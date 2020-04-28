Diamond Says 20th May For New Marvel Comics, Image, IDW and More

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Back on April 11th, Bleeding Cool reported that Diamond Comic Distributors would be returning to distributing to comic book stores in mid-to-late May. A week later, Diamond Comic Distributors confirmed that news.

Today, ahead of Diamond CEO and owner Steve Geppi appearing on a live stream talking with comic book retailers, Diamond has more details. Diamond states "while we know that the pace and process of reopening stores will be different throughout the country, we have set a target on-sale date of May 20."

Retailers are also asked to make sure the address for delivery that Diamond has on file is the right one. Diamond has been delivering to retailer residential addresses as well as business addresses. Those who requested their account be placed on hold must get in touch to change that. And Diamond is stopping the on-sale date mystery shopper program while they "evaluate changes to the program."

Diamond states "As all of you are aware, however, we find ourselves in a fluid situation and there are many factors including quarantine measures, what services retailers are able to offer and the volume of orders that have the potential to effect whether we are able to meet this date. That said, we have heard your concerns and agree that taking these steps toward resuming distribution is a positive, important step in our collective move forward. We are providing this target date to allow you as much time as possible to communicate with your customers and gather the information you need to order appropriately for your store and customer base."

So Diamond has issued the following list of FOC titles, to be finalised by this Friday, for an on-sale date of May 20th. FOC for these must be completed by midnight on Monday, May 4th. And that all DC Comics titles released through other distributors, will be included in the first shipment of new, weekly product. Bleeding Cool listed the DC titles that had an FOC of last night. Now here is everything from Marvel, Image, IDW, Boom, Dark Horse, Action Lab, Oni Press, Titan, Vault, Zenescope and more, also from Diamond.

