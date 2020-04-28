Diamond Says 20th May For New Marvel Comics, Image, IDW and More

Back on April 11th, Bleeding Cool reported that Diamond Comic Distributors would be returning to distributing to comic book stores in mid-to-late May. A week later, Diamond Comic Distributors confirmed that news.
Today, ahead of Diamond CEO and owner Steve Geppi appearing on a live stream talking with comic book retailers, Diamond has more details. Diamond states "while we know that the pace and process of reopening stores will be different throughout the country, we have set a target on-sale date of May 20."
Retailers are also asked to make sure the address for delivery that Diamond has on file is the right one. Diamond has been delivering to retailer residential addresses as well as business addresses. Those who requested their account be placed on hold must get in touch to change that. And Diamond is stopping the on-sale date mystery shopper program while they "evaluate changes to the program."
Diamond states "As all of you are aware, however, we find ourselves in a fluid situation and there are many factors including quarantine measures, what services retailers are able to offer and the volume of orders that have the potential to effect whether we are able to meet this date. That said, we have heard your concerns and agree that taking these steps toward resuming distribution is a positive, important step in our collective move forward. We are providing this target date to allow you as much time as possible to communicate with your customers and gather the information you need to order appropriately for your store and customer base."
So Diamond has issued the following list of FOC titles, to be finalised by this Friday, for an on-sale date of May 20th. FOC for these must be completed by midnight on Monday, May 4th. And that all DC Comics titles released through other distributors, will be included in the first shipment of new, weekly product. Bleeding Cool listed the DC titles that had an FOC of last night. Now here is everything from Marvel, Image, IDW, Boom, Dark Horse, Action Lab, Oni Press, Titan, Vault, Zenescope and more, also from Diamond.
|DARK HORSE
|ART OF GUILD WARS COMPLETE ARENANET 20TH ANN ED HC (C: 1-1-2
|05/20/20
|DARK HORSE
|BANG #1 (OF 5) 3RD PTG
|05/20/20
|DARK HORSE
|BLACKWOOD MOURNING AFTER #3 (OF 4) CVR A FISH
|05/27/20
|DARK HORSE
|BLACKWOOD MOURNING AFTER #3 (OF 4) CVR B MOMOKO
|05/27/20
|DARK HORSE
|BUTCHER OF PARIS #5 (OF 5) (MR)
|05/27/20
|DARK HORSE
|FRANKENSTEIN UNDONE #2 (OF 5) CVR A STENBECK
|05/27/20
|DARK HORSE
|FRANKENSTEIN UNDONE #2 (OF 5) CVR B D ARMINI
|05/27/20
|DARK HORSE
|KILL WHITEY DONOVAN #5 (OF 5) CVR A PEARSON (MR)
|05/20/20
|DARK HORSE
|KILL WHITEY DONOVAN #5 (OF 5) CVR B BARAHONA (MR)
|05/20/20
|DARK HORSE
|VAMPIRE HUNTER D TP VOL 29 NOBLE FRONT (C: 0-1-2)
|05/20/20
|DC COMICS
|POWERS THE BEST EVER HC (RES) (MR)
|07/22/20
|IDW
|ARCHIE CELEBRATION OF AMERICAS FAVORITE TEENAGERS TP
|05/27/20
|IDW
|COMPLETE CHESTER GOULD DICK TRACY HC VOL 28
|05/27/20
|IDW
|DUNGEONS & DRAGONS DAYS OF ENDLESS ADV TP (C: 0-1-2)
|05/20/20
|IDW
|DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #3 (OF 5) CVR A DUNBAR (C:
|05/20/20
|IDW
|DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #3 (OF 5) CVR B CHARACTER
|05/20/20
|IDW
|GI JOE #6 CVR A EVENHUIS (C: 1-0-0)
|05/27/20
|IDW
|GI JOE COMPLETE COLL HC VOL 09
|05/27/20
|IDW
|GODZILLA COMP RULERS OF EARTH TP VOL 01 NEW ED (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW
|LAST UNICORN TP (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW
|MARVEL ACTION AVENGERS #10 SOMMARIVA (C: 1-0-0)
|05/20/20
|IDW
|MARVEL ACTION AVENGERS (2020) #3 10 COPY INCV COLEMAN (NET)
|05/27/20
|IDW
|MARVEL ACTION AVENGERS (2020) #3 CVR A MAPA
|05/27/20
|IDW
|MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #5 CVR A BOO (C: 1-0-0)
|05/27/20
|IDW
|MUELLER REPORT HC GN (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW
|NAPOLEON DYNAMITE IMPEACH PEDRO TP (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW
|PANDEMICA TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW
|SONIC THE HEDGEHOG TANGLE & WHISPER TP VOL 01 (C: 1-1-2)
|05/20/20
|IDW
|STAR TREK DISCOVERY TP AFTERMATH (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW
|STAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 10 COPY INCV WOODWARD
|05/27/20
|IDW
|STAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 25 COPY INCV WOODWARD
|05/27/20
|IDW
|STAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 CVR A DRUMOND
|05/27/20
|IDW
|STAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 CVR B PHOTO
|05/27/20
|IDW
