CVR (MR) $10.00 DE 286 287 JAN201961 STABBITY BUNNY #11 $3.99 SCO 287 480 OCT128199 IMAGE FIRSTS WALKING DEAD #1 (MR) $1.00 IMA 288 385 AUG190870-M HOUSE OF X #6 $4.99 MAR 289 281 APR200699-M SNAKE EYES DEADGAME #1 $4.99 IDW 290 291 MAR202087 EVERGLADE ANGELS #2 $3.99 SCO 291 313 FEB200916-M SPIDER-WOMAN #2 $3.99 MAR 292 316 FEB200926-M AMAZING SPIDER-MAN #44 $3.99 MAR 293 294 DEC190718 NARCOS #3 [*] $3.99 IDW 294 248 MAR201791 GRIEVLING #2 $7.99 CLO 295 234 APR201553 PATRIOTIKA #1 CVR B CAMPOS $9.99 ANT 296 308 MAR201549 CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #3 $3.99 AME 297 286 FEB201488 SHANNA THE FIREHAIR ONE SHOT $4.99 ANT 298 392 APR190821-M AMAZING SPIDER-MAN #23 $3.99 MAR 298 305 JUN200885 ASH & THORN #4 (MR) $3.99 AHO 298 222 FEB200400-M JOKER 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 $9.99 DC 301 393 JUN199036 FANTASTIC FOUR #12 $4.99 MAR 302 394 MAY198193 IMMORTAL HULK #19 $3.99 MAR 303 395 MAR198503 GUARDIANS OF THE GALAXY #4 $3.99 MAR 304 396 JUN198385 AMAZING SPIDER-MAN #26 $3.99 MAR 305 397 JUL198191 AMAZING SPIDER-MAN #27 $3.99 MAR 306 400 APR190876-M DAREDEVIL #7 $3.99 MAR 307 327 FEB200964-M CAPTAIN MARVEL #17 $3.99 MAR 307 401 JUL199170 IMMORTAL HULK #23 $3.99 MAR 309 331 FEB200881-M WOLVERINE #3 $3.99 MAR 310 403 MAR190772-M WAR OF REALMS #3 $4.99 MAR 311 319 APR201974 BACKTRACK #5 (MR) $3.99 ONI 312 310 JUN201353 JOHN CARPENTERS TALES SCIFI VORTEX 2 #3 $3.99 STO 313 406 JUN198387 GUARDIANS OF THE GALAXY #7 $3.99 MAR 314 341 MAR200846-M EMPYRE CAPTAIN AMERICA #1 $3.99 MAR 315 342 FEB200782-M EMPYRE AVENGERS #1 $3.99 MAR 316 408 MAY199127 BLACK CAT #2 $3.99 MAR 317 251 JUN200863-M AMALGAMA SPACE ZOMBIE MOST WANTED #1 CVR E CELOR (MR) $9.99 ACT 318 409 MAY198877-M FANTASTIC FOUR #13 $3.99 MAR 319 411 JUL190873-M POWERS OF X #5 $4.99 MAR 320 412 APR198120 IMMORTAL HULK #17 $3.99 MAR 321 413 MAR190967-M STAR WARS AOR HAN SOLO #1 $3.99 MAR 322 414 JUN198389-M IMMORTAL HULK #21 $3.99 MAR 323 415 MAR198672 UNCANNY X-MEN #15 $3.99 MAR 324 320 FEB200784-M LORDS OF EMPYRE EMPEROR HULKLING #1 $4.99 MAR 324 255 DEC190056-M SAVAGE DRAGON #250 $9.99 IMA 326 329 JAN202065-M BLOODSHOT #7 $3.99 VAL 327 297 DEC191762-M YANG GANG #1 $4.99 KEE 328 296 JAN200757-M READ ONLY MEMORIES #4 [*] $4.99 IDW 329 419 MAR188610 HUNT FOR WOLVERINE #1 $5.99 MAR 330 420 MAR190778-M WAR OF REALMS #4 $4.99 MAR 331 262 FEB201965 GUTT GHOST TROUBLE W/ SAWBUCK SKELETON SOCIETY GLOW IN DARK $7.99 SCO 332 334 APR201548 TEETHER #4 $3.99 ANT 333 422 MAY198164 INCREDIBLE HULK LAST CALL #1 $4.99 MAR 334 324 MAR200844-M EMPYRE SAVAGE AVENGERS #1 $4.99 MAR 334 323 JUN201332 YASMEEN #2 $3.99 SCO 336 336 MAR200027-M GODDAMNED VIRGIN BRIDES #1 (MR) $3.99 IMA 337 425 JUN198433 MARVEL COMICS PRESENTS #6 $4.99 MAR 338 326 JUN201167 STRANGELANDS #8 (MR) $3.99 HUM 339 426 JUL188935 THANOS LEGACY #1 $4.99 MAR 340 303 JAN201857-M FARTNITE CHAPTER POO #1 $4.99 KEE 341 333 JUN208757 DECORUM #2 (MR) [*] $3.99 IMA 342 430 AUG198169 POWERS OF X #4 $4.99 MAR 343 330 APR202015 DRAGON WHISPERER #4 $3.95 RED 344 431 MAR198662 IMMORTAL HULK #6 $3.99 MAR 345 328 JUN200990 CARDINAL DAGON #1 (MR) $3.99 BEH 346 432 MAY198166 MILES MORALES SPIDER-MAN #4 $3.99 MAR 346 433 MAR198671 UNCANNY X-MEN #13 $3.99 MAR 348 435 APR198593 IMMORTAL HULK #18 $3.99 MAR 349 436 JUN198435 MILES MORALES SPIDER-MAN #2 $3.99 MAR 350 437 APR198118 DAREDEVIL #5 $3.99 MAR 351 438 JAN199391 INVADERS #2 $3.99 MAR 352 332 FEB200772-M EMPYRE AVENGERS #0 $4.99 MAR 353 439 MAY199129 MILES MORALES SPIDER-MAN #7 $3.99 MAR 354 441 MAY198641 SPIDER-MAN LIFE STORY #1 $4.99 MAR 355 442 MAY198934 AERO #1 $3.99 MAR 356 343 JUN188072-M FANTASTIC FOUR #1 $5.99 MAR 356 541 OCT128195 IMAGE FIRSTS SAGA #1 (MR) $1.00 IMA 358 346 MAR202008 KAIJUMAX SEASON 5 #4 (MR) $3.99 ONI 359 443 JUN170907-M INHUMANS ONCE FUTURE KINGS #1 $3.99 MAR 360 338 APR202024 METALSHARK BRO 2 #1 ASSAULT ON HAMZIG ISLAND $3.99 SCO 361 348 MAR201558 ZORRO TIMELESS TALES #2 $3.99 AME 362 446 JUN198393 SPIDER-MAN LIFE STORY #5 $4.99 MAR 363 298 JAN201862-M JUNIOR HIGH HORRORS APRIL FOOLS SPECIAL #1 $5.99 KEE 364 321 MAR208177 STAR WARS ADVENTURES CLONE WARS #1 [*] $3.99 IDW 365 450 MAR198670 UNCANNY X-MEN #14 $3.99 MAR 366 451 MAR198659 IMMORTAL HULK #13 $3.99 MAR 367 301 JUL201497 GINSENG ROOTS #6 $6.00 UNC 368 344 FEB209009-M FAITHLESS II #2 (MR) $3.99 BOO 368 452 MAR178616 IRON FIST #2 $3.99 MAR 368 410 FEB200920 SPIDER-MAN NOIR #2 $3.99 MAR 368 452 JAN198873 WOLVERINE INFINITY WATCH #1 $3.99 MAR 372 365 FEB201375 ROCK & ROLL BIOGRAPHIES SUBLIME $3.50 GUM 373 449 AUG191030-M IMMORTAL HULK #25 $5.99 MAR 374 368 FEB200789-M X-MEN #10 $3.99 MAR 375 458 MAR198661 IMMORTAL HULK #3 $3.99 MAR 376 457 MAY198167 MILES MORALES SPIDER-MAN #5 $3.99 MAR 377 351 APR202021 GRIT #2 $3.99 SCO 378 462 JAN199390 IMMORTAL HULK #15 $3.99 MAR 379 367 FEB200893 X-FORCE #10 $3.99 MAR 380 464 JUN198691 MARVEL COMICS PRESENTS #7 $4.99 MAR 380 353 APR202017 XIRA #2 $3.95 RED 382 373 FEB200975-M GUARDIANS OF THE GALAXY #4 $3.99 MAR 383 459 MAY190690-M HOUSE OF X #1 $5.99 MAR 384 370 FEB200443 DETECTIVE COMICS #1022 $3.99 DC 385 466 JUL191068 STAR WARS #72 $3.99 MAR 386 354 APR201333-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER WILLOW #1 $3.99 BOO 386 376 FEB200872 HELLIONS #2 DX $3.99 MAR 388 325 FEB208308-M MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #50 $4.99 BOO 389 470 JUL198308 GHOST-SPIDER #1 $3.99 MAR 390 468 JUL190861-M HOUSE OF X #5 $4.99 MAR 391 477 SEP188262 BLACK PANTHER VS DEADPOOL #1 $3.99 MAR 391 337 JUN200077 HEDRA (ONE-SHOT) $5.99 IMA 393 352 APR200105-M OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #25 $4.99 IMA 394 479 MAY198794 STAR WARS GALAXYS