DARK HORSEART OF GUILD WARS COMPLETE ARENANET 20TH ANN ED HC (C: 1-1-205/20/20
DARK HORSEBANG #1 (OF 5) 3RD PTG05/20/20
DARK HORSEBLACKWOOD MOURNING AFTER #3 (OF 4) CVR A FISH05/27/20
DARK HORSEBLACKWOOD MOURNING AFTER #3 (OF 4) CVR B MOMOKO05/27/20
DARK HORSEBUTCHER OF PARIS #5 (OF 5) (MR)05/27/20
DARK HORSEFRANKENSTEIN UNDONE #2 (OF 5) CVR A STENBECK05/27/20
DARK HORSEFRANKENSTEIN UNDONE #2 (OF 5) CVR B D ARMINI05/27/20
DARK HORSEKILL WHITEY DONOVAN #5 (OF 5) CVR A PEARSON (MR)05/20/20
DARK HORSEKILL WHITEY DONOVAN #5 (OF 5) CVR B BARAHONA (MR)05/20/20
DARK HORSEVAMPIRE HUNTER D TP VOL 29 NOBLE FRONT (C: 0-1-2)05/20/20
DC COMICSPOWERS THE BEST EVER HC (RES) (MR)07/22/20
IDWARCHIE CELEBRATION OF AMERICAS FAVORITE TEENAGERS TP05/27/20
IDWCOMPLETE CHESTER GOULD DICK TRACY HC VOL 2805/27/20
IDWDUNGEONS & DRAGONS DAYS OF ENDLESS ADV TP (C: 0-1-2)05/20/20
IDWDUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #3 (OF 5) CVR A DUNBAR (C:05/20/20
IDWDUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #3 (OF 5) CVR B CHARACTER05/20/20
IDWGI JOE #6 CVR A EVENHUIS (C: 1-0-0)05/27/20
IDWGI JOE COMPLETE COLL HC VOL 0905/27/20
IDWGODZILLA COMP RULERS OF EARTH TP VOL 01 NEW ED (C: 0-1-2)05/27/20
IDWLAST UNICORN TP (C: 0-1-2)05/27/20
IDWMARVEL ACTION AVENGERS #10 SOMMARIVA (C: 1-0-0)05/20/20
IDWMARVEL ACTION AVENGERS (2020) #3 10 COPY INCV COLEMAN (NET)05/27/20
IDWMARVEL ACTION AVENGERS (2020) #3 CVR A MAPA05/27/20
IDWMARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #5 CVR A BOO (C: 1-0-0)05/27/20
IDWMUELLER REPORT HC GN (C: 0-1-2)05/27/20
IDWNAPOLEON DYNAMITE IMPEACH PEDRO TP (C: 0-1-2)05/27/20
IDWPANDEMICA TP VOL 01 (C: 0-1-2)05/27/20
IDWSONIC THE HEDGEHOG TANGLE & WHISPER TP VOL 01 (C: 1-1-2)05/20/20
IDWSTAR TREK DISCOVERY TP AFTERMATH (C: 0-1-2)05/27/20
IDWSTAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 10 COPY INCV WOODWARD05/27/20
IDWSTAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 25 COPY INCV WOODWARD05/27/20
IDWSTAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 CVR A DRUMOND05/27/20
IDWSTAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #1 CVR B PHOTO05/27/20
IDWSTAR TREK HELLS MIRROR 10 COPY INCV CALTSOUDAS (NET)05/27/20
IDWSTAR TREK HELLS MIRROR CVR A SMITH05/27/20
IDWSTAR WARS ADVENTURES CLONE WARS #1 (OF 5) CVR A CHARM (C: 1-05/20/20
IDWSTAR WARS ADVENTURES RETURN TO VADERS CASTLE TP (C: 1-1-2)05/27/20
IDWTMNT LAST RONIN #1 SAMPLER (BUNDLE OF 25) (NET)05/27/20
IDWTMNT ULT COLL HC VOL 07 (C: 0-1-2)05/27/20
IDWTMNT URBAN LEGENDS #23 CVR A FOSCO (C: 1-0-0)05/27/20
IDWTMNT URBAN LEGENDS #23 CVR B FOSCO & LARSEN (C: 1-0-0)05/27/20
IDWTMNT URBAN LEGENDS #24 10 COPY INCV EASTMAN (NET)05/27/20
IDWTMNT URBAN LEGENDS #24 25 COPY INCV KOUTSIS (NET)05/27/20
IDWTMNT URBAN LEGENDS #24 CVR A FOSCO05/27/20
IDWTMNT URBAN LEGENDS #24 CVR B KUHN05/27/20
IDWTRANSFORMERS VS TERMINATOR #2 (OF 4) 10 COPY INCV (NET)05/27/20
IDWTRANSFORMERS VS TERMINATOR #2 (OF 4) CVR A FULLERTON05/27/20
IDWTRANSFORMERS VS TERMINATOR #2 (OF 4) CVR B COLLER05/27/20
IDWWALTER SIMONSON MIGHTY THOR ARTISAN EDITION TP (C: 0-1-2)05/27/20
IDW – TOP SHELFCAMP SPIRIT SC GN (C: 0-1-2)05/20/20
IMAGE COMICS20XX #4 (MR)05/27/20
IMAGE COMICSAMERICAN JESUS TP VOL 01 CHOSEN (NEW EDITION) (MR)05/20/20