|STAR TREK HELLS MIRROR 10 COPY INCV CALTSOUDAS (NET)
|05/27/20
|IDW
|STAR TREK HELLS MIRROR CVR A SMITH
|05/27/20
|IDW
|STAR WARS ADVENTURES CLONE WARS #1 (OF 5) CVR A CHARM (C: 1-
|05/20/20
|IDW
|STAR WARS ADVENTURES RETURN TO VADERS CASTLE TP (C: 1-1-2)
|05/27/20
|IDW
|TMNT LAST RONIN #1 SAMPLER (BUNDLE OF 25) (NET)
|05/27/20
|IDW
|TMNT ULT COLL HC VOL 07 (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW
|TMNT URBAN LEGENDS #23 CVR A FOSCO (C: 1-0-0)
|05/27/20
|IDW
|TMNT URBAN LEGENDS #23 CVR B FOSCO & LARSEN (C: 1-0-0)
|05/27/20
|IDW
|TMNT URBAN LEGENDS #24 10 COPY INCV EASTMAN (NET)
|05/27/20
|IDW
|TMNT URBAN LEGENDS #24 25 COPY INCV KOUTSIS (NET)
|05/27/20
|IDW
|TMNT URBAN LEGENDS #24 CVR A FOSCO
|05/27/20
|IDW
|TMNT URBAN LEGENDS #24 CVR B KUHN
|05/27/20
|IDW
|TRANSFORMERS VS TERMINATOR #2 (OF 4) 10 COPY INCV (NET)
|05/27/20
|IDW
|TRANSFORMERS VS TERMINATOR #2 (OF 4) CVR A FULLERTON
|05/27/20
|IDW
|TRANSFORMERS VS TERMINATOR #2 (OF 4) CVR B COLLER
|05/27/20
|IDW
|WALTER SIMONSON MIGHTY THOR ARTISAN EDITION TP (C: 0-1-2)
|05/27/20
|IDW – TOP SHELF
|CAMP SPIRIT SC GN (C: 0-1-2)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|20XX #4 (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|AMERICAN JESUS TP VOL 01 CHOSEN (NEW EDITION) (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|AMERICAN JESUS TP VOL 02 NEW MESSIAH (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|BIRTHRIGHT #43
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|BLACK SCIENCE PREMIERE HC VOL 03 (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|BOG BODIES OGN (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|DEADLY CLASS #44 CVR A CRAIG (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|DEADLY CLASS #44 CVR B GALLOWAY (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|EXORSISTERS #6 CVR A LAGACE & PANTAZIS
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|EXORSISTERS #6 CVR B HICKEY
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|FAMILY TREE TP VOL 01
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|FARMHAND #15 (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|LUDOCRATS #1 (OF 5) CVR A STOKELY (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|LUDOCRATS #1 (OF 5) CVR B MCKELVIE (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|LUDOCRATS #1 (OF 5) CVR C APRIL FOOLS VAR (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|MIRKA ANDOLFO MERCY #1 (OF 6) 2ND PTG (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|MIRKA ANDOLFO MERCY #2 (OF 6) CVR A ANDOLFO (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|MIRKA ANDOLFO MERCY #2 (OF 6) CVR B BRAGA (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|MIRKA ANDOLFO MERCY #2 (OF 6) CVR C SANDOVAL (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #45 (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|OUTER DARKNESS CHEW #2 (OF 3) CVR A CHAN (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|OUTER DARKNESS CHEW #2 (OF 3) CVR B GUILLORY (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|POSTAL COMP COLLECTION HC (MR)
|05/27/20
|IMAGE COMICS
|SAVAGE DRAGON #248 (RES) (MR)
|05/20/20
|IMAGE COMICS
|SNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|2020 RESCUE #2 (OF 2) ANDOLFO VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|AMAZING SPIDER-MAN #43
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|AMAZING SPIDER-MAN #43 KEOWN MARVEL ZOMBIES VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|AVENGERS #33
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|AVENGERS #33 BENJAMIN MARVEL ZOMBIES VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|AVENGERS #33 PHAM SPIDER-WOMAN VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|BLACK CAT #11
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|BLACK CAT #11 LAND MARVEL ZOMBIES VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #8
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|CAPTAIN AMERICA MARVELS SNAPSHOT #1
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|CAPTAIN AMERICA MARVELS SNAPSHOT #1 PEREZ VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|DAREDEVIL #20
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|DAREDEVIL #20 SLINEY MARVEL ZOMBIES VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|DEADPOOL #5
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|DEADPOOL #5 ANDOLFO SPIDER-WOMAN VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|DR STRANGE #5
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|DR STRANGE #5 LUKE ROSS MARVEL ZOMBIES VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|EMPYRE AVENGERS #0
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|EMPYRE AVENGERS #0 CHRISTOPHER 2-PACK ACTION FIGURE VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|EMPYRE FANTASTIC FOUR #0