EDGE #1 $3.99 MAR 395 359 APR202027 NORTH BEND #4 $3.99 SCO 396 473 FEB190810-M THANOS #1 $4.99 MAR 397 482 JUL198312 MARVEL COMICS PRESENTS #8 $4.99 MAR 398 384 DEC198917 AVENGERS #30 $3.99 MAR 399 483 FEB180743-M INFINITY COUNTDOWN #2 $4.99 MAR 400 366 FEB200922-M AMAZING SPIDER-MAN SINS RISING PRELUDE #1 $4.99 MAR 400 369 JAN202000-M BLADE RUNNER 2019 #8 $3.99 TTN 402 372 MAR201413 GHOSTED IN LA #11 $3.99 BOO 403 362 APR201934 SAVAGE BASTARDS #5 $3.99 MAD 404 306 MAR201453 SUPERBABES STARRING FEMFORCE #4 $5.95 AC 405 599 JUN190252 IMAGE FIRSTS ICE CREAM MAN #1 (MR) $1.00 IMA 405 484 JUL190930-M KING THOR #1 $3.99 MAR 407 304 JUN200944 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #311 $7.99 ARC 408 486 MAY198169 SYMBIOTE SPIDER-MAN #3 $3.99 MAR 409 356 DEC191510 LAST SONG #3 (MR) $4.99 BLA 409 282 AUG191608 LEAVE ON THE LIGHT #3 FOIL VAR $9.99 ANT 411 488 MAR198502 DAREDEVIL #4 $3.99 MAR 412 386 JAN208157-M BATMAN #89 $3.99 DC 412 364 FEB200885-M X-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 $4.99 MAR 414 489 MAR188836 HUNT FOR WOLVERINE ADAMANTIUM AGENDA #1 $3.99 MAR 415 491 FEB198823 AVENGERS NO ROAD HOME #9 $3.99 MAR 416 492 MAR198657 IMMORTAL HULK #7 $3.99 MAR 417 302 JUN200946 WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #101 $7.99 ARC 418 307 JUN200945 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #285 $7.99 ARC 418 490 APR190816-M SPIDER-MAN ANNUAL #1 $4.99 MAR 420 382 MAR200769-M TMNT ONGOING #106 $3.99 IDW 421 496 APR198853 WAR OF REALMS NEW AGENTS OF ATLAS #3 $3.99 MAR 422 311 JUN200951 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #286 $7.99 ARC 422 498 MAR198942 FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN #6 $3.99 MAR 424 502 OCT188206-M FANTASTIC FOUR #3 $3.99 MAR 425 503 JAN148393 AVENGERS #30 $3.99 MAR 426 379 JUN200992 OSIRIS PATH #3 (MR) $3.99 BEH 427 312 JUN200950 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #312 $7.99 ARC 428 506 MAY178293 X-MEN GOLD #5 $3.99 MAR 429 407 MAR201052 DAREDEVIL #21 $3.99 MAR 430 509 MAY188949 DOMINO #3 $3.99 MAR 430 399 FEB200810-M MILES MORALES SPIDER-MAN #17 $3.99 MAR 432 381 APR202030 WHITE ASH #6 $3.99 SCO 433 511 DEC170929 STAR WARS #43 $3.99 MAR 434 512 MAY189339 SENTRY #1 $3.99 MAR 435 317 JUN200943 B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #282 $7.99 ARC 436 405 FEB200874 CABLE #2 DX $3.99 MAR 436 378 MAR201423-M CIMMERIAN RED NAILS #2 $3.99 ABL 438 318 JUN200949 B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #283 $7.99 ARC 439 505 JUN191026-M STAR WARS GALAXYS EDGE #5 $3.99 MAR 440 643 OCT150583 IMAGE FIRSTS DESCENDER #1 $1.00 IMA 441 360 JUN201334 YES IM FLAGGING QUEER HANKY CODE 101 ONE SHOT (MR) $5.00 SIL 442 380 APR201126-M BETTIE PAGE #1 $3.99 DE 443 299 AUG191498 DARK ARK AFTER FLOOD #1 LENTICULAR CVR $9.99 AFT 444 423 OCT191001-M VENOM #21 $3.99 MAR 445 398 MAR201397-M RED MOTHER #6 $3.99 BOO 446 387 APR202022 IT EATS WHAT FEEDS IT #1 $3.99 SCO 447 527 OCT180925-M AMAZING SPIDER-MAN #12 $3.99 MAR 447 528 MAY198935 FANTASTIC FOUR PRODIGAL SUN #1 $4.99 MAR 449 427 MAR200973-M 2020 IWOLVERINE #1 $3.99 MAR 450 335 JUN200952 WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #102 $7.99 ARC 451 402 MAR202084 ADV OF BYRON COMIC CAPERS ONE SHOT $3.99 SCO 452 530 AUG198163 HOUSE OF X #3 $4.99 MAR 453 428 MAR200485 BATMAN THE ADVENTURES CONTINUE #1 $3.99 DC 453 529 MAY168031 IMAGE FIRSTS MONSTRESS #1 (MR) $1.99 IMA 455 417 DEC198143 TMNT ONGOING #101 $3.99 IDW 456 695 JUN190251 IMAGE FIRSTS OBLIVION SONG #1 $1.00 IMA 457 534 JUN188341-M LIFE OF CAPTAIN MARVEL #1 $4.99 MAR 458 383 DEC191755-M D WARD #3 $4.99 KEE 459 539 DEC188126 INVADERS #1 $4.99 MAR 460 418 MAR201182-M BOYS DEAR BECKY #2 (MR) $3.99 DE 461 448 FEB200933-M SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #5 $3.99 MAR 462 416 APR202018 ZERO DAY THREAT #3 $3.95 RED 463 544 AUG198564 AMAZING SPIDER-MAN #30 AC $3.99 MAR 464 548 FEB198183 IMMORTAL HULK #10 $3.99 MAR 465 434 JUN201244 SHADOW ROADS #9 $3.99 ONI 466 727 MAY168030 IMAGE FIRSTS PAPER GIRLS #1 $1.00 IMA 467 554 JUN168324 GWENPOOL #3 $3.99 MAR 468 421 MAR202115 JOHN CARPENTERS TALES SCIFI VORTEX 2 #2 $3.99 STO 468 550 AUG198166 MILES MORALES SPIDER-MAN #10 $4.99 MAR 470 590 JUL198666-M POWERS OF X #1 4TH PTG SILVA VAR $5.99 MAR 471 742 JUN190245 IMAGE FIRSTS GIDEON FALLS #1 (MR) $1.00 IMA 472 567 JUL198199 LOKI #2 $3.99 MAR 473 429 APR201932 HELLFIGHTER QUIN #4 $3.99 MAD 474 478 JAN200836 INCREDIBLE HULK #182 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 475 424 MAR200977-M IRON MAN 2020 #5 $4.99 MAR 476 569 SEP168758-M MONSTERS UNLEASHED #1 $4.99 MAR 477 570 JUN180889-M MARVEL RISING MS MARVEL SQUIRREL GIRL #1 $5.99 MAR 478 475 FEB201016-M CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #3 $3.99 MAR 479 575 FEB198182 IMMORTAL HULK #9 $3.99 MAR 480 765 SEP148414 IMAGE FIRSTS INVINCIBLE #1 $1.00 IMA 481 576 JUN190879 MARVEL MONSTERS #1 $4.99 MAR 482 772 SEP148415 IMAGE FIRSTS WYTCHES #1 $1.00 IMA 483 579 AUG178498 GENERATIONS MORALES & PARKER SPIDER-MAN #1 $4.99 MAR 483 374 DEC190762-M WOLVERINE #1 $7.99 MAR 485 461 FEB201376 TALES OF A WELL HUNG MAN #1 $3.50 GUM 486 440 APR201694 YEAR ZERO #3 $3.99 ART 487 587 APR190783-M SILVER SURFER BLACK #1 $3.99 MAR 487 577 MAY198642 SPIDER-MAN LIFE STORY #2 $4.99 MAR 489 585 MAY189525-M STAR WARS #50 $5.99 MAR 489 265 MAR201774-M TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #122 DLX LITHO ED (MR) $19.99 BRO 491 584 OCT188202-M AVENGERS #10 $5.99 MAR 492 447 JUN201337 BUG BITES #1 $3.99 SOU 493 444 FEB200415-M STRANGE ADVENTURES #2 $4.99 DC 494 589 JAN150765-M ALL NEW HAWKEYE #1 BLANK VAR $3.99 MAR 494 785 FEB148358 IMAGE FIRSTS DEADLY CLASS #1 (MR) $1.00 IMA 496 595 MAY198194 SPIDER-MAN LIFE STORY #4 $4.99 MAR 497 340 MAR201576 HORROR COMICS #3 SKIN(LESS) CELL VAR CVR $9.99 ANT 498 594 AUG191107-M JOURNEY STAR WARS RISE SKYWALKER ALLEGIANCE #1 $4.99 MAR 499 463 MAR201166-M RED SONJA AGE OF CHAOS #5 $3.99 DE 500 355 MAR200488-M GREEN LANTERN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 $9.99 DC 500 801 FEB148385 IMAGE FIRSTS RAT QUEENS #1 (MR) $1.00 IMA 500 467 MAR201362-M SOMETHING IS KILLING CHILDREN #8 $3.99 BOO