IMAGE COMICSAMERICAN JESUS TP VOL 02 NEW MESSIAH (MR)05/20/20
IMAGE COMICSBIRTHRIGHT #4305/20/20
IMAGE COMICSBLACK SCIENCE PREMIERE HC VOL 03 (MR)05/27/20
IMAGE COMICSBOG BODIES OGN (MR)05/20/20
IMAGE COMICSDEADLY CLASS #44 CVR A CRAIG (MR)05/20/20
IMAGE COMICSDEADLY CLASS #44 CVR B GALLOWAY (MR)05/20/20
IMAGE COMICSEXORSISTERS #6 CVR A LAGACE & PANTAZIS05/27/20
IMAGE COMICSEXORSISTERS #6 CVR B HICKEY05/27/20
IMAGE COMICSFAMILY TREE TP VOL 0105/27/20
IMAGE COMICSFARMHAND #15 (MR)05/27/20
IMAGE COMICSLUDOCRATS #1 (OF 5) CVR A STOKELY (MR)05/20/20
IMAGE COMICSLUDOCRATS #1 (OF 5) CVR B MCKELVIE (MR)05/20/20
IMAGE COMICSLUDOCRATS #1 (OF 5) CVR C APRIL FOOLS VAR (MR)05/20/20
IMAGE COMICSMIRKA ANDOLFO MERCY #1 (OF 6) 2ND PTG (MR)05/27/20
IMAGE COMICSMIRKA ANDOLFO MERCY #2 (OF 6) CVR A ANDOLFO (MR)05/27/20
IMAGE COMICSMIRKA ANDOLFO MERCY #2 (OF 6) CVR B BRAGA (MR)05/27/20
IMAGE COMICSMIRKA ANDOLFO MERCY #2 (OF 6) CVR C SANDOVAL (MR)05/27/20
IMAGE COMICSOUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #45 (MR)05/20/20
IMAGE COMICSOUTER DARKNESS CHEW #2 (OF 3) CVR A CHAN (MR)05/27/20
IMAGE COMICSOUTER DARKNESS CHEW #2 (OF 3) CVR B GUILLORY (MR)05/27/20
IMAGE COMICSPOSTAL COMP COLLECTION HC (MR)05/27/20
IMAGE COMICSSAVAGE DRAGON #248 (RES) (MR)05/20/20
IMAGE COMICSSNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE05/20/20
MARVEL COMICS2020 RESCUE #2 (OF 2) ANDOLFO VAR05/27/20
MARVEL COMICSAMAZING SPIDER-MAN #4305/20/20
MARVEL COMICSAMAZING SPIDER-MAN #43 KEOWN MARVEL ZOMBIES VAR05/20/20
MARVEL COMICSAVENGERS #3305/27/20
MARVEL COMICSAVENGERS #33 BENJAMIN MARVEL ZOMBIES VAR05/27/20
MARVEL COMICSAVENGERS #33 PHAM SPIDER-WOMAN VAR05/27/20
MARVEL COMICSBLACK CAT #1105/20/20
MARVEL COMICSBLACK CAT #11 LAND MARVEL ZOMBIES VAR05/20/20
MARVEL COMICSBLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #805/27/20
MARVEL COMICSCAPTAIN AMERICA MARVELS SNAPSHOT #105/20/20
MARVEL COMICSCAPTAIN AMERICA MARVELS SNAPSHOT #1 PEREZ VAR05/20/20
MARVEL COMICSDAREDEVIL #2005/27/20
MARVEL COMICSDAREDEVIL #20 SLINEY MARVEL ZOMBIES VAR05/27/20
MARVEL COMICSDEADPOOL #505/20/20
MARVEL COMICSDEADPOOL #5 ANDOLFO SPIDER-WOMAN VAR05/20/20
MARVEL COMICSDR STRANGE #505/27/20
MARVEL COMICSDR STRANGE #5 LUKE ROSS MARVEL ZOMBIES VAR05/27/20
MARVEL COMICSEMPYRE AVENGERS #005/20/20
MARVEL COMICSEMPYRE AVENGERS #0 CHRISTOPHER 2-PACK ACTION FIGURE VAR05/20/20
MARVEL COMICSEMPYRE FANTASTIC FOUR #005/27/20
MARVEL COMICSEMPYRE FANTASTIC FOUR #0 CHRISTOPHER 2-PACK ACTION FIGURE VA05/27/20
MARVEL COMICSEXCALIBUR #1005/27/20
MARVEL COMICSGHOST RIDER #705/27/20
MARVEL COMICSGHOST RIDER #7 MUNDO MARVEL ZOMBIES VAR05/27/20
MARVEL COMICSIMMORTAL HULK #3405/20/20
MARVEL COMICSIMMORTAL HULK #34 INHYUK LEE MARVEL ZOMBIES VAR05/20/20
MARVEL COMICSIRON MAN 2020 #4 (OF 6)05/27/20
MARVEL COMICSIRON MAN 2020 #4 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR05/27/20
MARVEL COMICSIRON MAN 2020 #4 (OF 6) RON LIM VAR05/27/20
MARVEL COMICSIRON MAN 2020 #4 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR05/27/20
MARVEL COMICSMARAUDERS #1005/20/20
MARVEL COMICSMARVEL PREVIEWS FREE COPIES FOR MARKETING (NET)05/27/20
MARVEL COMICSMARVELS X #4 (OF 6)05/20/20
MARVEL COMICSMILES MORALES SPIDER-MAN #17 BRADSHAW MARVEL ZOMBIES VAR OUT05/27/20