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|EMPYRE FANTASTIC FOUR #0 CHRISTOPHER 2-PACK ACTION FIGURE VA
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|EXCALIBUR #10
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|GHOST RIDER #7
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|GHOST RIDER #7 MUNDO MARVEL ZOMBIES VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|IMMORTAL HULK #34
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|IMMORTAL HULK #34 INHYUK LEE MARVEL ZOMBIES VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|IRON MAN 2020 #4 (OF 6)
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|IRON MAN 2020 #4 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|IRON MAN 2020 #4 (OF 6) RON LIM VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|IRON MAN 2020 #4 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|MARAUDERS #10
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|MARVEL PREVIEWS FREE COPIES FOR MARKETING (NET)
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|MARVELS X #4 (OF 6)
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|MILES MORALES SPIDER-MAN #17 BRADSHAW MARVEL ZOMBIES VAR OUT
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|MILES MORALES SPIDER-MAN #17 OUT
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|NEW MUTANTS #10
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|SPIDER-HAM #5 (OF 5)
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|STAR WARS BOUNTY HUNTERS #3
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|STAR WARS BOUNTY HUNTERS #3 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|STAR WARS DOCTOR APHRA #1
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|STAR WARS DOCTOR APHRA #1 REMENAR VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|STRANGE ACADEMY #2
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|STRANGE ACADEMY #2 ADAMS CHARACTER SPOTLIGHT VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|THOR #5
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|THOR #5 YOON MARVEL ZOMBIES VAR
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|VENOM #25
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|VENOM #25 BAGLEY VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|VENOM #25 BLACK BLANK VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|VENOM #25 CHECCHETTO VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|VENOM #25 RAPOZA VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|VENOM #25 RON LIM VAR
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|X-FACTOR #1 POSTER
|06/03/20
|MARVEL COMICS
|X-FORCE #10
|05/27/20
|MARVEL COMICS
|X-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2)
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|X-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2) ANDERSON VA
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|X-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2) CAMUNCOLI V
|05/20/20
|MARVEL COMICS
|X-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2) REIS VAR
|05/20/20
|AWA STUDIOS
|YEAR ZERO #1 CVR A ANDREWS
|05/20/20
|AWA STUDIOS
|YEAR ZERO #1 CVR B DEODATO JR
|05/20/20
|BOOM
|ADVENTURE TIME PRINCESS BUBBLEGUM GN (C: 1-1-2)
|05/27/20
|BOOM
|ANGEL SEASON 11 LIBRARY ED HC (C: 0-1-2)
|05/27/20
|BOOM
|BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 CVR A MAIN LOPEZ
|05/20/20
|BOOM
|BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 CVR B SAUVAGE SPOT VAR
|05/20/20
|BOOM
|BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 CVR C TAYLOR ROF VAR
|05/20/20
|BOOM
|BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 FOC SLAYER VAR
|05/20/20
|BOOM
|FIREFLY UNIFICATION WAR HC VOL 03 (C: 0-1-2)
|05/20/20
|BOOM
|GHOSTED IN LA #10 (OF 12) CVR A KEENAN
|05/20/20
|BOOM
|GHOSTED IN LA #10 (OF 12) CVR B GRACE VAR
|05/20/20
|BOOM
|GO GO POWER RANGERS #31 CVR A CARLINI CONNECTING (C: 1-0-0)
|05/27/20
|BOOM
|GO GO POWER RANGERS #31 CVR B MERCADO VAR (C: 1-0-0)
|05/27/20
|BOOM
|JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #2 (OF 4) CVR A WALSH
|05/20/20
|BOOM
|JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #2 (OF 4) CVR B ROSTOWSKY VAR
|05/20/20
|BOOM
|JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #2 (OF 4) FOC STRIPS BONVILLAI
|05/20/20
|BOOM
|KING OF NOWHERE #2 (OF 5) CVR A JENKINS
|05/27/20
|BOOM
|KING OF NOWHERE #2 (OF 5) CVR B MORAZZO
|05/27/20
|BOOM
|KING OF NOWHERE #2 (OF 5) CVR C FOC RUBIN VAR
|05/27/20
|BOOM
|MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 11 (C: 1-1-2)
|05/27/20
|HUMANOIDS
|IN VITRO GN (RES) (C: 1-1-0)
|05/20/20
|HUMANOIDS
|LITTLE JOSEPHINE TP MEMORY IN PIECES
|05/27/20
|VAULT COMICS
|HEAVY #1 FOC DANIEL VAR
|05/27/20
|D.E.