Top 500 Graphic Novels and Trade Paperbacks through Diamond in August 2020

Qty Rank Dollar Rank Diamond Order Publication Price Publisher 1 69 FEB082311 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 01 $29.99 MAR 2 53 FEB160956 SPIDER-MAN DEADPOOL TP VOL 00 DONT CALL IT TEAM UP $34.99 MAR 3 82 JUN150836 INHUMANS BY PAUL JENKINS AND JAE LEE TP $34.99 MAR 4 137 FEB200126 GIDEON FALLS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 5 1 JUN200667 HOUSE OF X POWERS OF X TP $44.99 MAR 6 216 MAY140932 DEADPOOL VS CARNAGE TP $16.99 MAR 7 9 MAR200016 PULP HC (MR) $16.99 IMA 8 245 MAY150827 RETURN OF LIVING DEADPOOL TP $16.99 MAR 9 236 AUG140912 MILES MORALES ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 01 REVIVAL $17.99 MAR 10 107 NOV150949 DEADPOOL FIRSTS TP $34.99 MAR 10 258 OCT150977 DEADPOOLS SECRET SECRET WARS TP $15.99 MAR 12 138 FEB092641 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 02 $29.99 MAR 13 25 JUN170687 OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR) $16.99 IMA 14 29 FEB200019 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 IMA 15 115 APR150918 HOWARD THE DUCK TP VOL 01 COMPLETE COLLECTION $34.99 MAR 16 172 JUL090629 SECRET WAR TP $24.99 MAR 17 105 JUL150845 MONSTER OF FRANKENSTEIN TP $39.99 MAR 18 228 AUG120710 ULT COMICS SPIDER-MAN BY BENDIS TP VOL 02 $19.99 MAR 19 4 JUN200096 CRUEL SUMMER HC (MR) $34.99 IMA 20 268 MAR130727 DEADPOOL TP VOL 01 DEAD PRESIDENTS NOW $15.99 MAR 21 194 FEB082310 DEADPOOL VS MARVEL UNIVERSE TP $24.99 MAR 22 238 FEB138451 DOCTOR STRANGE TP OATH NEW PTG $19.99 MAR 23 325 JAN160939 DEADPOOL WORLDS GREATEST TP VOL 01 MILLIONAIRE WITH MOUTH $15.99 MAR 24 140 FEB150862 ORIGINAL SIN TP $34.99 MAR 25 42 FEB209011 TEEN TITANS GO TO CAMP TP $9.99 DC 26 152 JUL120656 SPIDER-MAN SPIDER-ISLAND TP $34.99 MAR 27 361 JAN160938 DEADPOOL AND CABLE TP SPLIT SECOND $16.99 MAR 28 163 AUG150911 THANOS TP COSMIC POWERS $34.99 MAR 29 18 MAR201103 PUNISHER SOVIET TP (MR) $17.99 MAR 30 312 FEB130637 ULT COMICS SPIDER-MAN BY BENDIS TP VOL 03 $19.99 MAR 31 11 JUN201567 VENUS IN BLIND SPOT HC JUNJI ITO (MR) $22.99 VIZ 32 372 SEP150871 SPIDER-VERSE WARZONES TP $17.99 MAR 33 301 JUN082429 SPIDER-MAN TP ONE MORE DAY $19.99 MAR 34 146 JUL150847 INFINITY WAR AFTERMATH TP $39.99 MAR 35 165 MAY140942 DEADPOOL BY DANIEL WAY COMPLETE COLL TP VOL 04 $34.99 MAR 36 432 JAN110849 DEADPOOL TP VOL 05 WHAT HAPPENED IN VEGAS $15.99 MAR 37 23 APR200193 MIDDLEWEST TP BOOK 03 (MR) $16.99 IMA 38 21 FEB200636 STAR TREK PICARD COUNTDOWN TP $15.99 IDW 39 183 FEB160976 X-MEN TP RISE OF APOCALYPSE $34.99 MAR 40 358 MAY150835 DEADPOOL FLASHBACKS TP $19.99 MAR 41 229 SEP130798 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 09 $29.99 MAR 42 442 SEP100716 DEADPOOL TP VOL 04 MONKEY BUSINESS $15.99 MAR 43 197 DEC150900 HOWARD THE DUCK TP VOL 02 COMPLETE COLLECTION $34.99 MAR 44 474 NOV140877 DEADPOOL TP ONES WITH DEADPOOL $15.99 MAR 45 473 MAY120763 DAREDEVIL BY MARK WAID TP VOL 01 $15.99 MAR 46 460 FEB100626 DEADPOOL TP VOL 03 X MARKS SPOT $15.99 MAR 46 66 FEB209145 LOIS LANE AND THE FRIENDSHIP CHALLENGE TP $9.99 DC 48 123 AUG120491 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 49 35 DEC098005 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS $17.99 DAR 50 211 JUN100680 ULTIMATES 2 TP ULTIMATE COLLECTION $34.99 MAR 51 242 JAN100682 DAREDEVIL GUARDIAN DEVIL TP $19.99 MAR 52 534 OCT090622 DEADPOOL TP VOL 02 DARK REIGN $14.99 MAR 53 193 MAY150832 DAREDEVIL TYPHOIDS KISS TP $34.99 MAR 54 27 FEB201052 FALLEN ANGELS BY BRYAN HILL TP VOL 01 $17.99 MAR 55 326 MAR150799 ANT-MAN TP SCOTT LANG $24.99 MAR 56 31 MAR190279 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION $19.99 DAR 57 406 JAN150895 VISION YESTERDAY AND TOMORROW TP $19.99 MAR 58 468 MAR160950 DAREDEVIL VS PUNISHER MEANS AND ENDS TP $17.99 MAR 59 7 APR201110 X-MEN EPIC COLLECTION TP PROTEUS $39.99 MAR 60 338 JUL130714 YOUNG MARVEL TP LITTLE X-MEN LITTLE AVENGERS BIG TROUBLE $24.99 MAR 61 518 FEB160959 ALL NEW X-MEN INEVITABLE TP VOL 01 GHOSTS OF CYCLOPS $15.99 MAR 62 206 DEC150885 GUARDIANS OF GALAXY AND X-MEN TP BLACK VORTEX $39.99 MAR 63 41 FEB201051 MORBIUS TP VOL 01 $15.99 MAR 64 541 MAR120686 DEADPOOL TP VOL 09 INSTITUTIONALIZED $15.99 MAR 65 514 AUG150883 SPIDER-ISLAND TP WARZONES $17.99 MAR 66 356 FEB150850 AVENGERS WEST COAST VISION QUEST TP $24.99 MAR 67 915 NOV150950 COLOR YOUR OWN DEADPOOL TP $9.99 MAR 68 288 OCT082537 DAREDEVIL BY MILLER JANSON TP VOL 02 $29.99 MAR 69 241 FEB130644 SQUADRON SUPREME TP $34.99 MAR 70 307 NOV110636 MARVEL FIRSTS 1970S TP VOL 01 $29.99 MAR 71 408 DEC150886 THOR TP VOL 02 WHO HOLDS HAMMER $19.99 MAR 72 355 MAY150830 DOCTOR STRANGE TP DONT PAY FERRYMAN $24.99 MAR 73 746 STAR16479 ULTIMATES TP VOL 01 $12.99 MAR 74 47 MAR201102 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER TP $15.99 MAR 75 478 FEB110683 SPIDER-MAN ONE MOMENT IN TIME TP $19.99 MAR 76 558 AUG150882 AGE OF APOCALYPSE TP WARZONES $16.99 MAR 77 381 DEC150893 CIVIL WAR WOLVERINE TP $24.99 MAR 78 30 MAR201100 SAVAGE AVENGERS TP VOL 02 TO DINE WITH DOOM $19.99 MAR 79 83 JUN201586 LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 07 $9.99 VIZ 80 52 SEP108136 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DAR 