MARVEL COMICSMILES MORALES SPIDER-MAN #17 OUT05/27/20
MARVEL COMICSNEW MUTANTS #1005/20/20
MARVEL COMICSSPIDER-HAM #5 (OF 5)05/20/20
MARVEL COMICSSTAR WARS BOUNTY HUNTERS #305/27/20
MARVEL COMICSSTAR WARS BOUNTY HUNTERS #3 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR05/27/20
MARVEL COMICSSTAR WARS DOCTOR APHRA #105/20/20
MARVEL COMICSSTAR WARS DOCTOR APHRA #1 REMENAR VAR05/20/20
MARVEL COMICSSTRANGE ACADEMY #205/27/20
MARVEL COMICSSTRANGE ACADEMY #2 ADAMS CHARACTER SPOTLIGHT VAR05/27/20
MARVEL COMICSTHOR #505/20/20
MARVEL COMICSTHOR #5 YOON MARVEL ZOMBIES VAR05/20/20
MARVEL COMICSVENOM #2505/27/20
MARVEL COMICSVENOM #25 BAGLEY VAR05/27/20
MARVEL COMICSVENOM #25 BLACK BLANK VAR05/27/20
MARVEL COMICSVENOM #25 CHECCHETTO VAR05/27/20
MARVEL COMICSVENOM #25 RAPOZA VAR05/27/20
MARVEL COMICSVENOM #25 RON LIM VAR05/27/20
MARVEL COMICSX-FACTOR #1 POSTER06/03/20
MARVEL COMICSX-FORCE #1005/27/20
MARVEL COMICSX-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2)05/20/20
MARVEL COMICSX-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2) ANDERSON VA05/20/20
MARVEL COMICSX-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2) CAMUNCOLI V05/20/20
MARVEL COMICSX-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (OF 2) REIS VAR05/20/20
AWA STUDIOSYEAR ZERO #1 CVR A ANDREWS05/20/20
AWA STUDIOSYEAR ZERO #1 CVR B DEODATO JR05/20/20
BOOMADVENTURE TIME PRINCESS BUBBLEGUM GN (C: 1-1-2)05/27/20
BOOMANGEL SEASON 11 LIBRARY ED HC (C: 0-1-2)05/27/20
BOOMBUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 CVR A MAIN LOPEZ05/20/20
BOOMBUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 CVR B SAUVAGE SPOT VAR05/20/20
BOOMBUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 CVR C TAYLOR ROF VAR05/20/20
BOOMBUFFY THE VAMPIRE SLAYER #14 FOC SLAYER VAR05/20/20
BOOMFIREFLY UNIFICATION WAR HC VOL 03 (C: 0-1-2)05/20/20
BOOMGHOSTED IN LA #10 (OF 12) CVR A KEENAN05/20/20
BOOMGHOSTED IN LA #10 (OF 12) CVR B GRACE VAR05/20/20
BOOMGO GO POWER RANGERS #31 CVR A CARLINI CONNECTING (C: 1-0-0)05/27/20
BOOMGO GO POWER RANGERS #31 CVR B MERCADO VAR (C: 1-0-0)05/27/20
BOOMJIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #2 (OF 4) CVR A WALSH05/20/20
BOOMJIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #2 (OF 4) CVR B ROSTOWSKY VAR05/20/20
BOOMJIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #2 (OF 4) FOC STRIPS BONVILLAI05/20/20
BOOMKING OF NOWHERE #2 (OF 5) CVR A JENKINS05/27/20
BOOMKING OF NOWHERE #2 (OF 5) CVR B MORAZZO05/27/20
BOOMKING OF NOWHERE #2 (OF 5) CVR C FOC RUBIN VAR05/27/20
BOOMMIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 11 (C: 1-1-2)05/27/20
HUMANOIDSIN VITRO GN (RES) (C: 1-1-0)05/20/20
HUMANOIDSLITTLE JOSEPHINE TP MEMORY IN PIECES05/27/20
VAULT COMICSHEAVY #1 FOC DANIEL VAR05/27/20
D.E.ART OF LUIS GARCIA HC (MR)05/27/20
D.E.RED SONJA #15 CASTRO FOC BONUS VAR05/20/20
D.E.RED SONJA #15 CVR A LEE05/20/20
D.E.RED SONJA #15 CVR B LINSNER05/20/20
D.E.RED SONJA #15 CVR C BOB Q05/20/20
D.E.RED SONJA #15 CVR D LAMING05/20/20
D.E.RED SONJA #15 CVR E DECOBRAY COSPLAY05/20/20
ACTION LABKILLSWITCH #4 (MR)05/20/20
ACTION LABZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR A MACCAGNI (MR)05/20/20
ACTION LABZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR)05/20/20