|ART OF LUIS GARCIA HC (MR)
|05/27/20
|D.E.
|RED SONJA #15 CASTRO FOC BONUS VAR
|05/20/20
|D.E.
|RED SONJA #15 CVR A LEE
|05/20/20
|D.E.
|RED SONJA #15 CVR B LINSNER
|05/20/20
|D.E.
|RED SONJA #15 CVR C BOB Q
|05/20/20
|D.E.
|RED SONJA #15 CVR D LAMING
|05/20/20
|D.E.
|RED SONJA #15 CVR E DECOBRAY COSPLAY
|05/20/20
|ACTION LAB
|KILLSWITCH #4 (MR)
|05/20/20
|ACTION LAB
|ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR A MACCAGNI (MR)
|05/20/20
|ACTION LAB
|ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR)
|05/20/20
|ACTION LAB
|ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR C PEKAR (MR)
|05/20/20
|ACTION LAB
|ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR D PEKAR RISQUE (MR)
|05/20/20
|ACTION LAB
|ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR E AVELLA (MR)
|05/20/20
|ACTION LAB
|ZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR F AVELLA RISQUE (MR)
|05/20/20
|AFTERSHOCK
|DEAD DAY #1 15 COPY FRANCAVILLA INCV
|05/27/20
|AFTERSHOCK
|DEAD DAY #1 CVR A CLARKE
|05/27/20
|AFTERSHOCK
|DISASTER INC #1 CVR A CLARKE
|05/20/20
|ARCHIE COMIC
|BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #282
|05/20/20
|ARCHIE COMIC
|COSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR A YARDLEY
|05/27/20
|ARCHIE COMIC
|COSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR B CABRERA
|05/27/20
|ARCHIE COMIC
|COSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR C HERMS
|05/27/20
|ARCHIE COMIC
|NEW ARCHIES TP
|05/27/20
|ONI PRESS INC.
|DEWDROP TP
|05/20/20
|ONI PRESS INC.
|FUN FUN FUN WORLD SC GN
|05/27/20
|ONI PRESS INC.
|GUDETAMA HC ADULTING FOR THE LAZY
|05/27/20
|ONI PRESS INC.
|RICK AND MORTY PRESENTS TP VOL 02
|05/20/20
|ONI PRESS INC.
|ROGUE PLANET #1 CVR A MACDONALD
|05/27/20
|ONI PRESS INC.
|ROGUE PLANET #1 CVR B STRAHM
|05/27/20
|TITAN COMICS
|DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR A ANWAR
|05/20/20
|TITAN COMICS
|DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR B PHOTO
|05/20/20
|TITAN COMICS
|DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR C COMICRAFT
|05/20/20
|TITAN COMICS
|SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR A ZHANG
|05/27/20
|TITAN COMICS
|SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR B PHOTO
|05/27/20
|TITAN COMICS
|SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR C JAY
|05/27/20
|TITAN COMICS
|STAR TREK PICARD OFF COLLECTORS ED HC (RES)
|05/20/20
|TITAN COMICS
|TANK GIRL COLOUR CLASSICS HC 1993-1995 (MR)
|05/27/20
|VALIANT
|LIVEWIRE TP VOL 03 CHAMPION (C: 0-1-2)
|05/20/20
|VALIANT
|RAI (2019) #6 CVR A DIAZ
|05/27/20
|VALIANT
|RAI (2019) #6 CVR B KANO
|05/27/20
|VALIANT
|RAI (2019) #6 CVR C METCALF
|05/27/20
|ZENESCOPE
|BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR A VITORINO
|05/20/20
|ZENESCOPE
|BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR B WHITE
|05/20/20
|ZENESCOPE
|BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR C KHAMUNAKI
|05/20/20
|ZENESCOPE
|BELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR D TOLIBAO
|05/20/20
|ZENESCOPE
|GRIMM FAIRY TALES #37 CVR A VITORINO
|05/27/20
|ZENESCOPE
|GRIMM FAIRY TALES #37 CVR B WHITE
|05/27/20
|ZENESCOPE
|GRIMM FAIRY TALES #37 CVR C ZALDIVAR
|05/27/20
|ZENESCOPE
|GRIMM FAIRY TALES #37 CVR D VIGONTE
|05/27/20
|ZENESCOPE
|RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR A VITORINO
|05/20/20
|ZENESCOPE
|RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR B RIVEIRO
|05/20/20
|ZENESCOPE
|RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR C MCCOY
|05/20/20
|ZENESCOPE
|RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR D RICHARDSON
|05/20/20
|TOYS AND MODELS
|GODZILLA 2000 ORGA DEFO REAL SOFT VINYL STATUE (NET) (C: 0-1
|06/24/20