81 55 MAR201093 SYMBIOTE SPIDER-MAN TP ALIEN REALITY $15.99 MAR 82 530 SEP120704 AVENGERS X-SANCTION TP $19.99 MAR 83 15 MAR201113 CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS EPIC COLL TP COMING OF CONAN $34.99 MAR 84 260 JUN130693 INHUMANS TP ORIGIN OF INHUMANS $39.99 MAR 84 10 DEC190236 WORLD OF CYBERPUNK 2077 HC $39.99 DAR 86 171 APR160803 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 87 418 JUL150829 BLACK WIDOW TP VOL 03 LAST DAYS $24.99 MAR 88 94 FEB209301 ONE PUNCH MAN GN VOL 20 $9.99 VIZ 89 50 APR201093 DAWN OF X TP VOL 07 $17.99 MAR 90 605 JAN160942 CIVIL WAR HOUSE OF M TP $16.99 MAR 91 544 AUG110727 SHIELD TP ARCHITECTS OF FOREVER $19.99 MAR 92 299 NOV150952 PUNISHER VS MARVEL UNIVERSE TP $34.99 MAR 93 659 JUL150828 HOWARD THE DUCK TP VOL 00 WHAT THE DUCK $16.99 MAR 94 568 DEC130776 UNCANNY AVENGERS TP VOL 01 RED SHADOW $19.99 MAR 95 665 AUG150881 MARVEL ZOMBIES TP BATTLEWORLD $15.99 MAR 96 544 JUN150826 AVENGERS TIME RUNS OUT TP VOL 01 $19.99 MAR 97 577 JAN160931 ALL NEW ALL DIFFERENT AVENGERS TP VOL 01 MAGNIFICENT SEVEN $19.99 MAR 97 54 MAR201097 CAPTAIN MARVEL TP VOL 03 LAST AVENGER $17.99 MAR 99 12 JUN200672 IRON MAN EPIC COLLECTION TP FURY OF FIREBRAND $39.99 MAR 100 86 MAR201120 SPIDER-GWEN GN TP AMAZING POWERS $12.99 MAR 101 592 OCT130757 ALL NEW X-MEN TP VOL 01 YESTERDAYS X-MEN $19.99 MAR 102 70 JUN200151 BIRTHRIGHT TP VOL 09 $14.99 IMA 103 17 DEC190980 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH HC VOL 02 $34.99 MAR 104 779 AUG150879 CAPTAIN MARVEL AND CAROL CORPS TP $15.99 MAR 105 5 JAN201046-M MMW FANTASTIC FOUR HC VOL 22 $75.00 MAR 106 497 DEC110701 AVENGERS KORVAC SAGA TP $24.99 MAR 107 293 DEC150895 CIVIL WAR FRONT LINE TP $34.99 MAR 107 72 JAN201063 MARVELS AVENGERS TP ROAD TO A-DAY $15.99 MAR 109 721 AUG150875 A-FORCE TP WARZONES VOL 00 $16.99 MAR 110 675 JUN150824 UNCANNY AVENGERS TP VOL 01 COUNTER EVOLUTIONARY $17.99 MAR 111 127 APR201119 SPIDER-MAN SPIDER-VERSE GN TP SPIDER-HAM $9.99 MAR 112 191 JAN160645 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA 113 738 AUG150907 GUARDIANS TEAM-UP TP VOL 01 GUARDIANS ASSEMBLE $16.99 MAR 113 357 DEC140982 SUPER VILLAINS UNITE TP COMPLETE SUPER VILLAIN TEAM UP $34.99 MAR 115 2 JAN201040-M SOLOMON KANE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC $100.00 MAR 116 626 OCT110733 ULT COMICS SPIDER-MAN TP VOL 03 DOSM PRELUDE $19.99 MAR 117 366 JUL150843 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 13 DEADPOOL TEAM UP $34.99 MAR 118 28 FEB200287 AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE $24.99 DAR 119 34 APR201100 THE END TP $24.99 MAR 120 114 JUN201569 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 15 $9.99 VIZ 121 811 MAR150796 ANT-MAN TP VOL 01 SECOND CHANCE MAN $15.99 MAR 122 631 MAR120684 ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN DOSM FALLOUT TP $19.99 MAR 123 676 DEC140970 MS MARVEL TP VOL 02 GENERATION WHY $15.99 MAR 124 341 DEC110702 AVENGERS EARTHS MIGHTIEST HEROES ULT COLL TP $34.99 MAR 125 511 JAN160943 CIVIL WAR MARVEL UNIVERSE TP $24.99 MAR 126 77 MAR201104 SPIDER-HAM TP APORKALYPSE NOW $15.99 MAR 127 117 APR200763 HAUNTED MANSION OGN TP $9.99 IDW 128 64 FEB201049 SCREAM TP VOL 01 CURSE OF CARNAGE $17.99 MAR 129 852 OCT150975 HOUSE OF M TP WARZONES $15.99 MAR 130 65 MAR201101 FANTASTIC FOUR TP VOL 05 POINT OF ORIGIN $17.99 MAR 131 80 JUN190303 CRITICAL ROLE TP VOL 01 VOX MACHINA ORIGINS $19.99 DAR 131 19 FEB201708 LONELINESS OF LONG-DISTANCE CARTOONIST HC TOMINE (MR) $29.95 DRA 133 49 JUN201568 JOJOS BIZARRE ADV 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE HC VOL 06 $19.99 VIZ 134 815 OCT150980 GUARDIANS TEAM-UP TP VOL 02 UNLIKELY STORY $16.99 MAR 135 767 STAR15962 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 03 DOUBLE TROUBLE $17.95 MAR 136 539 NOV110629 AVENGERS SOLO AVENGERS CLASSIC TP VOL 01 $24.99 MAR 136 750 NOV150946 SPIDER-WOMAN TP VOL 02 NEW DUDS $17.99 MAR 138 688 AUG150904 ALL NEW X-MEN TP VOL 06 ULTIMATE ADVENTURE $19.99 MAR 139 849 NOV160968 MARVEL TSUM TSUM TAKEOVER TP $15.99 MAR 140 139 APR200174 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 141 872 AUG150880 SECRET WARS 2099 TP $16.99 MAR 142 903 AUG150877 GUARDIANS OF KNOWHERE TP $15.99 MAR 143 707 DEC150894 CIVIL WAR BLACK PANTHER TP $19.99 MAR 144 813 FEB160958 HOWARD THE DUCK TP VOL 01 DUCK HUNT $17.99 MAR 145 569 DEC150892 CIVIL WAR CAPTAIN AMERICA IRON MAN TP $24.99 MAR 146 68 MAR200093 LAST OF THE INDEPENDENTS HC (MR) $17.99 IMA 147 729 AUG150888 MS MARVEL TP VOL 04 LAST DAYS $17.99 MAR 148 22 DEC181256-M BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DE 149 689 JAN160946 CIVIL WAR YOUNG AVENGERS AND RUNAWAYS TP $19.99 MAR 150 929 FEB160957 ALL NEW INHUMANS TP VOL 01 GLOBAL OUTREACH $15.99 MAR 150 133 JUN201577 ONE PIECE GN VOL 94 $9.99 VIZ 152 771 JUN150827 ROCKET RACCOON TP VOL 01 A CHASING TALE $19.99 MAR 153 134 JUN201578 MY HERO ACADEMIA SMASH GN VOL 05 $9.99 VIZ 154 84 APR201383 LUMBERJANES TP VOL 15 $14.99 BOO 155 921 JUL110751 AVENGERS PRIME TP $16.99 MAR 155 896 DEC150897 CIVIL WAR NEW AVENGERS TP $16.99 MAR 157 63 OCT180569 DARK NIGHTS METAL TP $19.99 DC 158 837 MAR160932 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 03 SQUIRREL REALLY GOT ME NO $17.99 MAR 158 910 SEP150865 X-MEN YEARS OF FUTURE PAST TP $16.99 MAR 160 934 JUL072230 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 18 ULTIMATE KNIGHTS $15.99 MAR 161 24 MAR201109 AVENGERS BY HICKMAN COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $34.99 MAR 162 924 NOV150938 CIVIL WAR WARZONES TP $16.99 MAR 163 884 AUG150885 SQUADRON SINISTER TP $16.99 MAR 164 745 JUL110752 ASTONISHING X-MEN TP XENOGENESIS $19.99 MAR 165 619 MAR140782 DEVIL DINOSAUR BY JACK KIRBY TP COMPLETE COLLECTION $24.99 MAR 166 975 SEP150878 DAREDEVIL TP VOL 04 AUTOBIOGRAPHY OF MATT MURDOCK $15.99 MAR 167 589 DEC150891 CIVIL WAR FANTASTIC FOUR TP $24.99 MAR 168 798 FEB150872 CIVIL WAR MS MARVEL TP $19.99 MAR 169 141 JUN201575 BORUTO GN VOL 09 NARUTO NEXT GENERATIONS $9.99 VIZ 169 265 MAR190080 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMA 171 116 JUN201510 ATTACK ON TITAN GN VOL 31 (MR) $10.99 RAN 172 88 APR201367 STRANGE SKIES OVER EAST BERLIN TP $14.99 BOO 173 828 MAR110791 SPIDER-MAN HOBGOBLIN LIVES TP $19.99 MAR 174 32 MAR200296 BLACKSAD COLLECTED STORIES TP VOL 01 $29.99 DAR 175 775 AUG150901 UNCANNY X-MEN TP VOL 05 OMEGA MUTANT $19.99 MAR 176 51 FEB200551 DC POSTER PORTFOLIO JAMES JEAN TP $24.99 DC 177 888 OCT052026 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 14 WARRIORS $17.99 MAR 178 26 MAR208056 JACK KIRBY EPIC LIFE KING OF COMICS HC GN $28.99 RAN 179 1017 AUG150874 INFINITY GAUNTLET TP WARZONES $16.99 MAR 180 92 APR201362 RED MOTHER TP VOL 01 $14.99 BOO 181 87 FEB200583 WONDER WOMAN #750 THE DELUXE EDITION HC $17.99 DC 182 73 JUN200132 WALKING DEAD ALIEN HC (MR) $19.99 IMA 183 678 JUL150833 SHIELD BY LEE AND KIRBY COMPLETE COLLECTION TP $24.99 MAR 184 99 JUN200665 ANT-MAN WORLD HIVE TP $15.99 MAR 185 1100 AUG150876 AGE OF ULTRON VS MARVEL ZOMBIES TP $15.99 MAR 186 3 JUL181158-M CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MAR 187 682 JUN072221 ULTIMATE X-MEN ULTIMATE COLLECTION TP VOL 02 $24.99 MAR 188 33 FEB200687 THEY CALLED US ENEMY EXPANDED ED HC $29.99 IDW 189 1020 SEP150864 INFERNO WARZONES TP $16.99 MAR 190 20 FEB201058 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION REBELLION TP VOL 04 $44.99 MAR 191 1041 MAY150819 AVENGERS ULTRON FOREVER TP $16.99 MAR 192 876 SEP140934 ALL NEW X-MEN TP VOL 04 ALL DIFFERENT $19.99 MAR 193 1115 NOV150943 E IS FOR EXTINCTION WARZONES TP $15.99 MAR 194 36 NOV190948 THOR BY JASON AARON HC VOL 04 $34.99 MAR 195 44 AUG190650 DCEASED HC $29.99 DC 196 180 APR130443 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA 196 1127 DEC150884 THORS TP $15.99 MAR 198 901 AUG150884 KORVAC SAGA TP WARZONES $19.99 MAR 199 940 JAN160936 NEW AVENGERS AIM TP VOL 01 EVERYTHING IS NEW $19.99 MAR 200 701 DEC150896 CIVIL WAR X-MEN TP $24.99 MAR 201 111 MAR201121 OZ COMPLETE COLLECTION GN TP OZMA DOROTHY & WIZARD $15.99 MAR 202 323 AUG180153 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMA 203 62 JUN190614-M WATCHMEN TP $24.99 DC 204 166 JUL190105 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 205 200 JUL180297 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMA 206 56 JAN201323 HAPPINESS WILL FOLLOW ORIGINAL GN HC $24.99 BOO 207 651 FEB160968 STAR BRAND TP VOL 01 NEW UNIVERSE $29.99 MAR 208 943 OCT120700 ULTIMATE COMICS ULTIMATES BY HICKMAN TP VOL 02 $19.99 MAR 209 1038 APR072368 ULTIMATES 2 TP VOL 02 GRAND THEFT AMERICA $19.99 MAR 210 543 JAN160944 CIVIL WAR HEROES FOR HIRE THUNDEBOLTS TP $34.99 MAR 211 417 APR208489 MTSYRY OCTOBRIANA 1976 ONE SHOT (MR) $10.00 ADH 212 45 DEC191248 BUFFY VAMPIRE SLAYER LEGACY EDITION TP VOL 01 $29.99 BOO 213 1254 SEP150868 RUNAWAYS BATTLEWORLD TP $15.99 MAR 214 177 APR200758 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL TP VOL 02 AIM SMALL $9.99 IDW 215 40 DEC198490 INCAL TP (MR) $29.99 HUM 216 109 APR201427 FIVE YEARS TP VOL 02 STALEMATE $15.99 ABS 217 1034 OCT120691 DEFENDERS BY MATT FRACTION TP VOL 02 $19.99 MAR 217 220 JAN140556 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA 219 39 MAY190044 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMA 220 128 FEB200686 KODI GN VOL 01 $14.99 IDW 221 1031 FEB150851 UNCANNY AVENGERS TP VOL 04 AVENGE EARTH $19.99 MAR 222 8 SEP190971 UNCANNY X-FORCE BY REMENDER OMNIBUS HC $100.00 MAR 223 1376 AUG150908 A-FORCE PRESENTS TP VOL 02 $14.99 MAR 224 112 FEB201290 GO GO POWER RANGERS TP VOL 07 $16.99 BOO 225 210 FEB209290 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 14 $9.99 VIZ 226 1099 DEC150889 SUPERIOR IRON MAN TP VOL 02 STARK CONTRAST $19.99 MAR 227 1432 MAR150798 MARVELS ANT-MAN PRELUDE TP $14.99 MAR 227 153 FEB209307 RWBY OFFICIAL MANGA GN VOL 01 BEACON ARC $12.99 VIZ 229 202 JUN151643 MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 $9.99 VIZ 230 1142 JUN130698 FURY MAX TP VOL 02 MY WAR GONE BY (MR) $19.99 MAR 231 275 SEP160815 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA 232 110 JUN201585 POKEMON ADV COLLECTORS ED TP VOL 03 $17.99 VIZ 233 1171 MAY150825 UNCANNY AVENGERS TP VOL 05 AXIS PRELUDE $19.99 MAR 234 71 FEB201060 CAPTAIN MARVEL TP MANY LIVES CAROL DANVERS $29.99 MAR 234 1557 AUG062113 ULTIMATE X-MEN TP VOL 14 PHOENIX? $14.99 MAR 236 1505 NOV150948 A-FORCE PRESENTS TP VOL 03 $14.99 MAR 236 46 FEB201063 X-MEN MILESTONES TP NECROSHA $39.99 MAR 238 215 MAY182172 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 01 $9.99 VIZ 239 225 JUN201570 PROMISED NEVERLAND GN VOL 16 $9.99 VIZ 240 276 OCT170715 SAGA TP VOL 08 (MR) $14.99 IMA 241 222 APR200395 DISNEY NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS MOVIE IN COMICS HC $10.99 DAR 242 78 JUN198404 BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP $29.99 DC 242 1648 SEP090548 TERROR INC TP APOCALYPSE SOON (MR) $14.99 MAR 244 129 APR200812 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC TP VOL 19 $17.99 IDW 245 283 NOV128157 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA 246 261 SEP110433 SUPER DINOSAUR TP VOL 01 $9.99 IMA 247 6 NOV190951 STERANKO IS REVOLUTIONARY KING-SIZE HC $125.00 MAR 248 81 FEB202108 GRATEFUL DEAD ORIGINS GN VOL 01 $24.99 Z2 249 243 APR201392 ADVENTURE TIME FIONNA & CAKE TP $9.99 BOO 250 13 