ACTION LABZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR C PEKAR (MR)05/20/20
ACTION LABZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR D PEKAR RISQUE (MR)05/20/20
ACTION LABZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR E AVELLA (MR)05/20/20
ACTION LABZOMBIE TRAMP ONGOING #69 CVR F AVELLA RISQUE (MR)05/20/20
AFTERSHOCKDEAD DAY #1 15 COPY FRANCAVILLA INCV05/27/20
AFTERSHOCKDEAD DAY #1 CVR A CLARKE05/27/20
AFTERSHOCKDISASTER INC #1 CVR A CLARKE05/20/20
ARCHIE COMICBETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #28205/20/20
ARCHIE COMICCOSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR A YARDLEY05/27/20
ARCHIE COMICCOSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR B CABRERA05/27/20
ARCHIE COMICCOSMO MIGHTY MARTIAN #5 (OF 5) CVR C HERMS05/27/20
ARCHIE COMICNEW ARCHIES TP05/27/20
ONI PRESS INC.DEWDROP TP05/20/20
ONI PRESS INC.FUN FUN FUN WORLD SC GN05/27/20
ONI PRESS INC.GUDETAMA HC ADULTING FOR THE LAZY05/27/20
ONI PRESS INC.RICK AND MORTY PRESENTS TP VOL 0205/20/20
ONI PRESS INC.ROGUE PLANET #1 CVR A MACDONALD05/27/20
ONI PRESS INC.ROGUE PLANET #1 CVR B STRAHM05/27/20
TITAN COMICSDOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR A ANWAR05/20/20
TITAN COMICSDOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR B PHOTO05/20/20
TITAN COMICSDOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #4 CVR C COMICRAFT05/20/20
TITAN COMICSSHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR A ZHANG05/27/20
TITAN COMICSSHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR B PHOTO05/27/20
TITAN COMICSSHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #5 CVR C JAY05/27/20
TITAN COMICSSTAR TREK PICARD OFF COLLECTORS ED HC (RES)05/20/20
TITAN COMICSTANK GIRL COLOUR CLASSICS HC 1993-1995 (MR)05/27/20
VALIANTLIVEWIRE TP VOL 03 CHAMPION (C: 0-1-2)05/20/20
VALIANTRAI (2019) #6 CVR A DIAZ05/27/20
VALIANTRAI (2019) #6 CVR B KANO05/27/20
VALIANTRAI (2019) #6 CVR C METCALF05/27/20
ZENESCOPEBELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR A VITORINO05/20/20
ZENESCOPEBELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR B WHITE05/20/20
ZENESCOPEBELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR C KHAMUNAKI05/20/20
ZENESCOPEBELLE OATH OF THORNS #6 (OF 6) CVR D TOLIBAO05/20/20
ZENESCOPEGRIMM FAIRY TALES #37 CVR A VITORINO05/27/20
ZENESCOPEGRIMM FAIRY TALES #37 CVR B WHITE05/27/20
ZENESCOPEGRIMM FAIRY TALES #37 CVR C ZALDIVAR05/27/20
ZENESCOPEGRIMM FAIRY TALES #37 CVR D VIGONTE05/27/20
ZENESCOPERED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR A VITORINO05/20/20
ZENESCOPERED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR B RIVEIRO05/20/20
ZENESCOPERED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR C MCCOY05/20/20
ZENESCOPERED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #4 (OF 5) CVR D RICHARDSON05/20/20
TOYS AND MODELSGODZILLA 2000 ORGA DEFO REAL SOFT VINYL STATUE (NET) (C: 0-106/24/20

 

Diamond Says 20th May For New Comics From Marvel, Image, IDW and More.
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About Rich Johnston

Head writer and founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world. Living in London, father of two. Political cartoonist.

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