MAR201389 FIREFLY LEGACY DELUXE EDITION HC $75.00 BOO 250 76 MAR190127 SAGA DLX ED HC VOL 03 (MR) $49.99 IMA 252 1288 APR110721 DAREDEVIL YELLOW TP $19.99 MAR 253 298 OCT140644 SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 IMA 254 122 JUN201588 FULLMETAL ALCHEMIST FULLMETAL ED HC VOL 10 $19.99 VIZ 255 167 APR201396 CAGASTER GN VOL 01 $12.99 ABL 256 291 JUL190107 PAPER GIRLS TP VOL 06 $14.99 IMA 257 256 MAR190071 BITTER ROOT TP VOL 01 FAMILY BUSINESS $16.99 IMA 258 254 MAR200120 ASCENDER TP VOL 02 (MR) $16.99 IMA 259 136 JUL180774 SANDMAN TP VOL 01 PRELUDES & NOCTURNES 30TH ANNIV ED $19.99 DC 260 360 OCT068077 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $12.99 IMA 261 161 JUN131298 MARCH GN BOOK 01 $14.95 IDW 262 60 APR200785 CORTO MALTESE GN MU LOST CONTINENT $34.99 IDW 262 85 FEB170708 SAGA DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMA 264 158 AUG181081 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 01 REX $17.99 MAR 265 502 SEP140684 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMA 266 91 JUN201598 RASCAL DOES NOT DREAM OF BUNNY GIRL SENPAI GN VOL 01 $24.00 YEN 267 89 MAR200667 WONDER WOMAN THE HIKETIA DLX ED HC $29.99 DC 268 273 JUN201587 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 08 $9.99 VIZ 269 93 OCT190670 HARLEEN HC (MR) $29.99 DC 270 125 APR201106 HELLSTROM TP EVIL ORIGINS $24.99 MAR 271 162 JUN190574 BATMAN THE KILLING JOKE HC NEW ED $17.99 DC 272 314 APR170834 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMA 273 201 AUG181082 IMMORTAL HULK TP VOL 01 OR IS HE BOTH $15.99 MAR 274 221 FEB202103 CULT CLASSIC CREATURE FEATURE TP (Net) $6.50 VAU 275 179 FEB201340 OVER GARDEN WALL SOULFUL SYMPHONIES TP $14.99 BOO 276 552 JUL150554 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMA 277 156 JUL180733 BATMAN WHITE KNIGHT TP $19.99 DC 278 223 FEB201325 JIM HENSONS DOWN AT FRAGGLE ROCK TP COMPLETE $12.99 BOO 279 305 JUN201571 SAMURAI 8 TALE OF HACHIMARU GN VOL 03 $9.99 VIZ 280 169 APR201766 CONSTITUTION ILLUSTRATED GN $14.95 DRA 281 157 DEC191235 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOO 282 319 DEC190086 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 IMA 283 130 JUN201110 ADVENTURE ZONE GN VOL 03 PETALS TO METAL $19.99 ST. 284 1518 JUL100715 SUPREME POWER TP POWERS & PRINCIPALITIES $19.99 MAR 285 615 MAR190064 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 $9.99 IMA 286 90 JUN201081 SEEDS & STEMS GN MEGG & MOGG (MR) $29.99 FAN 287 58 FEB200322 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) $49.99 DAR 287 188 MAR201361 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 BOO 289 120 JAN202007 BIG HOAX HC $24.99 TTN 289 199 MAR200142 EAST OF WEST TP VOL 10 (MR) $16.99 IMA 291 61 JUN201086 PRISON PIT COMPLETE COLLECTION HC (MR) $39.99 FAN 292 483 MAR190319 MINECRAFT TP VOL 01 $9.99 DAR 293 224 FEB201057 STAR WARS RISE OF KYLO REN TP $15.99 MAR 294 330 JUN201580 FUSHIGI YUGI BYAKKO SENKI GN VOL 01 $9.99 VIZ 295 59 JAN170824-M EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC $49.99 IMA 296 219 DEC191279 GHOSTED IN LA TP VOL 01 $14.99 BOO 297 143 NOV190947 GUARDIANS OF THE GALAXY HC SOMEBODYS GOT TO MARVEL SELECT $24.99 MAR 298 207 MAR200642 FLASH FORWARD TP $17.99 DC 298 398 JAN170850 SAGA TP VOL 07 (MR) $14.99 IMA 300 643 AUG190065 ASCENDER TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 301 364 JUL180261 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMA 302 1692 SEP100724 SUPREME POWER HYPERION TP $19.99 MAR 303 96 JAN201335 ANGEL SEASON 11 LIBRARY ED HC $29.99 BOO 303 343 JUN201579 BLUE EXORCIST GN VOL2 24 $9.99 VIZ 305 144 FEB200552 DOOMSDAY CLOCK HC PART 02 WITH SLIPCASE $24.99 DC 305 230 JUN201611 GOBLIN SLAYER SIDE STORY YEAR ONE GN VOL 05 (MR) $13.00 YEN 307 48 SEP190963 HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00 MAR 307 402 JUL150565 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMA 309 214 APR201096 AERO & SWORD MASTER TP ORIGINS AND ODYSSEYS $17.99 MAR 310 1734 AUG100716 SUPREME POWER TP HIGH COMMAND (MR) $19.99 MAR 311 443 MAR201415 BEN 10 ORIGINAL GN CREATURE FROM SERENITY SHORE $7.99 BOO 312 149 MAY181739 ADVENTURE ZONE GN VOL 01 HERE THERE BE GERBLINS $19.99 ST. 312 1740 OCT100721 SUPREME POWER TP NIGHTHAWK (MR) $19.99 MAR 314 377 APR178855 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE $16.99 IMA 314 226 MAR201410 GOLDIE VANCE TP VOL 05 LARCENY IN LA LA LAND $14.99 BOO 316 369 APR180546 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMA 317 647 DEC160774 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMA 318 208 JUN200310 DRAGON AGE BLUE WRAITH HC $17.99 DAR 319 672 MAY140626 DEADLY CLASS TP VOL 01 REAGAN YOUTH (MR) $9.99 IMA 320 246 JUN201610 BLACK BUTLER GN VOL 29 $13.00 YEN 320 101 MAR191177-M BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DE 322 235 MAR201359 QUOTABLE GIANT DAYS GN $14.99 BOO 322 182 JUL150827 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR 324 252 MAR201869 ALL TOGETHER NOW GN $12.99 ST. 324 421 JUN200941 ARCHIE EXPLORERS OF THE UNKNOWN TP $8.99 ARC 326 75 APR202328 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 03 $38.99 UDO 327 131 FEB201293 LOST CITY OF HERACLEON ORIGINAL GN HC $26.99 BOO 327 359 DEC151700 MY HERO ACADEMIA GN VOL 03 $9.99 VIZ 329 386 JUN201574 BLACK CLOVER GN VOL 22 $9.99 VIZ 329 390 JAN200227 SNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE $15.99 IMA 329 14 NOV190560 SPECTRE THE WRATH OF THE SPECTRE OMNIBUS HC $125.00 DC 332 150 APR200327 RESIDENT ALIEN OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DAR 333 247 JUN200948 ARCHIE 1000 PAGE COMICS SPARK TP $14.99 ARC 334 271 JUN201547 GENTLE NOBLES VACATION RECOMMENDATION GN VOL 01 $12.99 TOK 334 294 JUL201776 RISING OF THE SHIELD HERO GN VOL 14 $11.95 SCB 334 102 MAR202446 WONDER THREE 3 OSAMU TEZUKA GN $29.95 DIG 337 274 JUN201606 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 04 $13.00 YEN 338 142 OCT191107 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99 MAR 338 100 APR201084-M ETERNALS BY KIRBY COMPLETE COLLECTION TP $39.99 MAR 338 488 MAR160684 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA 341 95 OCT162014 TOMIE COMPLETE DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ 342 108 JUN201039 LITTLE LULU HC VOL 02 FUZZYTHINGUS POOPI $29.95 DRA 343 192 JUN201591 URUSEI YATSURA GN VOL 07 $19.99 VIZ 344 97 JUL190111 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04 $59.99 IMA 345 466 APR200150 KILLADELPHIA TP VOL 01 SINS OF THE FATHER (MR) $9.99 IMA 346 170 DEC180638 DARK NIGHTS METAL DARK KNIGHTS RISING TP $24.99 DC 347 333 DEC190317 DANGANRONPA 2 GOODBYE DESPAIR TP VOL 02 $12.99 DAR 348 145 JAN201726 SWAMP HC YOSHIHARU TSUGE (MR) $24.95 DRA 349 148 JUN190568 BATMAN WHO LAUGHS HC $29.99 DC 349 396 MAR161872 MY HERO ACADEMIA GN VOL 04 $9.99 VIZ 351 79 MAR200385 HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) $49.99 DAR 352 43 MAR200619 BATMAN BY GRANT MORRISON OMNIBUS HC VOL 03 $75.00 DC 352 458 MAY170624 GOD COUNTRY TP (MR) $16.99 IMA 352 817 JAN160644 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMA 355 250 JUL201015 PEANUTS TP THE GANGS ALL HERE $14.99 POC 356 510 OCT180099 PAPER GIRLS TP VOL 05 $14.99 IMA 357 106 MAY180161 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMA 358 833 MAR150524 WYTCHES TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 359 308 JUN201523 GLEIPNIR GN VOL 07 (MR) $12.99 RAN 360 113 JUN130481 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMA 361 309 JUN200334 CYCLE OF RED MOON TP VOL 01 HARVEST OF SAMHEIN $14.99 DAR 361 286 FEB202148 DESTINY LOVERS GN VOL 03 (MR) $13.99 SEV 363 289 MAR202470 GIGANT GN VOL 02 (MR) $13.99 ST. 363 282 APR202203 SAKI SUCCUBUS HUNGERS TONIGHT GN VOL 03 (MR) $13.99 SEV 365 311 JUN201526 THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME GN VOL 13 $12.99 RAN 366 151 JUN201572 BTS BLOOD SWEAT & TEARS GN $27.99 VIZ 366 237 NOV190660 GEARS OF WAR HIVEBUSTERS TP $17.99 IDW 368 119 APR201831 EC FELDSTEIN TERROR TRAIN HC $35.00 FAN 369 190 MAY191698 ADVENTURE ZONE GN VOL 02 MURDER ON ROCKPORT LIMITED $19.99 ST. 369 306 MAR202264 TO LOVE RU DARKNESS GN VOL 16 (MR) $13.99 SEV 371 555 FEB180663 PAPER GIRLS TP VOL 04 $14.99 IMA 371 154 SEP140591 SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMA 373 367 JAN190427 STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE $17.99 DAR 374 399 JUN201521 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST GN VOL 04 $10.99 RAN 375 335 JUN201673 FAILED PRINCESSES GN VOL 01 $12.99 ST. 375 891 AUG140593 NAILBITER TP VOL 01 THERE WILL BE BLOOD (MR) $9.99 IMA 377 337 JUN201685 PLUS SIZED ELF GN VOL 05 (MR) $12.99 ST. 378 336 JUN201669 ANCIENT MAGUS BRIDE FAERIE CASE FILES GN VOL 01 $12.99 ST. 379 925 SEP090288 CHEW TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 379 484 JUN190318 MINECRAFT STORIES FROM THE OVERWORLD HC $14.99 DAR 381 16 OCT190663 GREEN ARROW LONGBOW HUNTERS OMNIBUS HC VOL 01 $150.00 DC 381 37 NOV190957-M UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MAR 383 164 JUN201511 CHOBITS 20TH ANNIVERSARY ED HC $24.99 RAN 384 680 JUN170777 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 IMA 385 535 AUG190124 GIDEON FALLS TP VOL 03 STATIONS OF THE CROSS $16.99 IMA 385 389 JUL190353 STRANGER THINGS TP VOL 02 SIX $17.99 DAR 387 363 NOV181036 IMMORTAL HULK TP VOL 02 GREEN DOOR $15.99 MAR 388 394 JUN200942 ARCHIE & FRIENDS FOREVER TP $12.99 ARC 389 239 JUN160408 MARCH GN BOOK 03 $19.99 IDW 389 382 APR151799 TOKYO GHOUL GN VOL 01 $12.99 VIZ 391 277 SEP088030 V FOR VENDETTA NEW EDITION TP (MR) $19.99 DC 392 103 JUN201037 BERLIN TP COMPLETE (MR) $39.95 DRA 393 524 JUN158141 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ 394 574 OCT180089 ICE CREAM MAN TP VOL 02 STRANGE NEAPOLITAN (MR) $16.99 IMA 395 353 FEB202149 PARALLEL PARADISE GN VOL 02 (MR) $13.99 SEV 396 388 JUN201548 FOX & LITTLE TANUKI GN VOL 02 $12.99 TOK 396 159 APR201116 MARVEL COMICS TP WORLD OUTSIDE YOUR WINDOW $34.99 MAR 398 387 JUN201512 DRIFTING DRAGONS GN VOL 05 $12.99 RAN 399 203 MAR190571 BATMAN DAMNED HC (MR) $29.99 DC 400 567 FEB200273 CUPHEAD TP VOL 01 COMIC CAPERS & CURIOS $10.99 DAR 401 1060 JUL180153 ISOLA TP VOL 01 $9.99 IMA 402 578 JAN200197 DEADLY CLASS TP VOL 09 BONE MACHINE (MR) $16.99 IMA 402 292 JAN140159 TRUE LIVES OF FABULOUS KILLJOYS TP $19.99 DAR 404 1033 MAR190092 MIDDLEWEST TP BOOK 01 (MR) $9.99 IMA 405 674 FEB190077 GIDEON FALLS TP VOL 02 ORIGINAL SINS (MR) $16.99 IMA 405 212 APR202406 KIMAGURE ORANGE ROAD OMNIBUS GN VOL 01 $24.95 DIG 405 297 JUN090991 LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT $19.99 IDW 408 155 MAR200100 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI HC BOOK 01 $39.99 IMA 408 405 JUN201623 SWORD ART ONLINE HOLLOW REALIZATION GN VOL 06 $13.00 YEN 410 205 JUN190569 BATMAN HUSH TP $29.99 DC 410 618 JUN190045 WALKING DEAD TP VOL 32 $16.99 IMA 412 350 JAN201622 JADE STREET PROTECTION SERVICES TP $16.99 BLA 413 416 JUN201612 INTERSPECIES REVIEWERS GN VOL 04 (MR) $13.00 YEN 414 697 JUN180176 I HATE FAIRYLAND TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 414 1146 NOV160670 KILL OR BE KILLED TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 414 74 JUL201236 PHANTOM COMP DAILIES HC VOL 19 1964-1966 $60.00 HER 414 351 JUN201092 VISION GN GFORER $16.99 FAN 418 424 JUN201600 FIANCEE OF THE WIZARD GN VOL 01 $13.00 YEN 419 281 NOV141657 MARCH GN BOOK 02 $19.95 IDW 419 184 AUG131498 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 VIZ 421 450 MAY192133 BEASTARS GN VOL 01 $12.99 VIZ 421 430 JUN201602 I LOVE YOU SO MUCH I HATE YOU GN VOL 01 (MR) $13.00 YEN 423 549 APR190939 MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN $12.99 MAR 424 1167 JAN140558 SEX CRIMINALS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 425 789 APR188277 BIRTHRIGHT TP VOL 01 HOMECOMING (MR) $14.99 IMA 425 147 MAR201116 HEROES REBORN TP CAPTAIN AMERICA $44.99 MAR 425 700 MAR180757 SNOTGIRL TP VOL 02 CALIFORNIA SCREAMING $15.99 IMA 428 495 AUG150873 SECRET WARS HC $50.00 MAR 429 451 JUN201676 HOW NOT TO SUMMON DEMON LORD GN VOL 08 (MR) $12.99 ST. 429 264 JUN201090 ONE STORY HC GIPI $22.99 FAN 431 174 MAR201811 SKY IS BLUE WITH A SINGLE CLOUD GN (MR) $29.95 DRA 432 623 MAR140061 AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 08 RIFT PART 2 $10.99 DAR 432 407 DEC190526 LOST CARNIVAL A DICK GRAYSON GRAPHIC NOVEL TP $16.99 DC 434 278 JUL191106 SPIDER-MAN LIFE STORY TP $24.99 MAR 435 232 JUL100692 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MAR 436 195 OCT191313-M BOYS OMNIBUS TP VOL 06 (MR) $29.99 DE 436 630 JUN161950 MY HERO ACADEMIA GN VOL 05 $9.99 VIZ 436 285 APR201823 WINTER OF THE CARTOONIST HC PACO ROCA $21.99 FAN 436 409 JAN201051 X-MEN BY JONATHAN HICKMAN TP VOL 01 $17.99 MAR 440 742 MAR200508 DC SUPER HERO GIRLS WEIRD SCIENCE TP $9.99 DC 440 686 OCT190104 ICE CREAM MAN TP VOL 04 TINY LIVES (MR) $16.99 IMA 442 560 APR202253 EDENS ZERO GN VOL 08 $10.99 RAN 442 469 DEC190988 IMMORTAL HULK TP VOL 06 $15.99 MAR 442 683 JUN201576 JUJUTSU KAISEN GN VOL 05 $9.99 VIZ 442 368 JAN120343 SAGA OF THE SWAMP THING TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 446 204 SEP191213-M BOYS OMNIBUS TP VOL 05 (MR) $29.99 DE 446 842 FEB160680 DESCENDER TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA 446 318 AUG170571 PAPER GIRLS DLX ED HC VOL 01 $34.99 IMA 446 57 DEC170943 VENOMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MAR 450 173 OCT150968 DAREDEVIL BY FRANK MILLER OMNIBUS COMPANION HC $100.00 MAR 450 441 OCT138324 FLASHPOINT TP $16.99 DC 452 481 JUN201671 BLOOM INTO YOU GN VOL 08 (MR) $12.99 ST. 452 482 FEB190998 IMMORTAL HULK TP VOL 03 HULK IN HELL $15.99 MAR 452 346 NOV191821 RICK AND MORTY VS D & D TP VOL 02 PAINSCAPE $19.99 ONI 452 415 FEB200744 SONIC THE HEDGEHOG FALLOUT TP SPANISH ED CONSECUENCIAS $15.99 IDW 452 922 OCT190311 STRANGER THINGS ZOMBIE BOYS GN TP VOL 01 $10.99 DAR 452 2605 JUN120729 ULTIMATE COMICS ULTIMATES BY HICKMAN TP VOL 01 $19.99 MAR 458 392 JAN201623 DEVIL WITHIN TP (MR) $16.99 BLA 459 267 JUN201080 CLOVEN HC VOL 01 (MR) $24.99 FAN 459 505 MAY190967 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 01 KNOW FEAR $15.99 MAR 459 383 MAR130303 PREACHER TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 462 196 APR208820 MARVEL COMICS MINI-BOOKS COLLECTIBLE BOXED SET $29.99 ABR 463 217 JUL191188-M BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR) $29.99 DE 463 348 JUN201091 GHOSTWRITER HC PULIDO $19.99 FAN 463 692 JAN190482 LEGEND OF KORRA TP PART 01 RUINS OF EMPIRE $10.99 DAR 466 509 APR202463 MY ROOM IS DUNGEON REST STOP GN VOL 03 (MR) $12.99 ST. 467 513 MAR202291 BEYOND CLOUDS GN VOL 02 $12.99 RAN 467 279 FEB192164 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ 467 3169 STAR18855 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 06 VENOM $15.99 MAR 467 445 JAN191101 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 02 ABYSS $17.99 MAR 471 472 MAR202479 SYRUP YURI ANTHOLOGY GN $13.99 ST. 471 516 NOV190964 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99 MAR 473 1316 MAR140535 BLACK SCIENCE TP VOL 01 HOW TO FALL FOREVER (MR) $9.99 IMA 473 452 JAN140353 SUPERMAN RED SON TP NEW EDITION $17.99 DC 475 391 MAR190278 WILLIAM GIBSON ALIEN 3 HC $19.99 DAR 476 528 MAR202309 BAKEMONOGATARI GN VOL 04 $12.95 RAN 476 706 SEP151698 MY HERO ACADEMIA GN VOL 02 $9.99 VIZ 478 554 OCT060163 BATMAN YEAR ONE DELUXE SC $14.99 DC 479 385 MAR160916 DEADPOOL MINIBUS HC $59.99 MAR 479 255 FEB201710 NORI GN $24.95 DRA 481 168 JAN200335 AVATAR LAST AIRBENDER IMBALANCE LIBRARY EDITION HC $39.99 DAR 481 1092 OCT180065 FARMHAND TP VOL 01 (MR) $12.99 IMA 481 419 JUN201204 STRANGER PLANET HC $15.99 HAR 481 401 JUN140312 Y THE LAST MAN TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 485 538 AUG191149 IMMORTAL HULK TP VOL 05 BREAKER OF WORLDS $15.99 MAR 486 334 JAN072436 CIVIL WAR TP $24.99 MAR 486 332 JAN180381 DARK NIGHTS METAL THE RESISTANCE TP $24.99 DC 486 968 OCT160683 I HATE FAIRYLAND TP VOL 02 FLUFF MY LIFE $14.99 IMA 486 536 MAR202474 MISS KOBAYASHIS DRAGON MAID ELMA DIARY GN $12.99 ST. 486 178 OCT192289 NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ 486 902 MAY198951 TOKYO GHOST TP VOL 01 ATOMIC GARDEN (MR) $14.99 IMA 486 322 SEP190311 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DAR 486 1684 DEC082436 WOLVERINE ORIGIN TP $16.99 MAR 494 610 MAR121101 ATTACK ON TITAN GN VOL 01 $10.99 RAN 494 681 NOV160656 BLACK MONDAY MURDERS TP VOL 01 ALL HAIL GOD MAMMON (MR) $19.99 IMA 494 933 SEP160801 DESCENDER TP VOL 03 SINGULARITIES $14.99 IMA 494 266 APR190054 MONSTRESS HC VOL 01 (MR) $49.99 IMA 494 412 AUG180642 SANDMAN TP VOL 02 THE DOLLS HOUSE 30TH ANNIV ED (MR) $19.99 DC 494 496 JAN200630 SUPERMAN SMASHES THE KLAN TP $16.99 DC 500 233 APR191204 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS SHATTERED GRID TP $29.99 BOO 500 1371 JUL180159 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 500 860 JAN190168 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 02 $16.99 IMA 500 1354 DEC160767 SEVEN TO ETERNITY TP VOL 01 $9.99 IMA

